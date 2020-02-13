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Все про:Китай (411) COVID-19 (17)

 У Китаї заражена коронавірусом прибиральниця встигла попрацювати на 15 потягах

У китайській провінції Цзянсу заражена коронавірусом прибиральниця встигла попрацювати на 15 швидкісних поїздах під час інкубаційного періоду, поки вірус не проявився.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Global Times у Twitter.

Залізнична влада закликала пасажирів і водіїв поїздів, а також інших людей, які, можливо, мали контакт із прибиральницею, повідомляти про це своїм районним або сільським комітетам і проходити 14-денну ізоляцію вдома для медичного спостереження.

Нагадаємо, дослідники з університету Тяньцзіня на півночі Китаю представили нещодавно розроблену портативну систему виявлення підозрілих випадків коронавірусу.

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У середині грудня 2019 року в китайському місті Ухань стався спалах пневмонії, збудником якої став раніше невідомий коронавірус 2019 nCoV, який отримав згодом назву Covid-19. Всесвітня організація охорони здоров'я наприкінці січня 2020 року визнала спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Раніше в четвер стало відомо, що загальна кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом досягла в КНР 1 тис. 367 осіб. Зараження підтверджено у 59 тис. 804 осіб.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175649
 
 
 Топ коментарі
 
Респираторы "слугам урода" не помогут. Только изолирующий костюм, чтобы не размножались.
У Китаї заражена коронавірусом прибиральниця встигла попрацювати на 15 потягах - Цензор.НЕТ 3670
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Та давно понятно, что ЭТО не остановить. Я по тихоньку крупы и консервы домой закупаю. Думаю недель пять - семь еще есть.
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угу..в Северной Корее один перс нарушил карантин - удрал из зоны карантина и пошел в общественную баню...Уже расстреляли...
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Та давно понятно, что ЭТО не остановить. Я по тихоньку крупы и консервы домой закупаю. Думаю недель пять - семь еще есть.
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Это поможет для самоуспокоения. Минимум 2 года до появления вакцин. И то сначала вакцина появится для "белых" людей, типа американцев и европейцев. А еще через пол годика - год будет в продаже в Украине. Так что, минимум на 3 года запасайся.
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угу..в Северной Корее один перс нарушил карантин - удрал из зоны карантина и пошел в общественную баню...Уже расстреляли...
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Да, вот так это и происходит в реальности.
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https://www.youtube.com/watch?v=LOsHrHY16OA

Зелений вірус головного мозку. Або як Зеленський і Ко з коронавірусом боряться
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С вирусами так тяжело бороться потому что эти ублюдки слишком крошечные.
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тебе хорошо смеяться - ты почти одной ногой в могиле...)
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цэ всэ х ня. главное "купила распираторов по 150 грн. 10 штук" Смаглюк.
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Респираторы "слугам урода" не помогут. Только изолирующий костюм, чтобы не размножались.
У Китаї заражена коронавірусом прибиральниця встигла попрацювати на 15 потягах - Цензор.НЕТ 3670
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ган -дон якийсь неправильний, має бути зе лений і світитись в темряві
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Пандемия в Китае будет и к бабке не ходи. Вопрос, как все остальным уберечься от этого?
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Надёжней всего переждать на Южном Полюсе.
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Вирус почти не цепляется к детям! Они, наверное, что-то знают!
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Кстати, из типов вируса человеческой инфлюенцы тип С менее всех поражает детей, вызывая лишь лёгкие формы.
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Поищи видео как в Китае в мешки для трупов пакуют по три детских трупа. Там и мешков не хватает. Такой вот маркетинговый ход.
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Пандемія, це найбільше поширення епідемії в країні чи у всьому світі.
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А после работы уборщицей, шла изготавливать марлевые повязки... Маркетинговый ход)
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Кошмар.. Враховуючи повітряно-крапельному шлях передачі вірусу кількість заражених людей від цієї хворої може тепер нараховувати сотні, тисячі..
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Иван Яковина: Наступление коронавируса ( первые 15 минут )

https://www.youtube.com/watch?v=gUXbz7ToShQ

Посмотреть очень важно.
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за 2 недели на 15ти поездах? - от ето трудоспособность у етих муравьев.
нормальная уборщица за ето время и до работы не дойдет.
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в цій новині головне слово "швидкістний" а так все іде по плану. вже ходять слухи , що цей грип всесезонний
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Полюбому установят что вирус передается и через предметы. Та даже если и от людей, то все равно производство в Китае остановится.
Кто то решил нагнуть китай как всемирную фабрику. Запретят импорт из Китая. На мир обрушится новый мировой кризис.
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Вирус на границы и национальность не смотрит. Это - подсказка.
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короче, если вирус дойдет до Украины - нам кранты. Китайцы, со своей организованностью, трудоспособностью, постройкой больниц с нуля за 2 нед. не могут ничего остановить. А у нас, в условиях идиотского правительства и никчемного президента, страшно представить, как распространится вирус, и кто его будет лечить?? в районах и областях и так дефицит врачей. За 5 тыс. грн. зарплаты им будет дешевле уволиться.

Тест систем нет, медикаментов нет, оборудования нет. Стратегии нет.

Что-то я уже напрягся, тем более наши имбецилы собрались наших из уханя в Обухове принимать.
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Блин, чую скоро недвижимость подешевеет.
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