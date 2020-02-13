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Все про:Ар'єв (247) Зеленський (4494) Оман (36) Богдан Андрій (255) Офіс Президента (249)

 Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від "Європейської Солідарності" Ар'єву. ДОКУМЕНТ

Поїздка президента Володимира Зеленського в Оман не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти.

Про це сказано у відповіді Офісу президента на депутатський запит Володимира Ар'єва. Депутат опублікував документ у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Поїздка президента України в Султанат Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з особистою метою і за власні кошти", - сказано у відповіді.

Документ датовано 7 лютого і підписано тепер уже колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом.

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У відповіді також сказано, що в поїздці не було передбачено організаційно-протокольне забезпечення і в ній не брала участь делегація. А інформація про вартість перельотів в Оман і назад і проживання Зеленського з дружиною в готелі буде оприлюднена в декларації президента.

"Щодо результатів візиту і підписання документів укотре звертаємо вашу увагу, що візит президента України в Оман не мав офіційного статусу", - сказано в документі.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. В ОП тоді повідомили, що президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від Європейської Солідарності Арєву 01Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від Європейської Солідарності Арєву 02


Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від Європейської Солідарності Арєву 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175654
 
 
 Топ коментарі
 
Только вот незадача. Согласно официального ответа от Госохраны, охранники бубочки были оплачени из госбюджета. И перелет и суточные. Завралось совсем зеленое чмо.
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Зустріч з агентом чи вербувальна бесіда?
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Брехня викривається!
Тепер офіційно: візит Зеленського до Оману не мав жодного статусу і був ПРИВАТНИМ!
Отже, всі зустрічі, якими намагалися замилити очі, були неофіційними.
Відповідно, те, про що там домовлялися, має стати питанням для новостворених антикорупційних органів.Визит Зеленского в Оман был частным, - ответ Офиса Президента депутату от "Европейской Солидарности" Арьеву - Цензор.НЕТ 7548
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Зебилоид, так шо там наша бубочка такого зробыла в Омане? Сделала приятно экс руководителю ФСБ - это зачет, мудила!)))
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И шо там Менделша з " офіційним візітом та обговорюванням контрактів"?
Ще працює,чи за Богданом побігла?
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Скільки можна товкти воду у ступі? Воно кремлівське заслане.
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ЭТО СТРАШНАЯ МЕСТЬ ЗА ОБЫСКИ НА 1+1 😜 😁 😎
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А Єрмак з ним вскладчину потусіл? А бувший голова ФСБ прилетів до них шашаличкі пажаріть?
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Уявляю , як Вовка заглядає Єрмаку у вічі так знизу каже - ой нєхарашо я ж Презідент нєлох , умене в країні біда, катастрофа з літаком .... А Єрмак йому- узбагойся!!! ЖДЬОМ ШЕФА З КРЕМЛЯ І ТОЧКА! Це я тобі наказую, без 20 днів твій віцепреЗЕдент !
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й в продовження вже після 12-го лютого - НУ ШО Валодя, ти сєбє представлял, шо Я! с тобой поделюсь местом в етом офісє?
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ну ок. визит частный. так какого хера ты придурок конченый хер знает где шлялся когда у тебя самолет сбили?

а теперь вопрос - а случайно ли сбили рейс МАУ? а может чтобы вазелин четко понял всю серьезность патрушева? уже иностранные журналисты пишут про сдачу Украины в угоду раски федераски.... зеленые упыри и все кто был "я голосовал не за зеленского а против порошенко", чтоб вы сдохли уроды!
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А что все так возбудились ? Не подаст Зеля в отставку ! И импичмента не будет. Нашли уже козла отпущения. 🐐 Ждем другого зашквара ! НИ ДНЯ БЕЗ ЗАШКВАРА ! 👏 👏 👏 👍
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Ну, а чего, у Зеленского не может быть тайных встреч с нашими информаторами в Кремле? Это сильнейшая тайная операция СБУ против Путина!
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АГА! Єрмак - губернатор Малороссіі после увода путіна от власті!
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зеЛя лгун и ссыкун!импичмент сопле!
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Але,а как же " инвестиции"? Между делом? Или мы" русские " друг друга не обманываем"? ( к.ф. " Брат".
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А якщо тепер запитати Єрмака -він же обіцяв буди відкритим , задекларувати ту тусовку в Омані , як часну .
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Так а шо мандель пиаала в Фейсбуке? )
Что визит официальный, что у него там запланирована встреча с султаном))
Это ппц! Брехня на брехне и брехней покрывает!
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И еще вопрос! Что там делал Ермак тогда, если встреча была частной?))
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А охорону хто оплачував!? І чому він не задекларував витрати? Чи поставив до відому РБ?
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Клоака забурлила! Жаль, что выделяется только сероводород. Могли бы на реверсе отбить деньги за поездку.
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