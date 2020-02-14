EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України
  46229  555
Все про:Держдепартамент США (546) Зеленський (4503) Патрушев (14) США (6271) Бутусов Юрій (1219) Оман (40)

 Зеленський і Патрушев в Омані: розслідування "Радіо Свобода" може викликати системну кризу, - Бутусов

Розслідування програми "Схеми" - проєкту "Радіо Свобода", що фінансується Конгресом США - може обвалити довіру до керівництва України і викликати системну кризу.

Про це пише в блозі редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні це, безумовно, головне питання інформаційного порядку денного, і ця історія може глобально обвалити довіру до керівництва України", - вважає журналіст.

Бутусов нагадує, що Офіс Президента пригрозив подати на журналістів програми "Схеми" до суду за поширення дезінформації. І наголошує, що якщо ОП зуміє виграти справу, то змусить таким чином Конгрес США заплатити великі гроші за поширення дезінформації про президента України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми". ВIДЕО

"Згідно з розслідуванням, справа має такий вигляд: ЗМІ, що фінансується зі США, натякнуло на нещирість президента України і його адміністрації і висунуло Зеленському підозру у веденні таємної дипломатії", - пише журналіст.

При цьому американські дипломати і Держдеп США будуть змушені озвучити свою позицію лише у відповідь на офіційну заяву Києва щодо розслідування "Схем".

"Це питання довіри до української влади і президента.

Такі інформаційні хвилі можуть викликати системну кризу ", - підсумував Бутусов.

Читайте: "Неправда від початку і до кінця", - глава ОП Єрмак про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим

У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак назвав розслідування "Схем" "неправдою від початку і до кінця". "Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від "Європейської Солідарності" Ар'єву. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175661
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 6 з 6
<<<1 2 3 4 5 6
 
Українцям варто вже зрозуміти, хто є брехливий еврейчик зі своєю кодлою.
Бо незабаром вже буде пізно...
 показати весь коментар
 
Украинцы слишком инфантильны, чтобы это начать понимать. ИМХО.
 показати весь коментар
 
 
Надя, украинцы еще год назад понимали, что такое ЗЕ, беда в том, что в Украине мало украинцев, больше хохлов и малоросов. Ну, и Голобородьки всякие, куда же без них! Потому так и живем.
 показати весь коментар
 
 
"...если ОП сумеет выиграть дело, то заставит таким образом Конгресс США заплатить большие деньги за распространение дезинформации о президенте Украины."
Почему же так смешно?! Смешно и стыдно. Стыдно оттого, что люди, которые так хотя-бы думают, находятся во главе моего государства... Зеленський і Патрушев в Омані: розслідування "Радіо Свобода" може викликати системну кризу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4179
Они даже не о своей чести пекутся, а опять таки -- о деньгах...
 показати весь коментар
 
 
Хороша аура кловану в Мюнхені сьогодні забезпечена. Дуже хороша...
 показати весь коментар
 
 
Інформація про візит голови Ради безпеки РФ Миколи Патрушева в Оман, коли там перебував президент України Володимир Зеленський, дозволяє зробити висновок про їхню зустріч.
Про це написала народний депутат від "Європейської Солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.
"Розслідування "Схем" шокує. Хоч журналісти не стверджують, що Зеленський зустрічався в Омані з колишнім головним ФСБшником Росії, а нині очільником Радбезу РФ Патрушевим, але цей висновок напрошується сам собою. Як так сталося, що Президент України полетів до Києва літаком, яким до Оману прилетів Патрушев? Невже на весь Оман не знайшлося іншого літака?
Чому Президент воюючої держави не побоявся сісти у літак, яким перед цим, видається, скористався державний діяч країни-агресора, ще й одразу після того, як Іран збив наш пасажирський боїнг?
Може, тому, що перед цим Президент домовився про щось із Патрушевим, і переліт його літаком - теж частина тих домовленостей? Про воду в Крим? Про вибори на Донбасі? Про призначення Єрмака? Про нові точки розведення?" - зазначила політик.
Клипуш-Цинцадзе переконана, це це серйозні питання, тому просто вийти на брифінг з черговими неправдами замало.
"Хоча сумніваюся, що Зеленський і його ОПУ зроблять бодай це. За нашими спинами відбулося щось дуже небезпечне?
Повторюю: простого пояснення вже замало. Але на що більше можемо розраховувати в умовах, коли в парламентсько-президентській країні не ВРУ, а Президент має цілковиту владу?" - підсумувала депутат.
https://prm.ua/prostogo-poyasnennya-vzhe-zamalo-klimpush-tsintsadze-pro-vizit-patrusheva-v-oman-koli-tam-perebuvav-zelenskiy/
 показати весь коментар
 
