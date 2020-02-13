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Все про:Зеленський (4494) Патрушев (14) Оман (36)

 Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми". ВIДЕО

Журналісти отримали 2 незалежні підтвердження того, що колишній глава ФСБ, а нині секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилетів в Оман в останній день перебування там президента України Володимира Зеленського. За їхніми даними, Зеленський повернувся в Україну на тому ж літаку, на якому Патрушев прибув в Оман.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Отримавши інформацію про політ Патрушева в Оман від одного джерела, журналістам вдалося отримати її підтвердження і за допомогою іншого, не пов'язаного джерела - в базі даних про перетин кордону Російської Федерації.

Моніторинг російських новин за 8 січня, проведений журналістами, показав: у той день Патрушев у публічному просторі був відсутній.

"Довірений силовик Путіна, секретар Радбезу РФ летить саме в Оман і саме тоді, коли там відпочиває президент Зеленський. Летить не державним бортом, а чартером, який складно прив'язати до конкретних осіб. Саме цей чартер далі опиняється в розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення до Києва, яке чомусь врешті-решт затрималося майже на добу", - сказано в матеріалі "Схем".

На прохання про коментар Офіс президента відповів так: "Президент України Володимир Зеленський не знайомий, ніколи не спілкувався по телефону, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим".

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Крім того, в ОП пригрозили "Схемам" судовим позовом у разі "подальшої дезінформації населення та недостатньої перевірки інформації редакцією".

При цьому у Зеленського проігнорували запитання журналістів про те, з яких причин Зеленський скористався саме тим приватним літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев.

У Раді безпеки Росії заявили, що ці питання може коментувати тільки прессекретар Патрушева, а його телефон не відповідав.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не мав непублічних зустрічей в Омані, - Єрмак. ВIДЕО

Шеф-редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов пояснює, наскільки впливовим Патрушев вважається в Росії.

"Як силовик, звичайно, він - друга людина після Володимира Путіна. А силовики, зрозуміло, в Росії грають ключову роль. У цій сфері він залишатиметься головним - поки взагалі Путін при владі, - пояснює Доброхотов. - Патрушев - людина, яка ніколи не виходила з вузького кола. І коли він ішов з посади глави ФСБ, були питання про те, що це все-таки відставка, і Рада безпеки для нього буде почесною пенсією. Але зараз зрозуміло, що це не почесна відставка - він, як і раніше, один із найвпливовіших гравців".

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. В ОП тоді повідомили, що візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175643
 
 
 Топ коментарі
 
Импичмент этой зелеНой мразе!
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и после Омана Патрушев назначил ЕРМАКА! Браво ЗЕ ! Ты не транзит власти - ты ЗЕплесень ПРикрытия власти .
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для Зебилов все еще актуально"Хуже не будет"?
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уточню- сверху агентура, а ниже соросята-слуги-придурки- зедебилята , разбавленные наемниками агентуры Дубинскими и ПРочими бужанскими
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Навіть якщо Зеля напише в себе на лобі: "Я посібник російських окупантів", наш нарід і далі буде вважати що зелена шмаркля захищає українські інтереси. Своїми діями зеленський і його команда давно вже заслужили на кримінальну відповідальність за здачу національних інтересів.
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Я так понимаю Украину тихонько сливают. Это одни из тех кто продаёт интересы Украины и пытаются это скрыть.
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Пока не поздно Повесить трусливого дезертира наркомана это недоразумение
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Потрібно провести слухання у ВР щодо поїздки ЗЄ літаком фсб. Хай дасть пояснення. Заслухати СБУ на предмет держзради ЗЄ. Тобто чи сумісні посада президента України і бути одночасно довіреною особою фсб?
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Всем молчать: в сети поднялась волна гнева из-за нового распоряжения в ВСУ
Четверг, 13 февраля 2020, 19:06

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В сети появился фрагмент указа высшего военного командования, согласно которому украинским военнослужащим запрещается обсуждать действия политического руководства страны, в частности, работу президента, который, по всей видимости, стал реакцией на недавний скандал из-за наказания военного за критику Владимира Зеленского.
Об этом рассказал ветеран АТО, блогер Алексей Петров у себя в Facebook.
"Прекрасно понимая, что в армейской среде рейтинг великого полководца современности летит в район урны, судя по всему кто-то решил вопрос кардинально. По-советски. Всем молчать! Раз, два! Вот такое интересное творение совкового замполитовского агитпрома, вынесло прибоем телеграмм-каналов. Что мешает бойцу завести анонимный аккаунт и там продолжать "восхищаться" луноликим Владимиром Оманским?", - заметил блогер.
В комментариях под публикацией пользователи высказали резкую критику относительно инициативы Генштаба, назвав ее морально устаревшей и диктаторской.
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идиоты !
тогда будут обсуждать тайно и организуют заговор
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Это вообще нарушение Конституции, поскольку нарушает свободу слова. Военнослужащие - такие же граждане как и все остальные.
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Обратите внимание на красоту игры. Пока Ермак не начал рассказывать, что Зебилка ни с кем в Омане неофициально не встречался, никакой информации о Патрушеве - не всплывало. Но, стоило только Ермаку начать рассказывать - какой бубочка хороший, честный и лучший, тут - херак и их как тараканов тапком и прихлопнули. Причем - это уже не первый раз . Кто то ведет очень мощную игру против нашего величайшего лидера современности, вдавливая его каждый раз в говнище, где ему, собственно говоря и место.
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Думаю такой инфой владеет только разведка. Сша через своих агентов пытается помешать росии подмять Украину под себя. Геополитика не более.
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его могут вдавливать сколько угодно. Зе - все равно. Ермак назначен, беспредел продолжается.
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я думал хуже и наглее яныка быть не может. я ошибался
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Nацик Степанович Скажений

