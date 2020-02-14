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 Суспільство
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Все про:ВР (7088) екологія (510)

 Рада за рік купила 171 тисячу одноразових стаканчиків, більшість - пластикові, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Якщо вкласти ці стаканчики один в інший, їхня довжина сягне 16,6 км. Парламент збирається відмовитися від пластику, але це - справа не одного дня.

Про це стало відомо з відповіді на запит "ЧЕСНО" до Апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.

Апарат Верховної Ради України в 2019 році придбав 171 000 одноразових стаканчиків для пиття, з них 167 500 пластикових і 3500 паперових.

Висота маленького одноразового пластикового стаканчика - близько 97 мм, а паперового - приблизно 95 мм.

Якщо поставити їх всі один на другий, висота утвореної "вежі" сягне 16,6 км. Для порівняння, це відстань від станції метро "Бориспільська" до аеропорту "Бориспіль".

Рада за рік купила 171 тисячу одноразових стаканчиків, більшість - пластикові, - ЧЕСНО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оржель закликає нардепів пришвидшити ухвалення законопроєкту про зменшення кількості пластикових пакетів у цивільному обігу

У кулуарах Верховної Ради стоять кулери з водою, щоб нардепи, журналісти, працівники Апарату та інші відвідувачі могли пити воду з одноразових стаканчиків.

Рада за рік купила 171 тисячу одноразових стаканчиків, більшість - пластикові, - ЧЕСНО 02

У дискусії в соцмережах щодо зміни такої політики на запитання "ЧЕСНО" нардеп від "Слуги народу", заступник голови екологічного комітету ВРУ Олександр Маріковський сказав, що це може потребувати тривалого часу:

"...боремося )) але то ціла дуже довга дорога… апарат, тендери... ми почали і просуваємо "зелений офіс" Верховної Ради. Почали з двох будівель на Шовковичній 2 та 4. Працюємо!! Хоч і дуже повільно зараз", - зазначив він.

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Інший нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук повідомив, що готовий ініціювати звернення до Апарату ВРУ для зміни цієї ситуації.


Рада за рік купила 171 тисячу одноразових стаканчиків, більшість - пластикові, - ЧЕСНО 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175657
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так поставьте им советские автоматы для газводы с общим граненым стаканом- одним на всех.
Экономия получится огромная.
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примерно 1000 шт в рабочий день.
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и стакан на цепочке


ну чтоб совсем как в их любимом сказочном совке было Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 332
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упущен важный момент, стоимость бумажного стаканчика и пластикового, и самое главное дальнейшая судьба всего использованного - вывезли на полигон?
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не хочу даже разбираться в этих сортах г.... достали уже все
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А шо так? Зеля не оправдав сподівання тупоголових баранів, да зєбобік?Платіжку за газ уже намазав небось на хлі?б. Йди запий пляшечкою глоду і спатуньки. Ня
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да ещё чего, у каждого убогого петебота разрешение - на когда мне спать идти, буду спрашивать) не болеешь?) газа нет, так шо мимо) ну почему-то уверен и при пете было бы точно также (если бы он выборы не пролетел), если не хуже, есть на то основания так предполагать) петя за своё президентство со своей командой всем доказал, что они отменные жлобы, за исключением "избранных")
кстати закон про рынок газа петино детище, не знаю может то зелёные такие криворукие, но коболев пока на месте шо тогда, шо сейчас
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А шо может быть еще хуже? Таких идиотов как сейчас в Раде не было никогда раньше...
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бумажная посуда стоит дороже пластиковой

как-то в супермаркете хотел позеленет (это не то, что вы подумали ), но в итоге купил более дешевую пластиковую посуду
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как бы ещё цены совпадали хотя бы с теми, что в супермаркете... и, наверное, бумажные проще сдать на переработку, чем пластиковые в наших условиях, но они там даже не задаются этим вопросом скорее всегоя тебя не осуждаю за твой выбор, что не скажу за вр)
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но я то хоть хотел, а 99,0 в периоде берет то, что дешевле.
и они правы - копейка рубль бережет( так во всем мире
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в чём они правы? буфет пусть откроют и продают)
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" и, наверное, бумажные проще сдать на переработку, чем пластиковые"

Как ни странно, но на самом деле часто проце переработать пластиковую одноразовую посуду, чем "бумажную", тк в "бумажной" посуде часто имеется пластиковая пленка, а то, что состоит из двух материалов переработать сложнее...
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Шо, члени фракції СН настільки тупі що не вміють вкладати стаканчики один в інший? Звідки тожі взялися "кілометри"? Агов, слуги! Невже серед вас нема жодної буфетниці? Тож нехай офіційна буфетниці ВР влаштує вам семінар-тренінг. Можна на місці, не в Трускавці.
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Ну так поставьте им советские автоматы для газводы с общим граненым стаканом- одним на всех.
Экономия получится огромная.
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и стакан на цепочке


ну чтоб совсем как в их любимом сказочном совке было
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Такой раритет, да в рабочем состоянии- дорого стоит! Недавно был продан за 2500 долларов. Не помню ресурс. Кажись- пром.
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Кстати! Продан был просто шкаф, без оборудования, за эти деньги! Чес слово.
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А я на работе уже пять лет пользуюсь ОДНОЙ кружкой.
(прошлую разбил случайно)

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звучить так буцім ти работайєш кружкой
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там по стаканчику на рило в день - не так вже і багато
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Не в день, а на ранок! І одним голову не обдуриш...😂
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Вот, негодяи воду пьют... из одноразовой посуды ...
Рада - это место большого скопления людей. Там должна быть одноразовая посуда.
Уже не знают к чему приколебаться 🤬
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Медведчук- це паличка для лайна, якою Порох торкався до росії))
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ну и алкашня блинн собралась там.. ... Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 7406 Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 5703...
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А фунфыриков с бояркой сколько закупили?
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Просьба к депутатам меньше пить, полезно для физического и психического здоровья. Меньше про собак и воду в Крым разговоров будет. А уж если очень невмоготу, то как Кива - ресторан.
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Вот это новость, блин! А почему не пишут, сколько рулонов туалетной бумаги закупили? Там километраж покруче будет Рада за год купила 171 тысячу одноразовых стаканчиков, большинство - пластиковые, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2868
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ПОЛОВИНУ ИЗ ЗАКУПЛЕННЫХ СТАКАНОВ ИСПОЛЬЗОВАЛ КИВА.. ПО НАЗНАЧЕНИЮ...
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