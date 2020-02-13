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Все про:Одеса (2354) СІЗО (477) вбивство (2064)

 Суд виправдав ексначальника Одеського СІЗО, в якому арештант убив інспектора

Суд Одеси виправдав ексначальника Одеського СІЗО В'ячеслава Коваля, якому прокуратура інкримінувала службове недбальство, що спричинило тяжкі наслідки - убивство та розчленування інспектора пенітенціарної установи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили кореспонденту Укрінформу в апараті райсуду.

"Дослідивши докази сторін звинувачення та захисту, суд встановив, що обвинувачений Коваль не давав дозволу на перебування небезпечного в'язня у господарському дворі установи і не знав про це. Грунтуючись на цьому, суд постановив виправдальний вирок Ковалю. Через недоведеність злочину залишено без розгляду цивільний позов прокурора в інтересах держави про стягнення з підсудного 500 тисяч гривень", - зазначили в суді.

На засіданні суду дала покази рідна сестра молодшого інспектора СІЗО Олени Порошенко, убитої рецидивістом Василем Чемеризом у 2017 році. За її словами, скарг від сестри на дії керівництва СІЗО не було. Після винесення вироку Чемеризу, якого засуджено до довічного ув'язнення, родина загиблого інспектора отримала компенсацію 1,2 мільйона гривень.

Як відомо, 17 серпня 2017 року ув'язнений Одеського СІЗО убив і розчленував співробітницю слідчого ізолятора. Частини тіла жінки виявили інші співробітники закладу. Слідчо-оперативна група, яка пізніше прибула на місце, знайшла інші частини тіла і речі зниклої в сміттєвому контейнері.

Прокуратура інкримінувала скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), також начальнику установи Ковалю, вважаючи, що він недобросовісно виконував службові обов'язки, порушував вимоги Закону України "Про попереднє ув'язнення". В тому числі не вжив заходів щодо припинення порушення режиму тримання ув'язненого Чемериза, який перебував у госпчастині СІЗО.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175630
 
 
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по моему, во все наши суда, нужно вводить автоматчиков (нацгвардия+ДШВ), что бы всё кривосудие проводилось под дулами автоматов и видеокамерами следаков СБУ..
Зеленский, ***!.. сделай так, что бы мы тебя уважали!!!
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За убийства 16 жандармов дохлой РАБссии при ограблении банка в Баку в 1908 году гражданин Джугашвили был сослан в Туруханский край,без кандалов и кучей бабла на карманные расходы
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Суд Одессы оправдал экс-начальника Одесского СИЗО Вячеслава КоваляИсточник: https://censor.net.ua/n3175630" = за скільки ?

"По ее словам, жалоб от сестры на действия руководства СИЗО не было.Источник: https://censor.net.ua/n3175630" = за скільки ?
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я не понял, экс начальник Одесского СИЗО "не давал разрешения на пребывание опасного узника в хозяйственном дворе учреждения и не знал об этом".
ОК, он не виноват. А кто тогда виноват, что узник оказался в хоз.дворе? дядя Вася?
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