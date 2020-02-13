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Все про:суд (5910) вбивство (2064) Ноздровська (87)

 Засудженого за вбивство сестри Ноздровської звільнено за амністією, а обвинувачений у вбивстві самої Ноздровської змінив свої свідчення, - юристка Маляр

Засуджений за вбивство сестри Ірини Ноздровськой вийшов на свободу за амністією, а обвинувачений у вбивстві самої Ноздровської змінив свої свідчення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила юристка і правозахисниця Анна Маляр.

"Зараз ніхто навмисно не розганяє новини по справі вбивства Ірини Ноздровської, бо вже інші політичні реалії. Це тоді хотіли використати смерть Ірини і підняти по всій Україні бунти. А зараз у цій справі може відбуватись що завгодно, але суспільного інтересу немає... Чи, швидше, навпаки... Суспільного інтересу немає, тому у справі може відбутись що завгодно...

А найцікавіше починається саме зараз... Росошанський-син, той якого засудили за смертельний наїзд на молодшу сестру Ірини Ноздровської, вже звільнений за амністією. А Росошанський-батько, якого звинуватили у вбивстві Ірини, змінив свої покази у суді і тепер говорить, що то не він вбивав, його змусили зізнатись.

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Звісно, що одне його зізнання або навпаки заперечення власної причетності не може бути покладене в обвинувачення і так змінюють покази в суді дуже часто й по інших справах. Але Ірину Ноздровську вбивали дуже жорстоко і за це повинні нести відповідальність всі причетні. Я була тоді не раз на місці злочину, і глибоко знаю ситуацію, мала змогу задавати питання дружині підозрюваного Росошанського. І в мене є своя думка і висновки... Я вважаю, що причетних більше ніж один... але в нас так часто трапляється, що може взагалі не знайтись винуватих....

Тому про вся випадок повідомляю, що наступне судове засідання у цій справі відбудеться 25 лютого 2020 року о 13.30 в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва!", - написала вона.

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Нагадаємо, 1 січня, журналіст Володимир Тимофійчук повідомив, що в річці поблизу села Демидів Вишгородського району знайшли тіло зниклої два дні тому Ірини Ноздровської - сестри загиблої в ДТП Світлани Сапатинської. Пізніше в Нацполіції підтвердили смерть Ноздровської.

Ірина Ноздровська два роки добивалася справедливості щодо винуватця ДТП - жителя села Демидів Дмитра Россошанського, який скоїв наїзд у стані наркотичного сп'яніння. Дядько Россошанського на той момент обіймав посаду голови Вишгородського районного суду.

8 січня Нацполіція офіційно заявила про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської. 9 січня суд заарештував підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської Юрія Россошанського - батька Дмитра на 60 діб без права внесення застави.

Прокуратура Київської області домоглася реального терміну ув'язнення для Дмитра Россошанського, який на смерть збив сестру Ірини Ноздровської.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175617
 
 
 Топ коментарі
 
наша судебная система неизлечимо больна.. судей нужно вешать еще на стадии вступительных экзаменов на посаду судьи..
в судьи идут моральные уроды и подонки!
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Суді, най ваші дітки отримають таку долі, як сестри Ноздрівські.
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Капитал, у нас править бал.
Продажне судочинство України.
Ганьба!
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В общем, никто неувиноват, хорошо расследовали, респект...((
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А меня удивляет тот факт, что убийцу выпустили по амнистии. Какая может быть амнистия для убийц? Их и так сажают на смешные сроки. По -моему наши законодатели совсем свихнулись и скоро вообще закроют тюрьмы и не будут сажать преступников. Что это за бардак? Где такое видано? Зеленые жабы, вы что хотите превратить Украину в преступный анклав? Вы специально хотите ,чтобы преступность уничтожала законопослушных граждан? Вы хотите освободить Украину от населения? Какую вы задачу выполняете и кто вами руководит? Почему вы создаете народу невыносимые условия жизни специально и намеренно?Зеля Оманский, что за ЖАХ?
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Совершенно дикий случай: надо срочно разбираться, что это за амнистия такая, по которой выродок-убийца прекрасной женщины, смелой гражданской активистки Ирины Ноздровской вышёл на свободу.
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Капитал, у нас править бал.
Продажне судочинство України.
Ганьба!
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Суді, най ваші дітки отримають таку долі, як сестри Ноздрівські.
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"Сейчас никто намеренно не разгоняет новости по делу об убийстве Ирины Ноздровськои, потому что другие политические реалии. Это тогда хотели использовать смерть Ирины и поднять по всей Украине бунты. А сейчас в этом деле может происходить что угодно, но общественного интереса нет... "
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наша судебная система неизлечимо больна.. судей нужно вешать еще на стадии вступительных экзаменов на посаду судьи..
в судьи идут моральные уроды и подонки!
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Я б таки дав суддям шанс стати чесними і вішав би їх після винесення вироку.разом з підсудним. Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден по амнистии, а обвиняемый в убийстве самой Ноздровской изменил свои показания, - юрист Маляр - Цензор.НЕТ 9819
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И не только судей, законы то пишут депутаты, по их УК работают судьи и дают мизерные сроки убийцам, а потом по законам зеленых депутатов их амнистируют. То есть Украину превращают в преступное гнилое болото намеренно.
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Вата, кругом вата, никому дела нет. Вареников напихаться и «сватов» смотреть. А кто чего вякнет, менты тут как тут...
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Какое умышленное?
Он сбил ее на автомобиле и всем, осужденным по этой статье - амнистия.
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Дурбецало, амнистию объявляет не судья, а зебильное монобольшинство, за которое ты проголосовал!
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Верховная Рада приняла в целом Закон Украины «Об амнистии». За принятие соответствующего решения проголосовали 294 народных депутатов из 394, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденных за преднамеренные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, и за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими.