@Mad_Nazik

Парадокс: Найкращим Президентом Зеленський був у комедійному серіалі, а от справді сміщним став на посаді Президента
Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6055
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Я би сказала
він зіграв Президента краще у кіно ніж прі жізні - ой це не погроза
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величайшие прахвисианалы... хотя чему удивляться... складывается устойчивое впечатление, что Зеленский сливает Украину... особенно после слов портнова (по которому тюрьма плачет) о том, что к власти у Украине рвутся националисты... это что называет украинцев, который любят Украину, националистами... но не говорит о рашизме и войне, которую кацапстан развязал против Украины...
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Лично я буду рад, если Зеля и ко закроет Бигуса, Схемы и прочих. А лучше даже посадит их.
Это вам не за петей гоняться и ролики монтировать со закадровыми голосами про "хлопчикив". Эти натравят на вас зеленую братву с портновым и зе энд...
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свечку держали?
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Депутаты должны инициировать разбирательства и возможно придется брать под стражу по по статье 111. Государственная измена
1. Государственная измена, т.е. действие, преднамеренно содеянное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного состояния или в период вооруженного конфликта, шпионаж, предоставление иностранному государству, иностранному организации или их представителям помощи в проводке подрывной деятельности против Украины, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
2. Освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступной задачи иностранного государства, иностранного организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.
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ЗЕподделака презедента понимает, что Патрушеву были москвичи во взорванных домах ТЬХУ! Что ему взорванный хаос в Украине !!! А гаага была и будет ... Уж не говоря о суде Б
Божем!
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Це навіть не скандал. парад брехні, який триває з початку президентської кампанії Віслюка Оманського, досяг дуже небезпечних для країни масштабів.
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парад той був лише ПРикриттям! Справжнє почалось учора .
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Ну вот, а нам порохоботы рассказывали каждый день на протяжении месяца, что Зеленский такой же осёл, поехал отдыхать, как и их "красно солнышко", который и в правду попёрся на Мальдивы греть своё пузо в разгаре войны. Причём, Зе и не отрицал до выборов(что важно в этой теме),что он будет договариваться хоть с чёртом ради мира в Украине. Респект Зе,что провёл встречу на нейтр.тер-рии. А Порошенко,ради "дорогих гостей" вообще открывал воздушное пространство, а как же- "приказ- есть приказ.."
Представитель России по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов сегодня, 11 января 2016 года, прибыл в Киев.

В Администрации президента Украины (АПУ) РБК-Украина эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. Также источник в АПУ сообщил, что официальные переговоры пока не проводятся.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в "Борисполь" прилетел самолет из Российской Федерации. Самолет сфотографировали пользователи интернета.
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Зедібіл... Свіжого і тепленького тобі в очі, - проти ночі...

Тобто Зеленський здійснив державну зраду Україні, а ти про Пороха лайєш?

Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 1655 Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 6158Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 8412Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3761
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И что это доказывает, кроме того что Зе не стал разрешать представителю РФ лететь в Киев в нарушении закона Украины? Это "чартер". Очевидно, были какие-то проблемы с отправкой назад, поэтому полетел в Киев на этом самолёте- там война назревала, ситуация значит того требовала.
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ЗЕдібіл, що ти несеш упоротий?
Патрушев один з організаторів війни,на його руках кров тисяч українців.
Таємна зустріч з ним може бути лише про здачу України. Зеленський має бути першим зацікавленим,аби все розповісти «про Оман»та контакти з окупантами. Бо рейтинг не всесильний.І не вічний. А Ростов-нє рєзіновий
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Зелёный янелох думает, что все так е же как и он лохи, поверят сказкам.
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Про те, шо це клятий Порох влаштував зустріч для вербовки зеленої Бубочки, вже писали?)
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Ну патрушев известный специалист по всяким "террактам". Пазл начинает складываться. Что бы "не лох", был более сговорчивым, показательно сбили самолет МАУ в Иране... Что он там от страху наобещал неизвестно, но видимо не мало. А теперь вот и назначение ермака на должность, вписывается в этот пазл. Он будет смотрящим на всей "зе-******".
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Якщо приватна поїздка Зеленського в Оман маскувала секретну зустріч з секретарем Ради безпеки РФ Патрушевим, це вже питання загрози держбезпеці. Жарти закінчились.
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Как не прискорбно, но так. Похоже версия государственной измены подтверждена. Самолет МАУ сбил не Иран какие то маджахеды какой то стражы, Эта стража иранская во всем мире признана терористической организацией. Но финансируется из Москвы. Патрушев таким вот образом поднимал рейтинг путина в Волгодонске Москве в Чечне, когда все с землей равняли. Похоже если прилетал Патрушев, то сбили Боинг специально. Тем более 2 ракеты. А этот слизняк зиленый до последнего отрицал сбитие. Не собрал Совбез ООН, не потребовал международное имбарго для России.
Все игры кончились. Пока он еще не наделал для Украины большой беды мы все должны выйти и согласно ст 5 Конституции Украины должны заставить этого слизняка написать заявление об отставке ( по хорошему )
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Ішак оманський нас вже здав.

