 Готові боротися за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну, - Зеленський зустрівся з представниками провідних бізнес-асоціацій. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

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"Ми з нашою командою, я особисто, справді готові боротися за кожного з вас, за кожну копійку, яку ви інвестуєте в Україну", – сказав Зеленський.

Він переконаний, що нині в Україні є великий потенціал для розвитку та зростання, адже ще багато реформ попереду, зокрема судова. Та поки вона не завершена, держава готова стати на захист інвесторів.

"Чому ми придумуємо інвестиційні програми? Для того щоб ви вже зараз почувалися безпечно в Україні, щоб ваш бізнес був захищеним", – зауважив Глава держави.

Президент нагадав про урядову програму для великих інвесторів "Інвестиційна няня" та про звільнення від сплати податку на прибуток протягом 5 років для тих, хто братиме участь у приватизації об’єктів вартістю від 10 мільйонів доларів США. Зеленський закликав присутніх активно користуватися цими програмами.

Глава держави також зазначив, що він та його команда відкриті до співпраці з бізнесом і готові вислухати всі пропозиції, зокрема щодо законодавчих змін, які покращать бізнес-клімат та будуть спрямовані на зростання економіки й добробуту громадян.

"Щодня ми робимо все для того, щоб країна ставала привабливішою. Привабливішою саме для бізнесу. Ми зараз займаємося всім – ми виконуємо роботу, яку в сучасній європейській державі Президент і уряд вже просто не виконують. Але зараз ми "чистимо" Україну від усього бруду, а його дуже багато. Та ви можете допомагати нам, відкриваючи нові офіси та проекти", – наголосив Володимир Зеленський.

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Президент також запропонував проводити подібні зустрічі на постійній основі щомісяця.