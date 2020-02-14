 ДБР прийняло від Офісу Генпрокурора 24 "справи Майдану"

Про це слідчі відділу з розслідування "справ Майдану" повідомили під час спільної дискусії "Обговорення ситуації у справах Майдану та відзначення річниці", яка відбулася 13 лютого в Українському кризовому медіацентрі. Цензор.НЕТ повідомляє про це із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, вже прийняв 42 кримінальні провадження від Офісу Генерального прокурора. Загальний обсяг матеріалів справ - понад 6500 томів", - йдеться в повідомленні.

Слідчі ГБР розповіли про результати роботи відділу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Між слідчими ДБР у справах Майдану і прокурорами налагоджено комунікацію, проблем у роботі немає, - Донський

Зокрема, за останній місяць скеровано до суду провадження щодо вбивства журналіста та активіста Євромайдану Василя Сергієнка. Також повідомлено про підозру слідчому Дніпровського райвідділу ГУ МВС у місті Києві в незаконному затриманні 4 учасників протестів 18 лютого 2014 року.