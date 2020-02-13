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 Політика України
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Все про:Порошенко (11557) кримські татари (1507) АТР (5) Європейська Солідарність (251)

 Ми залучимо всі правові механізми для відновлення фінансування телеканалу АТR - як українські, так і міжнародні, - Порошенко

П’ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" наголосив, що за потреби залучить всі необхідні політико-правові механізми для поновлення фінансування кримськотатарського телеканалу АТR.

Про це він заявив в ефірі телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Порошенко зазначив – якщо з’ясується, що фінансування припинене внаслідок цілеспрямованої політики нинішньої влади – це буде означати роботу на країну-агресора.

"Я буду звертатися до правоохоронних органів, якщо це є цілеспрямована державна політика по знищенню кримськотатарського каналу АТR. Я твердо переконаний, що тоді це буде означати не просто некомпетентність тих посадових осіб, які мали вирішити це питання, а це вже будуть елементи русифікації України, роботи на країну – агресора, яка буде займати абсолютно іншу, кримінальну кваліфікацію і класифікацію. Звичайно, що ми також не будемо залишатися осторонь, якщо ці підозри підтвердяться", – наголосив Порошенко.

"Найближчим часом я підпишу звернення до Кабінету міністрів України, прем’єр-міністра, міністрів фінансів, культури і запропоную свої пропозиції. Оскільки як я розумію, в законі України "Про державний бюджет" відповідна програма існує. І зараз я не можу навіть уявити, щоб хтось намагався забрати ці гроші у кримськотатарського народу – у ATR", – зазначив п’ятий Президент України.

"Якщо ці кроки не допоможуть – ми точно будемо звертатися до міжнародної громадськості, оскільки це виходить за межі виключно українського питання. Всі свої міжнародні зв’язки ми також долучимо до того, щоб захистити ATR і його право на мовлення, право доносити правду глядачам – як кримським татарам, так і української національності", – додав Порошенко.

"Всі українці мають об’єднатися для того, щоб захистити ATR", – підкреслив Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Телеканалу АТR з 14 лютого можуть закрити мовлення на окупований Крим

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175621
 
   
 Топ коментарі
 
Не ошибись, тебе сюда. Смотри не перепутай

Мы привлечем все правовые механизмы для восстановления финансирования телеканала АТR - как украинские, так и международные, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3979
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Грицько Нечоса (+25%)

Неповажні вчителі і бюджетники.
Ви знали що клятий Порох хотів вам бовдурам підняти зарплати з нового року 30% -70%.
Неповажні пенсіонери .
Ви знали , що мародер як ви його називаєте хотів з нового року підняти пенсію і встановити 13 пенсію.
Тепер живіть так як проголосували.
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Свнсобака мокшанська, чи є хоч одна справа де Порошенко підозрюваний?
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да видим мы всё.

