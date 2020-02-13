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Все про:Зеленський (4503) Патрушев (14) Оман (40)

 Зеленський повернувся з Оману літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев, - "Схеми". ВIДЕО

Журналісти отримали 2 незалежні підтвердження того, що колишній глава ФСБ, а нині секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прилетів в Оман в останній день перебування там президента України Володимира Зеленського. За їхніми даними, Зеленський повернувся в Україну на тому ж літаку, на якому Патрушев прибув в Оман.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Отримавши інформацію про політ Патрушева в Оман від одного джерела, журналістам вдалося отримати її підтвердження і за допомогою іншого, не пов'язаного джерела - в базі даних про перетин кордону Російської Федерації.

Моніторинг російських новин за 8 січня, проведений журналістами, показав: у той день Патрушев у публічному просторі був відсутній.

"Довірений силовик Путіна, секретар Радбезу РФ летить саме в Оман і саме тоді, коли там відпочиває президент Зеленський. Летить не державним бортом, а чартером, який складно прив'язати до конкретних осіб. Саме цей чартер далі опиняється в розпорядженні президента Зеленського для термінового повернення до Києва, яке чомусь врешті-решт затрималося майже на добу", - сказано в матеріалі "Схем".

На прохання про коментар Офіс президента відповів так: "Президент України Володимир Зеленський не знайомий, ніколи не спілкувався по телефону, не зустрічався і, відповідно, не обговорював жодних питань із секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрушевим".

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Крім того, в ОП пригрозили "Схемам" судовим позовом у разі "подальшої дезінформації населення та недостатньої перевірки інформації редакцією".

При цьому у Зеленського проігнорували запитання журналістів про те, з яких причин Зеленський скористався саме тим приватним літаком, яким в Оман прилетів секретар Радбезу РФ Патрушев.

У Раді безпеки Росії заявили, що ці питання може коментувати тільки прессекретар Патрушева, а його телефон не відповідав.

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Шеф-редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов пояснює, наскільки впливовим Патрушев вважається в Росії.

"Як силовик, звичайно, він - друга людина після Володимира Путіна. А силовики, зрозуміло, в Росії грають ключову роль. У цій сфері він залишатиметься головним - поки взагалі Путін при владі, - пояснює Доброхотов. - Патрушев - людина, яка ніколи не виходила з вузького кола. І коли він ішов з посади глави ФСБ, були питання про те, що це все-таки відставка, і Рада безпеки для нього буде почесною пенсією. Але зараз зрозуміло, що це не почесна відставка - він, як і раніше, один із найвпливовіших гравців".

Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. В ОП тоді повідомили, що візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175643
 
