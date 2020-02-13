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 Політика України
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Все про:НАТО (2289) членство в НАТО (280) Кулеба Дмитро (218)

 Польщі і Румунії теж всі говорили забути про вступ у НАТО, - Кулеба

У відносинах України і НАТО відбувся "тектонічний зсув". Ми більше не прохачі допомоги, і тепер вступ нашої країни до Альянсу є питанням часу.

Про це віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, виступаючи перед курсантами Харківського національного університету Повітряних Сил. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на пресслужбу уряду.

"На початку 1990-х років колишні країни соціалістичного табору - Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія - заявили про своє бажання стати членами НАТО. І їм тоді розповідали те саме: "Забудьте", "Куди ви лізете?", "Це неможливо", "Цього ніколи не відбудеться", - розповів Кулеба і додав, що попри такий песимізм, всі ці країни згодом стали членами Альянсу.

Віцепрем’єр переконаний, що для вступу до Альянсу потрібно послідовно працювати на цю мету і "не смикатися": "Для мене початок російської агресії став переломним моментом, який означав: ми більше не будемо "смикатися". Я думаю, крапки розставлені. Зрозуміло, де ворог, а де союзники", - сказав він.

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Кулеба підкреслив, що представники НАТО приїжджають вчитися у ЗСУ.

"Я регулярно спілкуюся з представниками Північноатлантичного альянсу. І чую багато слів подяки за можливість вчитися у Збройних Сил України. Не просто приїжджати ділитися досвідом, а вчитися у вас, як потрібно захищати свою країну. Це тектонічний зсув у наших відносинах з НАТО. Ми більше не прохачі, які просять про допомогу. Ми маємо досвід. Ми важливі одне для одного. Все інше - питання часу. І цей час обов’язково настане", - заявив віцепрем’єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175646
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы, о каком вступлении в НАТО может идти речь с абсолютно прокацапским президентом и парламентом? Польше и Румынии тоже все говорили забыть о вступлении в НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8119
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Подымать экономику и меньше трындеть. Никто никому не нужен с гирей на шее. Германия какая развитая страна а в Нато взнос не большой, а если будит Украина , то Этот небольшой взнос займет бюджет Украины в полном обьеме.Экономика очень зарегулированная , - Разрешить Все , запретить Единицы. Китай будит Отдыхать.И Пока полиция будит Воровать скочь , - дела не будит , это сплошь и Рядом.Стыд и Позор , обворовали инвалидов.
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Пошел турборежим захвата власти и если не захвата, то прихода ХАОСА!
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Взяли поперед всіх. Тому що вони щиро хотіли в НАТО й все робили для свого народу, а не лише для армії, щоб вступити в НАТО. Бо велика армія НАТО навіть не потрібна, у НАТО своя армія є. Здається лише тупий того не розуміє.
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Кулеба Ваш папа верой и правдой служит в Казахстане послом или служил... Совдеповский дипломат . Вы готовы возглавить МИД при Ермаке - ничего удивительного в этом нет.
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Пошел турборежим захвата власти и если не захвата, то прихода ХАОСА!
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Зебилы, о каком вступлении в НАТО может идти речь с абсолютно прокацапским президентом и парламентом? Польше и Румынии тоже все говорили забыть о вступлении в НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8119
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у него будет роль Арахамии только при МИДе во властвование Ермака . приставка уже отработанный материал
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100%. ОДКБ, ШОС и Таможенный союз - вот что ждёт Украину в ближайшем будущем, если не скинем зелёную нечисть. А мы её не скинем, потому как 73% за неё. Так что забудьте о НАТО, это фантастика.
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а в это время в эту минуточку по телику орут ********* о том хаосе, о котором они и предупреждали...
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Ну если Венгрию еще можна понять то про Польшу безсовестное вранье.Кто как не Польша поддержала в самое трудное время Украину,кто как не Польша на границе отворачивалась при провозе контробандных бронежилетов,тепловизоров,амуниции и продуктов для наших добробатов когда Украина была с голой жопой и из вооруженными войсками которые сидели по приказу пастора в казармах.
Кацапы начали политику ссоры наших стран из за исторических неурядиц а сейчас и украинская официальная власть подливает масло в огонь и видимо по инструкциях *****.
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Підтверджую , сам це все у 2014 возив , так все і було
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Це було давно і неправда. Момент розвалу совєтскої імперії втікає у вічність і нікому не вдасться пережити його повторно. Недолугі мафіозні стратеги затуманюють лохам мізки, тому що їм нема що більше простофілям запропонувати, крім прмітивних фантазій.
Україна вже ближче до нового " союза братскіх народов" ніж до НАТО.
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Заливает, вся верхушка власти откровенно не прячущиеся кремлёвские слуги., а он про НАТО кудахтает...Не сегодня завтра вступим в Таёжный союз.
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Подымать экономику и меньше трындеть. Никто никому не нужен с гирей на шее. Германия какая развитая страна а в Нато взнос не большой, а если будит Украина , то Этот небольшой взнос займет бюджет Украины в полном обьеме.Экономика очень зарегулированная , - Разрешить Все , запретить Единицы. Китай будит Отдыхать.И Пока полиция будит Воровать скочь , - дела не будит , это сплошь и Рядом.Стыд и Позор , обворовали инвалидов.
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Так, заговорили о вступлении в НАТО. Значит скоро за вторым Томосом поедут.
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чем-то два димона схожи - куляйба и медведев... одинаково бессмысленны на должностях...
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Если бы Америке было нужно, Украину давно бы приняли в НАТО. Нужно понимать что США придется впрягаться за каждого члена альянса. А зачем им лишняя головная боль, если все итак хорошо устроено.
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США нужны помощники против потенциальных врагов, а не те кто им устроит войну.
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Польша, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія... щире вітання НАТО-вським друзям з "ратним поповненням"! Для НАТО - то величезні затрати і зайвий баласт. Військова цінність новоспечених "бойових побратимів" від нулячої до мінусової,а надійність - просто фантастична! Варто тільки прослідкувати "славний бойовий шлях" румунів, болгарів, мадярів ...протягом лише минулого сторіччя. Вступ до НАТО був потрібен цим зрадникам і боягузам виключно, щоб заховатися за чужі спини і звідтіля "хоробро" і ображено скавчати на Схід та з"ясовувати свої історичні, територіальні, мовні стосунки з сусідами.
Цікаво би спитати НАТО - чи пошлють німці, італійці, британці, американці,іспанці своїх синів, братів, батьків, чоловіків захищати цю *******, коли вона, вчергове кудись влізе, вчергове отримає по морді і, як завжди заскулить про допомогу?
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