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Все про:Ар'єв (248) Зеленський (4503) Оман (40) Богдан Андрій (256) Офіс Президента (251)

 Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу Президента депутату від "ЄС" Ар'єву. ДОКУМЕНТ

Поїздка президента Володимира Зеленського в Оман не мала офіційного статусу, здійснювалася з приватною метою і за власні кошти.

Про це сказано у відповіді Офісу президента на депутатський запит Володимира Ар'єва. Депутат опублікував документ у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Поїздка президента України в Султанат Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з особистою метою і за власні кошти", - сказано у відповіді.

Документ датовано 7 лютого і підписано тепер уже колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом.

Дивіться також: Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми". ВIДЕО

У відповіді також сказано, що в поїздці не було передбачено організаційно-протокольне забезпечення і в ній не брала участь делегація. А інформація про вартість перельотів в Оман і назад і проживання Зеленського з дружиною в готелі буде оприлюднена в декларації президента.

"Щодо результатів візиту і підписання документів укотре звертаємо вашу увагу, що візит президента України в Оман не мав офіційного статусу", - сказано в документі.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. В ОП тоді повідомили, що президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу Президента депутату від ЄС Арєву 01Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу Президента депутату від ЄС Арєву 02


Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу Президента депутату від ЄС Арєву 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175654
 
   
 Топ коментарі
 
Только вот незадача. Согласно официального ответа от Госохраны, охранники бубочки были оплачени из госбюджета. И перелет и суточные. Завралось совсем зеленое чмо.
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Зустріч з агентом чи вербувальна бесіда?
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какой кошмар! теперь многое становится на свои места. Отставка богдана, ермак вместо него. И главное - это тупое вранье и фотки с султаном Омана и треп про инвестиции.
Воображаю как бабку и Ленку вытягивали в тапочках с постели для постановчных фото.
Какие зебилы!
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так что, оманских инвесторов не будет?
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Теперь дело в одном: надо серьезно забухать и пропить все оманские инвестиции. Так забухать, чтобы случайно не сподобиться на оправдания. Иначе- всё вспомнят. И мало может не показаться.
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Собственно. не новость, что Зеленский в Омане встречался с эмиссаром *****. Оказалось. что это Патрушев. Зеленая гнида просрав поддержку Европы принялась сдавать интересы Украины врагу. Как думаете нашу Монику повесят или все же посадят? Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від "Європейської Солідарності" Ар'єву - Цензор.НЕТ 5644
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Думается- таки свалит. Тихо... не прощаясь. Успеет. Хотя... не факт! Окружение у него забавное, могут и не дать уйти... Как-то очень быстро всё закрутилось...
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тут выше написали про грызня среди сервантерии кто будет сеньору гундосому в ухо дудь Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від "Європейської Солідарності" Ар'єву - Цензор.НЕТ 4315
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повесить гумaнее... ну все таки номильное президентище...
а посадить? - тупо отпетрушат же малька......
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думаю на нем оторвутся по полной, и еще немножко за Яныка, которого выпустили, поскольку много про всех знал... а этот пустышка, ничего не значит, ни про кого ничего не знает, а то что знает не докажет, об этом дяди побеспокоились. Его народу отдадут на растерзание и за границей достанут а русские не примут или выдадут, он без должности ценности не представляет. Я с самого начала этой аферы с его выдвижением в кандидаты считала, что его наняли сильно подпортить рейтинг и имидж Порошенко и он снимет свою кандидатуру, за две недели до выборов... ну не могла я поверить, что человек в 40 лет, который занимался бизнесом, разными проектами, знаком с богатыми и влиятельными людьми может согласится на такую аферу. Всем изначально понятно что его используют, а учитывая какая остановка в стране и всю серьезность положения, хорошим для него не закончится в любом случае, уйдет он сам, уйдет досрочно, снимут досрочно, в любом случае как только он лишится должности, ему нормально жить не дадут.
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Осталось пить без просыпа,
До белых поросят.
Здесь нет другого способа
Устроить город-сад. Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від "Європейської Солідарності" Ар'єву - Цензор.НЕТ 5525
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будут не будут, султан там крякнулся та и вроде до кряка не спешил инверсторить,
тут дело в другом....
богдана из списка нянек выключили, а самая перспективная была нянюся,
а сам зеленый приглашатель замечен на такой уже предательской муйне,
шо хуже может быть тока, если он сам в украинцев начнет стрелять...
слава Богу он ссыкун...
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Будет,бенин оманский офшор вложится в земли Украины...
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Арьеву і іншим "свинопасам" неважливо взагалі що зробив Зеленський. Важливо обісрати любий його рух. Свинарчуки грошей не дарують. Потрібно відпрацьовувати.
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Зебилоид, так шо там наша бубочка такого зробыла в Омане? Сделала приятно экс руководителю ФСБ - это зачет, мудила!)))
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Sirko Ukr d7816329, може ар'єву та іншим не важливо. мені наприклад, принаймні, цікаво, що зробило зеленське (я так розумію ви ж ведете мову про якість його позитивні досягнення?), ви б не могли розповісти для мене?
ну й заразом, хотілося б почути вашу думку з приводу великої кількості версій, які виходили з офіційних джерел щодо поїздки зеленського до Оману?
давайте поспілкуємось предметно, не проти?
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И шо там Менделша з " офіційним візітом та обговорюванням контрактів"?
Ще працює,чи за Богданом побігла?
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Скільки можна товкти воду у ступі? Воно кремлівське заслане.
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ЭТО СТРАШНАЯ МЕСТЬ ЗА ОБЫСКИ НА 1+1 😜 😁 😎
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А Єрмак з ним вскладчину потусіл? А бувший голова ФСБ прилетів до них шашаличкі пажаріть?
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Уявляю , як Вовка заглядає Єрмаку у вічі так знизу каже - ой нєхарашо я ж Презідент нєлох , умене в країні біда, катастрофа з літаком .... А Єрмак йому- узбагойся!!! ЖДЬОМ ШЕФА З КРЕМЛЯ І ТОЧКА! Це я тобі наказую, без 20 днів твій віцепреЗЕдент !
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й в продовження вже після 12-го лютого - НУ ШО Валодя, ти сєбє представлял, шо Я! с тобой поделюсь местом в етом офісє?
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ну ок. визит частный. так какого хера ты придурок конченый хер знает где шлялся когда у тебя самолет сбили?

