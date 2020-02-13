 Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми". ВIДЕО

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Отримавши інформацію про політ Патрушева в Оман від одного джерела, журналістам вдалося отримати її підтвердження і за допомогою іншого, не пов'язаного джерела - в базі даних про перетин кордону Російської Федерації.
Моніторинг російських новин за 8 січня, проведений журналістами, показав: у той день Патрушев у публічному просторі був відсутній.
"Довірений силовик Путіна, секретар Радбезу РФ летить саме в Оман і саме тоді, коли там відпочиває президент Зеленський. Летить не державним бортом, а чартером, який складно прив'язати до конкретних осіб. Саме цей чартер далі опиняється в розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення до Києва, яке чомусь врешті-решт затрималося майже на добу", - сказано в матеріалі "Схем".
На прохання про коментар Офіс президента відповів так: "Президент України Володимир Зеленський не знайомий, ніколи не спілкувався по телефону, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим".
Крім того, в ОП пригрозили "Схемам" судовим позовом у разі "подальшої дезінформації населення та недостатньої перевірки інформації редакцією".
При цьому у Зеленського проігнорували запитання журналістів про те, з яких причин Зеленський скористався саме тим приватним літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев.
У Раді безпеки Росії заявили, що ці питання може коментувати тільки прессекретар Патрушева, а його телефон не відповідав.
Шеф-редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов пояснює, наскільки впливовим Патрушев вважається в Росії.
"Як силовик, звичайно, він - друга людина після Володимира Путіна. А силовики, зрозуміло, в Росії грають ключову роль. У цій сфері він залишатиметься головним - поки взагалі Путін при владі, - пояснює Доброхотов. - Патрушев - людина, яка ніколи не виходила з вузького кола. І коли він ішов з посади глави ФСБ, були питання про те, що це все-таки відставка, і Рада безпеки для нього буде почесною пенсією. Але зараз зрозуміло, що це не почесна відставка - він, як і раніше, один із найвпливовіших гравців".
Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. В ОП тоді повідомили, що візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.
Четверг, 13 февраля 2020, 19:06
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В сети появился фрагмент указа высшего военного командования, согласно которому украинским военнослужащим запрещается обсуждать действия политического руководства страны, в частности, работу президента, который, по всей видимости, стал реакцией на недавний скандал из-за наказания военного за критику Владимира Зеленского.
Об этом рассказал ветеран АТО, блогер Алексей Петров у себя в Facebook.
"Прекрасно понимая, что в армейской среде рейтинг великого полководца современности летит в район урны, судя по всему кто-то решил вопрос кардинально. По-советски. Всем молчать! Раз, два! Вот такое интересное творение совкового замполитовского агитпрома, вынесло прибоем телеграмм-каналов. Что мешает бойцу завести анонимный аккаунт и там продолжать "восхищаться" луноликим Владимиром Оманским?", - заметил блогер.
В комментариях под публикацией пользователи высказали резкую критику относительно инициативы Генштаба, назвав ее морально устаревшей и диктаторской.
тогда будут обсуждать тайно и организуют заговор
Nацик Степанович Скажений
@Mad_Nazik
Парадокс: Найкращим Президентом Зеленський був у комедійному серіалі, а от справді сміщним став на посаді Президента
він зіграв Президента краще у кіно ніж прі жізні - ой це не погроза
Это вам не за петей гоняться и ролики монтировать со закадровыми голосами про "хлопчикив". Эти натравят на вас зеленую братву с портновым и зе энд...
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.
Божем!
Представитель России по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов сегодня, 11 января 2016 года, прибыл в Киев.
В Администрации президента Украины (АПУ) РБК-Украина эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Также источник в АПУ сообщил, что официальные переговоры пока не проводятся.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в "Борисполь" прилетел самолет из Российской Федерации. Самолет сфотографировали пользователи интернета.
Тобто Зеленський здійснив державну зраду Україні, а ти про Пороха лайєш?
Патрушев один з організаторів війни,на його руках кров тисяч українців.
Таємна зустріч з ним може бути лише про здачу України. Зеленський має бути першим зацікавленим,аби все розповісти «про Оман»та контакти з окупантами. Бо рейтинг не всесильний.І не вічний. А Ростов-нє рєзіновий
Все игры кончились. Пока он еще не наделал для Украины большой беды мы все должны выйти и согласно ст 5 Конституции Украины должны заставить этого слизняка написать заявление об отставке ( по хорошему )
Зебіли! Ви зробили це разом!
Дебила Яныка, кстати, руками его ближайшего окружения тоже кацапы подставляли и довели до побега вместо того, чтобы договориться (шанс такой ему давали). В итоге нихрена не понимающий овощь в заложниках у кацапов пишет дибильные заявы, аннексия Крыма, война.
Кацапы любят идиотов. На них они играют, как ЗЕ членом на рояле.
Не понятно к чему этот слив?
С таким успехом можно сказать,что прилетал представитель инопланетной цивилизации в Украину.