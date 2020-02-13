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Все про:Біла_Церква (57) Київська область (1115) СБУ (5297) вишкіл (1342)

 Не лякайтеся військових і носіть зі собою паспорт: антитерористичні навчання відбудуться на Київщині

СБУ планує 17-21 лютого провести в Білій Церкві і прилеглих районах Київської області масштабні антитерористичні навчання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Головного управління СБУ в Київській області.

"У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних Сил України та органів державної влади", - сказано в повідомленні.

СБУ закликає жителів Київської області зберігати спокій у зв'язку з осередком спецпризначенців і військових. А також поставитися з розумінням до можливих незручностей та обмежень.

"Звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухово-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу", - додали в СБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175626
 
   
 Топ коментарі
 
Не лякатись військовиків? Так то ви бубочці скажіть, бо нормальні ЛЮДИ В НОРМАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ СВОЄЇ АРМІЇ НЕ ЛЯКАЮТЬСЯ, а навіть допомагають!
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Рюкзаков тренируется зачищать Киев когда ЗЕ будет подписывать капитуляцию
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А ві не поняли? Цель - отработка режима ЧП в городах Украины, что вне зоны АТО, на случай массовых волнений, когда бубочка будет сливать Украину. А это будет уже в этом году.
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Рюкзаков тренируется зачищать Киев когда ЗЕ будет подписывать капитуляцию
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Так і шо, тєпєрь будут біть по паспорту, а нє по мордє?! )
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Да ,в Варфоломеевскую Ночь тоже потренировались некисло ...
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БЪЮТ НЕ ПО ПАСПОРТУ. БЬЮТ ПО МОРДЕ,пока ксиву достанешь морда будет уже в гавне
но ты считай что это ПАВИДЛО.
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Перестаньте хлопці ,не дратуйте Путена
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зекоманда шугает лохобанов, повышает рейтинг
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Не лякатись військовиків? Так то ви бубочці скажіть, бо нормальні ЛЮДИ В НОРМАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ СВОЄЇ АРМІЇ НЕ ЛЯКАЮТЬСЯ, а навіть допомагають!
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Многие с 73% считают себя гражданами малоросии, а украинских военных оккупантами
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Кумедні ))
Позвоню воєнкому, зробимо на початку наступного тижня на Великополовецькому стрілецький день.
Оперативники СБУ охреніють від купи бійців в камуфляжі та зі зброєю )))
А шо?
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Ага. Так СБУ та мєнтів попередять. Тим більше не просто купа дядьків з автоматами, всі в однострої і з шевронами.
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Взагалі, у нас 90% АТОшників, так коли ідемо на зборах пить каву чи по шаурму- мєнти ховаються.
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Одним город-сад,другим омнистию,в Крым воду,а украинцам с паспортами ходить,как все резко изменилось за год...
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хм.. проводили бы сразу уже в зоне АТО - условия приближенные к боевым и пользы больше.. Не пугайтесь военных и носите с собой паспорт: антитеррористические учения пройдут на Киевщине - Цензор.НЕТ 5276
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А ві не поняли? Цель - отработка режима ЧП в городах Украины, что вне зоны АТО, на случай массовых волнений, когда бубочка будет сливать Украину. А это будет уже в этом году.
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Не хотели ввести военное положение в крыму и на дамбасе в 2014 году так получайте военное положение в Киеве. А там и ***** прилетит в Киев капитуляцию принимать
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Конфликт между Зелей и Богданом неизбежен,не только по Оману,Богдан сольет Зелю
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Ну и нормально. Не вижу оснований для иронии. Я с собой частенько паспорт таскал, когда у нас нечто подобное объявлялось, а в 2015-м просто всегда имел с собой. Не испытывал никаких неудобств. Предъявлял два раза, было дело. Ну и... и всё.
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Вяло ты отмазывешь Янелоха Потерпевшего, ни экспрессии, ни фантазии. Что взять с бота под прокси)
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С меня? Взять? Не лякайтеся військових і носіть зі собою паспорт: антитерористичні навчання відбудуться на Київщині - Цензор.НЕТ 5908 Такой придурок как ты- может получить единственное: маршрут- нах.й! Вали, придурок.
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Проездом в Москве был в 2000 году,поезд ждал ровно 2 часа.Паспорт быдло мацковское проверило 17 раз... Не лякайтеся військових і носіть зі собою паспорт: антитерористичні навчання відбудуться на Київщині - Цензор.НЕТ 2986
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меня удивила москва ... мне думается там 20 мл чел живет и кругом стройки
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А чому Біла Церква? Краще тренуйтеся в чорнобильський зоні, сталкери) щось схоже на совковий лугандос)
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А бубачку попередили? Бо воно обісрецця з перенюху, а нам у протівогазах мучіцца!
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Какие противогазы? В Мариуполе, приблизительно пару раз в год нечто подобное объявляется. Сейчас уже неинтересно, ни бронетехники, ни усиленных патрулей, по полной выкладке. Вот ранее- было интересно! Не лякайтеся військових і носіть зі собою паспорт: антитерористичні навчання відбудуться на Київщині - Цензор.НЕТ 9421
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Зато, как бубочка обнюханое по вашим мариупольским фонтанам гарцевал!)
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Было дело! Странно, но пока что там нет мемориальной доски!
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oksana dumajusobi)@dumajusobi 8 ч

