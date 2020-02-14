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Все про:Зеленський (4503) Патрушев (14) Оман (40) Єрмак Андрій (110)

 "Неправда від початку і до кінця", - глава ОП Єрмак про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував оприлюднену журналістами програми "Схеми" інформацію про те, що президент Володимир Зеленський нібито повернувся з Оману тим же літаком, яким у цю країну прилетів секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.

Свій коментар Єрмак опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи можна назвати сюжет "Схем" Радіо Свобода таким, що підкріплений фактами, і є об‘єктивним? На жаль, ні. Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось, окрім фрази "за свідченням наших джерел"?" - написав Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголошує, що свобода слова є одним із пріоритетів, а влада прагне до діалогу і готова відповідати на конструктивну критику, підкріплену фактами.

"Основна проблема сюжету "Схем" у тому, що коментувати там нічого. Це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об‘єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення", - вважає Єрмак.

Також читайте: Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми". ВIДЕО

"Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив глава ОП.

Він запевнив, що Офіс Президента готовий спілкуватися із журналістами і відповідати на будь-які запитання.

"Але хотілося б відповідати на питання, які базуються на фактах, а не припущеннях", - підсумував Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від "Європейської Солідарності" Ар'єву. ДОКУМЕНТ

У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.

Неправда від початку і до кінця, - глава ОП Єрмак про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим 01
Неправда від початку і до кінця, - глава ОП Єрмак про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175659
 
 
 Топ коментарі
 
уже никого,падлы зеленые,не колышит,сучары-идите нахер
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Зебилу и Ко. уже никто не верит !!! Зеленая плесень открывает рот только чтобы очередной раз соврать или оболгать честных людей !!!
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Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то, кроме фразы, "по свидетельству наших источников"?" - написал Ермак.-- подобное куйло вагаривал при оккупации украинского Крыма и украинского Донбасса. теже "ихтамнеты ермаки "
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ермак брешет ради того, чтобы брехать, деньги не пахнут
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Ну проблему то с поездкой в Оман создали из-за непонятного визита, но не из-за расследования "Схем". Потому что "мутная" эта поездка. Так руководители других стран не поступают. Правда все равно со временем выяснится.
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а теперь эти " слуги" рассказывают что из этого не правда ...а праву мы вам не скажем... и кому эти уроды служат?
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Не было в Омане никакой встречи, встреча была в самолете.
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Не было никакой встречи! Встреча это когда официально, а тут просто кофэ попили, поговорили, перетёрли и всё
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Президент Зеленский перешел на сторону врага!? - Билецкий Февраль 14, 2020Без рубрикиКомментарии
"Неправда від початку і до кінця", - глава ОП Єрмак про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 4294На «Радио свобода» только что вышло расследование о визите В. Зеленского в Оман. Из него следует, что рабочая встреча президента с и.о. главы МИД этой страны - не более, чем на скорую руку склепанной привод.
Об этом написал минувшей ночью в блоге УП лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий.
Поездка вызвала много вопросов еще до сбития украинского самолета в этом же регионе. Еще больше вопросов вызвало поведение самого Зеленского.
В тему:
- Вранье на вранье. Зеленскому пришлось срочно организовать «официальную встречу» в Омане
- У Зеленского продолжают раскручивать позорную мульку об «официальных встречах» в Омане
- Зачем Зеленский тайно летал в Оман и при чем здесь Москва - мнение
Правда выяснилась: он виделся не с Юсуфом бин Аляви бин Абдалла, а с Н. Патрушевым, главным ястребом Путина.
В этот момент в Золотом, например, где Зеленский устроил разведение, уже были убитые и раненые. В первую же неделю нового года на фронте были погибшие и искалеченные буквально каждый день.
Из расследования следует, что президент пытался обмануть украинцев, оставив на Банковой свой штандарт - сигнал, что глава государства на месте, выполняет свои обязанности.
Из расследования также следует, что обязанности он имеет не только перед украинским народом, потому что возвращался из Омана самолетом секретаря Совбеза России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
Все изложенные в программе «Схемы» факты требуют немедленных и исчерпывающих объяснений В. Зеленского. Он должен ответить: что было предметом встречи и какие обязательства взял перед врагом?
Иначе - все его действия будут восприняты как государственная измена Украине. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
***
Накануне вечером программа «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала «UA: Первый») сообщила, что президент Владимир Зеленский вернулся из Омана в Киев чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 в тот же день, когда тем же бортом в Оман прилетел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По данным журналистов, 8 января ночью из Москвы в Оман прилетел чартерным самолетом с бортовым номером 9H-VJN Николай Патрушев.
Вечером того же дня тем же бортом воспользовался президент Владимир Зеленский, чтобы вернуться в Киев.
Президент прилетел в Киев почти через 19 часов после того, как в ОПУ сообщили о срочном возвращении Зеленского из Омана.
Расследователи также сообщают, что за две недели до Омана Патрушев в Москве встречался с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, двоюродным братом экс-нардепа от «Партии регионов» Эльбруса Тедеева. Последние якобы ездили в Москву лечить зубы.
Новоназначенный руководитель Офиса президента Андрей Ермак в течение трех созывов Верховной Рады работал помощником Эльбруса Тедеева.