 
И с каждым разом враньё из ОП всё наглее и гнуснее...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Если внимательно пересмотреть данную ,,Схемы".напрашивается вывод: чистой воды поклеп.Всё притянуто за уши.Больные люди.лечиться надо.Больные за большие деньги..
 показати весь коментар
 
Ага, так само говорили комуняки в квітні 1986, коли Радіо Свобода про Чорнобиль розповідало...

Це Радіо Свобода, це не Бєнін 1+1 і не Пєтін 5 канал! Їм репутація важлива, вони наклепи не роблять!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
бутусов бежит впереди паровоза.
США суют свой нос во все дела в мире, но не до такой степени... Хотя как сказать. соевые считают, что Коломойский виноват в крахе пэпы. Хэ-хэ. А мо - план США. Однако сами США действубт более утончённо, чем схемы.
У них самих много для разборок. Отношения Трампа с ****** так и не разобрали.
И вообще, в 2014-м США дипломатично*** промолчали.
 показати весь коментар
 
Зелений "зашкварився" і це тільки початок.Початок його кінця...
 показати весь коментар
 
 
Скоріш це наш кінець...
Цей карлік не ОВОЩ... цей дасть наказ на штурм...а Раша йому допоможе...
 показати весь коментар
 
 
Давно не было атопутиннападет. Тогда было пофиг и сейчас. Была бы у него возможность - не ждал бы столько.
 показати весь коментар
 
Ну шо? 73% мудрого украинского нарИду...
Сглатывайте! Привыкайте...
Ваш чудный лидер Вселенной за уши тянет Украину в Совок 2.0
Снова ваши дети будут дохнуть по Афганистанам и Задостанам...
Снова будете жрать колбасу с туалетной бумагой...
Смотреть Голубой огонек по Раша 1...
И бринчать на бандурах сумных писень як вам сумно та тяжко...я вас подло обманули...
 показати весь коментар
 
 
Брехло Оманское, вали с поста и из Украины!
 показати весь коментар
 
 
Шелупонь Коломойского, правящая Украиной/Ближайший советник Зеленского Ермак работает на Кремль, Пионтковский/Даты официального визита Зеленского в США станут известны в ближайшее время, это будет исторический визит, - Ермак.10.02.20 /Андрей Ермак: "Зеленский станет одним из самых влиятельных лидеров как минимум в Европе" : В Украине появился сильный(!), харизматичный(!) лидер, который обещает и выполняет приоритетные запросы общества. Я уверен - Владимир Зеленский станет, как минимум, одним из самых влиятельных (!) лидеров в Европе".
 показати весь коментар
 
 
ЖДЕМ ДОК-В, ПОКА ВКИНУЛИ НА ВЕНТИЛЯТОР И СМОТРЯТ НА РЕАКЦИЮ!
 показати весь коментар
 
А шо по этому поводу говорит сама ЗЕленая перхоть?
 показати весь коментар
 
 
На этом месте должны быть ухи...лбы и губы 73% мудрого украинского нарИду
 показати весь коментар
 
 
Юра.Да не будет ни какого кризиса.Большинству на это просто наср...ть.
 показати весь коментар
 
системный давно уже, юра....
и так некого же сажать ни в парламент, ни в судейские кресла, всех юзиков пристроили, а толку нема
пастора надо пригласить, имхо
 показати весь коментар
 
 
Соскучились по его "неотвечатьнапровокации"?
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, скільки ще зашкварів має зробити ЗЕклоун, шо б зебіли зрозуміли шо вони накоїли?!
 показати весь коментар
 
 
Думаю все и так все понимают. Только вот ответственность зеэлекторат за свой выбор нести не хочет. Не доросли еще до граждан, осознающих личную гражданскую ответственность. Стадо.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Радио сволота может вызвать системный кризис в пердаках порохосрани. Они лопнут. Зеленський і Патрушев в Омані: розслідування "Радіо Свобода" може викликати системну кризу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5581
 показати весь коментар
 
 
Классика--набор слов лахтинского слабоумного кацапа.
 показати весь коментар
 
 
Второй пошёл!) Чёт мало, всего,два рванувших пердака за час почти) Зеленський і Патрушев в Омані: розслідування "Радіо Свобода" може викликати системну кризу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2357
 показати весь коментар
 
11 января: Как сообщили в ОП, визит является официальным. Отмечается, что там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне.

