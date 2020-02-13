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 Політика України, Здоров'я
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Все про:смертність (57) швидка (83) Гончарук_Олексій (676) медреформа (9)

 Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сьогодні ознайомився з роботою реформованої Центральної диспетчерської служби в Полтавській області, що запрацювала у вересні 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Центральна диспетчерська служба на Полтавщині — один із успішних прикладів пілоту в рамках медреформи. Це приклад того, як будуть працювати диспетчери по всій країні", — сказав  Гончарук.

Диспетчери приймають дзвінки на "103" від людей по всій області. Всі вони мають медичну освіту — фельдшери. Є і лікарі, які працюють у 5 змін. Якщо людина потребує додаткової консультації, її переключають на лікаря-консультанта, або на старшого лікаря. Щодня надходить понад 1,7 тис. дзвінків, із них більше 40% — консультативні.

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Усього в Полтаві зараз працюють 145 карет швидкої допомоги, із них близько 100 щодня працюють у місті за викликами. Усі карети оснащені GPS-сигналами, а також електрокардіографами. Це такі телемедичні пристрої, які допомагають визначити порушення кровообігу в судинах на відстані. Так можна оперативно виявити інсульт чи інфаркт у людини.

"Просто в цифрах: якщо раніше ми втрачали кожну четверту людину із підозрою на інсульт — 25,5% через неправильне діагностування, тепер ця цифра зменшилась до 13,4%. Мета Уряду на 2020-й рік — врятувати якомога більше життів наших людей. І Полтава своїм прикладом вже доводить, що скоротити смертність у декілька разів — реально", — сказав прем'єр.

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Він додав, що в Україні часто люди помирають через неправильну госпіталізацію та несвоєчасне діагностування. Серед причин раптової смерті переважають інсульт (200 тис. випадків у рік, смертність 20%) та інфаркт міокарда (50 тис. випадків, смертність 30%).

Гончарук наголосив, що така ситуація неприпустима й уряд системно буде боротися з цим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175627
 
 
 Топ коментарі
 
Пздц.... Украина оккупирована зелеными идиотами... Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6994
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Их не поймёшь - до выборов гавкали, что медреформа - это смерть,

а сейчас рассказывают, как это замечательно
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Здоровий санітар з дубинкою моментально вилічить більшість хвороб.
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Гончарук в масовці старого ток-шоу Пальчевського.)))

Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5120
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"Светоч мысли" и "высокообразованный" специалист занимается исследованием аудитории Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4573 Не наезжайте на "ученого" на работе. Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4573 Обидится.
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***
- Петрович, как ты задолбал....вот кто только что промчался мимо нас?
- тю.. Иван Степанович...ну вот что вы наговариваете.?..я зашел в 8 палату с рулеткой ... там шибка треснула... я и хотел замерять и записать..
- ага... значит 8 палата ..у окна там с инфарктом Сидоров ... лежал...
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Кто отрицать посмеет,
Что ласточка летит,
Что травка зеленеет
И солнышко блестит?
В лесу цветет подснежник,
А не метель метет,
И тот из вас мятежник,
Кто скажет: не цветет!
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В миргороде, лубнах, лохвице, багачке, и тд пошуруйте - там супер весело с медициной.
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Пздц.... Украина оккупирована зелеными идиотами... Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6994
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Их не поймёшь - до выборов гавкали, что медреформа - это смерть,

а сейчас рассказывают, как это замечательно
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Вони не бояться, бо для того щоб трапився інсульт треба щоб в черепі був ще й мозок.
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Навешали Гончаруку лапши полтавские галушки. В Полтавской области была всегда самая высокая смертность от инсультов, и снизилась она до общего уровня явно не от работы СП.Невеликое это достижение при общем упадке медицины, которая платная на 99%.
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Як правило при важкому інсульті нічого не допомагає, тому Гончарук просто так думав язиком.
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Оно тупое и выдает за достижение абы что.
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Треба говорити: інсульт йди геть. Після цього неврологія непотрібна.
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Ні! Треба просто сказать "Серце, перестань битись!" і ніякого інсульту чи інфаркту стопудово не буде! Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8150
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Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9662
Таке враження, що нинішніх прОХфесіоналів повизбирували по всіх смiтниках з однією умовою - щоб були керованими! От вам і люди не "із системи" - швидко і дОрого, а головне системно розвалюють країну...і все у них у турборЕжимі

Оце так кар'єра
В 2012 році підробляв у масовці, як "обманутий" інвестор соціального житла, а в 2019 році на посаді Прем'єра міркує про макроекономіку. Розповідає про теплу зиму, як причину падіння ВВП.
Це навіть крутіше, ніж водій трамвая, що писала "конституцію диниери"!
Віктор Уколов



Реформирование службы скорой помощи на Полтавщине позволило снизить смертность от инсультов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2894

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Нічого страшного в тому, що Олексій Гончарук колись підпрацьовував у масовці немає. Гірше те, що він так і не зав'язав з цим заняттям.


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Молодий прем'єр працював в масовці)))
Ото по вухах їздив, чим продовжує займатися і зараз.


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Вам не здається, що вираз обличчя в нього дещо дебiльний? навiть не так, не дещо...


вибачайте, але як воно працює прем'єр-міністром?




