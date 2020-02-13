 Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу Президента депутату від "ЄС" Ар'єву. ДОКУМЕНТ

Про це сказано у відповіді Офісу президента на депутатський запит Володимира Ар'єва. Депутат опублікував документ у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Поїздка президента України в Султанат Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з особистою метою і за власні кошти", - сказано у відповіді.
Документ датовано 7 лютого і підписано тепер уже колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом.
У відповіді також сказано, що в поїздці не було передбачено організаційно-протокольне забезпечення і в ній не брала участь делегація. А інформація про вартість перельотів в Оман і назад і проживання Зеленського з дружиною в готелі буде оприлюднена в декларації президента.
"Щодо результатів візиту і підписання документів укотре звертаємо вашу увагу, що візит президента України в Оман не мав офіційного статусу", - сказано в документі.
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. В ОП тоді повідомили, що президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Воображаю как бабку и Ленку вытягивали в тапочках с постели для постановчных фото.
Какие зебилы!
а посадить? - тупо отпетрушат же малька......
До белых поросят.
Здесь нет другого способа
Устроить город-сад.
тут дело в другом....
богдана из списка нянек выключили, а самая перспективная была нянюся,
а сам зеленый приглашатель замечен на такой уже предательской муйне,
шо хуже может быть тока, если он сам в украинцев начнет стрелять...
слава Богу он ссыкун...
ну й заразом, хотілося б почути вашу думку з приводу великої кількості версій, які виходили з офіційних джерел щодо поїздки зеленського до Оману?
давайте поспілкуємось предметно, не проти?
Ще працює,чи за Богданом побігла?
а теперь вопрос - а случайно ли сбили рейс МАУ? а может чтобы вазелин четко понял всю серьезность патрушева? уже иностранные журналисты пишут про сдачу Украины в угоду раски федераски.... зеленые упыри и все кто был "я голосовал не за зеленского а против порошенко", чтоб вы сдохли уроды!
Обое рябое, идиоты не меняющие своих взлядов и приближеные лица.А в общем клоуны и лицедеи.
Что визит официальный, что у него там запланирована встреча с султаном))
Это ппц! Брехня на брехне и брехней покрывает!
ЗУБ ДАЮ ! ЧТО ЕЩЁ НЕ УСПЕЛ ПОЛНОСТЬЮ ПРОДАТЬ ЭТУ УКРАИНУ -ПРОСТИТУТКУ, СВОЕЙ СОВМЕСТНОЙ С КРЕМЛЁМ КАПИТУЛЯЦИЕЙ НА МИЛОСТЬ ЕГО ПА РАШИ.
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ВАШ! 73% ПРЕЗИДЕНТ НО И КРЕМЛЁВСКИЙ ....РЕЗИДЕНТ И ПРОДАЖНЫЙ ЗЕ БИЛ - КАПИТУЛЯНТ
Короче: потенциальные брехуны!.........😡
короче, будет сидеть вован. и, походу, долго.