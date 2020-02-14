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 Політика України, Економіка
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Все про:Німеччина (1393) інвестиції (288) судова реформа (928) Фельдгузен (12)

 Німецьким інвесторам не потрібні няні, їм потрібні незалежні суди, - посол Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен впевнена, що для залучення в Україну німецьких інвесторів потрібні не няні, а незалежна судова система.

Про це вона сказала в інтерв'ю Громадському, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні говорять про няню, раніше Кличко говорив про бодігард. Нашим інвесторам не потрібні ні няні, ні бодігарди (охоронці. - Ред.). Їм потрібні незалежні суди. Тут вже є дві тисячі німецьких фірм, і вони успішно працюють. І вони можуть отримати хороші сигнали, що тут щось відбувається і сюди потрібно приїжджати. Ваш президент часто говорить, що треба прийти зараз, коли є ніші для інвестицій, - і це правильно", - сказала посол.

На думку Фельдгузен, більшість потенційних інвесторів в Україну зайняли вичікувальну позицію.

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"Зацікавленість дійсно є, але всі чекають, що буде далі. Наприклад, із судовою реформою. Для інвесторів дуже важливо бути спроможними захистити свої інтереси в судах. Це по-перше. Друге - це загальні макроекономічні індикатори", - пояснила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175655
 
 
 Топ коментарі
 
хорошо немцы потролили вислюка омансько-офшорного)) А оно то как распиналось днем.. "будем бороться за каждую копейку" Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2399
Видать совсем дела плохи у Ссаныча, раз Бубочка в свой праХвесиональный праздник играл "праХвесиональную" роль.. только явно - штопанного))
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лиш би не рухати суди,котрі Порошенко мав у планах зробити повністю ручними через Грановського...

Нардеп от БПП Александр Грановский, которого называют смотрящим Порошенко за судами и прокуратурой, имеет мультигражданство. Німецьким інвесторам не потрібні няні, їм потрібні незалежні суди, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 7881

Как выяснили журналисты, еще в 2009 году Грановский получил паспорт гражданина Молдовы. Паспорт на имя Александра Грановского под серийным номером МС 002260 выдан 5 августа 2009 года. А в 2014 стал гражданином США. Пару лет назад получил паспорт гражданина Румынии. Мультигражданство, запрещенное украинским законодательством необходимо Грановскому, чтобы избежать уголовной ответственности после смены власти в Украине.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/306133-smotrjashchij_za_sudami_granovskij_imeet_grahdanstvo_neskoljkih_stran_i_gotovitsja_behatj
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прагматичные немцы......не в бровь а в глаз....
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Во как, как тебя, шмаркля отбрили, фейсом да по столу.))

Так його, придурка недолугого з його нянями.
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няня - це якось по-дебільному та по-кацапськи, на рівні молодшої групи дитячого садка. Це перл самого Янелоха - няня? Для серйозних людей з грошима?
Янелох, ти повний ідіот.