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Завдяки Супрун, швидка на виклики не приїздить. Люди вмирають.
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Зараз прийшли старі кадри, які вернуть до ліківання інсультів актовегіном чи солкосерилом.
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Это все *** , *** и только *** на бумаге , а что в реальности ? Моя жена была в той же Полтаве на 3 недели и почувствовала себя плохо . Пошла сдавать анализы , сдала и ее сказали результат что ещё больше плохо стало . Выписали каких-то лекарств на бумаге длиной в 40 сантиметров. Я ее говорю , ничего этого не покупай , мы через 5 дней уже покидаем этой дурдом . Приехали в Данию , пошло жена сдала кровь на анализ , все хорошо . Вот такая медицина на которою и заслужили забили .
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Когда я приехал в Данию , как то я пришёл к знакомой , ее сын ему тогда было 20 лет сидит и заполняет медицинскую карточку на анализ крови . Я его как тупой совдеповец спрашиваю , ты болеешь ? Я как совдеповец не могу понять , зачем это здоровому человеку . Он на меня смотрит , и говорит « в Дании здоровее люди каждые пол года кровь на анализ сдают «. После этого я каждые пол года сдаю кровь и проверяюсь . Ещё каждые 10 месяцев хожу к зубному и проверяю зубы
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ВЫ просто столкнулись с гипердиагностикой.Когда у Вас находят тучу несуществующих болезней,долго и нудно лечят здорового тучей ненужных лекарств и Ваш кошелёк очень облегчается.
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100 % . Но они не знали , что мы с Дании , а что делать людям которые живут в Украине? Как над людьми издеваются !
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Более десяти лет назад в Харькове всегда дежурила скорая с врачами Института Малой.У моей супруги случился гипертон.криз.Скорая появилась через 3 минуты.Врач высшей категории.Никогда не забуду,как профессионально и быстро и подоброму они купировали криз..Повторный криз случился через несколько лет.Это уже приГепе.Приехали фершала.Быстро сняли кардиограмму,передали по телефону врачу,он расшифровал,дал указания фершалу,тот сделал укол ,посидели минут пять,проследили за ситуацией и уехали.Криз тоже сняли,но успокоили,что нет инсульта и инфаркта.Гончарук ломится в давно открытую дверь!
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А чи це не та реформа, яку пані Уляна запровадила? Тоді до чого тут ця зелена пліснява?
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порохоботам,прихильникам американської медсестри...

реформа Супрун в іншому..
ПРИЇЗЖАЮТЬ ДВОЄ З НОСИЛКАМИ.І везуть...


Повторный криз случился через несколько лет.Это уже приГепе.Приехали фершала.Быстро сняли кардиограмму,передали по телефону врачу,он расшифровал,дал указания фершалу,тот сделал укол ,посидели минут пять,проследили за ситуацией и уехали.Криз тоже сняли,но успокоили,что нет инсульта и инфаркта

вам повезло.. Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2279
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реформа Супрун в епідеміології..:

ЦЕ те,що відбувається зараз -з 1 квітня мали перейти "на самоокупність\передані на місця\закриті стаціонари при інфекційних лікарнях..

тобто теоретично всі туберкульозники МАЮТЬ ПОПАСТИ У ЗВИЧАЙНІ ЧЕРГИ В ПОЛІКЛІНІКАХ.
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Павле, я не питав: що то за реформа і як вона працює. Я питав "А чи це не та реформа, яку пані Уляна запровадила?". Для зедибілетів повторю ще раз "А чи це не та реформа, яку пані Уляна запровадила?" А якщо це так, то питав "до чого тут ця зелена пліснява". Спеціально повторюю ще раз: "до чого тут ця зелена пліснява"... А тепер питання персонально вам, Павле: до чого тут теперешній уряд, якщо ця реформа запрацювала при "клятих папєрєдніках" (і, як виявляється зі слів срамокатчика, непагано запрацювала). Питання повторить?
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МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ КАК ЭТО ЧУДО НА САМОКАТЕ НАМ ПРЕЗЕНТОВАЛО НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ В БОГОДЕЛЬНЕ ПОД НАЗВАНИЕМ оп - неконституційний віцепреЗЕдент , сірий кардинал переодягнувся в ЗЕлену мантію правителя, корону залишив на голові у ЗЕ
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Єрмак умовив Зеленського залишити Кличка, Єрмак умовив Зеленського не чіпати Гончарука... Єрмак тусив з предстаниками Президента США ... Гончарук презентував з повагою самого Єрмака , за два дні до його призначення його пропіарив ...За язик його ніхто не тягнув , зауважимо...
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американські тролі за гроші Порошенко почали діяльність?
разщм з Єрмаком ?))\
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Що зєля, що гончарук- хизуються здобутками попередників. Що за хня?
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Ну да деякий час можно піаритись на минулих досягненях, але, що робити з профанацієй?
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Через реформу швидкої, швидка на виклики не приїздить. Багато людей по Україні вже померли через це. Таку реформу треба негайно скасувати.
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апропо.. за неправильний виклик Швидкої і Поліції плануєєься штраф 10 000.
ОСЬ ЦЕ ДІЙСНО ВЖЕ "досягнення нової влади".. Реформування служби швидкої допомоги на Полтавщині дозволило знизити смертність від інсультів, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1609
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