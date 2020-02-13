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Все про:Гримчак (103) домашній арешт (64) Антикорупційний суд (551)

 ВАКС продовжив запобіжний захід Гримчаку до 13 квітня

13 лютого, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Як повідомили в суді, підозрюваному також продовжено термін дії зобов'язань на два місяці, тобто до 13 квітня 2020 включно.

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого. 30 січня 2019 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175645
 
   
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А там и не было воровства. Совсем не было. Вот и не могут ничего приплести и посадить.
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когда эту ****-ю зеленую шоблу свергнут вот тогда начнут посадки клоунов,гоблинов,рябошапок, и другой швали
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Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ /.ГПУ переквалифицировала дело Гримчака, теперь его подозревают в злоупотреблении влиянием . /Гримчак освобожден из-под стражи /Авторы Гримчакгейта."Профессионалы". Баканов -юрист гражданина Израиля Коломойского, в армии не служил, лейтенанта дали для допуска к секретным документам, жена гражданка РФ.Рябошапка -выпускник университета Соломона., где освоил математику Рабиновича. Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?.
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Злоупотребление влиянием - это что-то новое в УПК и юриспруденции.
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Стаття 369-2. Зловживання впливом. 3. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, -караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна/.Владелец диплома университета Соломона Рябошапка посадить Гримчака и по 369-2 статье не сумел.А очень хотел для пиара слуг народа Коломойского.
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Да болт он на вас уже ложит, той грымчак!
Он уже дома, где легко может сговориться с кем-то, подтасовать факты и события и плюнуть в вашу гнилую морду.
Блин, на шо западные структуры палят деньги, якобы помогая нам подолать коррупцию и построить справедливую судебную систему? Им шо, не жалко этих денег?
Сюда скоко не дай - всё растащится и разворуется. Тут по другому жить и управлять уже никто не умеет и не хочет. Это чёрная дыра. И скоро все наши "западные партнёры" это окончательно поймут и оставят нас один на один с кремлём. Вот там и посмотрим... и на патриотизм и на Крым, и на присоединение гончаренком ростовской области к Украине...
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