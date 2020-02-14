EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Суспільство
  539  14
Матеріали за темою:
Все про:Євромайдан (663) ДБР (872)

 ДБР прийняло від Офісу Генпрокурора 24 "справи Майдану"

Загальний обсяг матеріалів цих справ - понад 6500 томів.

Про це слідчі відділу з розслідування "справ Майдану" повідомили під час спільної дискусії "Обговорення ситуації у справах Майдану та відзначення річниці", яка відбулася 13 лютого в Українському кризовому медіацентрі. Цензор.НЕТ повідомляє про це із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Спеціальний слідчий підрозділ ДБР з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, вже прийняв 42 кримінальні провадження від Офісу Генерального прокурора. Загальний обсяг матеріалів справ - понад 6500 томів", - йдеться в повідомленні.

Слідчі ГБР розповіли про результати роботи відділу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Між слідчими ДБР у справах Майдану і прокурорами налагоджено комунікацію, проблем у роботі немає, - Донський

Зокрема, за останній місяць скеровано до суду провадження щодо вбивства журналіста та активіста Євромайдану Василя Сергієнка. Також повідомлено про підозру слідчому Дніпровського райвідділу ГУ МВС у місті Києві в незаконному затриманні 4 учасників протестів 18 лютого 2014 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175658
 
 
 Топ коментарі
 
ДБР відкриває кримінальні провадження проти Порошенка, Парубія, Федини за всіма можливими заявами Портнова та інших регіоналів, а також потерпілого Оманьского Віслюка попри безсовісний треш і маячню в тих заявах.
 показати весь коментар
 
1. ДБР відкрила справу проти Президента України Зеленського щодо таємної зустрічі в Омані з керівником ФСБ РОСІЇ. 2. ДБР відкрила справу проти Арахамія вступившого в протиправний зговір з Пєсковим щодо постачання води в окупований Крим. 3. ДБР відкрила справу проти Прем"єр міністра України Гончарука, щодо розкрадання державної казни. ..........
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
1. ДБР відкрила справу проти Президента України Зеленського щодо таємної зустрічі в Омані з керівником ФСБ РОСІЇ. 2. ДБР відкрила справу проти Арахамія вступившого в протиправний зговір з Пєсковим щодо постачання води в окупований Крим. 3. ДБР відкрила справу проти Прем"єр міністра України Гончарука, щодо розкрадання державної казни. ..........
 показати весь коментар
 
 
ДБР відкриває кримінальні провадження проти Порошенка, Парубія, Федини за всіма можливими заявами Портнова та інших регіоналів, а також потерпілого Оманьского Віслюка попри безсовісний треш і маячню в тих заявах.
 показати весь коментар
 
 
Для чого нам брехня, якщо всі зрозуміли - ДБР не буде шукати винних у справі Майдану.
 показати весь коментар
 
Там сторін було набагато більше. Пам'ятаєш вірмена, якого застрелили? Він був сам за себе, просто був бідною людиною і хотів правди. Тепер шукати його вбивць не будуть.
 показати весь коментар
 
Его просто застрелили осознанно.Угадай,почему?
 показати весь коментар
 
Так треба шукати вбивць, а не воду в ступі товкти. Щодо кулі в спину теж не оприлюднювали, так що з вами стало цікаво.
 показати весь коментар
 
Отож, що усіх колишніх не виправдаєте кулями в спину.
 показати весь коментар
 
Чому ДБР не відкриває провадження за відверте зловживання службовим становищем і організацію злочинного угрупування з посадових осіб внаслідок записів в кабінеті свого екс-очільника Труби?
Чому ДБР не відкриває провадження через корупційну змову, внаслідок якої фірма батька міністра оборони на фіктивному аукціоні отримала нафтогазове родовище на Луганщині?
Чому ДБР не відкриває провадження через корупційну складову за чий рахунок був так і не внесений в е-декларацію відпочинок Зеленського в Омані і переліт віслюка на приватному чартерному рейсі?
 показати весь коментар
 
 
ДБР сейчас не до "дел Майдана". Дело об угрозах Президенту намного важнее, две женщины страшнее "беркутовцев". Ну и ещё куча дел в отношении Порошенко. Еще надо разбираться с заявлением любителя газовых собак тоже на двух женщин, возмущавшимися показом российского фильма. В общем, дел не впроворот. Впору ФСБ подключать на помощь.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору