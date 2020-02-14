 Зеленський і Патрушев в Омані: розслідування "Радіо Свобода" може викликати системну кризу, - Бутусов

Про це пише в блозі редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні це, безумовно, головне питання інформаційного порядку денного, і ця історія може глобально обвалити довіру до керівництва України", - вважає журналіст.

Бутусов нагадує, що Офіс Президента пригрозив подати на журналістів програми "Схеми" до суду за поширення дезінформації. І наголошує, що якщо ОП зуміє виграти справу, то змусить таким чином Конгрес США заплатити великі гроші за поширення дезінформації про президента України.

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"Згідно з розслідуванням, справа має такий вигляд: ЗМІ, що фінансується зі США, натякнуло на нещирість президента України і його адміністрації і висунуло Зеленському підозру у веденні таємної дипломатії", - пише журналіст.

При цьому американські дипломати і Держдеп США будуть змушені озвучити свою позицію лише у відповідь на офіційну заяву Києва щодо розслідування "Схем".

"Це питання довіри до української влади і президента.

Такі інформаційні хвилі можуть викликати системну кризу ", - підсумував Бутусов.

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У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.

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