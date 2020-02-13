 Громадянина Китаю ізолювали в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді

Про госпіталізацію китайця повідомив директор медустанови Михайло Поляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Закарпаття.

За його словами, іноземець сам звернувся до медиків. Ті не знайшли у нього ознак жодного захворювання. Але, згідно з інструкцією Міністерства охорони здоров'я, зобов'язані були госпіталізувати чоловіка на 14 днів.

"Він перебуває в боксі під наглядом медпрацівників. Міряємо температуру і спостерігаємо його стан. Якщо все буде добре, то після інкубаційного періоду його буде виписано з обласної клінічної інфекційної лікарні", - розповів Поляк.

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Чоловік прилетів в Україну з Китаю з пересадкою в Дубаї, а в Ужгород дістався поїздом із Києва.