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Все про:Крим (8756) Херсонщина (506) школа (797)

 Дистанційну школу для дітей з окупованого Криму відкриють на Херсонщині

Уряд домовився з владою Херсонської області відкрити центр дистанційного навчання для дітей з анексованого Криму.

Про це заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"У нас вже є домовленість, що ми в Херсоні відкриваємо центр дистанційної освіти для дітей із тимчасово окупованих територій Криму і Севастополя. Він буде на базі одного з ліцеїв. Я вчора доповідала щодо цього президенту", - сказала вона.

За словами міністра, основне завдання - відпрацювати цей пілотний проект успішно для того, щоб масштабувати по всій Україні такі центри дистанційної освіти.

"Там є можливість приїжджати з окупованої території на канікули або на вихідні, жити в гуртожитку і здавати певні іспити або навчатися", - додала Коляда.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175647
 
 
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"Там есть возможность приезжать с оккупированной территории на каникулы или на выходные, проживать в общежитии и сдавать определенные экзамены или обучаться", - добавила Коляда.

Представляю, какая сейчас волна желающих из Крыма попрёт.
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Помню, всегда ждал каникулы побегать, порезвиться. Во вторую школу меня и палкой не загнали бы.
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А зачем во вторую, можно и одной дистанционной обойтись.
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Кто Заботится о Перспективе Тот выиграет в Будущем . Сейчас нет смысла жить в 19 веке , кто хочет в нем Жить , то ждут Войны и деградация .
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а ты не сцы волкодав, мы с тобой до ХХІІ века уже не доживем. поэтому хочется пожить сейчас а не после реинкарнации.... а вот этого слуги то и не понимают. ну ка расскажи мне что ты собираешься выиграть в будущем? и когда будет это будущее? и когда оно будет а тебя уже не будет - тебе это дает какое то утешение? если да то ты прямо извращенец какой то!
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Если есть Дети , - То это и есть Будущее и Это они не должны мыкатся по Резервациям какого то русского или еще какого то Мира , только не Украинского. А ТО что , слуги мы , а выбрали себе Господ , то кто Виноват. Отсиделись дома , а пришло из 10 человек проголосовало 7 , вот и 70% .А Будущее , - Ты знаешь , что будит Завтра, - Вот оно для тебя и есть Будущее, - Или ты хочешь Сконать сегодня ночью , но тогда у тебя и будущего Нет. Я Тебя Утешаю.
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а талоны на бесплатное повидло давать будете. может вместо хабов на пункте пропуска и города сада с дистанционной школой вы моей маме пенсию хоть на немного увеличите? а то это становится даже не смешно! да ермак?
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Учеников завлекать в дистанционную школу перспективными дисциплинами: «Смарт-коннектинг с лахудрами», «Трансформация лахудр в ледей» - солидный преподаватель имеется - Чубакка из Рады Яременко.
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