 "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії у справі проти заводу "Артем" і не віддасть 55 млн грн, - Найєм

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм.
"Росіяни вимагали в українського оборонного заводу в примусовому порядку і всупереч санкціям і здоровому глузду повернути майже $2,3 млн за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення", - сказано в повідомленні.
Найєм зазначив, що це "перемога приблизно на 55 млн грн".
Як він зазначив: "Завод "Артема" один із стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів"
В документе отмечается, что эту сумму бывший нардеп VIII созыва Рады получил 2 декабря. Не далее как 11 ноября Найем был назначен на должность в госконцерне, объявив об этом только 10 дней спустя.Ранее глава Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что его доход - около 5000 грн в месяц, а самая высокая средняя зарплата в концерне - в КБ Луч (59 000 грн), самая низкая - на Харьковском авиационном заводе (3500 грн). т.е один НАЙЁМ журналист и участник партии БПП( а это идеологический противник СЛУГ НАРОДА обходиться конторе госструктуры как 90 работяг авиапрома??? Вот тебе и вся правда про ЗЕ команду
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/economics/finances/kolomoyskiy-zarejestruvav-na-ivano-frankivshchini-kompaniyu-z-virobnictva-zbroji-659187.html
Ура! Правильно. Он эти бабки за 5 лет Наейму на заплату потратит.
Коли турки встановили українську КАЗ на свої М60, та Леопарди втрати бронетехніки скоротились в рази, порівняно з операцією "Щит Євфрата".
УОП хоча б один танк Заслоном модернізував?
"Це перемога усієї команди, у тому числі мого управління, яке провело безліч зустрічей і звернулось до усіх причетних органів влади, з проханням звернути увагу до цієї справи; але в першу чергу це заслуга нашого юрдепартаменту, адвокатів по справі і особисто Daniil Fedorchuk та Евгения Федюшкина."
Адвокати працювали,Суд виносив рішення,але й наш Мусько не пальцем роблний ,до когось звертався,з кимось зустрічався !
Недаром свою засекречену зарплату отримує !В «Укроборонпромі» засекретили премії та надбавки Найєма