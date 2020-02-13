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Все про:діти (1821) школа (797) Олена Зеленська (45)

 У 500 українських шкіл вирушили ревізори від Зеленської

У рамках проекту Олени Зеленської з удосконалення системи шкільного харчування в 500 навчальних закладів з усієї України вирушили комісії. До 28 лютого вони мають надати звіти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Мета обстеження – поглиблений аналіз та оцінка поточного стану організації дитячого харчування, а також вивчення рівня задоволеності учнів і батьків шкільними обідами", — сказано в повідомленні.

Інститут освітньої аналітики з урахуванням співвідношення міських і сільських навчальних закладів відібрав 500 шкіл в різних областях країни.

У ці школи вирушили комісії, які перевірять технічний і санітарний стан харчоблоків, рецепти і меню шкільних їдалень, доступ до води.

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"Паралельно представники комісій матимуть змогу поспілкуватися з учнями та батьками щодо рівня їхньої задоволеності шкільним харчуванням, а також з перших вуст отримати зауваження та побажання", - зауважили в пресслужбі.

Звіти члени комісій обіцяють надати до 28 лютого.

Організація здорового, раціонального і безпечного харчування в школах стане одним із компонентів Національної стратегії з розвитку безпечного та здорового освітнього середовища, розробку якої зараз закінчують МОЗ і Міносвіти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175624
 
 
 Топ коментарі
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Перевіряти наявність зеленки в аптечках.
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Интересно , Зеленская чихает в локти , как велит Минздрав ? Все локти будут в соплях. Хоть посмеемся.
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Направте у дитсадочки- чому навіть за демографічної кризи потрібно платити хабарі, аби влаштувати дитину?
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Видимо те, кто требует хабари, надеются на вашу логику: "потрібно платити хабарі". Если бы хабари отказывались давать - их бы и не требовали.
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Молодец , Зеленская! Еда в школьной столовой должна быть под особым контролем!
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А який вибачте офіційний статус Лєни в Україні? Дружина Зєйла і мати його дітей?
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У Ленки в Украине есть только один статус - заключенная (за то что сдавала позиции украинских военных) А в малороссии Ленка это первая леди малоросии
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То пісець в зебіла логіка. А вона яким боком до шкільного харчування?
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Для цього коментатора не існують закони України, бо він вважає, що у нас земонархія.
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На жаль, не тільки в ТОГО комаментатора
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Да он уже весь СФ залили слюнями соплями как его обидели)) такая обидчивая попалась девочка)))))
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Она повар с высшим профильным образованием.
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Величайшая первая леди современности, забыл добавить
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все что я хотел сказать - сказал. Верю в Украину!
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Верь в кловуна своего. И плачь про образу ..тебя смотрю тут на каждом шагу ображають бедолагу...
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"Да если проезжающий чиновник будет спрашивать службу, довольны ли, чтоб отвечали «Всем довольны, Ваше Благородие!» А который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия!..." (С)
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Є таке.Свіженька інструкція,що поширюється відомством Хомчака-Загороднюка :
В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 4635
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Скажите пожалуйста, на каком основании и по какому праву, эта курица, направляет куда то какие то комиссии? На каком основании эти комиссии созданы? и за какие деньги?
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За ЯКІ зрозуміло, а от за ЧИЇ, то питання.
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пипец,за чей счет этот банкет?кто оплачивать будет?(с)
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В Оман командировка смешной по стоимости покажется. А деньги все оттуда же, из бюджета.
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А может она в такой форме к выборам готовится ? Сани летом ?
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ох..вші морди! воно вважає що від кількості ревізорів та ревізій щось залежить?! чи вчтиелі (з своєї 4000Є з/плати) почнуть скидатись на харчування учнів?!
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вот какие все ГЛУПЫЕ на местах.... В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 8885 - ну никто ничего не знает и не понимает....- и вот появилась ОНА -зЭпЭрвая..., агов "премьер" - на выход...., расскажи какая она умная, как все очень тонко чувствует В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 8885 , и как ты с ней "советующийся"
п.с.
расходы на комиссии будут превышать КПД от самих "комиссий"
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Свиноботи вже приготувалися)))
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В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 9360

Таке враження, що нинішніх прОХфесіоналів повизбирували по всіх смiтниках з однією умовою - щоб були керованими! От вам і люди не "із системи" - швидко і дОрого, а головне системно розвалюють країну...і все у них у турборЕжимі

Оце так кар'єра
В 2012 році підробляв у масовці, як "обманутий" інвестор соціального житла, а в 2019 році на посаді Прем'єра міркує про макроекономіку. Розповідає про теплу зиму, як причину падіння ВВП.
Це навіть крутіше, ніж водій трамвая, що писала "конституцію диниери"!
Віктор Уколов

В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 6161
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Лицо у него какое то странное. Я бы даже сказал бы, что дебильноватое лицо.
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А покажи хоть кого-то из труппы клоуна с нормальным лицом?
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Увы, вы просите невозможное. Вы к фантастам обратитесь.
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Лєнка в шльопках по столовках шаріцца? Кращє б за наріком своїм пильнувала! Це шо, новий піар від єрмака?!
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Невже Юзік буде інспектувати шкільні їдальні!?
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А Юзик тоже в локти чихает ? А пиджак потом стирать надо, или когда на локтях засохнет, скребком для посуды пошкрябать ?
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Цікаво,яку державну посаду займає О.Зєлєнська,що так легко може ініціювати комісії з нардепами,й перевірками в школах ?
Чи то правду казали,що вирішальне слово у виборі головою ОПУ Єрмака належало Зєлєнскій ?
Бл...Якщо батьки захочуть сказати свої зауваження,чи побажання,то скажуть це САМІ в школі чи дитсадку ! Бо оплачують харчування зі своїх кишень !(крім деяких категорій пільговиків)
Може Лєнка хоче оплатити харчування зі свого фонду,чи за рахунок держбюджету ?
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жiнка найвеличнiшого пiсюанiста на фортепiано.




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За чей счёт пиарица коза? Или писсюанист из кипрского офшора на командировочные 500 "ревизорам" денежку дал?
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Ця тупа курка в інтерв'ю для Vogue казала, що вона продовжує писати сценарії для кварталу. То якого біса вона взялася за дитяче харчування? Вона шо: лікар, дієтолог, педіатр? Якщо у неї товста донька та чоловік їсть шаурму на заправках, то як можна цій дурепі довіряти здоров'я дітей - майбутнього покоління українців. Чи ці кривороги вирішили нас знищити разом з дітьми?
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Вона ж зараз типу "перша лєді", хоч і криворожського разливу

В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 5924
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тупі порохоботи ******* розкидатись гучними заявами -Геноцид...знищення майбутнього покоління.. (((
і часто ловляться потім на демагогії і навіть брехні після того,як "увійдуть в раж" ..((
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Ленка - інспектор) Та її на на свиноферму не можна пускати. Бо вона розуміється виключно на віслюках.
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А за чей счет банкет? Кто оплачивает гулянки, жратву и жилье этих 500 комиссий? Клоунская жена из своих зарплат или за народные деньги эта толпа будет гулять?
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500 комісій -це дійсно показуха..
окрім цього пані ЗЕ не розуміє,що школи просто можуть не впустити ці комісії на поріг,бо відбулась децентралізація і вони тепер підпорядковані місцевим радам... )
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Это сколько портретов Президента нужно закупить и для каждого класса,а за эти деньги можно было бы с русскоязычных бесплатных школ ,сделать платные русскоязычные школы. В 500 украинских школ отправились ревизоры от Зеленской - Цензор.НЕТ 4014,
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типичная малоросская логика с показухой,это для нормальных людей повышать качество питания-значит увеличить финансирование,поднять стандарты и ответственность,а для малороссов -это направить 500 комиссий
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Будет смешно если торжественно с представителями местной власти, будут открывать внутри школьные туалеты
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попередня влада розбиралася з туалетами в школах..
Питання закрите ? У 500 українських шкіл вирушили ревізори від Зеленської - Цензор.НЕТ 1307
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Добро пожаловать совок, кстати совок- СОВэтскийОКкупант
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В 500 украинских школах отравились ревизоры от Зеленской
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А вот и 1 леди нашла свою нишу где деребанить бабло в стороне не стоит ..похвально не круглая дуреха))
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