Он уже прокомментировал расследование программы «Схемы: коррупция в деталях» насчет визита президента Владимира Зеленского в Оман.
Об этом Ермак написал сегодня ночью в Фейсбуке.
«Где свидетельство конкретных людей? Где объективные данные? Услышали зрители хоть что-то кроме фразы «по свидетельству наших источников»?
Мы стремимся к диалогу и готовы комментировать факты. Основная проблема сюжета Схем в том, что комментировать там нечего.
Это все - ложь от начала и до конца, и нет ни одного объективного утверждение, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения», - сообщил Ермак.
Он добавил, что власти готовы отвечать на любые вопросы, готовы к общению с журналистами.
«Но хотелось бы отвечать на вопросы, основанные на фактах, а не предположениях», - отметил Ермак.
***
Для всех, кто внимательно отслеживал ту позорную поездку Зеленского в Оман, совершенно очевидно, что врет в данном случае Ермак. И Зеленский вместе с ним…
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Действительно, зачем им встречаться, если в ОП есть рот, глаза и уши кремля - Ермак?
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Сидело оно в 95 квартале, вело свое шоу. И тут вдруг из него сделали стратега мирового масштаба. На это десятилетия нужны, опыт...
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Конечно. Зачем Осел хотел втретится с Вовой Пу? Ведь есть Медведчук и Ермак.
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Та так и есть. Зеля - номинальная фигура, картонка к прорашистским декорациям. С ним нет никакого смысла встречаться из кремля. Достаточно рашистского куратора в Киеве. Те, кто выдвигает версии о том, что клоун с кем-то в Омане встречался... не преувеличивайте значимость этого дурачка.
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Не применшуйте антиукраїнський патріотизм зекоманди.
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Єрмака і зеленського чекає еміграція в Ростов або українська тюрьма !!!
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Краще в'язниця, а ще краще шибениця. Бо після шибениці вже не буде сенсу в Печерський суд хабарі носити.
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Так можна й залишити без хліба Печерський суд...
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Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви. Имеем сразу 2 факта, а не домысла:
1) Зеленский и Патрушев в один и тот же день были в Омане.
2) Пользовались одним и тем же самолетом.
Если Ермак утверждает, что так можно кого угодно обвинить, то пусть приведет конкретные примеры подобных случаев с кем нибудь!
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Пусть просто ответит на вопрос "На каком самолете президент вернулся в Украину из Омана", а остальное журналисты уже раскопают.

Также интересные ответы на следующие вопросы:
* Почему флаг был поднят, а президент отсутствовал? Если это ошибка - какие меры приняты по недопущению подобного в будущем?
* Почему об официальном визите не было известно заранее? Кто формировал состав делегации?
* По сообщению пресс службы президента, он прилетел в Оман за собственные средства. Почему официальный визит президент оплачивает за свой счет?
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- Как понять когда слуги народа и их главслуга врут?
- У них шевелятся губы и изо рта льется речь!

