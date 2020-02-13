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Все про:Волинь (380) Тарифи на газ (171)

 Рахунок за транспортування газу прислали чоловікові, який помер 9 років тому

На Волині платіжку за транспортування газу адресували чоловікові, який 9 років тому загинув під час пожежі. Газ, згідно з рахунком, нібито доставили в його згорілий будинок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Сьогодні".

Інцидент стався в селі Раків Ліс Камінь-Каширського району на Волині. Рахунок за транспортування газу отримали родичі чоловіка.

Платіжку адресовано на ім'я покійного. Йому пропонується оплатити 150 гривень за транспортування газу в будинок, який згорів 9 років тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тариф на доставку газу розділили порівну на 12 місяців, щоб знизити навантаження на споживача, - глава НКРЕКП Тарасюк

В ПАТ "Волиньгаз" пояснили плутанину тим, що спадкоємці покійного не подали заяву про його виключення зі списку абонентів.

"Не звертався спадкоємець і правонаступник офіційно. Тобто, письмової заяви на механічне відключення від системи газопостачання за вказаною адресою у нас немає", - пояснила представниця ПАТ Оксана Швець.

Газовики і родичі небіжчика вже домовилися про зустріч, на якій остаточно зафіксують смерть абонента і вирішать, що робити з отриманою на його ім'я платіжкою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175634
 
 
 Топ коментарі
 
Тут схема выкалачивания денег из народа разработана четкая.... потреблял ты газ...или не потреблял....уже никого не волнует...за транспортировку заплати....
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Может Дубилет его еще и воскресил в своей "переписи"?... Счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад - Цензор.НЕТ 2022
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Это его проблемы, а не Гончарука... ... Царство небесное мужику,конечно...
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Это его проблемы, а не Гончарука... ... Царство небесное мужику,конечно...
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вмер не вмер,а за газ платити треба. Бо ж давлєніє від прокачки газу рівномірно давить на грунт по всій території держави. І на кладовищі також є давлєніє від прокачки газу.Так що родичі повинні платити за це. Рахунок за транспортування газу прислали чоловікові, який помер 9 років тому - Цензор.НЕТ 3613
в нас на роботі мужику з села прийшла платіжка за газ. Прикол в тому що він палить дровами і газу у нього нема. Але через село газова труба йде.Так що нада платіть бо ж давлєніє в трубах...Воно для всіх! Рахунок за транспортування газу прислали чоловікові, який помер 9 років тому - Цензор.НЕТ 3613
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Да, я бы на его месте подал бы на НЕФТЕГАЗ овую корпорацию в суд. ШУЧУ, А вот родным советую отсудить хотьНу, а покойники, бывшие люди,-
Смелые люди и нам не чета.

Как ни спеши, тебя опережает
Клейкий ярлык, как отметка на лбу,-
А ничего тебе не угрожает,
Только когда ты в дубовом гробу.

Можно в отдельный, а можно и в общий -
Мертвых квартирный вопрос не берет,-
Вот молодец этот самый - усопший -
Вовсе не требует лишних хлопот.
кой какую копейку для благосостояния.
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вот подключите ему туда, он заплатит.... или даже добавит газов...
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У него могила в ипотеке. За субсидиями к черту стоит в очереди. Одна дорога - бежать в Крым.
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Тут схема выкалачивания денег из народа разработана четкая.... потреблял ты газ...или не потреблял....уже никого не волнует...за транспортировку заплати....
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И ещё одна вишенка на тортик. Что оказалось особо вдалым. Пришла квитанция на транспортировку 3,61гр за месяц. В Ощад банке 7гр за операционные услуги! Там же в квитаниции рекомендуют заплатить и за февраль 3,61гр=15гр просят. Проверьте. И ещё. Впервые за всю историю с субсидиями, именно с января впервые появилась возможность при оплате комун-услуг обойтись только субсидией, тарифы чуть съехали вниз на отопление и гор-воду. И пенсия как бы уцелеет. Не тут то было. Уже с 11 числа по Харькову приносят только пенсию, субсидии нет, почтальоны не знают почему, телефоны заняты с утра и до 17 вечера---короткие гудки! В социальной защите в смысле. А больше и звонить некуда. Если правда осенью будут выборы в местные органы и придут артисты больших и малых ёперных театров---они к той зиме страну парализуют полностью! ПОРА! К АРСЕНАЛАМ!
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а самое интересное как это рассчитывалось?
если хата сгорела... т.е за прошлый год там точно ничего не "потреблялось"..
и.... на о бывает и на ё... ...тоже
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Может Дубилет его еще и воскресил в своей "переписи"?... Счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад - Цензор.НЕТ 2022
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Счёт оплатит 🐕 японской элитной породы "Хатико", которая ухаживает за могилой хозяина 😂
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ребята.а ведь шутить тут неуместно,очередное пробитое дно,ау 73 где вы
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А вдруг он попал в ад и там у его котла газовое отопление? И нынешний през поздравляет не только *****, а и его начальника?
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Кроме как "народ- терпила" ничего и не скажешь. 5 лет терпели "Роттердам +", а теперь транспортировку. Наш народ научился только проводить Майданы, то в интересах Ющенка, то в интересах Порошенка, то голосовать за слугу олигархов, но не научился бороться за свои права. Ну что же, будем еще 4 с половиной года следующих ничтожеств обогащать, холить, лелеять и делать из них олигархов, в дополнение к старым.
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Да мужик этот покойный ещё и за бубачку проголосовал. Вот пусть теперь и за транпортировку плотить!
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Там труба під могилу заведена - труба по факту є, її обслуговують - не їб@, що клієнт помер - платити Фірташу треба )).
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до нас на планете жило сто миллиардов человек .. зебенина цель с каждого из них хотя бы по доллару стрясти ..
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скоро и от Харона за перевозку счёт придёт.
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А провели бы перепись по спутнику, так и увидели бы, что дом сгорел и мужик вместе с ним.
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ЗЕнапёрсточники придумали новый лохотрон, живой ты или мёртвый, пользуешься не пользуешься газом, а за доставку плати. По сути ЗЕнапёрсточники ввели ежемесячную абон плату. Госпади сколько бы воя, скулежа, истерики было бы, если б это Порошенко сделал...даже не представляю этот вселенский, общегалактический ЗЕбильный скулёж. А если при ЗЕкловуне то ничего страшного, и ЗЕленский не причём..виноват опять Порошенко..Да и вообще - для ЗЕбубачки ничего не жалко, он же не какой то там барига мародёр.
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Счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад... Хм... Счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад - Цензор.НЕТ 1949 Так может он и субсидию получал? Счет за транспортировку газа прислали мужчине, который умер 9 лет назад - Цензор.НЕТ 8295
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і не прийшли, а залишились, і не у владі, а в укркваспромі
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От бiсовиi дiти,требо було счёт им прислать в смертную канцелярию
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У меня у тетки дом в селе достался от покойных родителей, сама живет в городе. 2.5года назад написала заявление и отключила газ, вентиль опломбировали газовщики. Сейчас ей пришел счет за транспортировку газа на дохрена денег. Это что за бред?
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умом не понять... а жадность зашкаливает у горгазов
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Глебушка, это не бред! Это обещанное "зробимо iх ще раз". Сделали, не спорю. Зебени, наслаждайтесь.
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