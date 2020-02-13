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Все про:G-7 (226) полонені (758) Єрмак Андрій (106) розведення сил (122)

 Єрмак обговорив з послами G7 новий обмін полоненими і розведення сил на Донбасі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з керівництвом посольств країн "Великої сімки".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Керівник ОП проінформував про ситуацію на Донбасі та майбутні кроки в рамках Мінського процесу.

"Позиція Президента є незмінною: ми хочемо зробити все необхідне, щоб припинити війну та провести місцеві вибори по всій території України наприкінці жовтня. Ми працюємо 24/7, бо це стосується життя наших громадян", – наголосив Єрмак.

Керівник Офісу Президента нагадав, що Нормандський саміт у Парижі був доволі успішним. Його результатом стало взаємне повернення утримуваних осіб наприкінці грудня, і нові списки вже передані в Мінську. Однак важливо виконати всі домовленості, щоб рухатися далі на шляху до досягнення миру.

"Темп щодо роботи над списками та поверненням наших людей не буде зменшено", – наголосив Єрмак, нагадавши, що Зеленський провів заміну в групі, яка займається цим питанням.

Керівник Офісу Президента також повідомив, що за результатами вчорашньої зустрічі в Мінську практично узгоджена одна з трьох точок для нового розведення. Водночас, за його словами, українська сторона прагне максимально пришвидшити цей процес.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175612
 
 
 Топ коментарі
 
Так треба розуміти, що Зеленський уже "весільний генерал"?
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Вот он и привлёк московитского агента...
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Та да. Від публічності оманського вояжу бубочкі аж очі різало

Єрмак обговорив з послами G7 новий обмін полоненими і розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 8961
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Я так понимаю, что терпилу поставили в колхозах коровам вымя проверять, а Ермак будет президентом, хотя в его обязанности входит только проверка работы ксероксов и вымытость полов в ОПе. В Омане произошёл переворот в Украине?
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У нас Єрмак - "старшОй". Я так розумію, посли не хочуть спілкуватися з Єрмаком через Зєлєнского. Тому цього кур'єра просто вирішили не залучати до серйозних розмов.
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Так треба розуміти, що Зеленський уже "весільний генерал"?
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А не в Минску ли такие вопросы должны обсуждаться?
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І Мінськ тепер ОПа, і Банкова у Києві - теж ОПа.
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Ждём новых побед!!! Сколько тут до октября осталось. Как то вот неясно с беженцами, как Ермак собирается 2 млн, человек собрать по миру, и обратно туда отправить, там и делать то нечего теперь, люди не поедут на руины. И кто тогда на этих выборах голосовать будет, ихтамнеты?
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Все вменяемые и желающие уже оттуда выехали и фиг туда вернутся.
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Так вот и вопрос, кто там будет голосовать и за кого? Думаю паабидит «единая расисся», вопрос, это Украине нужно? Нет! А почему это так нужно Ермаку и зелефилам?
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Повторю свою крамольную мысль -- Пятилетний карантин на избирательное право и фильтрационные мероприятия, а потом уже выборы.
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Почему крамольную? Так поступило бы вменяемое руководство любого государства, но у нас другой случай, нарид проголосовал за предателей...
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БЕЖАТЬ, КАК НА СРАЧКУ - торопить события; очень спешить.
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Как у Ермака с Ху*лом всё синхронно- только Ермак обсуждает очередную сдачу территорий Украины, как параша (новость 3 минуты назад) усиливает огонь.
Ермак обсудил с послами G7 новый обмен пленными и разведение сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 6343
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А зачем усиливать огонь, если обсуждается сдача? Огонь ведь наоборот - только усиливает напряжение и откладывает развод войск.
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Не с нашим обосравшимся говнокомандующим. Этим они давят на перелякованого осла. Нас убивают, а эта конченная **** все договаривается дальше о сдаче наших территорий и людей. Будьте вы прокляты во все времена, кремлевские твари.
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Кто вас кацапов знает, куда не влезете везде война и разруха...
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Потому что Ермак сегодня базарит не с представителями Ху*ла, а с представителями G7, откуда ваше Ху*ло выперли. Надо читать новость прежде чем задавать дурацкие вопросы. Єрмак обговорив з послами G7 новий обмін полоненими і розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 8095
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Штепу в первую пятёрку зачислить на обмен
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Нормандия-2019: что Зеленский привез со встречи с Путиным.
Обмен пленными "всех на всех" до конца 2019-го

Прекращение огня - до конца этого года

Разведение войск в трех населенных пунктах - до конца марта
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Развели лохов, сдали территории, ухайдокали чертову уйму людей. Вот все достижения обосранных ослов.
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коментар відмічено як спам  
 
Молодец, Ермак! Миру мир!
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А з тюркських мов "ермак" - це ЗРАДНИК!
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