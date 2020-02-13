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Все про:Найєм (290) Укроборонпром (582)

 "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії у справі проти заводу "Артем" і не віддасть 55 млн грн, - Найєм

Державний концерн "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії "Авіа-ФЕД-Сервіс" у справі проти ДАХК "Артем",

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник генерального директора концерну Мустафа Найєм.

"Росіяни вимагали в українського оборонного заводу в примусовому порядку і всупереч санкціям і здоровому глузду повернути майже $2,3 млн за контракти на виготовлення товарів подвійного призначення", - сказано в повідомленні.

Найєм зазначив, що це "перемога приблизно на 55 млн грн".

Як він зазначив: "Завод "Артема" один із стратегічних виробників авіаційних керованих ракет класу "повітря-повітря", автоматизованих комплексів для підготовки і технічного обслуговування авіаційних керованих засобів ураження, протитанкових керованих ракет, а також приладів та обладнання для авіаційних літальних апаратів"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На держпідприємства припадає лише 30% оборонного замовлення, - Найєм

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175623
 
   
 Топ коментарі
 
"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем" и не отдаст 55 млн грн, - Найем

Ура! Правильно. Он эти бабки за 5 лет Наейму на заплату потратит.
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В Україні поголовно всі заводи повинні вигравати суди в касабів "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем" и не отдаст 55 млн грн, - Найем - Цензор.НЕТ 296
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В Україні поголовно всі заводи повинні вигравати суди в касабів
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Надо им подсказать, может и Крым с лугандой отсудят?
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Давно треба було ініціювати та провести експропріацію усього майна в Україні яким володіють кацапи. і акцій підприємств також.Просто забрати усе вкрадене і куплене українське майно.Аналогічно як вони вкрали наш Донбас і Крим. "Укроборонпром" виграв суд у російської компанії у справі проти заводу "Артем" і не віддасть 55 млн грн, - Найєм - Цензор.НЕТ 2816
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Какой суд выиграл хоть?!и какая твоя доля шлюшка?
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Если учесть зар.плату Наема то он этим выиграшным иском едва ее оправдывает..А я этого КОЗЛА раньше УВАЖАЛ. 3 копейки ему цена в базарный день,.
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за какие заслуги журналист и депутат от БПП при Зе команде стал одним из руководителей крупнейшей госкорпорации?? не имея ни знаний ни опіта работі в оборонной промішленности з зарплатойБолее 310 000 грн в месяц - такой доход указал в графе электронной декларации "заработная плата по основному месту работы" замглавы Укрборонпрома Мустафа Найем.
В документе отмечается, что эту сумму бывший нардеп VIII созыва Рады получил 2 декабря. Не далее как 11 ноября Найем был назначен на должность в госконцерне, объявив об этом только 10 дней спустя.Ранее глава Укроборонпрома Айварас Абромавичус заявил, что его доход - около 5000 грн в месяц, а самая высокая средняя зарплата в концерне - в КБ Луч (59 000 грн), самая низкая - на Харьковском авиационном заводе (3500 грн). т.е один НАЙЁМ журналист и участник партии БПП( а это идеологический противник СЛУГ НАРОДА обходиться конторе госструктуры как 90 работяг авиапрома??? Вот тебе и вся правда про ЗЕ команду
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новина від Карла Волоха - новоспечений віцепрезидент України альфонс
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Ой спасибо, уважил, не зря свой хлеб ест в наблюдательном совете. А что, могли и проиграть кацапам?
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Не **й сирийские школы и больницы бомбить !
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"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем" и не отдаст 55 млн грн, - Найем

Ура! Правильно. Он эти бабки за 5 лет Наейму на заплату потратит.
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Turkey To Add Ukrainian Active Defenses To Its German and U.S. Tanks Operating In Syria

"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании по делу против завода "Артем" и не отдаст 55 млн грн, - Найем - Цензор.НЕТ 2912

Коли турки встановили українську КАЗ на свої М60, та Леопарди втрати бронетехніки скоротились в рази, порівняно з операцією "Щит Євфрата".
УОП хоча б один танк Заслоном модернізував?
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Я увидела , что единомышленники уже написали то же , что и я думаю. Найем зарабатывает на свою зарплату. По крайней мере , считает , что он причастен к этому выигрышу , как и Коболев в Нафтогазе . Делки от бабла!
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Так я так розумію треба премію виписувати мільонів 5-10 тепер такому охрєнєнному менеджера! Негайно в касу!
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І себе,коханого,не забув:
"Це перемога усієї команди, у тому числі мого управління, яке провело безліч зустрічей і звернулось до усіх причетних органів влади, з проханням звернути увагу до цієї справи; але в першу чергу це заслуга нашого юрдепартаменту, адвокатів по справі і особисто Daniil Fedorchuk та Евгения Федюшкина."

Адвокати працювали,Суд виносив рішення,але й наш Мусько не пальцем роблний ,до когось звертався,з кимось зустрічався !
Недаром свою засекречену зарплату отримує !В «Укроборонпромі» засекретили премії та надбавки Найєма
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