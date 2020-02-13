 Польщі і Румунії теж всі говорили забути про вступ у НАТО, - Кулеба

Про це віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, виступаючи перед курсантами Харківського національного університету Повітряних Сил. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на пресслужбу уряду.
"На початку 1990-х років колишні країни соціалістичного табору - Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія - заявили про своє бажання стати членами НАТО. І їм тоді розповідали те саме: "Забудьте", "Куди ви лізете?", "Це неможливо", "Цього ніколи не відбудеться", - розповів Кулеба і додав, що попри такий песимізм, всі ці країни згодом стали членами Альянсу.
Віцепрем’єр переконаний, що для вступу до Альянсу потрібно послідовно працювати на цю мету і "не смикатися": "Для мене початок російської агресії став переломним моментом, який означав: ми більше не будемо "смикатися". Я думаю, крапки розставлені. Зрозуміло, де ворог, а де союзники", - сказав він.
Кулеба підкреслив, що представники НАТО приїжджають вчитися у ЗСУ.
"Я регулярно спілкуюся з представниками Північноатлантичного альянсу. І чую багато слів подяки за можливість вчитися у Збройних Сил України. Не просто приїжджати ділитися досвідом, а вчитися у вас, як потрібно захищати свою країну. Це тектонічний зсув у наших відносинах з НАТО. Ми більше не прохачі, які просять про допомогу. Ми маємо досвід. Ми важливі одне для одного. Все інше - питання часу. І цей час обов’язково настане", - заявив віцепрем’єр.
Кацапы начали политику ссоры наших стран из за исторических неурядиц а сейчас и украинская официальная власть подливает масло в огонь и видимо по инструкциях *****.
Україна вже ближче до нового " союза братскіх народов" ніж до НАТО.
Цікаво би спитати НАТО - чи пошлють німці, італійці, британці, американці,іспанці своїх синів, братів, батьків, чоловіків захищати цю *******, коли вона, вчергове кудись влізе, вчергове отримає по морді і, як завжди заскулить про допомогу?