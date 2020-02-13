 Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Центральна диспетчерська служба на Полтавщині — один із успішних прикладів пілоту в рамках медреформи. Це приклад того, як будуть працювати диспетчери по всій країні", — сказав Гончарук.
Диспетчери приймають дзвінки на "103" від людей по всій області. Всі вони мають медичну освіту — фельдшери. Є і лікарі, які працюють у 5 змін. Якщо людина потребує додаткової консультації, її переключають на лікаря-консультанта, або на старшого лікаря. Щодня надходить понад 1,7 тис. дзвінків, із них більше 40% — консультативні.
Усього в Полтаві зараз працюють 145 карет швидкої допомоги, із них близько 100 щодня працюють у місті за викликами. Усі карети оснащені GPS-сигналами, а також електрокардіографами. Це такі телемедичні пристрої, які допомагають визначити порушення кровообігу в судинах на відстані. Так можна оперативно виявити інсульт чи інфаркт у людини.
"Просто в цифрах: якщо раніше ми втрачали кожну четверту людину із підозрою на інсульт — 25,5% через неправильне діагностування, тепер ця цифра зменшилась до 13,4%. Мета Уряду на 2020-й рік — врятувати якомога більше життів наших людей. І Полтава своїм прикладом вже доводить, що скоротити смертність у декілька разів — реально", — сказав прем'єр.
Він додав, що в Україні часто люди помирають через неправильну госпіталізацію та несвоєчасне діагностування. Серед причин раптової смерті переважають інсульт (200 тис. випадків у рік, смертність 20%) та інфаркт міокарда (50 тис. випадків, смертність 30%).
Гончарук наголосив, що така ситуація неприпустима й уряд системно буде боротися з цим.
- Петрович, как ты задолбал....вот кто только что промчался мимо нас?
- тю.. Иван Степанович...ну вот что вы наговариваете.?..я зашел в 8 палату с рулеткой ... там шибка треснула... я и хотел замерять и записать..
- ага... значит 8 палата ..у окна там с инфарктом Сидоров ... лежал...
Что ласточка летит,
Что травка зеленеет
И солнышко блестит?
В лесу цветет подснежник,
А не метель метет,
И тот из вас мятежник,
Кто скажет: не цветет!
а сейчас рассказывают, как это замечательно
Таке враження, що нинішніх прОХфесіоналів повизбирували по всіх смiтниках з однією умовою - щоб були керованими! От вам і люди не "із системи" - швидко і дОрого, а головне системно розвалюють країну...і все у них у турборЕжимі
Оце так кар'єра
В 2012 році підробляв у масовці, як "обманутий" інвестор соціального житла, а в 2019 році на посаді Прем'єра міркує про макроекономіку. Розповідає про теплу зиму, як причину падіння ВВП.
Це навіть крутіше, ніж водій трамвая, що писала "конституцію диниери"!
Віктор Уколов
Ото по вухах їздив, чим продовжує займатися і зараз.
вибачайте, але як воно працює прем'єр-міністром?
реформа Супрун в іншому..
ПРИЇЗЖАЮТЬ ДВОЄ З НОСИЛКАМИ.І везуть...
Повторный криз случился через несколько лет.Это уже приГепе.Приехали фершала.Быстро сняли кардиограмму,передали по телефону врачу,он расшифровал,дал указания фершалу,тот сделал укол ,посидели минут пять,проследили за ситуацией и уехали.Криз тоже сняли,но успокоили,что нет инсульта и инфаркта
вам повезло..
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реформа Супрун в епідеміології..:
ЦЕ те,що відбувається зараз -з 1 квітня мали перейти "на самоокупність\передані на місця\закриті стаціонари при інфекційних лікарнях..
тобто теоретично всі туберкульозники МАЮТЬ ПОПАСТИ У ЗВИЧАЙНІ ЧЕРГИ В ПОЛІКЛІНІКАХ.
разщм з Єрмаком ?))\
ОСЬ ЦЕ ДІЙСНО ВЖЕ "досягнення нової влади"..