в том числе и то, как вы, лугандонцы, Пороха на пожизненное на своём "народном трибунале" в Луганске осудили
Мы привлечем все правовые механизмы для восстановления финансирования телеканала АТR - как украинские, так и международные, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2347
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Карл Волох про Єрмака -- Я знаю деталі менш офіційні. Мені особисто про нього як особистість вони говорять більше, ніж вивчення його біографії, досить, до речі, сірої і нічого в ній особливо цікавого немає. Зокрема, я знаю з джерела, яке дуже-дуже викликає довіру, що частину свого життя і кар'єру пан Єрмак робив завдяки жінкам. Причому старшим за нього віком і дуже-дуже заможними.
- Він був "тимурівцем"? Він доглядав за літніми жінками?
- Схоже на те. Одна - дуже відома спортсменка, також досить заможна і впливова людина. Інша - бізнесвумен, також жінка має ім'я відоме в Україні, дуже і дуже. Незважаючи на те, що вони були старші від нього за віком, він з ними жив, зустрічався і так далі. І вони вводили в той світ, де, очевидно, він і побачився, вже познайомився з Зеленським і так далі, і тому подібне.
- Ви змалювали ледь не Річарда Гіра у відомому американському фільмі "Американський жигало".
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Це теж «шоколадні?»
«Радники Зеленського збрехали про загиблих на Донбасі братів.
Під час спілкування із Куртом Волкером - спеціальним представником Держдепу США з питань України - помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак та радник-футуролог Ігор Новіков розповіли про начебто загибель та поранення своїх родичів під час війни на Донбасі, й звинуватили в цьому попереднього президента Петра Порошенка. Їхні слова виявилися неправдивими. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/radniki-zelenskogo-zbrehali-pro-zagiblih-na-donbasi-brativ--639734.html
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Почему зебилы и кремлеботы ненавидят одних и тех же?! при этом не пишут гадостей про петушариев, мертведчуков, каломойш, путиных? Может потому что это одна команда?!
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+1. Была бы тема про Портнова то ЗЕбильное стадо аж усералось бы комплиментами сыпало и жопу лизало...
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Хех, потихеньку забувають люди Петра, забувають
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Смысле забывают, ты смотри как всё ЗЕбильное стадо гавкает аж усераеца с пеной у рта....вот ты например. Порошенко популярен как никогда.
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ну ти приколіст )))
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Дебіли ніколи і не пам"ятали, а адекватні будуть пам"ятати віка, як Мазепу, Петлюру,Бандеру, а цього малороського єврея, якщо і згадають, як зека, а то і гірше.
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ну ти і зрівняв, - Бандеру і Мазепу з соєвим гівном
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Я против чтобы мои деньги отдавали частному телеканалу. Точка. Пусть порохоскот свои выкладывает на содержание первого вице-премьера руского Крыма
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Та ніхто на твої лугандонські 30 срібняків, не покушається.
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Пэтя, не вопи так громко.
Никто эту помойку спасать не будет. А раз ты так о ней заботишься, то вытащи деньги из своего собственного кармана и помоги сам этим паразитам, жлобяра!
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А ті 50 мільйонів, що з наших податків виділені на АТР, ви собі по карманам розсуєтє?
А хуцпА у вас не загнеться?
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Можно 50 млн перенаправить на лечение раненых бойцов, такая мысль к тебе не приходила?
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В смислє, розсувати по карманам ті кошти, що виділені на лікування поранених ?
Там в разі більше.
А ти волокьош тєму.
Случаєм не совєтнік у правітєльствє?
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Шёл 2020 год, ЗЕбильное стадо продолжало садить Порошенко в тюрьму, и попутно героически выгонять его на Ростов...Мы привлечем все правовые механизмы для восстановления финансирования телеканала АТR - как украинские, так и международные, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6709
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А если все таки посадят, что вы потом будете делать.
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Если, кококо может быть, вот - вот на днях, уже совсем скоро...ЗЕбильное стадо вы напоминаете кружок анонимных алкашей которые уже целый год рассказывают другу другу как Петю посадят..утешают, подбадривают друг дружку..ахаа ору с ЗЕбильного чучела))))
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Ох ти ! То єсть уже «єслі посадят»?
Так вже ж порохоботи «пєроєобулісь в польотє» ще 31.03.2019 і 21.04.2019, когда Порошенко прорвался чєрєз караулівших єго наріт в Борісполє, і бєжал в Ростов чєрєз Мальдіви.
Ти такоє пропустіл?
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Ну сам и финансируй эту частную лавочку. АРТ-канал принадлежит не государству,
ООО «Атлант-СВ», которое помимо телевещания занимается: 45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей45.40 Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами и т.д. Список большой. ТОВ ТК АТЛАНТ- СВ
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А може бути так, що невдовзі Порошенко і Коломойський зустрінуться. Вони зможуть разом навіть погуляти. Їм буде про що порозмовляти. Після оголошення своїх вироків вони в тих розмовах на прогулянках в тюремному подвір'ї, будуть шукати відгомін колишньої своєї велиічі.
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Пять лет свыня "пивлекала,освобождала и боролась"за Крым.
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Зачем финансировать украинский АТР? Пусть татары смотрят каналы вроде Россия 24. Какая разница?
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