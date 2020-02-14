 Рада за рік купила 171 тисячу одноразових стаканчиків, більшість - пластикові, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Про це стало відомо з відповіді на запит "ЧЕСНО" до Апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.
Апарат Верховної Ради України в 2019 році придбав 171 000 одноразових стаканчиків для пиття, з них 167 500 пластикових і 3500 паперових.
Висота маленького одноразового пластикового стаканчика - близько 97 мм, а паперового - приблизно 95 мм.
Якщо поставити їх всі один на другий, висота утвореної "вежі" сягне 16,6 км. Для порівняння, це відстань від станції метро "Бориспільська" до аеропорту "Бориспіль".
У кулуарах Верховної Ради стоять кулери з водою, щоб нардепи, журналісти, працівники Апарату та інші відвідувачі могли пити воду з одноразових стаканчиків.
У дискусії в соцмережах щодо зміни такої політики на запитання "ЧЕСНО" нардеп від "Слуги народу", заступник голови екологічного комітету ВРУ Олександр Маріковський сказав, що це може потребувати тривалого часу:
"...боремося )) але то ціла дуже довга дорога… апарат, тендери... ми почали і просуваємо "зелений офіс" Верховної Ради. Почали з двох будівель на Шовковичній 2 та 4. Працюємо!! Хоч і дуже повільно зараз", - зазначив він.
Інший нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук повідомив, що готовий ініціювати звернення до Апарату ВРУ для зміни цієї ситуації.
кстати закон про рынок газа петино детище, не знаю может то зелёные такие криворукие, но коболев пока на месте шо тогда, шо сейчас
как-то в супермаркете хотел позеленет (это не то, что вы подумали ), но в итоге купил более дешевую пластиковую посуду
и они правы - копейка рубль бережет( так во всем мире
Как ни странно, но на самом деле часто проце переработать пластиковую одноразовую посуду, чем "бумажную", тк в "бумажной" посуде часто имеется пластиковая пленка, а то, что состоит из двух материалов переработать сложнее...
Экономия получится огромная.
ну чтоб совсем как в их любимом сказочном совке было
(прошлую разбил случайно)
Рада - это место большого скопления людей. Там должна быть одноразовая посуда.
Уже не знают к чему приколебаться 🤬