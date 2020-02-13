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Все про:Кернес (349) Полтава (168) суд (5910)

 Повторний розгляд справи Кернеса відбудеться в Київському райсуді Полтави

Справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького, які обвинувачуються у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року, повторно розглядатиме Київський райсуд Полтави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Геннадія Кернеса Олександр Гунченко.

"Дійсно сьогодні Київський районний суд міста Полтави отримав справу, яку Полтавський апеляційний суд повернув для розгляду і іншому складі суду. Час засідання невідомо, а на сайті суду розміщена інформація, що згідно з системою автоматичного розподілу, обрано суддю Володимира Шияна", — зазначив адвокат.

Як раніше повідомлялося, Полтавський апеляційний суд 31 січня 2020 року задовольнив апеляційні скарги Офісу Генерального прокурора та потерпілих у кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі та спричинення тілесних ушкоджень громадянам під час мирних акцій протесту в січні 2014 року на території Харкова.

10 серпня 2018 року Київський райсуд Полтави закрив кримінальне провадження проти мера Харкова Кернеса. 16 серпня Генпрокуратура подала апеляційну скаргу до Київського районного суду м Полтава на рішення про закриття справи щодо Кернеса.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справу Кернеса розглянуть заново: Апеляційний суд скасував рішення про закриття

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175652
 
 
 Топ коментарі
 
Панове (дами и господа), сьогодні урочиста і памятна дата - 445 років тому кримські татари спалили Маскву ! Нада павтарить ?Повторное рассмотрение дела Кернеса состоится в Киевском райсуде Полтавы - Цензор.НЕТ 8889
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Я навіть знаю чим то все закінчится
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Да ничего не будет просто еще один круг все поимеют денег и все успокоятся
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А Все таки , - За какие заслуги подстрелили Кернеса.
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пашинського аж бігом посадили за звинуваченнями якогось алкаша чи то торчка якаго він нібито підстрелив. а прокацапленого гепу ніяк закрити не можуть! Повторное рассмотрение дела Кернеса состоится в Киевском райсуде Полтавы - Цензор.НЕТ 3157 Чи не хочуть?
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Что-то не дал отжать, чем-то не поделился.
За что убили Кушнарева, Кононенко?
Убийства не раскрыты, а преступники обнаглели в край.
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Если молчит значит знает за что. Ну и там что-то против интересов Украины видимо, может кинул кого-то с сепаратизмом, иначе бы было какое-то расследование.
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Ліпші друзі шоколадного гетьмана допа і гепа.За той сепарський з'ізд в палаці спорту їм можна було впаяти за держзраду років по 15.Вони бігли на випередки в Московію перший гепа,за ним допа,трійцю замикав мураєв.І коли шоколадний прийшов до влади то до цих покидьків у нього не було жодних питань,бо шоколадний думав сидіти ще один термін і з цими сєпарами далі доїти Україну.Зараз шоколадного посунули і харків'яни від шоколадного отримали подарунок у вигляді цих сєпарів в обгортці цукерок рошен.
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Панове (дами и господа), сьогодні урочиста і памятна дата - 445 років тому кримські татари спалили Маскву ! Нада павтарить ?Повторное рассмотрение дела Кернеса состоится в Киевском райсуде Полтавы - Цензор.НЕТ 8889
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30 лет назад он выглядел именно так)))))) шнырь в ресторане братве бегал музыку заказывать, и зажигалку подкурить.
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Да ничего не будет просто еще один круг все поимеют денег и все успокоятся
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Кернес сделал для Харькова больше, чем все предыдущие мэры вместе взятые.
По повестке дня. Не надо доставать харьковчан, у них свои герои и никто не забыл в Харькове про то, что он был Первой столицей Советской Украины.
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Потому что все вместе взятые были меньше чем этот, и годовой бюджет каждого был в 20 раз меньше. А то, что за эту сумму можно сделать в разы больше, тебе ответит любой экономист. Каждый поток из бюджета, должен откатить 10%, это знает даже уборщица в исполкоме.
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Я вас умоляю. Тут 6 лет сраную Штепу закрыть не могут, а то они представителя титульной, по нынешним временам, нации посадят.
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Прочиталось...Повторное рассмотрение дела Кернеса состоится в Райском Повторний розгляд справи Кернеса відбудеться в Київському райсуді Полтави - Цензор.НЕТ 3981 суде Полтавы
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