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 Громадянина Китаю ізолювали в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді

Іноземець сам звернувся до лікарів. За попередніми даними, він здоровий, але згідно з інструкцією МОЗ його зобов'язані госпіталізувати на 2 тижні.

Про госпіталізацію китайця повідомив директор медустанови Михайло Поляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Закарпаття.

За його словами, іноземець сам звернувся до медиків. Ті не знайшли у нього ознак жодного захворювання. Але, згідно з інструкцією Міністерства охорони здоров'я, зобов'язані були госпіталізувати чоловіка на 14 днів.

"Він перебуває в боксі під наглядом медпрацівників. Міряємо температуру і спостерігаємо його стан. Якщо все буде добре, то після інкубаційного періоду його буде виписано з обласної клінічної інфекційної лікарні", - розповів Поляк.

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Чоловік прилетів в Україну з Китаю з пересадкою в Дубаї, а в Ужгород дістався поїздом із Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175629
 
 
 Топ коментарі
 
Капец шляются китайцы по всему миру разносят заразу-- какого черта не сидят в Китае Гражданина Китая изолировали в областной инфекционной больнице в Ужгороде - Цензор.НЕТ 945
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после этой новости многие вылечатся и перестанут посещать эту больницу
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Там половина персоналу вже звільнилася.
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Капец шляются китайцы по всему миру разносят заразу-- какого черта не сидят в Китае Гражданина Китая изолировали в областной инфекционной больнице в Ужгороде - Цензор.НЕТ 945
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_Потому что коммуняки скрывали происходящее и затыкали рты понимающим специалистам. Потому не ввели вовремя карантин и ******** Ухань. А может и всю чину.
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Да уже не 14 дней, а 24 дня инкубационный период, считай месяц надо в карантине держать! Громадянина Китаю ізолювали в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді - Цензор.НЕТ 5653
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после этой новости многие вылечатся и перестанут посещать эту больницу
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Там половина персоналу вже звільнилася.
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а если бы сам не пришел?
дай ему Китайский Бог здоровья.... чтоб нашему Боженьке не напрягаться!
(Господи, прости!)
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Нє. З тим коронавірусом попереду така веселуха- закачаєшся!
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таки придется нашему....напрягаться , да?
ибо на медицину нашу надежд не много...
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Нема мозгів, чого кататись так безвідповідально, сиди в себе і там звертайся до лікарів, а то по всьому світу шастають і розносять всяку холеру.
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_Они заняты своей собственной жизнью, ежедневными заботами и делами, а не размышляют о своей ответственностью перед миром.
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Птичий и свинячий грипп побеждали не таблетками кремля...,в медицинской академии им.Сеченова Громадянина Китаю ізолювали в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді - Цензор.НЕТ 8196
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Та ладно. Это просто законопослушный китаец. Почитал инструкцию МОза и решил напомнить о ней властям. А по правильному - это власти , у которых на всю страну 25 тест систем и ни одной нормальной инфекционки , должны закрыть въезд для всех кто 14 дней перед этим посещал Китай.
К сожалению, у нас все впереди. Все очень пессиместично.
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ліків немає..
тому все песимістично У ВСІХ.

найбільше (по черзі)після Китаю у Гонконгу, Південній Кореї і Японії...

щасливі лише ідіоти.. за визначенням..
котрі,наприклад вирішили ,що епідемія несерйозна,бо смертність мала..І вони далеко їх не зачепить...
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а то шо он на поезде колесил и в киеве тоже никого не смущает??
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довбо..оби в МОЗ (юристи-менеджери -манікюрщиці) не розуміють досі ,що симптоми у COVID-2019 з"являються вже ПІСЛЯ інкубаційного періоду (вже доведено до 24 днів) ,коли інікований може заражати інших...
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уже все знают что 24 дня минимум, кроме наших медиков и министров.
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так что этот китаец один что ли. За время єпитдемии в Украину прямых рейсов из Китая прилетело больше десятка, пассажирам температурку померяли, пассажиры после Китая таким протвоэпидемическим мерам мягко говоря поудивлялиси и поехали на метро домой. Нет тест систем - нет вируса. Берите пример с Израиля. Был в Китае - нет въезда.
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