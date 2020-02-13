 СБУ і Нацрада з телерадіомовлення припинили показ російських телеканалів у двох кафе на Чернігівщині

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацради з телерадіомовлення.
Співробітники СБУ і представник Нацради з телерадіомовлення в Чернігівській області виїхали в кафе в середу, 12 лютого.
"Було зафіксовано трансляцію через супутник обмежених для ретрансляції в Україні російських телеканалів "ТНТ", "Росія 24", "Russia Today TV (RTTV)", "РТР-ПЛАНЕТА", "НТВ-МИР", "STV". Співробітники СБУ спільно з представником медіарегулятора провели роз'яснювальну розмову, після чого показ телеканалів було припинено", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі підкреслили, що співробітники Нацради і правоохоронних органів постійно перевіряють громадські заклади щодо показу обмежених для ретрансляції в Україні телеканалів.
"На будь-яке звернення факт перевіряється, і неналежна трансляція припиняється", - сказано в повідомленні.
ну да ладно. гавнопольский на зп,как и многие присутствующие здесь( привет привету). а что с поярковым? как назвать дол..бов, которые его смотрят?
Надо будет посмотреть...когда она идет ...может ночью....
Думать надо было когда каналы кодировали.....идиоты...
Так что я не вижу ничего такого плохого в просмотре кацапского ТВ так как и сам перешел из принципа на кацапское ТВ но всеравно не заплачу ни копейки нашим кодированым засранцам.
Я google приучил, чтобы выдавал или украинские сайты или на английском (ил на любом окромя сру).
Чем отличается узскоязычный форум от англо ил другого?
На анлоязычном - вопрос -ответ, короткое (или несколько) дополнение. Или обсуждение по теме.
На узсском - вопрос и целая ветьвь посвящена какой мудак вопрошающий и что он не может пользоваться яндексом. Плюс сленг (покручі англомовних термвнів) которые сами не сосем поимают!
На українських каналах і сайтах часто такий же псевдоурюзький срач. На англомовних, де спілкуються люди, часто з різних країн і користуються google translate не застосовують сленг, бо неможливо буде зробити адекватний переклад. До того ж більш коректне і дружне спілкування,і неправдиву інформацію відразу присікають. Не обов'язково досконал знати іноземну мову. Переклад з любої мови на українську, чого не можна сказати про штучно створену урюську, гугл виконує адекватно.
оцените масштаб операции
СБУ и Нацсовет по телерадиовещанию прекратили показ российских телеканалов в двух кафе на Черниговщине
В целых двух кафе а что свои каналы закодировали а Рашисткие свободны то нет виноватых тут все ок
Мнения 13-фев, 04:339 2 819 0
Этой весной истекает срок блокировки Одноклассников, Вконтакте и mail.ru.
Российские интернет-ресурсы были заблокированы в Украине в мае 2017 года. Президентский указ обязывал провайдеров закрыть доступ к сервисам Вконтакте, mail.ru, Яндексу и Одноклассникам. В тот момент эти российские сайты занимали 3, 4, 5 и 9 строчку рейтинга самых популярных ресурсов в Украине.
Впрочем, «бан» для Яндекса продлили на три года еще в 2019 году. Судьбу этого ресурса будут теперь решать в Киеве лишь в 2022-м. А вот срок ограничений для трех других российских компаний никто пока что не продлевал. И чем ближе май 2020-го - тем ближе споры о том, где ставить запятую во фразе «запрещать нельзя разрешать».
Можно предположить, что линия разлома будет нам хорошо знакома. И если сразу вывести за скобки адвокатов Москвы, то остальные разделятся на тех, кто готов мириться с государственным вмешательством в частную жизнь и тех, кто его не приемлет.
Я помню дискуссию трехлетней давности. Противники запрета говорили о том, что гражданин Украины сам волен выбирать себе сайты и соцсети. Что гражданская сознательность не воспитывается директивами. Что санкции неэффективны. А еще я часто слышал фразу «вместо того, чтобы запрещать - создавайте альтернативы».
Лично мне во всей истории с запретом российских интернет-компаний кажутся важными две вещи.
Во-первых, запрет российских сервисов мало чем отличается от запрета российским звездам выступать в Украине. Уже доводилось писать, что условный Киркоров был способен дважды в год собрать в четырех украинских городах-миллионниках концертные залы. Харьков, Одесса, Киев и Днепр суммарно могли обеспечить российскому артисту восемь выступлений.
С учетом, что средний гонорар исполнителя его уровня колеблется в районе 15 тысяч долларов, то годовые потери от запрета гастролей - это 120 тысяч долларов. Трехлетний запрет въезда на территорию Украины для артиста равноценен $360 тысячам убытка. Именно столько российские топ-звезды теряют из-за того, что дают концерты в Крыму.
Вся эта история - она не про цензуру, а про бизнес. Санкции инструментальны и их задача - выполнять роль кнута и пряника. Когда несоблюдение украинских законов чревато для физического и юридического лица потерей украинского рынка.
Емкость которого достаточно велика, чтобы уход с него нес ощутимые финансовые потери. И в этом смысле нет никакой принципиальной разницы между исполнителем популярных шлягеров и крупной интернет-компанией.
Российские социальные сети и почтовые сервисы - это еще и бизнес. Одна из его задач - это получение прибыли, и ограничение доступа на украинский рынок выполняет роль «кнута» для тех, кто нарушает национальное законодательство.
Сокращает прибыль и уменьшает доход.
Во-вторых, оговорка о том, что получение прибыли - это лишь одна из задач российских интернет-компаний - не случайна. В 2017 году вышла книга «Битва за Рунет».
Ее авторы - Андрей Солдатов и Ирина Бороган - очень подробно описывают, как именно российские спецслужбы устанавливали контроль над российским сегментом интернета.
В книге рассказано о том, как ФСБ добивалось лояльности со стороны владельцев крупнейших платформ, как разрабатывалось программное обеспечение для слежки и контроля. Как принимались законы, уничтожающие анонимность и дающие спецслужбам доступ к личным данным пользователей.
Авторы книги пишут о том, что российское руководство убеждено, будто все в мире, включая интернет, имеет иерархическую вертикальную структуру. А потому слова Путина о том, что «интернет возник как проект ЦРУ» - всего лишь отражают его собственную картину мира.
И в рамках этого подхода Кремль отстраивал суверенное пространство рунета - подотчетное и подконтрольное государству. «Битва за Рунет» - это лучшее объяснение того, почему почему украинский сегмент интернета должен быть максимально далек от российского.
Российские интернет-компании в отличие от своих западных аналогов, остаются продуктом российской политики. Которая имеет мало общего с безопасностью и устойчивостью Украины.
И за последние три года не случилось ничего, что бы могло служить аргументом в пользу миролюбия Москвы. Несменяемость ее руководства гарантирует преемственность подходов в отношении нашей страны.
Но именно эта неизменность ее политики должна находить зеркальное отражение в преемственности подходов Киева. Какой бы ни была фамилия украинского президента.
И все рассуждения о том, что ограничения бьют по комфорту украинского пользователя вызывают у меня искреннюю радость. Просто потому, что война всегда бьет по комфорту. И если чье-то пространство персональной жертвы сводится к невозможности доступа к российским соцсетям - за людей стоит порадоваться.
Многим повезло намного меньше.
Павел Казарин