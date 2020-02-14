 "Неправда від початку і до кінця", - глава ОП Єрмак про те, що Зеленський нібито міг зустрічатися в Омані з Патрушевим

Свій коментар Єрмак опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи можна назвати сюжет "Схем" Радіо Свобода таким, що підкріплений фактами, і є об‘єктивним? На жаль, ні. Де свідчення конкретних людей? Де об’єктивні дані? Чи почули глядачі хоч щось, окрім фрази "за свідченням наших джерел"?" - написав Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголошує, що свобода слова є одним із пріоритетів, а влада прагне до діалогу і готова відповідати на конструктивну критику, підкріплену фактами.

"Основна проблема сюжету "Схем" у тому, що коментувати там нічого. Це все - неправда від початку і до кінця, і немає жодного об‘єктивного твердження, яке могло б стати реальним, ґрунтовним предметом для обговорення", - вважає Єрмак.

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"Завтра будь-хто може випустити такий сюжет про будь-кого, в якому єдиним свідченням буде "як стверджують наші джерела" і абсолютно маніпулятивні фрази під драматичну музику", - припустив глава ОП.

Він запевнив, що Офіс Президента готовий спілкуватися із журналістами і відповідати на будь-які запитання.

"Але хотілося б відповідати на питання, які базуються на фактах, а не припущеннях", - підсумував Єрмак.

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У четвер, 13 лютого програма "Схеми" повідомила, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев прибув в Оман того ж дня, коли звідти вилетів президент України Володимир Зеленський. За даними журналістів "Схем", Зеленський скористався для повернення в Україну тим самим літаком, на якому Патрушев прибув до Оману з Москви.



