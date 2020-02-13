 Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Ми з нашою командою, я особисто, справді готові боротися за кожного з вас, за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну", – сказав Зеленський.
Він переконаний, що нині в Україні є великий потенціал для розвитку та зростання, адже ще багато реформ попереду, зокрема судова. Та поки вона не завершена, держава готова стати на захист інвесторів.
"Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почувалися безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним", – зауважив Глава держави.
Президент нагадав про урядову програму для великих інвесторів "Інвестиційна няня" та про звільнення від сплати податку на прибуток протягом 5 років для тих, хто братиме участь у приватизації об’єктів вартістю від 10 мільйонів доларів США. Зеленський закликав присутніх активно користуватися цими програмами.
Глава держави також зазначив, що він та його команда відкриті до співпраці з бізнесом і готові вислухати всі пропозиції, зокрема щодо законодавчих змін, які покращать бізнес-клімат та будуть спрямовані на зростання економіки й добробуту громадян.
"Щодня ми робимо все для того, щоб країна ставала привабливішою. Привабливішою саме для бізнесу. Ми зараз займаємося всім – ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі Президент і уряд вже просто не виконують. Але зараз ми "чистимо" Україну від усього бруду, а його дуже багато. Та ви можете допомагати нам, відкриваючи нові офіси та проекти", – наголосив Володимир Зеленський.
Президент також запропонував проводити подібні зустрічі на постійній основі щомісяця.
Как-то двусмысленно..
Дорогой, иди *****
"Правительственное предложение под названием "инвестиционная няня" действует не только для иностранных, но и для отечественных крупных инвесторов, готовых вложить от $100 млн."Источник: https://censor.net.ua/n3171815
"Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов США".Источник: https://censor.net.ua/n3175648
Що за обвал цін на ринку інвестиційних нянь ??? Підозріло це все....
а потом прийдет прокурор и судья и все что было ваше станет наше
а призидент скажет что он не имеет права вмешиватся в суды, что вообще то и правильно!!
МВФ еще не закончил извращенный половой акт с Украиной с согласия Зеленского…
Национальный банк Украины ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% в валюте и ниже 10% в гривне.
Такой новостью поделился сегодня вечером в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
https://www.facebook.com/miha.anarchyst
НБУ: В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте - до 1%, а по гривне - ниже 10%…
Шикардос! Т.е. по ПИРАМИДЕ МАРКАРОВОЙ внешние «соросята»-спекулянты получат в валюте от 5 до 10% при 100% гарантии безрисковости покупки госдолга, а Украины - будут нюхать носки руководства НБУ при Зеленском.
В гривне Маркарова от Зеленского предлагает внешним спекулям тоже весьма сладкие коврижки за спекуляции с нашим госдолгом.
При этом НБУ издевается над внутренними кредиторами - т.е. посполитыми Украинцами.
И тут выходит МВФ! … и сообщает, что он затрудняется назвать возможные сроки утверждения новой программы сотрудничества с Киевом…
Почему? Потому, что еще не закончил извращенный половой акт с Украиной с согласия Зеленского.
МыВыФы требует: открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка…
Перевожу: Землю продать, инфраструктуру отдать внешним, НБУ ПОЛНОСТЬЮ отделить от страны - т.е. забрать бухгалтерию от предприятия!
Ранее МыВыФы «усилил» независимость от Украины и ее народа: НафтоГаз, УкрПочту, УЗ, ОбронПром и другие вкусняшки…
Потом Зеленский немцам отдал УЗ, Литовцам - ОборнПром, сдал порты и готовится сдать Землю…
Что такое РЕКОНКИСТА? Это когда страну (вместе с НБУ и КМУ) нужно будет вырывать из лап «соросятни», которой служит Зеленский… Т.е. возвращать страну ее народу.
И если «электоральная революция Зеленского» была буржуазной, то за каждой буржуазной революцией НЕИЗБЕЖНО следует Великая Социалистическая.
Привет компрадорам.
***
Некоторые другие недавние тексты Михаила Чаплыги:
"Вы@бывайтесь по-медленнее-я не успеваю о@уевать!"
Инвестициям-***ЕЦ!!!
Пример- Израиль.
Туда вкладываются колоссальные средстваб несмотря на вялотекущую непрекращаюшуюся войну с периодическими вспышками.
Бедная была страна.
Но Армию строили и побеждали во всех войнах.
За спиной арабов стоял ведь СССР со всей его мощью.
И война Судного Дня с тотальным поражением и разгромом сирийцев , вооруженных российским оружием, привела в конечном итоге к развалу СССР.
Поинтересуйтесь, это интересный вопрос.
Так что не страшен черт, как его малюют.
Было бы желание- и бабло им не поможет.
Или создать мин инвестиций, набрать персонала побольше да подороже -это конечно легче!!!
И решает проблему бывших прокуроров, ментов, людей яныка, да и пороха тоже.
И так со всеми монополиями, топливом на заправках... Вот это Зеленский реформы, которые видят все инвесторы, а ты упорно ищешь ЛОХОВ, которые вложат сюда свое бабло, чтоб сделать украинских олигархов ещё богаче!!!
А все ведь гениальное просто, возьмите любую вещь-продукт которую производят в Китае, просчитайте себестоимость производства и сделайте условия для бизнеса такие, чтоб этот продукт было выгоднее производить здесь... а тогда зови инвесторов...