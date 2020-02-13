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Все про:Велика Британія (1143) газ (1182) Газпром (579) Назарбаєв (42) наркотики (920) Росія (26435) сховище (61)

 Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про "корупцію між урядом Росії і Казахстану"

Онук першого президента Казахстану Айсултан Назарбаєв заявив, що просить політичного притулку у Великої Британії. Він стверджує, що загальна корупція дозволяє верхівкам РФ і Казахстану незаконно отримувати близько $1,5 млн на рік.

Про це Айсултан Назарбаєв написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прошу у Великої Британії політичний притулок. Мої останні п'ять років вкриті сірими смугами. Пора людям дізнатися, що насправді відбувалося і чому!" - написав він.

Онук Назарбаєва стверджує, що володіє інформацією про корупційні схеми урядів Казахстану і Росії.

"Вся справа полягала в Газовому контракті, де за копійки продається казахстанський газ російському Газпрому. Там існує прокладкова компанія, і на ній формується прибуток - близько 1.5 млрд доларів США на рік. Гроші осідають у Сінгапурі, і там вони діляться між Російською верхівкою, гаманцями Володимира Путіна, а зокрема, Олексія Міллера, керівника російського Газпрому. Що стосується Казахстану, то прибуток близько 700 млн дол на рік", - стверджує Назарбаєв.

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Айсултан стверджує, що родичі намагалися змусити його мовчати і на 14 місяців відправили його в російську в'язницю, звідки його витягли спецслужби РФ.

"І вони знайшли мене в Лондоні, де шокованийтим, що відбувається, я гасив біль у собі наркотиками! Вони прислали охорону і намагалися проти моєї волі витягти мене в Казахстан, а потім закрити знову де-небудь у Росії! Але мені вдалося втекти від них! І таким чином я вдерся в чужу квартиру, де мене заарештувала поліція Британії і посадила мене в тюрму Wandsworth! Я був такий щасливий, опинившись там. Я, нарешті, видихнув!" - написав він.

За словами Айсултана, водій матері викрав його паспорт.

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Більше він обіцяє розповісти в інтерв'ю Times, "якщо ще буде жити".

Заяву Айсултана Назарбаєва прокоментував міністр інформації і суспільного розвитку Казахстану Даурен Абаєв. "Неетично зараз обговорювати і цитувати одкровення людини, що перебуває на стадії лікування від наркозалежності. Викликають занепокоєння не його "одкровення", а стан його здоров'я. Пости написані під маніпуляцією певних осіб. Сумно", - сказав він на казахстанському держтелеканалі "Хабар", інформує "Медуза".

Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про корупцію між урядом Росії і Казахстану 01Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про корупцію між урядом Росії і Казахстану 02
Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про корупцію між урядом Росії і Казахстану 03
Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про корупцію між урядом Росії і Казахстану 04
Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про корупцію між урядом Росії і Казахстану 05
Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про корупцію між урядом Росії і Казахстану 06
Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про корупцію між урядом Росії і Казахстану 07
Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про корупцію між урядом Росії і Казахстану 08
Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про корупцію між урядом Росії і Казахстану 09
Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про корупцію між урядом Росії і Казахстану 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175650
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по тому как засуетились рашаботыдело серьезное. Кстати, слить деду для негно дело чести, тот его папаню угасил.
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Наркоман и вор судя по его же рассказу о себе.
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А зачем он полисмена лондонского покусал? Могут и отказать в убежище.
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"Айсултан утверждает, что родственники пытались заставить его молчать и на 14 месяцев отправили его в российскую тюрьму, откуда его вытащили спецслужбы РФ.
"И они нашли меня в Лондоне, где от шока происходящего я тушил боль в себе наркотиками!"
Ах-ха-ха... Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана" - Цензор.НЕТ 4748 Это сюжет комедии пересказывают? Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана" - Цензор.НЕТ 8894
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По словам Айсултана, водитель матери похитил его паспорт.
Больше он обещает рассказать в интервью Times, "если еще будет жить".
Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана" - Цензор.НЕТ 3312
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Та, у нас на росукрэнерго Путин, Тимошенко провернули 10+ миллиардов, Выростили Фирташа из барыги до олигархаююю Кто там еще участвовал? А народу хоть кол на голове теши. Юля! Юля! И никто не удивляется откуда у человека работавшего после видеосалона чиновником миллиардны на предвыборные кампании. Ні машини в неї, ні квартири... Бомж! (с) Ющ
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Да , Он не врет. И Он еще Жив , значит это кому то Выгодно.
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Ну а кому кроме назарбаева это выгодно, ща он распиарит своего внучка и сделает его новым диктатором Казахстана
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Кого??? Этого законченного нарика? Нурсултан сделает диктатором??? Даже в Голливуде- до такого бы не додумались. А там у пацанов, с фантазиями- в полном порядке. Нурсултан, скорее всего, просто отдаст Приказ. Ну и фсё.
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По твоему нарики не бывают президентами? А как же *****?
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А он- наркоман? Не знал. А если и так, то у внучка- нечто более забористое, чем у Фуйла.
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Во! Восток- дело тонкое! Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана" - Цензор.НЕТ 929 "Я гасил боль в себе наркотиками"(с). Стоит почитать оригиналы, кстати. Там выясняется, шо чудик не просто как-то раз "гасил". Он- наглухо угашеный, по жизни. Ну шо, внучек, не бздишь? Ну, давай, выливай ИНФУ... напоследок...
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Это что внучок Нуса обсосался?Пускай радуется что берут за копейки иначе куда вы свой газ денете.У вас как в Монголии один человек на 1кв.км и два ведра газа достаточно на год.Да и выход газовой трубы из страны только через кацапию.
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Парень явно курит что-то убойное.
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забористый кокс... если закрыли все счета то на какие деньги кокс, билет в Лондон, богемная жизнь?)
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Судя по тому как засуетились рашаботыдело серьезное. Кстати, слить деду для негно дело чести, тот его папаню угасил.
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Что там серьезного, давно известно что в Казахстане газ дешевле чем в рашке, естественно Газпром там покупает и продает с наваром, ничего нового он не сказал.
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Ага. И где бабки было известно. Поди он знает и на кого они оформлены Газ из Казахстана продают в Россию за копейки, - внук Назарбаева обещает рассказать о "коррупции между правительством России и Казахстана" - Цензор.НЕТ 8351
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А зачем он полисмена лондонского покусал? Могут и отказать в убежище.
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Странно, а почему он этого не пишет, в мемуарах? Стоило упомянуть, мне кажется. Можэ у него это- как чашку кофе выпить, в порядке вещей? И он- всех кусает?
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В суде была показана запись с видеорегистратора полицейского, преградившего путь Назарбаеву.
На записи видно, как констебль приказал Назарбаеву лечь на пол и не двигаться. Назарбаев не послушался и двинулся в сторону полицейского. Тот четыре раза применил электрошокер.
В какой-то момент Назарбаев смог сорвать с себя провод электрошокера и напал на полицейского. Этот момент плохо виден на записи, зато видно, как из руки полицейского начинает капать кровь.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/657964.html
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Ага! Понятно. Какие, однако, эл.шокеры в Британии человеколюбивые!
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И тем не менее---прокол сильный. Если всё допустим бред полный---то не печатали бы в Британии такого. Там пачкаться не желают никогда.
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Але ж плющить пасажира..) Йому тре в Чуйскоі долині просити убежИжче а не в Лондоні
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Это все было бы убедительней если он рассказал инфу не когда он вломился в квартиру с целью раздобыть денег на дозу, да еще и искусал полицейского при аресте.
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1.5 ярда????
это шо???
за телефон счет???
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Ему наверно отказали в деньгах на наркотики. Вот он и взбесился. Подозреваю, что его отправляли не в российскую тюрьму, а в психлечебницу для наркоманов. Назарбаев конечно заслуженній для Казахстана человек. Укрепил государственность. Но за что ему вот такой внук. Наверно в хорошо обеспеченных семьях часто такое бывает. Все есть что пожелаешь, нет интереса чего-то для себя достигать, развиваться..
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Все дуже схоже на правду і поясню чому. В Україні теж свого часу існувала газова ,,фірма,, Росукренерго під патронатом Л.Д.Кучми і В.В.Путіна і за викриття її махінацій Л.Ю.Тимошенко запроторили до в'язниці. Лише завдяки випадковому , непереборному збігу обставин відбулася Революція гідності вона вийшла на волю під гаслом,,Юлі волю,,. В ніякому іншому випадку Порошенко її б не випусти. Наголошую я не фанат Ю.В.Тимошенко і внука Назарбаева, але факти річ уперта.
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трындець, вылезли боты с параши моментально и давай все нивелирвоать типа наркоман, наркоман.
Да пусть он хоть рептилоид, он по делу говорит, сцуки **********, что же вы мрази такие иуды убогие?!
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Видите ли, фефочка, он, вполне вероятно, говорит истинную Правду. Но! Это не отменяет то, что он- законченный наркоман, который ещё и весьма экзотически ранил британского полицейского. А потому, он может болтать всё что угодно. Он- неадекват! Вы это можете сообразить? Хорошо, если ответ положительный. На этом- фсё.
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капец ты ограниченный. повторяю для товарища кочегара: пусть он хоть рептилоид, его личные проблемы -это его личные проблемы. а воровство и коррупция ********** и его дедули -это вещи очень даже интересные для всех. нам нужен этот нарик, если у него есть доказательства.
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Понятно, ты такая же, совершенно неадекватная, как и этот наркоша. Не выйдет ничего с ним. От слова: совсемничего. Это я тебе гарантирую. Не обольщайся,тупая ты бригадирша кочегаров.
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Шевченко, не позорь фамилию, тупень ты - под веществами люди часто выдают правду.
Ну, а гарантировать может только Господь , а раз ты себя сам Харантом мнишь - ты и есть неадекват Газ із Казахстану продають у Росію за копійки, - внук Назарбаєва обіцяє розповісти про "корупцію між урядом Росії і Казахстану" - Цензор.НЕТ 7471
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Как возбулись ватоцефальные от этой новости.
А пацана жалко! Не выдержала его психика, все таки деньги не всегда приносят радость! А расплачиваться будут поколениями родственники, за свою жадность, обман, воровство у народа!
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борьба нанайских мальчиков - казахские беи набычились на кацапоордынских ханов...
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Нарик разоблачает правительство РФ и Казахстана, но спецслужбы РФ вытаскивают его из тюрьмы РФ. ..Такой бред одному мне режет ухо?!
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Та в этой исповеди-мемуаре - таких перлов- хватает.
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