 ВАКС продовжив запобіжний захід Гримчаку до 13 квітня

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Як повідомили в суді, підозрюваному також продовжено термін дії зобов'язань на два місяці, тобто до 13 квітня 2020 включно.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.
Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого. 30 січня 2019 року ексзаступника голови МінТОТ Гримчака було звільнено з-під варти.
Он уже дома, где легко может сговориться с кем-то, подтасовать факты и события и плюнуть в вашу гнилую морду.
Блин, на шо западные структуры палят деньги, якобы помогая нам подолать коррупцию и построить справедливую судебную систему? Им шо, не жалко этих денег?
Сюда скоко не дай - всё растащится и разворуется. Тут по другому жить и управлять уже никто не умеет и не хочет. Это чёрная дыра. И скоро все наши "западные партнёры" это окончательно поймут и оставят нас один на один с кремлём. Вот там и посмотрим... и на патриотизм и на Крым, и на присоединение гончаренком ростовской области к Украине...