14 февраля: Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента

Вот и все, что нужно знать про нынешнюю власть.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский со своими
спецслужбами против кэгэбиста и его шайки конечно же - дитё.Мы должны понимать, что
созданная и контролируемая Кремлём и Медведчуком ситуация в Украине - подставная
и очень опасная. ( Было видно по сразу слитым из Омана фото).Программа- минимум Кремля
пока что, не наступление на фронте, а развал всех институтов власти изнутри, изменение настроений в обществе, дальнейший захват власти пророссийскими
силами. Ситуация
должна привести к тому чтобы после появления испуга появились серьёзные элементы контролируемого хаоса, а дальше Зеленский наделает столько ошибок, что его рейтинги упадут до плинтуса.Вы же сами видите, что теперь
любая (хорошая ли плохая) инициатива правительства или президента
вызывает непонимание, сопротивление, недовольство общества и получается как-то парадоксально - мы вольно и невольно этому подыгрываем. Не вижу стараний и помощи правительству, президенту ...

Но вижу, что Кремль уже
поставил нас перед своим выбором : подогревать нам его «кашу»
или хлебать её холодной...
 показати весь коментар
 
 
Ой, как же Мальдивский офшор под драматическую музіку?
 показати весь коментар
 
Як саме? Навіть якщо прямі доказа пвд ніс суватимуть, будуть як Чуркін з невинними очима:"где ваши даказатільства?"
 показати весь коментар
 
 
Ніякої кризи це не викличе, бо довіру тупих овець до свого барана не зможе порушити ніщо.
 показати весь коментар
 
Зеленский на посту президента здорово поправился, не заболел ли?
Зеленський і Патрушев в Омані: розслідування "Радіо Свобода" може викликати системну кризу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3468Зеленський і Патрушев в Омані: розслідування "Радіо Свобода" може викликати системну кризу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6452
 показати весь коментар
 
Це від перевтоми. Він же казав, що спить по 4-5 годин, але йому це подобається.
 показати весь коментар
 
Ану давай зюзя доведи ,що,це брудні пліткі московських,ой тобто американських халуїв.
 показати весь коментар
 
 
"...Бутусов нагадує, що Офіс Президента пригрозив подати на журналістів програми "Схеми" до суду за поширення дезінформації. І наголошує, що якщо ОП зуміє виграти справу, то змусить таким чином Конгрес США заплатити великі гроші Джерело..." - виграє в українському суді? Юрій, ви справді думаєте, що український суд є авторитетом для США?
 показати весь коментар
 
Те, що "Свобода" фінансується США, не означає, що Конгрес відповідає за журналістські матеріали.
 показати весь коментар
 
сістємний крізіс - ти ви журналіздо і є сітємний крізіс брешете маніпулюєте сците людям в очі....
Ви здіймали хвилі з лайна всі 5 років ви що ***** думали що там плавать вам не прийдеться????????????????
 показати весь коментар
 
 
Наші журналісти працюють краще сбу та розвідки.Це ж треба зустріч куратора і резидента.Негайно загони самооборони створювати
 показати весь коментар
 
Похоже в украинском обществе просыпается стокгольмский синдром
 показати весь коментар
 
Кто бы сомневался. Что ЗЕка сдает Украину за деньги.
 показати весь коментар
 
я уже кричу…если мы будем и дальше притворяться
слепыми, то скоро не заметим, как монобольшинство ВР превратится в пророSSийское большинство, а потом... мы не
заметим, как на наших улицах появились танки с красными звёздами !!!
 показати весь коментар
Сторінка 6 з 6
<<<1 2 3 4 5 6
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору