 У 500 українських шкіл вирушили ревізори від Зеленської

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Мета обстеження – поглиблений аналіз та оцінка поточного стану організації дитячого харчування, а також вивчення рівня задоволеності учнів і батьків шкільними обідами", — сказано в повідомленні.
Інститут освітньої аналітики з урахуванням співвідношення міських і сільських навчальних закладів відібрав 500 шкіл в різних областях країни.
У ці школи вирушили комісії, які перевірять технічний і санітарний стан харчоблоків, рецепти і меню шкільних їдалень, доступ до води.
"Паралельно представники комісій матимуть змогу поспілкуватися з учнями та батьками щодо рівня їхньої задоволеності шкільним харчуванням, а також з перших вуст отримати зауваження та побажання", - зауважили в пресслужбі.
Звіти члени комісій обіцяють надати до 28 лютого.
Організація здорового, раціонального і безпечного харчування в школах стане одним із компонентів Національної стратегії з розвитку безпечного та здорового освітнього середовища, розробку якої зараз закінчують МОЗ і Міносвіти.
Кто отправил?
Где *****-ты ?
п.с.
расходы на комиссии будут превышать КПД от самих "комиссий"
Таке враження, що нинішніх прОХфесіоналів повизбирували по всіх смiтниках з однією умовою - щоб були керованими! От вам і люди не "із системи" - швидко і дОрого, а головне системно розвалюють країну...і все у них у турборЕжимі
Оце так кар'єра
В 2012 році підробляв у масовці, як "обманутий" інвестор соціального житла, а в 2019 році на посаді Прем'єра міркує про макроекономіку. Розповідає про теплу зиму, як причину падіння ВВП.
Це навіть крутіше, ніж водій трамвая, що писала "конституцію диниери"!
Віктор Уколов
Чи то правду казали,що вирішальне слово у виборі головою ОПУ Єрмака належало Зєлєнскій ?
Бл...Якщо батьки захочуть сказати свої зауваження,чи побажання,то скажуть це САМІ в школі чи дитсадку ! Бо оплачують харчування зі своїх кишень !(крім деяких категорій пільговиків)
Може Лєнка хоче оплатити харчування зі свого фонду,чи за рахунок держбюджету ?
і часто ловляться потім на демагогії і навіть брехні після того,як "увійдуть в раж" ..((
В Одесі слідчі обікрали товариство незрячих, в якому проводили обшук. ВІДЕО
окрім цього пані ЗЕ не розуміє,що школи просто можуть не впустити ці комісії на поріг,бо відбулась децентралізація і вони тепер підпорядковані місцевим радам... )
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