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Предлагаю вместо ссыкуна и брехла Осла Оманского назначить президентом Марусю Зверобий.
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Я предлагаю не морочить голову и вернуть Пороха. Президент - не та должность чтобы абы кого ставить
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Обосравшиеся в очередной раз зебуины сейчас догавкаются,что выложат реальные доказательства- с фотками и разшифровками переговоров по сдаче Украины.
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Один брехливий аїд виправдовує іншого брехливого аїда.
А ми віримо?
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"Неправда от начала и до конца"

А коли той Єрмак тикав у Госдепі фоточки, начебто, своїх "загиблиїх родичів", та на голубому оці втирав там всім, що то "самі українці вбивають українців, то громадянська війна в Україні", от тоді то, напевно, була чиста пречиста правда?
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Этот зеленый зашквар не из тех, над которым можно просто поржать. Клоунские хохмы закончились.
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АБСОЛЮТНО ВЕРНО! СЕЙЧАС СДЕЛАЛИ ВБРОС БЕЗ КАКИХ ЛИБО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, СЕЙЧАС ПОДОЖДУТ ПОКА ОНИ БУДУТ ЛГАТЬ, А ПОТОМ САМА ЖЕ ПА-РАША БУДЕТ ШАНТАЖИРОВАТЬ ИХ И ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ДОБИТСЯ ПОСТАВЛЕНОЙ ЦЕЛИ, СОЛЬЮТ НА ОДНУ ИЗ УКРАИНСКИХ ПОМОЕК УЖЕ ДОК-ВА. ТИПИКАЛ МЕТОД ЧЕКИСТОВ, ВСЕХ КТО СВЯЗЫВАВЕТСЯ С РАШИСТАМИ ЖДЕТ КРАХ.
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Ты сомневаешься в наличии доказательств у Радио свобода? Я думаю они десять раз все проверяют перед тем как что то опубликовать. Иначе на них могут подать в суд и выиграть, а это удар по репутации.
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В данной ситуации новому презу страны(ермаку) не мешало бы подать в международный суд на Радио Свобода.В цивилизованных странах такие президенты и прихлебатели,как у нас,уже давно были бы в отставке(добровольной).А у нас этот председатель канцелярии,который должен таскать ручки,карандаши,чернила в ОП,будує успішну країну з патрушевим і козаком.
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А вот и нет. Закроют Радиву Свабоду за распространение недостоверной и непроверенной дезинформации)) Без всякого суда. Заброкируют и фсе
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Завтра будь-хто може випустити такий сюжет...
Це не будь-хто, це Радіо Свобода - міжнародний ЗМІ, не пов'язаний з ЖОДНИМ з олігархів! ЗМІ з 70-річною історією! Це вам не ваш 1+1 і не Пєтін 5 канал!

Приблизно так само говорили совєти, коли Радіо Свобода першою заявила про аварію на ЧАЕС...
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Аллан Левітов з Levitov Allan.

Кстати, а вот ЕСЛИ представить, что "Зеленский действительно пошел на тайный договорняк с РФ" - то все как-то красиво ложится:

- И преследования волонтеров-АТОшников-майдановцев
- И развал украинской экономики
- И адвокат Януковича "расследующий дела Майдана"
- И возвращение соратников Януковича в Украину
- И "продолжение отвода войск" (хотя, после прошлого "разведения" частота обстрелов от оккупантов - УВЕЛИЧИЛИСЬ, а ж&ртв с нашей стороны стало БОЛЬШЕ)
- И разговоры о "подаче воды в Крым"
- И планирование "выборов в ОРДЛО" по сценарию в РФ