   
 Топ коментарі
 
Импичмент этой зелеНой мразе!
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и после Омана Патрушев назначил ЕРМАКА! Браво ЗЕ ! Ты не транзит власти - ты ЗЕплесень ПРикрытия власти .
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В любой нормальной воюющей стране, после этого зашквара уже давно бы ишаку обьявили импичмент. Говнокомандующего на нары!
Респект журналистам.
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Что можно сказать после этого? А то, что УКРАИНЫ УЖЕ НЕТ, есть придаток парашкин. "Единая Россия" "Слуга урода" своим монобольшинством будут принимать (принимают) в Раде все, что скажут парашенцы, постепенно затягивая петлю на нашей шее. И чем туже она будет затягиваться, тем меньше шансов будет вернуться к цивилизованному обществу. Зробили.
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дебіли, не знають що за вікном нова ера- ІНФОРМАЦІЙНА! і тепркі достатньо одного кліка що б добути купу фактів та доказів і проаналізувавши зробити правильний висновок. їхній патрон х.йло взагалі до компа не підходить, а ці тільки для того мабуть ,що б у карти пограти чи дівок погледіти...
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А что удивлятся?? Если Зебил с 95-ым карталом чесал на корпоративах у московитов, тo нагнуть его в предбаннике в какой-нибудь Барвихе, путлеровским чекистам, было делом чисто техническим.
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в любой стране оппозиция за такую муйню порвала бы его в клочья..
а у нас такое впечатление - что вся оппозиция собирает клубнику в Польше уже почти год,всем всё поуй..
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Цікаво, скільки ще зашкварів має зробити ЗЕклоун, шо б зебіли зрозуміли шо вони накоїли?!
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Это конечно зашквар! Похоже что зеленский и вправду под кремлевским "колпаком".
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Да какая разница, на чем Зеля летел?!
Вы серьезно думаете, что самолет русского эфэсбэшника могли оборудовать прослушкой?!
Или допускаете, что "понятливый" Зеля летел 5 часов домой и молчал, как рыба об лед?!
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ПО ПЛОДАХ ПІЗНАЄТЕ ЇХ:
- заміна на Єрмака (один Сибір покоряв, цьому, видно, задача підкорити Україну поставлена_
- не спроста починають піднімати питання подачі води для "хоть камні с нєба"
чекаєм наступні кроки по здачі України...
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"Если сцарь Зебилов встречался с секретарем Совбеза РФ Патрушевым, то значит так надо было!" - все Зе-вотные.
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Ну вже можна порушувати справу про держзраду ч ще не? "Опять нєізвєстность?"
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Посмотрел эту хрень,которую схемы называют расследование. Вывод один. Всякая муть,наложенная на другую муть и приправленная комментариями и выводами какого то ткача. Ночью садится самолет. Без опознавательных знаков.время неизвестно. Флаг то приспущен,то не приспущен - время и дата неизвестна. Пассажиров самолета ожидает авто с мигалками.Какой то мерседес выезжает через боковой терминал аэропорта и эти "типа" журналисты успевают встретить его,развернуться,догнать его и начинают преследовать. На светофоре мерс останавливается на красный свет и какой то бусик пытается отсечь неизвесный авто "журналистов" от мерса в котором якобы находится зеленский. Авто с мигалками не видно вообще. Это вааще ни в какие логические ворота не лезет. Кто то себе такое может представить в реальности? Во второй части сказки звонки каким то людям в рф и они там что-то отвечают этому журналисту а не просто посылают подальше. Ну а с кернесом тож такая же хреновина, это как мэр геническа дозвонился путину. Кто такой кернес и кто такой патрушев. Автор смешал все в кучу - тедеевы, ермаки,кони,люди. Пипец. Неужели конгресс сша выделяет деньги на этих манипуляторов-брехунов?
П.с. порохоботам просьба не не засерать ветку.
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порохоботам просьба не не засерать ветку............................

Аха-ха-ха....то есть ты тут нагородил муйню убористым текстом и голову в пеок??
Тебе, страус-двоечник, кто задание дал так бездарно хвостом мести, выгораживая Зе-муть?? Садись-два!!!! )))))))))
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По существу, есть что сказать? Тогда усохни гниль.
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Так тебе ушлёпок по существу и гоорят!! А ты в состоянии только выдавить короткий высер в ответ, как три грамма пасты из пустого тюбика.
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когда этиже схемы монтировали голоса "хлопчикив з оборонпрому" и "торгуем на крови", ты почему-то расследования не ставил под сомнение. Где же ваша честности, Айсман, где она, а?
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Странно, но почему никто даже не вспомнил, кого самолет Мертвечука оттарабанил из Омана на Москву? Может в этом направлении нужно тоже покопать?
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Але зебіли вірять,заплющивши очі,та розкинувши ширше вуха.
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Iмпiчмент президенту Зеленському? За те що повернувся з Омана на не тому,що треба,лiтаку? А яким чином,це э порушення Конституцii? А ви що не знаэте,що за iмпiчмент президента потрiбно 3/4 голосiв депутатiв,а не 2/3 ,як у всiх нормальних краiнах? Тому треба спочатку вимагати змiни до Конституцii,якi зроблять iмпiчмент бiльш можливим! Користувачам iнтернета,мабудь,немаэ чого робити,нiж пускати мильнi бульбашки свого порохоботского "обурення" !
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ЗЮ сволочь уже открыто готовит капитуляцию.
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таких случайных совпадений не бывает , так что встречались голубки . Вове и Пете надо сидеть в одной камере .
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