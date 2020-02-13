 Візит Зеленського в Оман був приватним, - відповідь Офісу Президента депутату від "ЄС" Ар'єву. ДОКУМЕНТ

Про це сказано у відповіді Офісу президента на депутатський запит Володимира Ар'єва. Депутат опублікував документ у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Поїздка президента України в Султанат Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, здійснювалася з особистою метою і за власні кошти", - сказано у відповіді.

Документ датовано 7 лютого і підписано тепер уже колишнім главою Офісу президента Андрієм Богданом.

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У відповіді також сказано, що в поїздці не було передбачено організаційно-протокольне забезпечення і в ній не брала участь делегація. А інформація про вартість перельотів в Оман і назад і проживання Зеленського з дружиною в готелі буде оприлюднена в декларації президента.

"Щодо результатів візиту і підписання документів укотре звертаємо вашу увагу, що візит президента України в Оман не мав офіційного статусу", - сказано в документі.

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. В ОП тоді повідомили, що президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.