Я не знаю, что там и как было в Омане у главы СовБеза РФ Патрушева и Зе.
Свечку не держал.
Только как-то все слишком красиво сходится.
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+ повернення лазорко
+ проект закону про інформацію
+ проект закону про ринок землі, у якому 10тис гектарів
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А у Офісного "українця" - справжня істерика.
Бо розуміє - чим це може скінчитися і для Зебіла, і для Кагалу
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И мы вам конечно же верим, ведь вы с самого начала такие чесные, и вообще ни разу не соврали.
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100 пудов. Это кристально честные люди, все как один
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вот ето загиб, скорее всего зеля встречался тама с господом богом, аллахом и буддой одновременно
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... Евангелии от Марка (гл. 4, ст! 22) и от Луки (гл. 8, ст. 17) сказано: «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы»...
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Что-то мне кажется, что из этого "оманского тумана" еще не один ёжик выйдет или "утка" вылетит.
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А перед виборами попереджали: " за Зе означає за рашу". Але заздрість до бізнесу Пороха затуманила розум українцям, і дала шанс 5-й колоні.
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Зашквар Омана несе яйця.
Таємна зустріч , по усіх правилах шпигунського жанру відбулась.
Високопосадовий агент зустрівся з новим керівником через довіреного посередника.
Нові інструкції отримані і не зважаючи на провальну місію в Омані виконуються в наглу.
мотиви об"єднання усіх......
федералізація......
приватизація землі - усе це ніщо з тим, що готуватимуть після Оману бо у бій з Україною вступають "старики" більш мілітаризоване крило коператива "озеро".
Ху.лалалала можна зрозуміти, у нього зриваються строки , з такими темпами він не вступить на трон велекого кормчего.
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Ми вам не віримо. Ви постійно брешите. Ви навіть не спромоглися щось народу розвовісти, що там робили. Слуги не наважилися розповістьи своїм панам, що там робили? Чому не служили наріду, а поїхали, куда побажали?
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Володинька иди ка ты в .....отставку😐 вруха
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Володинька иди ка ты в .....отставку😐 вруха
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Єрмак був помічником депутата Тедеєва (регулярно бикующего у ВР регіонала), вихідця Північної Осетії, що перебуває під контролем рф
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Дак расскажите "правду", что может быть проще? Мычите чето невнятное все время, типа "в свое время все узнаете"...При Пеце такого не было...
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Ідіоти мабуть цілу ніч не спали щоб заголосити про зраду.
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Может,но "источникам" "радио свободы" можно верить,в отличие тт того,что постоянго врет ОПа хидранта!
Даже за возраст писюнист соврал!
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"Неправда от начала и до конца", - глава ОП Ермак о том, что Зеленский якобы мог встречаться в Омане с Патрушевым

"Неправда від початку і до кінця", - глава ОП Єрмак про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 1734
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Начало работы фсбешника ермака удалось наславу!
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"Неправда від початку до кінця" - так потужна аргументація єрмака . "Нєжданчік" аднако .
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,,гдевашидоказательства-вашидоказательстванедоказательства,,--знакомая песня,знакомая школа.
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"Неправда от начала и до конца", - Ермак
Вєрю етаму чєстнаму чєлавєку! Єщо с тєх пор, када он рассказал Курту Волкєру пра сваєво брата, пагібшева в развязаннай Порахам гражданскай вайнє на Дамбасє.
Потім з'ясувалося, шо то була суцільна брехня, але то таке...

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Это фсё неправда. Таким людям как Зе!ля, Ермак, Бурят, Арахмания, Еременко, Менделица и тд., людям с незапятнанной репутацией, ниразу не уличенным в злостной, откровенной брехне можно верить наслово. Сказали "Неправда!" - значит неправда, верим свято.
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Не просто так вазелін повертався з Оману на цьому літаку.В ньому напевно була маленька міна,яку могли активувати десь над морями,якщо зелень не згодилась би підписати те що мордору треба.А збиттям Боїнга МАУ розвіяли всі сумніви про свої наміри і можливості.Тому вазелін і приїхав переляканий звідти!
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Эй Ермак! А как там твой убитый Порохом брат?
"По словам временного поверенного в делах Украины Уильяма Тейлора, они оба показали фотографии погибших родственников, причем как минимум один из них был братом. А согласно данным лейтенанта запаса ВСУ Ореста Карасевича, и у Андрея Ермака и у Игоря Новикова братья живы."
Лживая тварь!
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- Завтра любой может выпустить такой сюжет о ком угодно, в котором единственным свидетельством будет "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку, - предположил глава ОП.
И после секундной паузы признался:
- Я вам говорю как специалист в этом деле. Сам такие сюжеты регулярно сочиняю. Особенно горжусь прошлогодним сюжетом о том, как на Донбассе погиб мой брат, а виноват в этом Порох.
"Неправда від початку і до кінця", - глава ОП Єрмак про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 6330
"Неправда від початку і до кінця", - глава ОП Єрмак про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим - Цензор.НЕТ 8444
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