В частности, предусматривается освободить лиц, которые на момент совершения преступления были несовершеннолетними; женщин, беременных на день вступления в силу этого закона; лиц, не лишенных родительских прав, которые на день вступления в силу этого закона имеют детей, которым не исполнилось 18 лет, или детей-инвалидов независимо от их возраста; лиц, которые на день вступления в силу этого закона в установленном порядке признаны инвалидами первой, второй или третьей группы, а также больных активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями и пр.

Под амнистию подпадают также мужчины и женщины, которые на день вступления в силу этого закона достигли, соответственно, 60-летнего и 55-летнего возраста; ветераны войны (участники боевых действий, инвалиды войны и участники войны, которые подпадают под действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты») и пр.

Также предусмотрено освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных за преднамеренные преступления, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более десяти лет, если на день вступления в силу этого закона они отбыли не менее половины назначенного срока основного наказания.

Решение о применении или неприменении амнистии принимается судом относительно каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного во время отбывания наказания. Такое лицо вызывается на судебное заседание и может давать объяснения. Неявка этого лица не останавливает рассмотрения дела.
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Клоун, є критерії вищначені у законі і вони єдині для всіх, і суд перевіряє лише наяність критеріїв і ВСЕ, ВСІМ хто потрапляє під критерії підлягають амністію, зек може навіть не хотіти амністії але йому її призначають за поданням установи відбування покарання. Не пишіть на ті теми у яких нічого не тямите)
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Амністія призначаєть ся Закон, неумисні злочини завжди потрапляють під амністію
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Тссссс! Не шуміть сильно, а то знову наш патєрпєвший всциться.
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Осужденный за убийство сестры Ноздровской освобожден/ Правосудие по Коломойскому: Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. / Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Сергиенко Мельника /Суд обвиняемых в теракте у Дворца спорта в Харькове отпустил под личное обязательство. /Обвиняемый в смерти 10 украинских воинов Бутрименко освобожден из-под стражи/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/ Зато: "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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лишнее доказательство того, что судебная система в стране отсутствует..., есть лишь люди со странными привилегиями и чудовищными зарплатами, которые с разной степенью убедительности и наглости изображают судей и изображауют заседания судов...
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Как оказалось - та ещё была эта Ноздровская...
О покойниках или хорошо - или ничего... Тут лучше ничего.
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Отсутствие наказания-развращает, как и выборочное наказание, типа одним можно, другим нельзя. Куда Украина котится, хотелось бы знать, когда все, кто попадают во власть, начнут что-то делать?
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Тоді , в 2018 році, казали, що ця тьотя отримала від діда компенсацію за наїзд його сина на сестру. А потім щось пішло не так.
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А потом она развела шум вокруг дела, подала апелляцию и впаяли парню как за умышленное убийство 10лет)
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Щось таке і мені розповідали. Хз чи то правда. Але якась та історія нечиста.
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Апелляция действительно была и парню дали по максимуму (хотя он сбил сестру на дороге, хотя была обочина)
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Як роками судити, то від скуки навіть можна покази поміняти. Цей суд треба в повному складі в зону. За участь в злочинній організації.
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посмотреть бы на реакцию судей если бы их детей и жен убивали...
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І куди дивиться Зеленський??!? Такий діловий був на стадіоні.
Вже його не цікавить ні хто замовив Катю Гандзюк! Ні судова реформа. Дивно, правда зебіли?
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Зеленського цікавить лише одне- як продати землю.
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Зеленського цікавить скільки шоколадних сявок задусить пєтін автозак.
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Помітили як мало зебілів тепер у коментарях? Де ж ці хвальоні 73%? Нема кому Віслюка Потєрпєвшего захищати 😂😂😂
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Вони тепер тільки теми де в заголовку прізвище Порошенка відпрацьовують.
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Здебільшого кацапські тролі плюс одиниці тутешніх хронічних лузерів.
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Кому - тобі? Для звіту? Чи якась особиста зацікавленість?
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Ти ХТО, без заперечень НІХТО і звати тебе НІЯК, а я знаю ХТО ти, мовчу правила сайту не дозволяють відкритим текстом сказати щось проти тварини кацапської.
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Ти чого психуєш? Котру зміну працюєш, нулевко? Щелепа не болить коли дописуєш українською? Розслабся, Я тебе почастую цитаткою мудрої людини. яку ти зрозумієш без гугл-транслейту:
"Каждая гнида мечтает стать вошью. Каждая гнида на форуме мечтает быть замеченной кгб. Вопит, извивается, молит: "меня заметьте, я - самая большая гнида!" -, а кгб на вас положил с прибором, им гниды наверняка неинтересны. Дорастите до размера вшей, ублюдки, может - заметят".
(Валерия Новодворская).

А тепер стули писок і не блимкай де тобі "нє положено", не шукай проблем на свій тухес.
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Я б тебе старий кіт...., якби я був молодий.
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Де та вся шелупонь котра не злазила зі сцени майдану.Суки,просрали все,ні судової реформи,ні ментовськоі,ніякої боротьби з корупцією.І ще вистачає нахабності знов лізти на сцену майдану.Цікаво,Юрік плокулол приїде з Англії підтримати юленьку і пєтєчку котрих на час відсторонили від корита.
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Я той, хто народився і виріс в Україні і не дам її плюндрувати різним покидькам.
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Какой то хронический ****** с украинским правосудием. Уже все знают кто убийца, вина доказана , а убийц отпускают по амнистии. Нам нужно импортировать честных судей.
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