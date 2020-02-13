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 Українки Лівач і Винник завоювали срібні медалі чемпіонату Європи зі спортивної боротьби

Українські спортсменки Оксана Лівач і Соломія Винник завоювали срібні медалі чемпіонату Європи зі спортивної боротьби, який проходить у Римі (Італія).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Лівач (вагова категорія до 50 кг), після перемог над Евін Демірхан з Туреччини (7:5), француженкою Жюлі Сабатьє (12:2) і росіянкою Міланою Дадашевою (9:8) у фіналі поступилася Міглене Селішке з Болгарії (3:5).

Винник програла у фіналі вагової категорії до 55 кг росіянці Ользі Хорошавцевій. У чвертьфіналі континентальної першості Винник перемогла Бедіху Гун з Туреччини (11:5), у півфіналі - Маріану Драгутан з Молдови (10:9).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175633
 
   
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