 Ми залучимо всі правові механізми для відновлення фінансування телеканалу АТR - як українські, так і міжнародні, - Порошенко

Про це він заявив в ефірі телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".
Порошенко зазначив – якщо з’ясується, що фінансування припинене внаслідок цілеспрямованої політики нинішньої влади – це буде означати роботу на країну-агресора.
"Я буду звертатися до правоохоронних органів, якщо це є цілеспрямована державна політика по знищенню кримськотатарського каналу АТR. Я твердо переконаний, що тоді це буде означати не просто некомпетентність тих посадових осіб, які мали вирішити це питання, а це вже будуть елементи русифікації України, роботи на країну – агресора, яка буде займати абсолютно іншу, кримінальну кваліфікацію і класифікацію. Звичайно, що ми також не будемо залишатися осторонь, якщо ці підозри підтвердяться", – наголосив Порошенко.
"Найближчим часом я підпишу звернення до Кабінету міністрів України, прем’єр-міністра, міністрів фінансів, культури і запропоную свої пропозиції. Оскільки як я розумію, в законі України "Про державний бюджет" відповідна програма існує. І зараз я не можу навіть уявити, щоб хтось намагався забрати ці гроші у кримськотатарського народу – у ATR", – зазначив п’ятий Президент України.
"Якщо ці кроки не допоможуть – ми точно будемо звертатися до міжнародної громадськості, оскільки це виходить за межі виключно українського питання. Всі свої міжнародні зв’язки ми також долучимо до того, щоб захистити ATR і його право на мовлення, право доносити правду глядачам – як кримським татарам, так і української національності", – додав Порошенко.
"Всі українці мають об’єднатися для того, щоб захистити ATR", – підкреслив Порошенко.
в том числе и то, как вы, лугандонцы, Пороха на пожизненное на своём "народном трибунале" в Луганске осудили
- Він був "тимурівцем"? Він доглядав за літніми жінками?
- Схоже на те. Одна - дуже відома спортсменка, також досить заможна і впливова людина. Інша - бізнесвумен, також жінка має ім'я відоме в Україні, дуже і дуже. Незважаючи на те, що вони були старші від нього за віком, він з ними жив, зустрічався і так далі. І вони вводили в той світ, де, очевидно, він і побачився, вже познайомився з Зеленським і так далі, і тому подібне.
- Ви змалювали ледь не Річарда Гіра у відомому американському фільмі "Американський жигало".
«Радники Зеленського збрехали про загиблих на Донбасі братів.
Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/radniki-zelenskogo-zbrehali-pro-zagiblih-na-donbasi-brativ--639734.html
Никто эту помойку спасать не будет. А раз ты так о ней заботишься, то вытащи деньги из своего собственного кармана и помоги сам этим паразитам, жлобяра!
А хуцпА у вас не загнеться?
Там в разі більше.
А ти волокьош тєму.
Случаєм не совєтнік у правітєльствє?
Так вже ж порохоботи «пєроєобулісь в польотє» ще 31.03.2019 і 21.04.2019, когда Порошенко прорвался чєрєз караулівших єго наріт в Борісполє, і бєжал в Ростов чєрєз Мальдіви.
Ти такоє пропустіл?
ООО «Атлант-СВ», которое помимо телевещания занимается: 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами и т.д. Список большой. ТОВ ТК АТЛАНТ- СВ