а теперь вопрос - а случайно ли сбили рейс МАУ? а может чтобы вазелин четко понял всю серьезность патрушева? уже иностранные журналисты пишут про сдачу Украины в угоду раски федераски.... зеленые упыри и все кто был "я голосовал не за зеленского а против порошенко", чтоб вы сдохли уроды!
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Согласен только в порядке очериди сначала фанаты петиных мародеров потом фанаты зели.
Обое рябое, идиоты не меняющие своих взлядов и приближеные лица.А в общем клоуны и лицедеи.
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Все таки ты туп ,как 1000 .....,додумай сам ,вот-вот ,ты на правильном пути ...
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А что все так возбудились ? Не подаст Зеля в отставку ! И импичмента не будет. Нашли уже козла отпущения. 🐐 Ждем другого зашквара ! НИ ДНЯ БЕЗ ЗАШКВАРА ! 👏 👏 👏 👍
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Ну, а чего, у Зеленского не может быть тайных встреч с нашими информаторами в Кремле? Это сильнейшая тайная операция СБУ против Путина!
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АГА! Єрмак - губернатор Малороссіі после увода путіна от власті!
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зеЛя лгун и ссыкун!импичмент сопле!
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Але,а как же " инвестиции"? Между делом? Или мы" русские " друг друга не обманываем"? ( к.ф. " Брат".
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А якщо тепер запитати Єрмака -він же обіцяв буди відкритим , задекларувати ту тусовку в Омані , як часну .
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Так а шо мандель пиаала в Фейсбуке? )
Что визит официальный, что у него там запланирована встреча с султаном))
Это ппц! Брехня на брехне и брехней покрывает!
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И еще вопрос! Что там делал Ермак тогда, если встреча была частной?))
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А охорону хто оплачував!? І чому він не задекларував витрати? Чи поставив до відому РБ?
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Клоака забурлила! Жаль, что выделяется только сероводород. Могли бы на реверсе отбить деньги за поездку.
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Гниды зеленые уже запиzzzделись дальше некуда

Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від "Європейської Солідарності" Ар'єву - Цензор.НЕТ 6360
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Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу президента депутату від "Європейської Солідарності" Ар'єву - Цензор.НЕТ 2301

ЗУБ ДАЮ ! ЧТО ЕЩЁ НЕ УСПЕЛ ПОЛНОСТЬЮ ПРОДАТЬ ЭТУ УКРАИНУ -ПРОСТИТУТКУ, СВОЕЙ СОВМЕСТНОЙ С КРЕМЛЁМ КАПИТУЛЯЦИЕЙ НА МИЛОСТЬ ЕГО ПА РАШИ.

-
ВАШ! 73% ПРЕЗИДЕНТ НО И КРЕМЛЁВСКИЙ ....РЕЗИДЕНТ И ПРОДАЖНЫЙ ЗЕ БИЛ - КАПИТУЛЯНТ
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Не зрозумів, як правильно: Оманський віслюк, чи Віслюк оманський?
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Боже, яке ж воно жалюгідне у своїй брехні!
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То «официальная» поездка.......то «не официальная»...............теперь вот «частная»........☹️

Короче: потенциальные брехуны!.........😡
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Из ответа Офиса Президента депутату от ЕС: «А то ж как получается? Значит, вашему топить свой рейтинг в Аравийском море можно, а нашему нет? А чем наш хуже? Наш тоже захотел утопить свой рейтинг именно в Аравийском море. Имеет право!»
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вот только в декларации это не отображать права не имеет.
короче, будет сидеть вован. и, походу, долго.
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А он уже сидит... У Путина на ... . Только ноги свисают...
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Разве не понятно, за лояльность путин ему бабла в офшоры закинул!
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Вова, уходи. Своим маланским личиком в Ростове торгуй.
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теперь возникает много других вопросов, что там делал человек имеющий доступ ко всем государственным тайнам, занимающий высшую должность в стране, и по большому счету себе не принадлежащий сроком на 5 лет, отвечающий за оборону и внешнюю политику, так вот что он делал в Омане с частным визитом?!!!!! министр Омана его одноклассник? друг? кум? какой на фиг частный визит?!!! а во вторых - раз народ интересует, то пусть покажут билеты, которые заказаны на частное лицо, бронирование отеля, оплату всех затрат с его личной карточки или счета... это, конечно, не будет показателем, поскольку многое можно сделать задним числом, но пусть хоть напрягутся... но нет они даже этого не сделали, так сильно нас уважают, что даже не напрягаются выглядеть прилично...
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А как же фото с бурнусами? А инвестиции?
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