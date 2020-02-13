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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (4494) інвестиції (288) Офіс Президента (249) інвестняня (2)

 Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками провідних бізнес-асоціацій країни та закликав долучатися до урядових програм для великих інвесторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій 01

Також читайте: Зеленський - Помпео: "Ми запрошуємо американських бізнесменів інвестувати в українську інфраструктуру. У нас великі плани щодо доріг"

"Ми з нашою командою, я особисто, справді готові боротися за кожного з вас, за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що нині в Україні є великий потенціал для розвитку та зростання, адже ще багато реформ попереду, зокрема судова. Та поки вона не завершена, держава готова стати на захист інвесторів.

"Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почувалися безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним", – зауважив Глава держави.

Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій 02

Президент нагадав про урядову програму для великих інвесторів "Інвестиційна няня" та про звільнення від сплати податку на прибуток протягом 5 років для тих, хто братиме участь у приватизації об’єктів вартістю від 10 мільйонів доларів США. Зеленський закликав присутніх активно користуватися цими програмами.

Глава держави також зазначив, що він та його команда відкриті до співпраці з бізнесом і готові вислухати всі пропозиції, зокрема щодо законодавчих змін, які покращать бізнес-клімат та будуть спрямовані на зростання економіки й добробуту громадян.

Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій 03

"Щодня ми робимо все для того, щоб країна ставала привабливішою. Привабливішою саме для бізнесу. Ми зараз займаємося всім – ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі Президент і уряд вже просто не виконують. Але зараз ми "чистимо" Україну від усього бруду, а його дуже багато. Та ви можете допомагати нам, відкриваючи нові офіси та проекти", – наголосив Володимир Зеленський.

Читайте також: Ми працюємо над реформами 25 годин на добу і 8 днів на тиждень, - Зеленський

Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій 04

Президент також запропонував проводити подібні зустрічі на постійній основі щомісяця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175648
 
 
 Топ коментарі
 
ЧТо может быть общего у крупного международного бизнеса с твоей кремлёвской воровитой олигархической шоблой серосхемщиков и корупционеров????
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Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций

Как-то двусмысленно.. Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций - Цензор.НЕТ 3432
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Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций

Как-то двусмысленно.. Готовы бороться за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину, - Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций - Цензор.НЕТ 3432
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що ж тут "двусмысленного" ...вірно каже ...грошей мало ...всім не вистачить ,тому будуть "бороться" ...хотів сказати шакали , але це глисти ...шакал благородна тварина у порівнянні з цією шайкою шахраїв
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Я зрозумів так: "Ми готові перегризти один одному горло за кожну вашу копійку". Уявіть - Сівохо вчепився зубами в горло Юзіка
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Подозреваю, что готовы принять и спереди и сзади со всех сторон... за копейку.
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Дорогой, иди ***** со своими копейками.
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А шо поторяешь? Чтобы лучше дорогу запомнить?
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Таємна зустріч Зеленського з Патрушевим має всі ознаки державної зради Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій - Цензор.НЕТ 6294
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Всё верно говорит президент, но пока инвестируют в РашкуФедерашку, потому как там деньги, а не заявления...
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ЧТо может быть общего у крупного международного бизнеса с твоей кремлёвской воровитой олигархической шоблой серосхемщиков и корупционеров????
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кловун, чючєло, може ти для українських підприємців податки зменшиш?
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Это долго ждать результата, ему надо шоб сразу бабло принесли и налог заплатили. Бюджет трещит по швах..МВФ бабла не даёт...ситуация обостряеца. Срочно нужны лохи
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Как обычно - сказочки для дурачков. Заучил текст и полгода гастролирует
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найкращий інвестор це власний народ ...але ...хоча про що це я ...у "нашого" "президента" є власний народ ...але це не українці
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программы инвесторов сюда не заведут ... закон и правила игры должны быть одни для всех , а не в зависимости от посады той или иной взяточной хари
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мне нравятся эти отморженные лица за столом каждый занят своими мыслями и такое чувство что их туда согнали под дулами автоматов такие лица скорбные концерт наверно неинтересный
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Па-ада-а-а-ждітє ! У мєня всє ходи запісани !
"Правительственное предложение под названием "инвестиционная няня" действует не только для иностранных, но и для отечественных крупных инвесторов, готовых вложить от $100 млн."Источник: https://censor.net.ua/n3171815

"Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 млн долларов США".Источник: https://censor.net.ua/n3175648

Що за обвал цін на ринку інвестиційних нянь ??? Підозріло це все....
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...только не рассказывай об этом никаким инвесторам, а то начнется... Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій - Цензор.НЕТ 9572

