 Рада за рік купила 171 тисячу одноразових стаканчиків, більшість - пластикові, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Про це стало відомо з відповіді на запит "ЧЕСНО" до Апарату ВРУ, інформує Цензор.НЕТ.

Апарат Верховної Ради України в 2019 році придбав 171 000 одноразових стаканчиків для пиття, з них 167 500 пластикових і 3500 паперових.

Висота маленького одноразового пластикового стаканчика - близько 97 мм, а паперового - приблизно 95 мм.

Якщо поставити їх всі один на другий, висота утвореної "вежі" сягне 16,6 км. Для порівняння, це відстань від станції метро "Бориспільська" до аеропорту "Бориспіль".

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У кулуарах Верховної Ради стоять кулери з водою, щоб нардепи, журналісти, працівники Апарату та інші відвідувачі могли пити воду з одноразових стаканчиків.

У дискусії в соцмережах щодо зміни такої політики на запитання "ЧЕСНО" нардеп від "Слуги народу", заступник голови екологічного комітету ВРУ Олександр Маріковський сказав, що це може потребувати тривалого часу:

"...боремося )) але то ціла дуже довга дорога… апарат, тендери... ми почали і просуваємо "зелений офіс" Верховної Ради. Почали з двох будівель на Шовковичній 2 та 4. Працюємо!! Хоч і дуже повільно зараз", - зазначив він.

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Інший нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук повідомив, що готовий ініціювати звернення до Апарату ВРУ для зміни цієї ситуації.



