 У Китаї заражена коронавірусом прибиральниця встигла попрацювати на 15 потягах

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Global Times у Twitter.

Залізнична влада закликала пасажирів і водіїв поїздів, а також інших людей, які, можливо, мали контакт із прибиральницею, повідомляти про це своїм районним або сільським комітетам і проходити 14-денну ізоляцію вдома для медичного спостереження.

Нагадаємо, дослідники з університету Тяньцзіня на півночі Китаю представили нещодавно розроблену портативну систему виявлення підозрілих випадків коронавірусу.

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У середині грудня 2019 року в китайському місті Ухань стався спалах пневмонії, збудником якої став раніше невідомий коронавірус 2019 nCoV, який отримав згодом назву Covid-19. Всесвітня організація охорони здоров'я наприкінці січня 2020 року визнала спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Раніше в четвер стало відомо, що загальна кількість померлих внаслідок зараження коронавірусом досягла в КНР 1 тис. 367 осіб. Зараження підтверджено у 59 тис. 804 осіб.

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