 Засудженого за вбивство сестри Ноздровської звільнено за амністією, а обвинувачений у вбивстві самої Ноздровської змінив свої свідчення, - юристка Маляр

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила юристка і правозахисниця Анна Маляр.
"Зараз ніхто навмисно не розганяє новини по справі вбивства Ірини Ноздровської, бо вже інші політичні реалії. Це тоді хотіли використати смерть Ірини і підняти по всій Україні бунти. А зараз у цій справі може відбуватись що завгодно, але суспільного інтересу немає... Чи, швидше, навпаки... Суспільного інтересу немає, тому у справі може відбутись що завгодно...
А найцікавіше починається саме зараз... Росошанський-син, той якого засудили за смертельний наїзд на молодшу сестру Ірини Ноздровської, вже звільнений за амністією. А Росошанський-батько, якого звинуватили у вбивстві Ірини, змінив свої покази у суді і тепер говорить, що то не він вбивав, його змусили зізнатись.
Звісно, що одне його зізнання або навпаки заперечення власної причетності не може бути покладене в обвинувачення і так змінюють покази в суді дуже часто й по інших справах. Але Ірину Ноздровську вбивали дуже жорстоко і за це повинні нести відповідальність всі причетні. Я була тоді не раз на місці злочину, і глибоко знаю ситуацію, мала змогу задавати питання дружині підозрюваного Росошанського. І в мене є своя думка і висновки... Я вважаю, що причетних більше ніж один... але в нас так часто трапляється, що може взагалі не знайтись винуватих....
Тому про вся випадок повідомляю, що наступне судове засідання у цій справі відбудеться 25 лютого 2020 року о 13.30 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва!", - написала вона.
Нагадаємо, 1 січня, журналіст Володимир Тимофійчук повідомив, що в річці поблизу села Демидів Вишгородського району знайшли тіло зниклої два дні тому Ірини Ноздровської - сестри загиблої в ДТП Світлани Сапатинської. Пізніше в Нацполіції підтвердили смерть Ноздровської.
Ірина Ноздровська два роки добивалася справедливості щодо винуватця ДТП - жителя села Демидів Дмитра Россошанського, який скоїв наїзд у стані наркотичного сп'яніння. Дядько Россошанського на той момент обіймав посаду голови Вишгородського районного суду.
8 січня Нацполіція офіційно заявила про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. 9 січня суд заарештував підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської Юрія Россошанського - батька Дмитра на 60 діб без права внесення застави.
Прокуратура Київської області домоглася реального терміну ув'язнення для Дмитра Россошанського, який на смерть збив сестру Ірини Ноздровської.
Продажне судочинство України.
Ганьба!
в судьи идут моральные уроды и подонки!
Он сбил ее на автомобиле и всем, осужденным по этой статье - амнистия.
Закон предусматривает освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденных за преднамеренные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими.
В частности, предусматривается освободить лиц, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними; женщин, беременных на день вступления в силу этого закона; лиц, не лишенных родительских прав, которые на день вступления в силу этого закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, или детей-инвалидов независимо от их возраста; лиц, которые на день вступления в силу этого закона в установленном порядке признаны инвалидами первой, второй или третьей группы, а также больных активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями и пр.
Под амнистию подпадают также мужчины и женщины, которые на день вступления в силу этого закона достигли, соответственно, 60-летнего и 55-летнего возраста; ветераны войны (участники боевых действий, инвалиды войны и участники войны, которые подпадают под действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты») и пр.
Также предусмотрено освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных за преднамеренные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более десяти лет, если на день вступления в силу этого закона они отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.
Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом относительно каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного во время отбывания наказания. Такое лицо вызывается на судебное заседание и может давать объяснения. Неявка этого лица не останавливает рассмотрения дела.
О покойниках или хорошо - или ничего... Тут лучше ничего.
Вже його не цікавить ні хто замовив Катю Гандзюк! Ні судова реформа. Дивно, правда зебіли?
"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).
А тепер стули писок і не блимкай де тобі "нє положено", не шукай проблем на свій тухес.