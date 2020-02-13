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 Політика України
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 Росія забороняє спостерігачам ОБСЄ на своїх пунктах "Гуково" і "Донецьк" користуватися біноклями і безпілотниками

Росія забороняє спостерігачам місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" використовувати будь-які інструменти спостереження, включаючи біноклі та безпілотники.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми цінуємо той факт, що глави місії спостерігачів не ухиляється від надання вичерпного переліку перешкоджань діяльності місії з боку російської влади. Найбільш серйозні з них включають обмеження свободи пересування в межах прикордонного пункту пропуску, заборона використання будь-яких інструментів спостереження, включаючи біноклі, обладнання для технічного спостереження та БПЛА, а також так звані "рекомендації" приймаючої країни для спостерігачів не ініціювати розмови із перехожими", - заявив Цимбалюк у своїй заяві у відповідь на доповідь глави місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску Дьордя Варги.

Він наголосив, що Україна рішуче засуджує ці обмеження, вжиті Росією як приймаючою країною щодо спостерігачів місії ОБСЄ, та закликає до їх негайного зняття.

Очільник української місії при ОБСЄ наголосив, що питання кордону між Україною та РФ на Донбасі та забезпечення незалежного міжнародного моніторингу на цій ділянці продовжує залишатися критично важливим для мирного врегулювання конфлікту.

Нагадуємо, місія спостерігачів ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" є окремою від СММ ОБСЄ в Україні спостережною місією. Вона виконує свою діяльність з 29 липня 2014 року згідно з рішенням Постійної ради ОБСЄ, доповідаючи у своїх звітах про ситуацію на цих двох російських пунктах пропуску та пересування через кордон. При цьому російська делегація в ОБСЄ продовжує блокувати розширення мандату цієї місії ОБСЄ на усі пропускні пункти вздовж тимчасово окупованої ділянки українсько-російського кордону, як і покращення її забезпечення технічними засобами.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175651
 
 
 Топ коментарі
 
обсе шо с биноклями, шо без ничиго не видят - кроты смеются...
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вот тут і назначіть развод-ДА ГОСПОДІН ВІЦЕНЕКОНСТУЦІОННИЙ ?
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нас там нет, и пошли на......... а еще, давайте договариваться, но бля, нас там нет
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вот тут і назначіть развод-ДА ГОСПОДІН ВІЦЕНЕКОНСТУЦІОННИЙ ?
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А Разрешает Ходить по минному полю , - По периметру , - Что бы какой то Лось с дыры по пьянке не Забрел.
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Так вот почему они ничего не видят и только выражают обеспокоенность!
Теперь сразу стало все понятно...
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обсе шо с биноклями, шо без ничиго не видят - кроты смеются...
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Та нах ця напівкацапська беззуба OSCE там потрібна ??? Вони нічого не вирішують і ******* вони до дупи
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нас там нет, и пошли на......... а еще, давайте договариваться, но ***, нас там нет
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Вообще бестолковая миссия. Как по мне они больше вреда приносят чем пользы, тем что в какой-то мере легализируют российские оккупационные войска.
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В Гуково и Донецке оккупационных войск нет. Это территория России.
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Путлера вот вот отправят в утиль.9 мая парад паБЕДАбессия будет принимать другой чувак Росія забороняє спостерігачам ОБСЄ на своїх пунктах "Гуково" і "Донецьк" користуватися біноклями і безпілотниками - Цензор.НЕТ 4978
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