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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:податкова міліція (1365) ДФС (2392)

 Податкова міліція вилучила продукції на 15 млн грн у учасників схеми незаконного ввезення та реалізації техніки відомих брендів. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва ліквідували схему незаконного ввезення на митну територію України та подальшої незаконної реалізації техніки відомих торгових марок і вилучено партію продукції вартістю 15 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Податкова міліція вилучила продукції на 15 млн грн у учасників схеми незаконного ввезення та реалізації техніки відомих брендів 01

В рамках проведення операцій "Щит", "Мережа" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України була встановлена ​​група осіб, які на замовлення власників інтернет-магазинів Києва та інших регіонів організували незаконне ввезення в Україну побутової техніки, телевізорів, мобільних телефонів тощо, відомих торгових марок.

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Згадану продукцію ввозили на митну територію України фізичні особи подрібненими партіями без сплати податкових та митних платежів (ПДВ і мита), накопичували на території України і згодом передавали замовникам, які розраховувалися з фігурантами готівкою, частину з якої останні залишали собі як винагороду, а частину - обмінювали на валюту і використовували для подальшої закупівлі техніки.

Встановлено, що впродовж 2019 - 2020 років фігуранти ввезли на митну територію України без сплати податкових та митних платежів техніки відомих торгових марок на суму понад 120 млн грн.

Податкова міліція вилучила продукції на 15 млн грн у учасників схеми незаконного ввезення та реалізації техніки відомих брендів 02

Надалі незаконно імпортовані товари їхні замовники реалізовували через спеціалізовані сайти в мережі інтернет за цінами нижче вартості офіційно імпортованих товарів.

Податкова міліція вилучила продукції на 15 млн грн у учасників схеми незаконного ввезення та реалізації техніки відомих брендів 03

На підставі рішень суду проведено обшуки в нежитлових приміщеннях, якими користувалися учасники схеми в Києві, Львові та Львівській області. За результатами обшуків із незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 4 тис. 419 одиниць неврахованої техніки відомих торгових марок вартістю 15 млн грн, неврахована готівка в національній та іноземній валюті в еквіваленті 1,1 млн грн, чорнові записи та інші докази незаконної діяльності.

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Податкова міліція вилучила продукції на 15 млн грн у учасників схеми незаконного ввезення та реалізації техніки відомих брендів 04

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175644
 
 
 Топ коментарі
 
Объясните мне - почему в Польше этот, например, телевизор LG OLED65C9 стоит 7799 злотых, или немногим меньше 2000 долларов, а в Украине он у "официалов" стоит 95000 гривен, что немногим меньше 4000 долларов. При этом в Польше НДС 23% и его платят все, и вывозя телевизор из ЕС вы без проблем можете получить обратно эти 370-380 долларов налогов?
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все будет по схеме : суд - Решение об "уничтожении"- формальное комиссионное "уничтожение" нескольких пустых коробок..., дальше- все разберут " по-своим", и реализуют... Вот такая вот БОРЬБА...
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К меня простой впрос: зачем изъяли "незаконную" продукцию? Пробовали для начала предложить оплатить эти грёбаные пошлины и дать людям нормально работать?
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Известные бренды по воздуху летают и таможню с госграницей никогда не пересекали... Налоговая милиция изъяла продукции на 15 млн грн у участников схемы незаконного ввоза и реализации техники известных брендов - Цензор.НЕТ 3272 Налоговая милиция изъяла продукции на 15 млн грн у участников схемы незаконного ввоза и реализации техники известных брендов - Цензор.НЕТ 3272
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все будет по схеме : суд - Решение об "уничтожении"- формальное комиссионное "уничтожение" нескольких пустых коробок..., дальше- все разберут " по-своим", и реализуют... Вот такая вот БОРЬБА...
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К меня простой впрос: зачем изъяли "незаконную" продукцию? Пробовали для начала предложить оплатить эти грёбаные пошлины и дать людям нормально работать?
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Согласен.
Тоже всегда возмущался, почему не заставить владельца легализировать товар?
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Да потому что работники налоговой потом за копейки эту технику и выкупят.
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потому что нужно вовремя платить "крыше" ...
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через полгода там...на ответственном хранении... одни коробки будут ))))
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Объясните мне - почему в Польше этот, например, телевизор LG OLED65C9 стоит 7799 злотых, или немногим меньше 2000 долларов, а в Украине он у "официалов" стоит 95000 гривен, что немногим меньше 4000 долларов. При этом в Польше НДС 23% и его платят все, и вывозя телевизор из ЕС вы без проблем можете получить обратно эти 370-380 долларов налогов?
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Не вижу в этом ничего плохого,тем более что перевозчиками перевозился товар в рамках украинского закона об безпошленном ввозе товаров в Украину на определенную сумму а в украине перевозчик имеет полное право и тоже по Закону Украины разпоряжаться ввезеным товаром на свое усмотрение.Так что скорее всего налоговая полиция нарушила Закон Украины.
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Почему ввозят и при Том незаконно. Закон Хреновый , - пересмотреть.
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Давненько ЦН не рекламував податкових здирників!
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