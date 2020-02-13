 Не лякайтеся військових і носіть зі собою паспорт: антитерористичні навчання відбудуться на Київщині

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Головного управління СБУ в Київській області.

"У заходах візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Збройних Сил України та органів державної влади", - сказано в повідомленні.

СБУ закликає жителів Київської області зберігати спокій у зв'язку з осередком спецпризначенців і військових. А також поставитися з розумінням до можливих незручностей та обмежень.

"Звертаємося з проханням дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухово-небезпечними речовинами і мати при собі документи, що засвідчують особу", - додали в СБУ.

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