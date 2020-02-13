 У Німеччині виписали першого пацієнта, який вилікувався від коронавірусу

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.
У Німеччині виписали з клініки першого з 16-ти пацієнтів, які проходять лікування внаслідок зараження новим коронавірусом. Як повідомили у міністерстві охорони здоров'я Баварії у четвер, 13 лютого, виписаний чоловік знову повністю здоровий та не є заразним. Всі необхідні критерії для виписки пацієнта було виконано, кілька тестів на наявність вірусу Sars-CoV-2 виявилися негативними.
Виписаний пацієнт також є працівником цієї компанії. Співробітники фірми заразилися коронавірусом від китайської колеги, яка прибула з КНР.
Як зазначили у мюнхенській клініці, в якій проходять лікування ще восьмеро пацієнтів, усі вони перебувають у стабільному стані, симптоми захворювання здебільшого відсутні, невдовзі вони мають залишити медичний заклад.
Ще двоє пацієнтів у Німеччині перебувають у клініці університету Франкфурта-на-Майні. У них вірус було виявлено після евакуації з Уханю. Вони поки залишатимуться в клініці попри те, що стан їхнього здоров'я добрий. За словами речника медичного закладу, дата їхньої виписки поки не встановлена.
До завершення карантину тим часом готуються інші прибулі з Уханю, яких розмістили у казармі в землі Рейнланд-Пфальц, - 122 евакуйовані особи та 22 волонтери німецького Червоного Хреста. 14 лютого їх знову мають обстежити на наявність вірусу, якщо тести виявляться негативними, то у неділю, 16 лютого, карантин має бути завершено.
Більше 1000 людей загинуло від маркетингового ходу
Нардеп «слуга» Василевська-Смаглюк заявила, що коронавірус-це маркетинговий хід Китаю аби продати побільше масок.. Тобто, Китай вбив сотні громадян аби торгувати масками Це було би смішно, якби депутатка не представляла владу і, отже її ставлення до захисту українців від пандемії
#coronavirus В Ухане к 20 февраля приказано подготовить 100 000 новых койкомест в школах, спортивных сооружениях, отелях и т.п. все потому что смертность незначительная, всего 2.1%, как пишут некоторые. На самом деле смертность на сегодня 18% (процент погибших от излечившихся).
подібні 'зашквари' соросят- це навмисно для замаскування підняття тарифів за опалення платіжках
Фабрики игрушек в Китае в последнее время постепенно возобновляют производство. Чтобы предотвратить заражение и распространение нового #coronavirus, производители игрушек предприняли ряд мер, таких как стерилизация окружающей среды и оборудования, ротационные смены, проверка температуры работника и т.
https://pbs.twimg.com/media/EQpK5osU0AAbF1C?format=jpg&name=small
И да , посмотрите как одеты китайцы на фабрике игрушек . С какого это перепугу, ведь маски не защищают, а вирус через поверхности не передается?
И да, кто бы научил наших чихающих докторов чихать в локоть. ? Чихают прямо в лицо пациенту. Не потому ли такие советы потенциальным больным, что масок нет ?
Это позитив!
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