 Німецьким інвесторам не потрібні няні, їм потрібні незалежні суди, - посол Фельдгузен

Про це вона сказала в інтерв'ю Громадському, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні говорять про няню, раніше Кличко говорив про бодігард. Нашим інвесторам не потрібні ні няні, ні бодігарди (охоронці. - Ред.). Їм потрібні незалежні суди. Тут вже є дві тисячі німецьких фірм, і вони успішно працюють. І вони можуть отримати хороші сигнали, що тут щось відбувається і сюди потрібно приїжджати. Ваш президент часто говорить, що треба прийти зараз, коли є ніші для інвестицій, - і це правильно", - сказала посол.
На думку Фельдгузен, більшість потенційних інвесторів в Україну зайняли вичікувальну позицію.
"Зацікавленість дійсно є, але всі чекають, що буде далі. Наприклад, із судовою реформою. Для інвесторів дуже важливо бути спроможними захистити свої інтереси в судах. Це по-перше. Друге - це загальні макроекономічні індикатори", - пояснила вона.
Нардеп от БПП Александр Грановский, которого называют смотрящим Порошенко за судами и прокуратурой, имеет мультигражданство.
Как выяснили журналисты, еще в 2009 году Грановский получил паспорт гражданина Молдовы. Паспорт на имя Александра Грановского под серийным номером МС 002260 выдан 5 августа 2009 года. А в 2014 стал гражданином США. Пару лет назад получил паспорт гражданина Румынии. Мультигражданство, запрещенное украинским законодательством необходимо Грановскому, чтобы избежать уголовной ответственности после смены власти в Украине.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/306133-smotrjashchij_za_sudami_granovskij_imeet_grahdanstvo_neskoljkih_stran_i_gotovitsja_behatj
Так його, придурка недолугого з його нянями.
Янелох, ти повний ідіот.
шмаркля, тренуйся ще, бо тобі, придурку, гроші ніхто не дасть.
Судья - она тоже человек и иногда боится вынести справедливое решение, потому что на улице - бандитизм!
Продажні судді, і як наслідок - патріоти в тюрмах, бандюки - на свободі!
Независимые суды нужны даже самим украинцам.
Хоча.Звичайно винен..
Але в іншому..
Що йому порадили імпотентного Рябошапку,котрий не здатен посадити Порошенко,а він на це погодився -і,відповідно,за це відповідальний
Так что не видать нам инвестиции.
безбожники по определению не могут быть до конца честными. Условно-досрочно - да, и то все.
Кирхи строить надо, гансы, если хотите бизнес честный на Украине
Не верится, что высшее руководство страны настолько тупое что каких-то "нянь" предлагает.