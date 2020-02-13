 Громадянина Китаю ізолювали в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді

Про госпіталізацію китайця повідомив директор медустанови Михайло Поляк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Закарпаття.
За його словами, іноземець сам звернувся до медиків. Ті не знайшли у нього ознак жодного захворювання. Але, згідно з інструкцією Міністерства охорони здоров'я, зобов'язані були госпіталізувати чоловіка на 14 днів.
"Він перебуває в боксі під наглядом медпрацівників. Міряємо температуру і спостерігаємо його стан. Якщо все буде добре, то після інкубаційного періоду його буде виписано з обласної клінічної інфекційної лікарні", - розповів Поляк.
Чоловік прилетів в Україну з Китаю з пересадкою в Дубаї, а в Ужгород дістався поїздом із Києва.
дай ему Китайский Бог здоровья.... чтоб нашему Боженьке не напрягаться!
(Господи, прости!)
ибо на медицину нашу надежд не много...
https://twitter.com/coronavirus_flu/status/1227996837459693570
К сожалению, у нас все впереди. Все очень пессиместично.
тому все песимістично У ВСІХ.
найбільше (по черзі)після Китаю у Гонконгу, Південній Кореї і Японії...
щасливі лише ідіоти.. за визначенням..
котрі,наприклад вирішили ,що епідемія несерйозна,бо смертність мала..І вони далеко їх не зачепить...