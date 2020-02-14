 "Неправда від початку і до кінця", - глава ОП Єрмак про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим

Свій коментар Єрмак опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Чи можна назвати сюжет "Схем" Радіо Свобода таким, що підкріплений фактами, і є об‘єктивним? На жаль, ні. Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось, окрім фрази "за свідченням наших джерел"?" - написав Єрмак.
Керівник Офісу Президента наголошує, що свобода слова є одним із пріоритетів, а влада прагне до діалогу і готова відповідати на конструктивну критику, підкріплену фактами.
"Основна проблема сюжету "Схем" у тому, що коментувати там нічого. Це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об‘єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення", - вважає Єрмак.
"Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив глава ОП.
Він запевнив, що Офіс Президента готовий спілкуватися із журналістами і відповідати на будь-які запитання.
"Але хотілося б відповідати на питання, які базуються на фактах, а не припущеннях", - підсумував Єрмак.
У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.
На «Радио свобода» только что вышло расследование о визите В. Зеленского в Оман. Из него следует, что рабочая встреча президента с и.о. главы МИД этой страны - не более, чем на скорую руку склепанной привод.
Об этом написал минувшей ночью в блоге УП лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.
Поездка вызвала много вопросов еще до сбития украинского самолета в этом же регионе. Еще больше вопросов вызвало поведение самого Зеленского.
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Правда выяснилась: он виделся не с Юсуфом бин Аляви бин Абдалла, а с Н. Патрушевым, главным ястребом Путина.
В этот момент в Золотом, например, где Зеленский устроил разведение, уже были убитые и раненые. В первую же неделю нового года на фронте были погибшие и искалеченные буквально каждый день.
Из расследования следует, что президент пытался обмануть украинцев, оставив на Банковой свой штандарт - сигнал, что глава государства на месте, выполняет свои обязанности.
Из расследования также следует, что обязанности он имеет не только перед украинским народом, потому что возвращался из Омана самолетом секретаря Совбеза России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Все изложенные в программе «Схемы» факты требуют немедленных и исчерпывающих объяснений В. Зеленского. Он должен ответить: что было предметом встречи и какие обязательства взял перед врагом?
Иначе - все его действия будут восприняты как государственная измена Украине. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
***
Накануне вечером программа «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый») сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.
Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.
Президент прилетел в Киев почти через 19 часов после того, как в ОПУ сообщили о срочном возвращении Зеленского из Омана.
Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от «Партии регионов» Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.
Он уже прокомментировал расследование программы «Схемы: коррупция в деталях» насчет визита президента Владимира Зеленского в Оман.
Об этом Ермак написал сегодня ночью в Фейсбуке.
«Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы «по свидетельству наших источников»?
Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего.
Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения», - сообщил Ермак.
Он добавил, что власти готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами.
«Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях», - отметил Ермак.
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Для всех, кто внимательно отслеживал ту позорную поездку Зеленского в Оман, совершенно очевидно, что врет в данном случае Ермак. И Зеленский вместе с ним…
1) Зеленский и Патрушев в один и тот же день были в Омане.
2) Пользовались одним и тем же самолетом.
Если Ермак утверждает, что так можно кого угодно обвинить, то пусть приведет конкретные примеры подобных случаев с кем нибудь!
Также интересные ответы на следующие вопросы:
* Почему флаг был поднят, а президент отсутствовал? Если это ошибка - какие меры приняты по недопущению подобного в будущем?
* Почему об официальном визите не было известно заранее? Кто формировал состав делегации?
* По сообщению пресс службы президента, он прилетел в Оман за собственные средства. Почему официальный визит президент оплачивает за свой счет?
- У них шевелятся губы и изо рта льется речь!
А ми віримо?
А коли той Єрмак тикав у Госдепі фоточки, начебто, своїх "загиблиїх родичів", та на голубому оці втирав там всім, що то "самі українці вбивають українців, то громадянська війна в Україні", от тоді то, напевно, була чиста пречиста правда?
Це не будь-хто, це Радіо Свобода - міжнародний ЗМІ, не пов'язаний з ЖОДНИМ з олігархів! ЗМІ з 70-річною історією! Це вам не ваш 1+1 і не Пєтін 5 канал!
Приблизно так само говорили совєти, коли Радіо Свобода першою заявила про аварію на ЧАЕС...
Кстати, а вот ЕСЛИ представить, что "Зеленский действительно пошел на тайный договорняк с РФ" - то все как-то красиво ложится:
- И преследования волонтеров-АТОшников-майдановцев
- И развал украинской экономики
- И адвокат Януковича "расследующий дела Майдана"
- И возвращение соратников Януковича в Украину
- И "продолжение отвода войск" (хотя, после прошлого "разведения" частота обстрелов от оккупантов - УВЕЛИЧИЛИСЬ, а ж&ртв с нашей стороны стало БОЛЬШЕ)
- И разговоры о "подаче воды в Крым"
- И планирование "выборов в ОРДЛО" по сценарию в РФ
Я не знаю, что там и как было в Омане у главы СовБеза РФ Патрушева и Зе.
Свечку не держал.
Только как-то все слишком красиво сходится.
+ проект закону про інформацію
+ проект закону про ринок землі, у якому 10тис гектарів
Бо розуміє - чим це може скінчитися і для Зебіла, і для Кагалу
Таємна зустріч , по усіх правилах шпигунського жанру відбулась.
Високопосадовий агент зустрівся з новим керівником через довіреного посередника.
Нові інструкції отримані і не зважаючи на провальну місію в Омані виконуються в наглу.
мотиви об"єднання усіх......
федералізація......
приватизація землі - усе це ніщо з тим, що готуватимуть після Оману бо у бій з Україною вступають "старики" більш мілітаризоване крило коператива "озеро".
Ху.лалалала можна зрозуміти, у нього зриваються строки , з такими темпами він не вступить на трон велекого кормчего.
Даже за возраст писюнист соврал!
Вєрю етаму чєстнаму чєлавєку! Єщо с тєх пор, када он рассказал Курту Волкєру пра сваєво брата, пагібшева в развязаннай Порахам гражданскай вайнє на Дамбасє.
Потім з'ясувалося, шо то була суцільна брехня, але то таке...
"По словам временного поверенного в делах Украины Уильяма Тейлора, они оба показали фотографии погибших родственников, причем как минимум один из них был братом. А согласно данным лейтенанта запаса ВСУ Ореста Карасевича, и у Андрея Ермака и у Игоря Новикова братья живы."
Лживая тварь!
И после секундной паузы признался:
- Я вам говорю как специалист в этом деле. Сам такие сюжеты регулярно сочиняю. Особенно горжусь прошлогодним сюжетом о том, как на Донбассе погиб мой брат, а виноват в этом Порох.