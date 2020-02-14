 Німецьким інвесторам не потрібні няні, їм потрібні незалежні суди, - посол Фельдгузен

Про це вона сказала в інтерв'ю Громадському, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні говорять про няню, раніше Кличко говорив про бодігард. Нашим інвесторам не потрібні ні няні, ні бодігарди (охоронці. - Ред.). Їм потрібні незалежні суди. Тут вже є дві тисячі німецьких фірм, і вони успішно працюють. І вони можуть отримати хороші сигнали, що тут щось відбувається і сюди потрібно приїжджати. Ваш президент часто говорить, що треба прийти зараз, коли є ніші для інвестицій, - і це правильно", - сказала посол.

На думку Фельдгузен, більшість потенційних інвесторів в Україну зайняли вичікувальну позицію.

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"Зацікавленість дійсно є, але всі чекають, що буде далі. Наприклад, із судовою реформою. Для інвесторів дуже важливо бути спроможними захистити свої інтереси в судах. Це по-перше. Друге - це загальні макроекономічні індикатори", - пояснила вона.