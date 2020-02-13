 Головний рабин України Асман заявив, що Ситник конфіденційно зустрічався з ним через прослуховування в синагозі

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав рабин Асман у Фейсбуці.
"Артем Ситник вчора прямо заявив, що інформація про прослуховування прихожан у синагозі - це фейк. На жаль, вчора він публічно сказав неправду, - я маю документи, що підтверджують протилежне. Більш того, Артем Сергійович зустрічався зі мною конфіденційно, і я надав йому необхідні докази переслідування моїх парафіян, тому стверджувати, що він, можливо не в курсі - безглуздо. З цього приводу ми маємо у своєму розпорядженні й інші документи і докази від міжнародних партнерів, глибоко занепокоєних ситуацією, що склалася", - сказано в повідомленні.
Головний рабин України підкреслив, що також проінформований про дії НАБУ, що мають на меті переслідування прихожан синагоги. "Я особисто спілкувався зі свідками, які розповідали про тиск на них і погрози з боку детективів НАБУ з метою дати брехливі свідчення і зганьбити невинних людей", - заявив він.
Крім того, за його словами, він має намір проінформувати про ситуацію, що склалася, міжнародну громадськість, а також звертатиметься до керівництва країни з проханням вжити заходів.
Як повідомлялося, 30 жовтня єврейська громада Києва звинуватила НАБУ в незаконному стеженні, здійснюваному в жовтні за центральною синагогою і віруючими.
У заяві головного рабина України і Києва Моше Реувена Асмана зазначено, що в жовтні служба безпеки громади виявила осіб, які "професійно здійснювали приховане спостереження" за центральною синагогою на вул. Шота Руставелі і віруючими. За даними джерел Єврейської громади, ідентифіковано деяких осіб, які здійснювали стеження, як причетних до НАБУ.
У свою чергу в НАБУ заявили, що така інформація не відповідає дійсності.
15 листопада в НАБУ заявили, що вони не ведуть спостереження за центральною синагогою Києва, а на відеозаписі з синагоги, який раніше був поширений в інтернеті, зафіксовано співробітників іншого українського правоохоронного органу.
У Бюро зазначили, що вивчили відеозапис, оприлюднений в інтернеті, і встановили, хто саме зафіксований на ньому. "Особи, названі ЗМІ "агентами НАБУ", виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу. Для збереження довіри до правоохоронної системи України Бюро не називатиме, до якого саме органу належать ці особи", - наголошується в повідомленні.
16 листопада головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман заявив, що має докази причетності двох співробітників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) до зовнішнього спостереження за центральною синагогою в Києві.
Может попозже видео покажут)
млрд еще напишите- не рассчитаетесь никогда, хотя и так в говне по уши
вот, например, давняя история, которая отметилась сегодня в одном из СМИ:
Богдан програв суд партії Порошенка
https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/13/7240365/
Шостий апеляційний адміністративний суд визнав законним виключення Андрія Богдана зі списку кандидатів у депутати Верховної Ради України восьмого скликання від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".
Джерело: партія "Європейська солідарність" в Facebook
Дослівно: "Європейська Солідарність" виграла судову справу проти Андрія Богдана щодо законності виключення його зі списку кандидатів у народні депутати України від партії до Верховної Ради України восьмого скликання".
Деталі: У "ЄС" зазначили, що Богдан був виключений з виборчого списку партії за ініціативою її членів колегіальним і демократичним рішенням з'їзду. На підставі цього рішення Центральна виборча комісія прийняла постанову про його виключення з виборчого списку партії.
Що було раніше: На виборах Верховної Ради 2014 року Богдан був номером 74 у списку "БПП". Новые лица
улицыс квартала не попадают) а у ПЕСов с зелёными конфликт с тех времён из-за Бени, но не вернись Беня в Украину, ПЕСы, проиграв выборы, нашли бы ещё с кем конфликтовать, и вряд ли это было бы опзж... кто из них больший бес я не знаю)
Все зеленята ломанутся в истинную веру?
Это кто? Беня и дубинский? 😷
Віталій Барабаненко
В Дніпрі місцеві зліпили зі снігу патрульний автомобіль та викликали копів заявивши, що на вулиці стоїть покинуте службове авто
В то время, когда президент Украины Владимир Зеленский находился в Омане, туда прилетал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Об этом сообщает программа «Схемы». Январский визит главы государства в Оман сопровождался множеством версий и многие вопросы остались без ответа. Одна из них - Зеленский посещал султанат, чтобы тайно провести переговоры с представителем руководителя страны-агрессора.Журналисты обратили внимание на рейс, которым украинский лидер срочно возвращался из Маската в украинскую столицу. Оказалось, что ранее именно этим воздушным судном прилетел в Оман секретарь Совета безопасности РФ Патрушев.https://antikor.com.ua/articles/358725-glava_sovbeza_rf_priletel_v_oman_kogda_tam_byl_zelenskij._na_etom_he_samolete_prezident_ukrainy_vernulsja_v_kiev
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Главред программы "Схемы" Наталья Седлецкая заявила, что в Офисе президента опровергли информацию о встрече Зеленского с главой Совбеза РФ Патрушевым и пригрозили им судом.
Ранее "Схемы" обнародовали новое журналистское расследование, в котором речь идет о том, что Зеленский срочно вернулся в Киев 8 января бортом рейса 9H-VJN, которым ранее в Оман прилетел бывший глава ФСБ Николай Патрушев, ныне возглавляющий Совет безопасности РФ. К слову, Патрушев считается близким другом президента России Владимира Путина.
По словам Седлецкой, как "силовик", Патрушев - второй человек в России после Путина, а о том, что именно на этом борту глава Совбеза РФ прилетел в Оман, журналисты узнали из базы данных о пересечении границы России.
Как утверждает журналистка в Facebook, в Офисе президента Зеленского опровергли информацию о знакомстве и встрече главы Украинского государства с Патрушевым и пригрозили программе судебным разбирательством. Впрочем, в ОП умолчали о том, почему Зеленский воспользовался тем же самолетом, что и Патрушев.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358740-hurnalistka_u_zelenskogo_prigrozili_nam_sudom_iz-za_informatsii_o_vstreche_s_eks-glavoj_fsb_i_drugom_putina
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