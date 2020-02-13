 Суд виправдав ексначальника Одеського СІЗО, в якому арештант убив інспектора

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденту Укрінформу в апараті райсуду.

"Дослідивши докази сторін звинувачення та захисту, суд встановив, що обвинувачений Коваль не давав дозволу на перебування небезпечного в'язня у господарському дворі установи і не знав про це. Грунтуючись на цьому, суд постановив виправдальний вирок Ковалю. Через недоведеність злочину залишено без розгляду цивільний позов прокурора в інтересах держави про стягнення з підсудного 500 тисяч гривень", - зазначили в суді.

На засіданні суду дала покази рідна сестра молодшого інспектора СІЗО Олени Порошенко, убитої рецидивістом Василем Чемеризом у 2017 році. За її словами, скарг від сестри на дії керівництва СІЗО не було. Після винесення вироку Чемеризу, якого засуджено до довічного ув'язнення, родина загиблого інспектора отримала компенсацію 1,2 мільйона гривень.

Як відомо, 17 серпня 2017 року ув'язнений Одеського СІЗО убив і розчленував співробітницю слідчого ізолятора. Частини тіла жінки виявили інші співробітники закладу. Слідчо-оперативна група, яка пізніше прибула на місце, знайшла інші частини тіла і речі зниклої в сміттєвому контейнері.

Прокуратура інкримінувала скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), також начальнику установи Ковалю, вважаючи, що він недобросовісно виконував службові обов'язки, порушував вимоги Закону України "Про попереднє ув'язнення". В тому числі не вжив заходів щодо припинення порушення режиму тримання ув'язненого Чемериза, який перебував у госпчастині СІЗО.

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