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Все про:вірус (246) Німеччина (1391) COVID-19 (17)

 У Німеччині виписали першого пацієнта, який вилікувався від коронавірусу

Першого з 16-ти пацієнтів у Німеччині, які заразилися новим коронавірусом, виписали з лікарні. Більшість заражених пов'язані з фірмою Webasto. Лікарі кажуть про стабільний стан також інших пацієнтів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.

У Німеччині виписали з клініки першого з 16-ти пацієнтів, які проходять лікування внаслідок зараження новим коронавірусом. Як повідомили у міністерстві охорони здоров'я Баварії у четвер, 13 лютого, виписаний чоловік знову повністю здоровий та не є заразним. Всі необхідні критерії для виписки пацієнта було виконано, кілька тестів на наявність вірусу Sars-CoV-2 виявилися негативними.

Виписаний пацієнт також є працівником цієї компанії. Співробітники фірми заразилися коронавірусом від китайської колеги, яка прибула з КНР.

Як зазначили у мюнхенській клініці, в якій проходять лікування ще восьмеро пацієнтів, усі вони перебувають у стабільному стані, симптоми захворювання здебільшого відсутні, невдовзі вони мають залишити медичний заклад.

Ще двоє пацієнтів у Німеччині перебувають у клініці університету Франкфурта-на-Майні. У них вірус було виявлено після евакуації з Уханю. Вони поки залишатимуться в клініці попри те, що стан їхнього здоров'я добрий. За словами речника медичного закладу, дата їхньої виписки поки не встановлена.

До завершення карантину тим часом готуються інші прибулі з Уханю, яких розмістили у казармі в землі Рейнланд-Пфальц, - 122 евакуйовані особи та 22 волонтери німецького Червоного Хреста. 14 лютого їх знову мають обстежити на наявність вірусу, якщо тести виявляться негативними, то у неділю, 16 лютого, карантин має бути завершено.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175615
 
 
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Нардеп «слуга» Василевська-Смаглюк заявила, що коронавірус-це маркетинговий хід Китаю аби продати побільше масок.. Тобто, Китай вбив сотні громадян аби торгувати масками Це було би смішно, якби депутатка не представляла владу і, отже її ставлення до захисту українців від пандемії

В Германии выписали первого пациента, который вылечился от коронавируса - Цензор.НЕТ 3008
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_Из-за своей незамутнённой тупости она просто не способна осознать размах и опасность событий. До таких доходит что дом горит только когда горит уже прямо под ногами. Примитивное создание.
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Слуги уроду ні дня без зашквару ЗЕбілів: Коронавірус - це маркетинговий хід. В Германии выписали первого пациента, который вылечился от коронавируса - Цензор.НЕТ 4854
Більше 1000 людей загинуло від маркетингового ходу



Нардеп «слуга» Василевська-Смаглюк заявила, що коронавірус-це маркетинговий хід Китаю аби продати побільше масок.. Тобто, Китай вбив сотні громадян аби торгувати масками Це було би смішно, якби депутатка не представляла владу і, отже її ставлення до захисту українців від пандемії

В Германии выписали первого пациента, который вылечился от коронавируса - Цензор.НЕТ 3008
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То, що вона ідіотка, це точно, а який діагноз в 73%?
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_Из-за своей незамутнённой тупости она просто не способна осознать размах и опасность событий. До таких доходит что дом горит только когда горит уже прямо под ногами. Примитивное создание.
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Ага , это китайцы так развлекаются, точно , как наши зелебобики.
#coronavirus В Ухане к 20 февраля приказано подготовить 100 000 новых койкомест в школах, спортивных сооружениях, отелях и т.п. все потому что смертность незначительная, всего 2.1%, как пишут некоторые. На самом деле смертность на сегодня 18% (процент погибших от излечившихся).
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Дубинський правий.

подібні 'зашквари' соросят- це навмисно для замаскування підняття тарифів за опалення платіжках
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Так вона якраз не із соросят, вона подружка Дубінського з 1+1))))
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У слуги такие круги под глазами - точно ночами свою должность отрабатывает. Без табу.
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Кто-то все пытался убедить, что #coronavirus не передается через предметы и не живет на поверхности предметов... До 9 дней на поверхности металлов, пластике и стекле...

Фабрики игрушек в Китае в последнее время постепенно возобновляют производство. Чтобы предотвратить заражение и распространение нового #coronavirus, производители игрушек предприняли ряд мер, таких как стерилизация окружающей среды и оборудования, ротационные смены, проверка температуры работника и т.

https://pbs.twimg.com/media/EQpK5osU0AAbF1C?format=jpg&name=small
И да , посмотрите как одеты китайцы на фабрике игрушек . С какого это перепугу, ведь маски не защищают, а вирус через поверхности не передается?
И да, кто бы научил наших чихающих докторов чихать в локоть. ? Чихают прямо в лицо пациенту. Не потому ли такие советы потенциальным больным, что масок нет ?
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Как и чем вылечились,расскажите миру.
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Ну так так берите у него антитела и культивируйте сыворотку
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Гут!Припиняю шукати ці холерні маски яких немає !-)
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Так в Германии и Ющенко своими ногами вышел из больницы, и до сих пор жив. А у нас --еще в далеком 2004 году вынесли бы из больницы вперед ногами.
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У Німеччині виписали першого пацієнта, який вилікувався від коронавірусу-гівно варта
новина
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cases

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deaths

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recovered
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******* со своим коронавирусом,от грипа в мире больше людей погибает,на ровном месте раздули проблему
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Успокойся. Чего так нервничаешь? Ведь всё ровно?
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В соседней области двое умерли от пневмонии, за сутки сгорели легкие, диагноз - умерли от свиного гриппа. Конечно , когда так пишут, от гриппа смертность действительно больше ( на бумаге) . Бумага все стерпит. Тестов нет - не подтвердить, не опровергнуть.
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МОЗ ніяк наших людей з Китаю забрати не може,то розмістити немає де,а німці вже одного пацієнта вилікували.
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