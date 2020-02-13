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Все про:Крим (8756) Кориневич Антон (32) Ташева (4) Свиридова Дарія (3)

 Зеленський хоче створити для кримчан "місто-сад" при в'їзді на материкову Україну

Володимир Зеленський обговорив з постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем та його заступницями Дар’єю Свиридовою і Тамілою Ташевою нагальні проблеми українців з окупованого півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Офісу президента.

У повідомленні наголошується: "На початку зустрічі Глава держави попросив керівників Представництва в АР Крим проінформувати, яку допомогу він як президент може надати в поточній роботі. Володимир Зеленський зауважив, що хотів би отримувати інформацію щодо ситуації на Кримському півострові безпосередньо від людей, які там перебувають.

"Якщо не своїми очима, то очима людей, які живуть у Криму. Щоб вони давали нам інформацію і щоб ми могли через вас її отримувати", – сказав він.

Президент України повідомив, що у Херсонській області планується побудувати містечко для переселенців з Криму, серед яких – понад 500 сімей кримських татар. Відповідних домовленостей досягнуто під час його зустрічі з президентом Туреччини.

Зеленський хоче створити для кримчан місто-сад при вїзді на материкову Україну 01

"Ми хочемо побудувати таке містечко. Цього року ми маємо почати це робити. З вашого боку потрібні комунікація та контроль", – наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, за його словами, на контрольному пункті в’їзду-виїзду "Чонгар" на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом буде створено спеціальний хаб з розвиненою інфраструктурою для комфортного перетину українцями КПВВ, побудовано якісні дороги та забезпечено транспортне сполучення.

"Моя ідея в тому, щоб вони побачили, як ми ставимося до людей, до кримчан. Ти приїздиш, а тут – "місто-сад". Відчуваєш різницю, адже тут все на вищому рівні: заправка, школа, дитсадок, будинки", – зазначив президент і закликав Антона Кориневича стати рушієм цього проекту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Питання створення кримськотатарської автономії вимагає публічного дискурсу та спілкування з кримчанами, - Кориневич

Володимир Зеленський також зробив акцент на важливості реалізації програми, яка спрощує процедуру навчання дітей з окупованих територій в українських закладах вищої освіти.

"Щоб одразу на КПВВ вони отримували всі документи та знали про можливість вступити до будь-якого вишу", – зазначив Глава держави.

Представник Президента повідомив, що 12 лютого на КПВВ "Чонгар" відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з прав людини за участю мешканців півострова. Під час цієї зустрічі кримчани розповіли про порушення їхніх прав у Криму, а також про важливість безперешкодного доступу до якісних медичних, освітніх, адміністративних та інших послуг.


Зеленський хоче створити для кримчан місто-сад при вїзді на материкову Україну 02

Антон Кориневич подякував Володимиру Зеленському за увагу до діяльності Представництва в АР Крим та наголосив на важливості подальшої спільної роботи щодо проблематики окупованих територій, "щоб Крим постійно був на порядку денному".

Крім того, Антон Кориневич просив Президента сприяти пришвидшенню доопрацювання законопроекту щодо захисту політичних в’язнів, представив бачення концепції перехідного правосуддя та наголосив на важливості підтримки кримськотатарського народу.

Володимир Зеленський підтримав пропозицію про створення спеціального фонду, який надаватиме талановитим кримчанам гранти на розвиток, навчання, представлення нашої держави на міжнародних майданчиках.

"Це виключно гуманітарна ініціатива. Вона покаже, що ця держава їх чекає, що Україна – справді Європа та свобода", – заявив Антон Кориневич.

Читайте також: Однією з причин окупації Криму став особливий статус Севастополя, - Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175620
 
   
 Топ коментарі
 
Це ж яким треба бути дрібним заздрісним куцим чмомЗеленский хочет создать для крымчан "город-сад" при въезде на материковую Украину - Цензор.НЕТ 1954
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Клоун он даже имея ксиву презЕдента все равно остается клоуном..
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тут уже везде рай для кацапов построен ..
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шось всі ці "вітрини соціалізьму" нікого не привабили і не переконали. Показуха за рахунок турків
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Света нет, воды не дали,
Срали все, смывать не стали,
Лучше чая заварить, или воду поделить...
Койки летние пустуют, сад спилил я на дрова,
Приезжайте к нам ребята, поддержать вам нас пора
Обещал вчера Аксенов, что мы лучше заживем…
Тут я сильно сомневаюсь, хоть в России и помрем
Крым сейчас как та помойка, горы мусора везде
И до всех сейчас доходит, что крысчане все в ПИ-ДЕ!
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Раз перешли на поэзию