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Та да..только дефицит бюджета растёт не по дням, а по часам....А так всё хорошо
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Что б ты подавился этой копейкой. Офисы он будет открывать, ****. Оборудование завози, придурок. Науки уже нет, а оно еще что-то продавать собирается. Дебил.
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вообще то продавать есть еще что та же земля например
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С ними всё хорошо, они передают привет ЗЕкловуну и машут ему ручкой ..прямо с Омана и с нетерпением ждут когда он в следующий раз Бенино бабло привезёт закинуть в Оманскую офшорку)) Вы спросите - а причём тут инвестиции, и причём тут Украина?? Правильно - не причём.
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да да да
а потом прийдет прокурор и судья и все что было ваше станет наше
а призидент скажет что он не имеет права вмешиватся в суды, что вообще то и правильно!!
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Какой дурак будет вкладывать деньги в страну...в которой презЕдент клоун...а премьер массовщик..... ??
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Страну в которой всем рулит завхоз из офиса типа президента...??
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А зачем за что-то бороться когда достаточно принять нормальные законы и их безукоснительно исполнять.Вот тогда когда инвесторы убедятся что законы работают не смотря на лица и статусы возможно и начнут вкладывать свои кровные денежки в Украину.Но для этого недостаточно только слова ЗЕ,на его гарантии Гаранта пойдут только инвесторы-аферисты расчитывающие заработать за срок президенства ЗЕ.
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у на законы не могут работать потому что они протеворечат друг другу! один закон говорит одно а два других пртивоположное а распоряжение министра третье!! так что даже если представить что вот честные суды и стали судит по закону то у нас все просто тупо встанет потому что суды лет 5ть будут выяснять какой же из законов главнее!!
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Думаю что Закон должен быть один как для бомжа так и для министра.Да и самые несуразные приговоры судьи выносят правомерно и по Закону,конечно под определенную мзду но по Закону Украины.Беда наша в том что ни один принятый закон у нас неоднозначен из за параграфов пунктов и подпунктов.И все будет в рамках законах если за кражу буханки хлеба осудят на 5 лет и если за умышленное убийство отпустят на свободу или осудят на символическое условное.А уж о воровстве из бюджета или взятках за что при СССР расстреливали теперь тоже строго по Закону Украины отделываются легким испугом.
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кого волнует что ты или я думаем! главное что думает ЗЕ и команда а что они думают можно очень просто понять по их делам! одни токо 100тыс премии чего стоят!!
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Ермак встретился с послами стран ЕС. В ответ послами было объяснено, что назначение и увольнение руководства НАБУ и САП должно происходить в соответствии с действующим законодательством. Но он старался. Пока не получилось.
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Цинизм: Сага о колониальной политике Зеленского и его Гончарука - политолог Февраль 13, 2020Без рубрикиКомментарии

МВФ еще не закончил извращенный половой акт с Украиной с согласия Зеленского…
Национальный банк Украины ожидает снижение ставок по депозитам в 2020 году до 1% в валюте и ниже 10% в гривне.

Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій - Цензор.НЕТ 8225

Такой новостью поделился сегодня вечером в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
https://www.facebook.com/miha.anarchyst
НБУ: В этом году.., если у нас все будет нормально с МВФ, будет еще один шок - будут демонстрации под Национальным банком, поскольку люди будут получать по своим сбережениям: по депозитам в валюте - до 1%, а по гривне - ниже 10%…
Шикардос! Т.е. по ПИРАМИДЕ МАРКАРОВОЙ внешние «соросята»-спекулянты получат в валюте от 5 до 10% при 100% гарантии безрисковости покупки госдолга, а Украины - будут нюхать носки руководства НБУ при Зеленском.
В гривне Маркарова от Зеленского предлагает внешним спекулям тоже весьма сладкие коврижки за спекуляции с нашим госдолгом.
При этом НБУ издевается над внутренними кредиторами - т.е. посполитыми Украинцами.
И тут выходит МВФ! … и сообщает, что он затрудняется назвать возможные сроки утверждения новой программы сотрудничества с Киевом…
Почему? Потому, что еще не закончил извращенный половой акт с Украиной с согласия Зеленского.
МыВыФы требует: открытие рынков и снижение роли олигархов; усиление гарантий независимости Нацбанка…
Перевожу: Землю продать, инфраструктуру отдать внешним, НБУ ПОЛНОСТЬЮ отделить от страны - т.е. забрать бухгалтерию от предприятия!
Ранее МыВыФы «усилил» независимость от Украины и ее народа: НафтоГаз, УкрПочту, УЗ, ОбронПром и другие вкусняшки…
Потом Зеленский немцам отдал УЗ, Литовцам - ОборнПром, сдал порты и готовится сдать Землю…
Что такое РЕКОНКИСТА? Это когда страну (вместе с НБУ и КМУ) нужно будет вырывать из лап «соросятни», которой служит Зеленский… Т.е. возвращать страну ее народу.
И если «электоральная революция Зеленского» была буржуазной, то за каждой буржуазной революцией НЕИЗБЕЖНО следует Великая Социалистическая.
Привет компрадорам.
***
Некоторые другие недавние тексты Михаила Чаплыги:
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Зеля, копейки в Украине отменены. Придётся тебе бороться за каждые 10 копеек вместе с Ленкой.
Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій - Цензор.НЕТ 1354


