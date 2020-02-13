 Зеленський хоче створити для кримчан "місто-сад" при в'їзді на материкову Україну

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу президента.
У повідомленні наголошується: "На початку зустрічі Глава держави попросив керівників Представництва в АР Крим проінформувати, яку допомогу він як президент може надати в поточній роботі. Володимир Зеленський зауважив, що хотів би отримувати інформацію щодо ситуації на Кримському півострові безпосередньо від людей, які там перебувають.
"Якщо не своїми очима, то очима людей, які живуть у Криму. Щоб вони давали нам інформацію і щоб ми могли через вас її отримувати", – сказав він.
Президент України повідомив, що у Херсонській області планується побудувати містечко для переселенців з Криму, серед яких – понад 500 сімей кримських татар. Відповідних домовленостей досягнуто під час його зустрічі з президентом Туреччини.
"Ми хочемо побудувати таке містечко. Цього року ми маємо почати це робити. З вашого боку потрібні комунікація та контроль", – наголосив Володимир Зеленський.
Крім того, за його словами, на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом буде створено спеціальний хаб з розвиненою інфраструктурою для комфортного перетину українцями КПВВ, побудовано якісні дороги та забезпечено транспортне сполучення.
"Моя ідея в тому, щоб вони побачили, як ми ставимося до людей, до кримчан. Ти приїздиш, а тут – "місто-сад". Відчуваєш різницю, адже тут все на вищому рівні: заправка, школа, дитсадок, будинки", – зазначив президент і закликав Антона Кориневича стати рушієм цього проекту.
Володимир Зеленський також зробив акцент на важливості реалізації програми, яка спрощує процедуру навчання дітей з окупованих територій в українських закладах вищої освіти.
"Щоб одразу на КПВВ вони отримували всі документи та знали про можливість вступити до будь-якого вишу", – зазначив Глава держави.
Представник Президента повідомив, що 12 лютого на КПВВ "Чонгар" відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з прав людини за участю мешканців півострова. Під час цієї зустрічі кримчани розповіли про порушення їхніх прав у Криму, а також про важливість безперешкодного доступу до якісних медичних, освітніх, адміністративних та інших послуг.
Антон Кориневич подякував Володимиру Зеленському за увагу до діяльності Представництва в АР Крим та наголосив на важливості подальшої спільної роботи щодо проблематики окупованих територій, "щоб Крим постійно був на порядку денному".
Крім того, Антон Кориневич просив Президента сприяти пришвидшенню доопрацювання законопроекту щодо захисту політичних в’язнів, представив бачення концепції перехідного правосуддя та наголосив на важливості підтримки кримськотатарського народу.
Володимир Зеленський підтримав пропозицію про створення спеціального фонду, який надаватиме талановитим кримчанам гранти на розвиток, навчання, представлення нашої держави на міжнародних майданчиках.
"Це виключно гуманітарна ініціатива. Вона покаже, що ця держава їх чекає, що Україна – справді Європа та свобода", – заявив Антон Кориневич.
Срали все, смывать не стали,
Лучше чая заварить, или воду поделить...
Койки летние пустуют, сад спилил я на дрова,
Приезжайте к нам ребята, поддержать вам нас пора
Обещал вчера Аксенов, что мы лучше заживем…
Тут я сильно сомневаюсь, хоть в России и помрем
Крым сейчас как та помойка, горы мусора везде
И до всех сейчас доходит, что крысчане все в ПИ-ДЕ!
Ліна Костенко - Між іншим
Коли я буду навіть сивою,
і життя моє піде мрякою,
а для тебе буду красивою,
а для когось, може, й ніякою.
А для когось лихою, впертою,
ще для когось відьмою, коброю.
А між іншим, якщо відверто,
то була я дурною і доброю.
Безборонною, несинхронною
ні з теоріями, ні з практиками.
і боліла в мене іронія
всіма ліктиками й галактиками.
І не знало міщанське кодло,
коли я захлиналась лихом,
що душа між люди виходила
забинтована білим сміхом.
І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
- Люди, будьте взаємно ввічливі! -
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
- Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
Неужели она будет вонять ещё сколько лет?..
КАК ПРИЯТНО ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЭТИХ КЛОУНОВ ЧИТАТЬ.У Чонгара одни солончаки , эти ЗЕдебилы ********* колючку собираются высаживать.?
А мы не знали.
Есть доказательства?
Есть показания свидетелей?
Есть решение суда?
Вот статья за клевету точно есть. Не знали?
А надо знать. Перед тем, как языком молоть.
З000 новых скоростных трасс уже за газпромовские деньги построил?
Лавина инвестиций уже накрыла Украину?
Экономический прорыв, Гончаруком анонсированный, уже свершился?
Ну теперь можно и город-сад строить.
Денег же в бюджете миллиарды несметные.
ЗЕДЕБИЛЫ высочайшей пробы.
водутфу.... пардон - в рыло !!!
2. Президент Украины сообщил, что в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма.
Остается только догадываться, что будет построено в результате.
яке воно ...навіть слів немає ...амеба за рівнем розвитку у рази вище стоїть ...
Це місто-сад збудують турки для татар.
Ердоган: Туреччина допоможе побудувати житло для 500 сімей кримських татар
Без них город-сад никак
Проблема в том, что если ты едешь из Крыма - ты едешь не в город-сад, а в другой город Украины или какой-нибудь другой страны, но всё равно через города Украины. И кроме города-сада ты увидишь города-не-сады, что начисто убивает всю идею такого хода.
Вот если каждый город страны превратить в "город-сад" - это было бы сильно, да. А так...
А мо ... на выла вас?