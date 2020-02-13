 Ми залучимо всі правові механізми для відновлення фінансування телеканалу АТR - як українські, так і міжнародні, - Порошенко

Про це він заявив в ефірі телеканалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Порошенко зазначив – якщо з’ясується, що фінансування припинене внаслідок цілеспрямованої політики нинішньої влади – це буде означати роботу на країну-агресора.

"Я буду звертатися до правоохоронних органів, якщо це є цілеспрямована державна політика по знищенню кримськотатарського каналу АТR. Я твердо переконаний, що тоді це буде означати не просто некомпетентність тих посадових осіб, які мали вирішити це питання, а це вже будуть елементи русифікації України, роботи на країну – агресора, яка буде займати абсолютно іншу, кримінальну кваліфікацію і класифікацію. Звичайно, що ми також не будемо залишатися осторонь, якщо ці підозри підтвердяться", – наголосив Порошенко.

"Найближчим часом я підпишу звернення до Кабінету міністрів України, прем’єр-міністра, міністрів фінансів, культури і запропоную свої пропозиції. Оскільки як я розумію, в законі України "Про державний бюджет" відповідна програма існує. І зараз я не можу навіть уявити, щоб хтось намагався забрати ці гроші у кримськотатарського народу – у ATR", – зазначив п’ятий Президент України.

"Якщо ці кроки не допоможуть – ми точно будемо звертатися до міжнародної громадськості, оскільки це виходить за межі виключно українського питання. Всі свої міжнародні зв’язки ми також долучимо до того, щоб захистити ATR і його право на мовлення, право доносити правду глядачам – як кримським татарам, так і української національності", – додав Порошенко.

"Всі українці мають об’єднатися для того, щоб захистити ATR", – підкреслив Порошенко.

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