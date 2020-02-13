 Головний рабин України Асман заявив, що Ситник конфіденційно зустрічався з ним через прослуховування в синагозі

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав рабин Асман у Фейсбуці.

"Артем Ситник вчора прямо заявив, що інформація про прослуховування прихожан у синагозі - це фейк. На жаль, вчора він публічно сказав неправду, - я маю документи, що підтверджують протилежне. Більш того, Артем Сергійович зустрічався зі мною конфіденційно, і я надав йому необхідні докази переслідування моїх парафіян, тому стверджувати, що він, можливо не в курсі - безглуздо. З цього приводу ми маємо у своєму розпорядженні й інші документи і докази від міжнародних партнерів, глибоко занепокоєних ситуацією, що склалася", - сказано в повідомленні.

Головний рабин України підкреслив, що також проінформований про дії НАБУ, що мають на меті переслідування прихожан синагоги. "Я особисто спілкувався зі свідками, які розповідали про тиск на них і погрози з боку детективів НАБУ з метою дати брехливі свідчення і зганьбити невинних людей", - заявив він.

Крім того, за його словами, він має намір проінформувати про ситуацію, що склалася, міжнародну громадськість, а також звертатиметься до керівництва країни з проханням вжити заходів.

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Як повідомлялося, 30 жовтня єврейська громада Києва звинуватила НАБУ в незаконному стеженні, здійснюваному в жовтні за центральною синагогою і віруючими.

У заяві головного рабина України і Києва Моше Реувена Асмана зазначено, що в жовтні служба безпеки громади виявила осіб, які "професійно здійснювали приховане спостереження" за центральною синагогою на вул. Шота Руставелі і віруючими. За даними джерел Єврейської громади, ідентифіковано деяких осіб, які здійснювали стеження, як причетних до НАБУ.

У свою чергу в НАБУ заявили, що така інформація не відповідає дійсності.

15 листопада в НАБУ заявили, що вони не ведуть спостереження за центральною синагогою Києва, а на відеозаписі з синагоги, який раніше був поширений в інтернеті, зафіксовано співробітників іншого українського правоохоронного органу.

У Бюро зазначили, що вивчили відеозапис, оприлюднений в інтернеті, і встановили, хто саме зафіксований на ньому. "Особи, названі ЗМІ "агентами НАБУ", виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу. Для збереження довіри до правоохоронної системи України Бюро не називатиме, до якого саме органу належать ці особи", - наголошується в повідомленні.

16 листопада головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман заявив, що має докази причетності двох співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до зовнішнього спостереження за центральною синагогою в Києві.