 Рахунок за транспортування газу прислали чоловікові, який помер 9 років тому

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Сьогодні".
Інцидент стався в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району на Волині. Рахунок за транспортування газу отримали родичі чоловіка.
Платіжку адресовано на ім'я покійного. Йому пропонується оплатити 150 гривень за транспортування газу в будинок, який згорів 9 років тому.
В ПАТ "Волиньгаз" пояснили плутанину тим, що спадкоємці покійного не подали заяву про його виключення зі списку абонентів.
"Не звертався спадкоємець і правонаступник офіційно. Тобто, письмової заяви на механічне відключення від системи газопостачання за вказаною адресою у нас немає", - пояснила представниця ПАТ Оксана Швець.
Газовики і родичі небіжчика вже домовилися про зустріч, на якій остаточно зафіксують смерть абонента і вирішать, що робити з отриманою на його ім'я платіжкою.
в нас на роботі мужику з села прийшла платіжка за газ. Прикол в тому що він палить дровами і газу у нього нема. Але через село газова труба йде.Так що нада платіть бо ж давлєніє в трубах...Воно для всіх!
Смелые люди и нам не чета.
Как ни спеши, тебя опережает
Клейкий ярлык, как отметка на лбу,-
А ничего тебе не угрожает,
Только когда ты в дубовом гробу.
Можно в отдельный, а можно и в общий -
Мертвых квартирный вопрос не берет,-
Вот молодец этот самый - усопший -
Вовсе не требует лишних хлопот.
кой какую копейку для благосостояния.
если хата сгорела... т.е за прошлый год там точно ничего не "потреблялось"..
и.... на о бывает и на ё... ...тоже