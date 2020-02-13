 У Китаї заражена коронавірусом прибиральниця встигла попрацювати на 15 потягах

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Global Times у Twitter.
Залізнична влада закликала пасажирів і водіїв поїздів, а також інших людей, які, можливо, мали контакт із прибиральницею, повідомляти про це своїм районним або сільським комітетам і проходити 14-денну ізоляцію вдома для медичного спостереження.
Нагадаємо, дослідники з університету Тяньцзіня на півночі Китаю представили нещодавно розроблену портативну систему виявлення підозрілих випадків коронавірусу.
У середині грудня 2019 року в китайському місті Ухань стався спалах пневмонії, збудником якої став раніше невідомий коронавірус 2019 nCoV, який отримав згодом назву Covid-19. Всесвітня організація охорони здоров'я наприкінці січня 2020 року визнала спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення.
Раніше в четвер стало відомо, що загальна кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом досягла в КНР 1 тис. 367 осіб. Зараження підтверджено у 59 тис. 804 осіб.
Зелений вірус головного мозку. Або як Зеленський і Ко з коронавірусом боряться
https://www.youtube.com/watch?v=gUXbz7ToShQ
Посмотреть очень важно.
нормальная уборщица за ето время и до работы не дойдет.
Кто то решил нагнуть китай как всемирную фабрику. Запретят импорт из Китая. На мир обрушится новый мировой кризис.
Тест систем нет, медикаментов нет, оборудования нет. Стратегии нет.
Что-то я уже напрягся, тем более наши имбецилы собрались наших из уханя в Обухове принимать.