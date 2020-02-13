 Дистанційну школу для дітей з окупованого Криму відкриють на Херсонщині

Про це заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
"У нас вже є домовленість, що ми в Херсоні відкриваємо центр дистанційної освіти для дітей із тимчасово окупованих територій Криму і Севастополя. Він буде на базі одного з ліцеїв. Я вчора доповідала щодо цього президенту", - сказала вона.
За словами міністра, основне завдання - відпрацювати цей пілотний проект успішно для того, щоб масштабувати по всій Україні такі центри дистанційної освіти.
"Там є можливість приїжджати з окупованої території на канікули або на вихідні, жити в гуртожитку і здавати певні іспити або навчатися", - додала Коляда.
Представляю, какая сейчас волна желающих из Крыма попрёт.