Ліна Костенко - Між іншим

Коли я буду навіть сивою,
і життя моє піде мрякою,
а для тебе буду красивою,
а для когось, може, й ніякою.
А для когось лихою, впертою,
ще для когось відьмою, коброю.
А між іншим, якщо відверто,
то була я дурною і доброю.
Безборонною, несинхронною
ні з теоріями, ні з практиками.
і боліла в мене іронія
всіма ліктиками й галактиками.
І не знало міщанське кодло,
коли я захлиналась лихом,
що душа між люди виходила
забинтована білим сміхом.
І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
- Люди, будьте взаємно ввічливі! -
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
- Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!
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Ліна Костенко - це термояд української поезії за концентрацією вибуховової енергії.
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Пля, ну как мог Господь поставить эту зе-гниду?...
Неужели она будет вонять ещё сколько лет?..
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Какой же Оно дебил. Для сепаров создавать все условия. Да срать они хотели на твой сад. Они только ржать будут что хохлы им все условия создали и только увеличится туризм в окупированном крыму. Лучше бы условия для беженцев и переселенцев создали в Украине, ато они уже во всем разочаровались и выезжают за границу и на окупированные территории от вашего покращення.
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все украинцы и украинки должны срочно отрастить дойные железы не менее 50 см для массового доения при виде платежек за коммуналку, штрафов за нарушения авто и проч.санкций, доение, начатое предидущей властью продолжается по новым, повышенным скоростным режимам!
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От ЧОРГАРА до КИРИЛОВКИ уже 7 лет трассу не ремонтируют,обочину не обкашивают.
КАК ПРИЯТНО ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЭТИХ КЛОУНОВ ЧИТАТЬ.У Чонгара одни солончаки , эти ЗЕдебилы ********* колючку собираются высаживать.?
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Да ну?
А мы не знали.
Есть доказательства?
Есть показания свидетелей?
Есть решение суда?
Вот статья за клевету точно есть. Не знали?
А надо знать. Перед тем, как языком молоть.
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краще зробіть що би люди не тікали з України в Польщу та Кацапстан... звикли до ленінських та червоних кімнат та думають ще старими мірилами.
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Віслюк Оманьский не президент. Там у вас завхоз президентом працює.
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місто-сад! це ті 500 квартир що Ердоган пообіцяв?! що воно меле?!!!
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100 школ, 100 садиков и 100 стадионов уже построил?
З000 новых скоростных трасс уже за газпромовские деньги построил?
Лавина инвестиций уже накрыла Украину?
Экономический прорыв, Гончаруком анонсированный, уже свершился?
Ну теперь можно и город-сад строить.
Денег же в бюджете миллиарды несметные.
ЗЕДЕБИЛЫ высочайшей пробы.
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А зачем строить сто садиков и сто школ? Население увеличивается? Может лучше старые отремонтировать? Или из сёл переезжают в города? А что в городах с работой для новоприбывших?
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А что ты у меня спрашиваешь? Это зекоманда озвучивала свои заоблачные планы, кто их за язык тянет? Одними планами лохторат кормят, за год нихрена не сделали, только оккупантам освободили наши обустроенные позиции.
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Для крысчан нужно создавать ни город-сад , а дать им воду тфу.... пардон - в рыло !!! Зеленський хоче створити для кримчан "місто-сад" при в'їзді на материкову Україну - Цензор.НЕТ 1473
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А ещё вылизывайте им сраки при пересечении границы. И чище будут, воды же там нет, и покажете свою любовь и доброжелательность.
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Я даже представляю как крысчаны и даунбаситы хохочут... Они по украинсцам стреляют а Украина им в ответ бесплатно свет, газ, воду, льготы на поступление в ВУЗы по справкам от Захарченка а теперь еще сады цветущие строить собралось. А хохлам очередное повышение цен, тарифов и поборов. Ето идет присоединение Украины к крыму и даунбасу а не наоборот
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А мне кажится шо крымчанам на вьезде достаточно показать Осла, играющего пуем на пианино. И вот они подумают - раз Осел может играть пуем - то почему я рагами не смогу?
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Один сады создает, другой со спутников перепись населения делает... Идиоты
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На протяжении трех созывов (V, VI,VIІ) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов борца Эльбруса Тадеева. Президент общественной организации «Ассоциация предпринимателей города Киева» - це з Вікіпедії і все про особисте життя Єрмака , помощнік бандюка НА ПРОТЯЧЗІ ТРЬОХ СКЛИКАНЬ!
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Сначала создайте город-сад везде в Украине
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1. Зеленский хочет создать для крымчан "город-сад" при въезде на материковую Украину.