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Заграница нам поможет - где то я это уже слышал.А вообще это какой то нонсенс:человек,пришедший к власти под лозунгами совковой черни,типа отобрать,поделить,расстрелять всех барыг,теперь приглашает этих же барыг вкладывать свои капиталы в экономику страны победившего быдла.
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Что он имеет в виду? Они с Беней будут бороться за каждую копейку? Пока не отберут?
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Слушая это зелёное говно, на ум приходит фраза
"Вы@бывайтесь по-медленнее-я не успеваю о@уевать!"
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Няни готовы бороться за каждую вашу копейку. После таких слов я бы бежал без оглядки подальше Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій - Цензор.НЕТ 9098
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Представил такой слоган в рекламе няни . Это что то .
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Президент Зеленский молодец .Видно что работает на страну ,а не на свой карман .
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Что он «делает» ? В чем заключается «работа»?
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Всю жизнь мы с Чем то или с кем то Боремся , - Да не бороться , Надо , а посадить и Поливать и ухаживать И Получим урожай. Что бы полиция не крала Скоч у Инвалидов , а нотариусы не присваивали Чужое имущество, а продажные Суды не выносили такие приговоры.Дайте Работать и Не Мешайте.
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Дурачек, инвесторы и бизнесмены ето не холопы лопоухие. Им твои сказки по барабану. Они то знают что реально в етой стране творится. Страна откуда бегут сами украинцы и сама рабочая сила аж никак не привлекательна для бизнеса
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Беня, Фірташ,Ярославський,Бойко.,.. всіх згадав,чи забув
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Так не лох уже не шутит, и хочет принять со всех сторон.???
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Беня, Фірташ,Ярославський,Бойко.,.. всіх згадав,чи забув
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Сразу говорю на инвестиции и кредиты от РФ не рассчитывайте. Безнадёжное вложение, будет новый Майдан и денежки опять тю-тю. Помогут только ЕС, США и МВФ!
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Возвращайся на бутылку, лишнехромосомный, в то она стынет, а потом у тебя простатит и ссачка по ночам
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Да ни один нормальный не поверит клоуну.
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Инвестировать в страну , где не работает суд, ужасное беззаконие, взяточничество, коррупция, воровство и бандитизм- нет, спасибо.
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и вяло тлеющий военный конфликт с рашкой!!
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Это не так важно.
Пример- Израиль.
Туда вкладываются колоссальные средстваб несмотря на вялотекущую непрекращаюшуюся войну с периодическими вспышками.
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израиль развитая страна воюет со страной третьего мира а мы страна третьего мира воюем с ядерной страной у которой куча бабла! так что как говорится потому в израиль вкладывают а в нас нет и не будут!!
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В Израиле живут мои друзья, намного старше, которые помнят продовольственные карточки в 60-х.
Бедная была страна.
Но Армию строили и побеждали во всех войнах.
За спиной арабов стоял ведь СССР со всей его мощью.
И война Судного Дня с тотальным поражением и разгромом сирийцев , вооруженных российским оружием, привела в конечном итоге к развалу СССР.
Поинтересуйтесь, это интересный вопрос.
Так что не страшен черт, как его малюют.
Было бы желание- и бабло им не поможет.
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бороться за каждую копейку ... Кто ему пише тексти- Ермак? Ну ясно
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Насправді то все одно буде дуже мало порівняно з тим, що держава може зробити сама для себе. А патякати можна було найняти професійного говоруна, наприклад Шустіка. Той так би інвестиції прохав - замилуватися, а не каркав у мікрофон.
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Представители ведущих бизнес-ассоциаций страны пришли посмотреть на клоуна, послушали сказки и поржали от души.
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Как можно можно «бороться» за последнюю копейку инвесторов в стране без правосудия?! Судами в Украине руководит какой-то троль из России! Кто эти те, кто будут «бороться»? Суды?-аут! «Няни»?!?!? Вы думаете легитимные инвесторы будут вкладывать легитимные средства в такой риск?! Где вы нашли этих идиотов?!
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А может решишь проблему в корне - реформированием судов и силовых ведомств?
Или создать мин инвестиций, набрать персонала побольше да подороже -это конечно легче!!!
И решает проблему бывших прокуроров, ментов, людей яныка, да и пороха тоже.
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Попустись уже, дурачок. Твои песни о мире на Донбассе и инвестициях уже подустали.
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Имея 10 атомных блоков в стране электричество для предприятий в Украине стоит 0.14$ в Китае 0.06$, какой инвестор сюда придет, чтоб что либо производить, лох который будет работать на обогащение ДТЭК Ахметова))) оплату налогов, мзды коррупционерам за каждое разрешение-лицензию...
И так со всеми монополиями, топливом на заправках... Вот это Зеленский реформы, которые видят все инвесторы, а ты упорно ищешь ЛОХОВ, которые вложат сюда свое бабло, чтоб сделать украинских олигархов ещё богаче!!!

А все ведь гениальное просто, возьмите любую вещь-продукт которую производят в Китае, просчитайте себестоимость производства и сделайте условия для бизнеса такие, чтоб этот продукт было выгоднее производить здесь... а тогда зови инвесторов...

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А есть огромное количество людей свято верующих что существуют люди, которые будут вкладывать миллионы в страну, где ихние инвестиции защищены не законом(!!!), а гарантированы какими-то «нянями»!!! Как они перевели и объяснили этот термин для людей ?!
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