 Засудженого за вбивство сестри Ноздровської звільнено за амністією, а обвинувачений у вбивстві самої Ноздровської змінив свої свідчення, - юристка Маляр

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила юристка і правозахисниця Анна Маляр.

"Зараз ніхто навмисно не розганяє новини по справі вбивства Ірини Ноздровської, бо вже інші політичні реалії. Це тоді хотіли використати смерть Ірини і підняти по всій Україні бунти. А зараз у цій справі може відбуватись що завгодно, але суспільного інтересу немає... Чи, швидше, навпаки... Суспільного інтересу немає, тому у справі може відбутись що завгодно...

А найцікавіше починається саме зараз... Росошанський-син, той якого засудили за смертельний наїзд на молодшу сестру Ірини Ноздровської, вже звільнений за амністією. А Росошанський-батько, якого звинуватили у вбивстві Ірини, змінив свої покази у суді і тепер говорить, що то не він вбивав, його змусили зізнатись.

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Звісно, що одне його зізнання або навпаки заперечення власної причетності не може бути покладене в обвинувачення і так змінюють покази в суді дуже часто й по інших справах. Але Ірину Ноздровську вбивали дуже жорстоко і за це повинні нести відповідальність всі причетні. Я була тоді не раз на місці злочину, і глибоко знаю ситуацію, мала змогу задавати питання дружині підозрюваного Росошанського. І в мене є своя думка і висновки... Я вважаю, що причетних більше ніж один... але в нас так часто трапляється, що може взагалі не знайтись винуватих....

Тому про вся випадок повідомляю, що наступне судове засідання у цій справі відбудеться 25 лютого 2020 року о 13.30 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва!", - написала вона.

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Нагадаємо, 1 січня, журналіст Володимир Тимофійчук повідомив, що в річці поблизу села Демидів Вишгородського району знайшли тіло зниклої два дні тому Ірини Ноздровської - сестри загиблої в ДТП Світлани Сапатинської. Пізніше в Нацполіції підтвердили смерть Ноздровської.

Ірина Ноздровська два роки добивалася справедливості щодо винуватця ДТП - жителя села Демидів Дмитра Россошанського, який скоїв наїзд у стані наркотичного сп'яніння. Дядько Россошанського на той момент обіймав посаду голови Вишгородського районного суду.

8 січня Нацполіція офіційно заявила про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. 9 січня суд заарештував підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської Юрія Россошанського - батька Дмитра на 60 діб без права внесення застави.

Прокуратура Київської області домоглася реального терміну ув'язнення для Дмитра Россошанського, який на смерть збив сестру Ірини Ноздровської.