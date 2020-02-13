 У 500 українських шкіл вирушили ревізори від Зеленської

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Мета обстеження – поглиблений аналіз та оцінка поточного стану організації дитячого харчування, а також вивчення рівня задоволеності учнів і батьків шкільними обідами", — сказано в повідомленні.

Інститут освітньої аналітики з урахуванням співвідношення міських і сільських навчальних закладів відібрав 500 шкіл в різних областях країни.

У ці школи вирушили комісії, які перевірять технічний і санітарний стан харчоблоків, рецепти і меню шкільних їдалень, доступ до води.

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"Паралельно представники комісій матимуть змогу поспілкуватися з учнями та батьками щодо рівня їхньої задоволеності шкільним харчуванням, а також з перших вуст отримати зауваження та побажання", - зауважили в пресслужбі.

Звіти члени комісій обіцяють надати до 28 лютого.

Організація здорового, раціонального і безпечного харчування в школах стане одним із компонентів Національної стратегії з розвитку безпечного та здорового освітнього середовища, розробку якої зараз закінчують МОЗ і Міносвіти.