 Зеленський і Патрушев в Омані: розслідування "Радіо Свобода" може викликати системну кризу, - Бутусов

Про це пише в блозі редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні це, безумовно, головне питання інформаційного порядку денного, і ця історія може глобально обвалити довіру до керівництва України", - вважає журналіст.
Бутусов нагадує, що Офіс Президента пригрозив подати на журналістів програми "Схеми" до суду за поширення дезінформації. І наголошує, що якщо ОП зуміє виграти справу, то змусить таким чином Конгрес США заплатити великі гроші за поширення дезінформації про президента України.
"Згідно з розслідуванням, справа має такий вигляд: ЗМІ, що фінансується зі США, натякнуло на нещирість президента України і його адміністрації і висунуло Зеленському підозру у веденні таємної дипломатії", - пише журналіст.
При цьому американські дипломати і Держдеп США будуть змушені озвучити свою позицію лише у відповідь на офіційну заяву Києва щодо розслідування "Схем".
"Це питання довіри до української влади і президента.
Такі інформаційні хвилі можуть викликати системну кризу ", - підсумував Бутусов.
У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.
Бо незабаром вже буде пізно...
Почему же так смешно?! Смешно и стыдно. Стыдно оттого, что люди, которые так хотя-бы думают, находятся во главе моего государства...
Они даже не о своей чести пекутся, а опять таки -- о деньгах...
Про це написала народний депутат від "Європейської Солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.
"Розслідування "Схем" шокує. Хоч журналісти не стверджують, що Зеленський зустрічався в Омані з колишнім головним ФСБшником Росії, а нині очільником Радбезу РФ Патрушевим, але цей висновок напрошується сам собою. Як так сталося, що Президент України полетів до Києва літаком, яким до Оману прилетів Патрушев? Невже на весь Оман не знайшлося іншого літака?
Чому Президент воюючої держави не побоявся сісти у літак, яким перед цим, видається, скористався державний діяч країни-агресора, ще й одразу після того, як Іран збив наш пасажирський боїнг?
Може, тому, що перед цим Президент домовився про щось із Патрушевим, і переліт його літаком - теж частина тих домовленостей? Про воду в Крим? Про вибори на Донбасі? Про призначення Єрмака? Про нові точки розведення?" - зазначила політик.
Клипуш-Цинцадзе переконана, це це серйозні питання, тому просто вийти на брифінг з черговими неправдами замало.
"Хоча сумніваюся, що Зеленський і його ОПУ зроблять бодай це. За нашими спинами відбулося щось дуже небезпечне?
Повторюю: простого пояснення вже замало. Але на що більше можемо розраховувати в умовах, коли в парламентсько-президентській країні не ВРУ, а Президент має цілковиту владу?" - підсумувала депутат.
https://prm.ua/prostogo-poyasnennya-vzhe-zamalo-klimpush-tsintsadze-pro-vizit-patrusheva-v-oman-koli-tam-perebuvav-zelenskiy/
Це Радіо Свобода, це не Бєнін 1+1 і не Пєтін 5 канал! Їм репутація важлива, вони наклепи не роблять!
США суют свой нос во все дела в мире, но не до такой степени... Хотя как сказать. соевые считают, что Коломойский виноват в крахе пэпы. Хэ-хэ. А мо - план США. Однако сами США действубт более утончённо, чем схемы.
У них самих много для разборок. Отношения Трампа с ****** так и не разобрали.
И вообще, в 2014-м США дипломатично*** промолчали.
Цей карлік не ОВОЩ... цей дасть наказ на штурм...а Раша йому допоможе...
Сглатывайте! Привыкайте...
Ваш чудный лидер Вселенной за уши тянет Украину в Совок 2.0
Снова ваши дети будут дохнуть по Афганистанам и Задостанам...
Снова будете жрать колбасу с туалетной бумагой...
Смотреть Голубой огонек по Раша 1...
И бринчать на бандурах сумных писень як вам сумно та тяжко...я вас подло обманули...
и так некого же сажать ни в парламент, ни в судейские кресла, всех юзиков пристроили, а толку нема
пастора надо пригласить, имхо
14 февраля: Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента
Вот и все, что нужно знать про нынешнюю власть.
спецслужбами против кэгэбиста и его шайки конечно же - дитё.Мы должны понимать, что
созданная и контролируемая Кремлём и Медведчуком ситуация в Украине - подставная
и очень опасная. ( Было видно по сразу слитым из Омана фото).Программа- минимум Кремля
пока что, не наступление на фронте, а развал всех институтов власти изнутри, изменение настроений в обществе, дальнейший захват власти пророссийскими
силами. Ситуация
должна привести к тому чтобы после появления испуга появились серьёзные элементы контролируемого хаоса, а дальше Зеленский наделает столько ошибок, что его рейтинги упадут до плинтуса.Вы же сами видите, что теперь
любая (хорошая ли плохая) инициатива правительства или президента
вызывает непонимание, сопротивление, недовольство общества и получается как-то парадоксально - мы вольно и невольно этому подыгрываем. Не вижу стараний и помощи правительству, президенту ...
Но вижу, что Кремль уже
поставил нас перед своим выбором : подогревать нам его «кашу»
или хлебать её холодной...
Ви здіймали хвилі з лайна всі 5 років ви що ***** думали що там плавать вам не прийдеться????????????????
слепыми, то скоро не заметим, как монобольшинство ВР превратится в пророSSийское большинство, а потом... мы не
заметим, как на наших улицах появились танки с красными звёздами !!!