шмаркля, тренуйся ще, бо тобі, придурку, гроші ніхто не дасть.
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Неприятно для страны, но преЗЕдента смачно мокнули лицом в органику.... Немецким инвесторам не нужны няни, им нужны независимые суды, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 975
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Мокнули ожидаемо, МВФ также мокнуло и такое "мочилово" будет продолжаться, просвета не предвидется.
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Просвет хозяин зебила-торчка давно обозначил. Он на востоке. Мышебратья и таежный союз. А остальные люди злые, чета требуют, Беню судят. Странная ситуация когда во всех странах судят беню, а в Украине он невиновен. Во всех странах хвалят пороха и не судят, а в Украине дело шьют.
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"Благородниє гаспада" такова нє панімают, а как же отжимать імущество ікришєвать при чесних судах? Нафіг такіє інвєстіціі, когда нєт уваженія к благародним гаспадам чиновникам?
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Законы нужны защищающие не только предпринимателя, но и следаков, судей и просто людей..
Судья - она тоже человек и иногда боится вынести справедливое решение, потому что на улице - бандитизм!
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А те, що суддя боїться бандюків є результатом діяльності саме тих же судів, що бандюків не садять в тюрягу, а відпускають....
Продажні судді, і як наслідок - патріоти в тюрмах, бандюки - на свободі!
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"суд - дело Божие", а они безбожники почти все
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Ага, щас, разбежались. Німецьким інвесторам не потрібні няні, їм потрібні незалежні суди, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 3803
Независимые суды нужны даже самим украинцам.
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Посол Фельдгузен: «Хотя по вечерам, после напряжённого трудового дня няни - Ja! Ja! Das ist fantastisch! Das ist wunderbar! Es ist sehr gut geeignet! Das brauchen Sie!»
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Выходит, что при порохатой коричневой свинье инвесторы никуда не спешили. Німецьким інвесторам не потрібні няні, їм потрібні незалежні суди, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 9688 Ой, соевая гниль всё равно же будет лаять, что зеленые виноваты.
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у порохоботів сьогодні екстаз,оргазм і опупєй...
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Ришуче та потужно рэформовани коричневыми суды позволили привлечь миллиарды немецких инвестиций Німецьким інвесторам не потрібні няні, їм потрібні незалежні суди, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2796
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как это... "возвращайся в свой сказочный лес"
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Да, почитала и мне кажется, пора тебе Вовчик (так его называет елена кравец) возвращаться в 95 квартал. Пользы будет больше, хотя я его давно уже не смотрю.
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Судову систему Україні залишив Порошенко,а винен ,звичайно ж ЗЕ.

Хоча.Звичайно винен..
Але в іншому..
Що йому порадили імпотентного Рябошапку,котрий не здатен посадити Порошенко,а він на це погодився -і,відповідно,за це відповідальнийНімецьким інвесторам не потрібні няні, їм потрібні незалежні суди, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 6027
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У зелёного чма есть монобольшинство, и кабмин чего не было ни у одного президента. Принимай что хочешь без коалиций. Так не гуди тут мокшанин про папередников.
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зеленского послали вежливо, но в Оман ...
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Как это, немецким инвесторам не нужны няни? Каждый немецкий инвестор мечтает в кружевном чепчике, с кружевным слюнявчиком и в памперсе сосать большую Blе́dine.
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Все правильно, условия должны быть одинаково благоприятные для всех!
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Честные суды? Невозможно. Почему? Да потому что нужно посадить Пороха, волонтёров, патриотов. А ещё прикрывать свои задницы от постоянных нарушений законов.
Так что не видать нам инвестиции. Німецьким інвесторам не потрібні няні, їм потрібні незалежні суди, - посол Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1989
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На початку 2000 доводилось допомагати німцям, полякам, мадярам, румунам, сербам створювати спільні підприємства в Україні. Ніяких нянь їм не потрібно. Вони хотіли щоб їм не заважали і не обдурювали на кожному кроці. Вони дивувались чому за оренду офісу з них здирають більше як у Берліні, чому напівпяний рукожопий роботяга хоче з-ту 500 доларів, чому клєркі чиновники постійно заглядають у їхні кишені. Майже всі кого я знав поїхали назад, для них простіше побудувати підприємство в себе і платити нашим працівникам як своїм громадянам.
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ну вот вроде взрослые люди, а - дети....
безбожники по определению не могут быть до конца честными. Условно-досрочно - да, и то все.
Кирхи строить надо, гансы, если хотите бизнес честный на Украине
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100% згодэн с послом.Предлагаю отдать в аренду наши суды англичанам или немцам лет на 50.Если конечно возьмут.
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Если ЭТИМ "СУДЬЯМ" типа печерных просто предоставить независимость, они ТАКОГО насудят!!! Сначала ВСЕХ, всех поголовно ублюдков в сутанах выгнать на улицу, лишить права занимать должности, связанные с юстицией (даже в адвокатских шайках), а некоторых особенно продажных слуг "слуги народу" вообще публично казнить.


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я то же самое сразу писал когда про "нянь" прочитал.
Не верится, что высшее руководство страны настолько тупое что каких-то "нянь" предлагает.
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