Зебіли! Ви зробили це разом!
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Якщо це правда, то Зе автоматично втратив право бути Президентом України!!! Сепаратні таємні переговори за синою уряду, ВР України, українського народу з головною фсб країни агресора - це чиста ЗРАДА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ.
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Нет, он не супер-агент. Слишком заметный и покрывает Зеленского как бык овцу. Он борзой, московский проводник, прокладка с полномочиями. Таких у нас полно, начиная с Медведчука и тд и тп. Супер-агент незаметен и не работает так топорно...
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Не хватило ума по интернету поговорить. никто бы ничего не видел.
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Уявіть собі як воно "клало кірпечі", ридало і билось в істериці поки його везли з аеропорту. Коли охорона сказала що за нами хвіст.
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Все интереснее и интереснее... ЗЕ просто офигенно смотался в Оман. Зеленський повернувся з Оману на літаку, на якому в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 5311Ни на чем не спалился.
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Їздив за інструкціями до куратора, а народу бездарно брехав
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Правда, не исключено, что кацапы и расчитывали на то, что этот дегенерат спалится. Они не первый раз спецом его сливают.

Дебила Яныка, кстати, руками его ближайшего окружения тоже кацапы подставляли и довели до побега вместо того, чтобы договориться (шанс такой ему давали). В итоге нихрена не понимающий овощь в заложниках у кацапов пишет дибильные заявы, аннексия Крыма, война.

Кацапы любят идиотов. На них они играют, как ЗЕ членом на рояле.
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Брехливый малаитянин. Пора останавливать...
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Ще не вечір . Було перше фото на якому показали зєлю в Омані . Після публікації фото невідомого автора завісу таємниці прорвало і появились офіційні фото з балаканиною від ОП . Той хто на першому фото увіковічнив зєлю в Омані очевидно має в запасі цілий кейс подібних фото , від першого дня до останнього . Такі гарячі фото так просто знічев'я не роблять . То не було фото нудьгуючого туриста , про що свідчать характерні ознаки . Однозначно що було замовлення на фото , тільки чиє замовлення , та з якою метою ? На цю ситуацію з фото лягає 18 годинне запізнення появи в Україні гаранта в критичній ситуації , та алогічна поведінка вітчизняного МЗС . В той час коли уламки літака ще горіли на землі , а українське посольство вже повідомило на весь світ про технічну несправність як причину катастрофи . Цієї версії Україна , разом з москвою дотримувалась до останнього , навіть після того як Іран визнав себе винуватим . Хоча кацапія ще й сьогодні сумнівається . Тепер до всього ще й ця бомба . На сьогодні всією Україною однозначно керує москва , а "гарант" є слухняною маріонеткою в руках кремля . За яких умов можуть появитися інші оманські фото невідомого автора ?
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"Яка різниця з ким я зустрічаюся - скаже Зеленський - а може це мій старий друг-куратор іще з часів КВНу. Чи Ви думаєте, що я б став президентом України без його допомоги. Це ж він допоміг мені з проектом "95 квартал", "Слуга народу". Це ж завдяки йому в Україні було сформовано "Біле братство 95 кварталу" - малороси-прибацано-прицуцоваті виборці. Я вже не вирок Порошенку - я вирок Україні. Процес капітуляції активовано. Дякдуждякую" .
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Вот что сериал сделал с гражданами Украины.... и ведь кто-то в глубинах кремля просчитал все это....
Не понятно к чему этот слив?
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Якби в Україні населення розмовляло на 80-90% українською мовою, то кацапи не лізли би сюди...., а так всі ті українці які розмовляють російською мовою ( в силу різних причин ) для російських українофобів Є русскімі, тож маємо що маємо. Південно-східні території України в основному російськомовні..., відсотків десь так від 55% до 75% в залежності від регіону...., тому кацапня тягне сюди свої лапи. Тож висновок, винити треба російськомовне населення України чому у нас все так як є.... Може цей висновок комусь не сподобається, але маємо що маємо
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И где там на видео видно,что это президент прилетел,и что это самолет Патрушева?
С таким успехом можно сказать,что прилетал представитель инопланетной цивилизации в Украину.
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