щось поліцейські почали багато косячити, а чи не час нам за новою, але звичною вже традицією підвищити їхнього керівника?
наприклад прем'єром призначити?
ну, давайте, вам же хочеться!
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...Один выстрел - 20 бумажек и гильзу надо сдать: Командир разведвзвода на передовой показал, сколько нужно заполнять бумагВ последние года командиры взводов вынуждены вести больше документации, чем в начале войны, отчитываться за каждую отстрелянную гильзу и проводить с бойцами беседы на патриотические темы.
Об этом рассказал командир разведывательного взвода второго батальона 28-й отдельной механизированной бригады Максим Громов в интервью «Громадському».
«Армия погрязла в бумагах и комиссиях. Вот это все (показывает кипу бумаг и папок) командир взвода должен вести. На 14-15-й год документация командира взвода была намного меньше, нежели эта папочка. Тут все: журналы, журналы учета журналов, журналы помывки личного состава, журналы выдачи мыла и … куча всякой «дрочи». Списание боеприпасов сейчас в 100 раз усложнилось. То есть, ты выстрелил и потом 20 бумажек даешь», - объяснил Громов.
По его словам, командиры также должны проводить служебное расследование при малейшем происшествии и вести соответствующую служебную карточку.
«А потом еще иногда тебе говорят: а чего ты не принес гильзу? Ведь гильза латунная, ее надо сдавать. Солдат сломал палец - проводиться служебное расследование, служебная карточка, чтобы объяснить при каких обстоятельствах он сломал палец. Еще в это время командир взвода, роты должен заниматься боевыми действиями как-то», - отметил военный.
Среди кипы бумаг, которые Громов показал журналисту, лежал журнал индивидуальных бесед з военнослужащими. На вопрос, о чем он проводит беседы с бойцами, Громов ответил: «На национально-патриотические темы, как прошла Нормандская встреча, например».
Военнослужащий добавил, что ныне многое изменилось в армии и даже война ощущается уже по-другому.
«Да, война идет, но она уже стала не такой. Не в плане «непонятно», почему эта война, а непонятно вообще, как оно все происходит. По сравнению с 2014-2016 годами, даже с 2017 годом, уже по-другому. Куча бирок, куча всякой фигни… «Комната сохранения оружия», и это первая линия. Все такое… Там туалет - «туалет» подписано… Запреты стрельбы вообще, какие-то непонятные действия. И в армии поднялось обеспечение, поднялась зарплата и черты видят, что можно типа красть соляру, пытаться «нагинать солдатиков» и неплохо себя «чухать». Ну и так сейчас достаточно много вернулось. Некоторые даже с пенсий вернулись», - подчеркнул Громов.
Помимо этого, он анонсировал недобор людей на апрель этого года.
«Сейчас увольняются люди, новых людей нет, не приходят, и увольняются, увольняются… По моему мнению, на апрель-месяц будет критическое состояние по количеству. В Генштабе, я думаю, там комплектация 99%. Взмахом волшебной палочки за один день этого никто не сделает. Это нужно, чтобы было желание сверху, которое опустилось бы нормально вниз», - подытожил Громов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/358712-odin_vystrel__20_bumahek_i_giljzu_nado_sdatj_komandir_razvedvzvoda_na_peredovoj_pokazal_skoljko_nuhno_zapolnjatj_bumag
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"Обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами...."
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а ето шо такое? они шо там миниривать шо то собрались?
меньше пыла, панове...
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Та хрен зна, могут и пару муляжей ВОПов где-либо расположить, с целью обнаружения и деактивации правильной. Ну а... кто-то ранее заинтересованных лиц наткнется.
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На России тоже так начиналось. Теперь там без паспорта никуда.
Порох умудрялся во время жесточайших замесов 2014-15 годов народ понапрасну не шугать.
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Влада послідовно і впевнено рухається до россії. Тепер нас як і росіян будуть залякувати терористами і під цим соусом знищувати невдоволених патріотів.
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