2. Президент Украины сообщил, что в Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма.

Остается только догадываться, что будет построено в результате.
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Товарищи! Построим коммунизм в отдельно взятом городе! Уря!
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Я верю город будет! Я верю саду цвесть, когда такие люди у нас в стране есть!
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А українцям він нічого не збирається побудувати? Все зрадникам та сепаратистам.
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воно вже створило "країну-сад" для українців ...тепер про крис що кричали расися-расися приди "заботится" ...
яке воно ...навіть слів немає ...амеба за рівнем розвитку у рази вище стоїть ...
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Тобто ініціативу турків (завдяки кримськотатарській діаспорі) про будівництво житла для переселенців,це чучало вирішило приписати собі ? Ну й мудень !!!
Це місто-сад збудують турки для татар.
Ердоган: Туреччина допоможе побудувати житло для 500 сімей кримських татар
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ОДНИ ВИТРИНУ УЖЕ ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ СДЕЛАЛИ ,ВОТ ЕЩЕ ВТОРЫЕ ГОРОД САД ПОСТРОЯТ, И КАК ЗЗЗАЖИВЕМ УХХХ!
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И клоуны встречают крымчан...
Без них город-сад никак
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А зачем крымчанам город-сад при въезде в Украину? Что они там будут делать в этом городе? Воду закупать?
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Это типа рекламный ход, мол, смотрите - у нас тут куда лучше, чем у вас там.

Проблема в том, что если ты едешь из Крыма - ты едешь не в город-сад, а в другой город Украины или какой-нибудь другой страны, но всё равно через города Украины. И кроме города-сада ты увидишь города-не-сады, что начисто убивает всю идею такого хода.

Вот если каждый город страны превратить в "город-сад" - это было бы сильно, да. А так...
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а унтерменшей с материковой украины туда не пускать !
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Этот ублюдок, вместо того что бы возвращать Крым, решил переселять крымчан, так самым отказавшись от Крыма. Этот малоросс делает по пять-десять скандалов в день. Один ******(извиняюсь) и провокации. Засуньте его обратно в "Скоты".
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- Они все фантазёры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированная шимпанзе в цирке. (Мюллер, 3 серия)..
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Ну, ёпта, а как же сто танков, сто бтр, самолёты..... - прзедент в стране отсутствует и страна перетикает в рф, к ввз - а, шо, там и однокласники, и законтаченые,абез них - какая страна в смартфоне.
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Один вовочка Лас-Вегас обіщав кримчанам,другий вовочка місто-садок.Ох не дарма вовочки в анекдотах у "героях" ходять.
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какие на йух хабы? какой город сад? крысчанским предателям? да у них у всех давно уже паспорта и гражданство рашистское! я бы до такой галиматьи и не додумался.... это зеля на фоне протестов по поводу пуска воды уже придумал? так сказать собрался компенсировать нашимлюдям? какие то у вас придумки хитрые.....
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у нас пенсионеров столько Собак нет, чтобы каждый месяц продавать, а вы сепарам пенсии, их отпрыскам которые топтали Укр флаг высшее образование, стипендии и заграничные стажировки, коллаборантам инвестиционный рай, в Крым воду для ЧФ и отжатых укр.предприятий + Город- вСад
А мо ... на выла вас?
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Воно вже біля Затоки щось будувало, якесь супер місто і розказувало про нові морські та аеро порти, потім були тисячі км доріг,український електрокар, а тепер райські сади, ждем нової лапші на вуха
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