 СБУ і Нацрада з телерадіомовлення припинили показ російських телеканалів у двох кафе на Чернігівщині

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацради з телерадіомовлення.

Співробітники СБУ і представник Нацради з телерадіомовлення в Чернігівській області виїхали в кафе в середу, 12 лютого.

"Було зафіксовано трансляцію через супутник обмежених для ретрансляції в Україні російських телеканалів "ТНТ", "Росія 24", "Russia Today TV (RTTV)", "РТР-ПЛАНЕТА", "НТВ-МИР", "STV". Співробітники СБУ спільно з представником медіарегулятора провели роз'яснювальну розмову, після чого показ телеканалів було припинено", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Законопроєкт "Про медіа" дозволить Нацраді з ТРМ регулювати не лише телебачення і радіо, але й інші медіа, - Ткаченко

У пресслужбі підкреслили, що співробітники Нацради і правоохоронних органів постійно перевіряють громадські заклади щодо показу обмежених для ретрансляції в Україні телеканалів.

"На будь-яке звернення факт перевіряється, і неналежна трансляція припиняється", - сказано в повідомленні.