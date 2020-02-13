 Хочемо припинити війну і провести місцеві вибори на всій території України наприкінці жовтня, - Єрмак зустрівся із послами G7

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Керівник ОП проінформував про ситуацію на Донбасі та майбутні кроки в рамках Мінського процесу.
"Позиція Президента є незмінною: ми хочемо зробити все необхідне, щоб припинити війну та провести місцеві вибори по всій території України наприкінці жовтня. Ми працюємо 24/7, бо це стосується життя наших громадян", – наголосив Єрмак.
Керівник Офісу Президента нагадав, що Нормандський саміт у Парижі був доволі успішним. Його результатом стало взаємне повернення утримуваних осіб наприкінці грудня, і нові списки вже передані в Мінську. Однак важливо виконати всі домовленості, щоб рухатися далі на шляху до досягнення миру.
"Темп щодо роботи над списками та поверненням наших людей не буде зменшено", – наголосив Єрмак, нагадавши, що Зеленський провів заміну в групі, яка займається цим питанням.
Керівник Офісу Президента також повідомив, що за результатами вчорашньої зустрічі в Мінську практично узгоджена одна з трьох точок для нового розведення. Водночас, за його словами, українська сторона прагне максимально пришвидшити цей процес.
Обмен пленными "всех на всех" до конца 2019-го
Прекращение огня - до конца этого года
Разведение войск в трех населенных пунктах - до конца марта
Кто такой Ермак? Он даже не госслужащий.
Зебіли, радійте, щоб ви повиздихали.
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Накануне больших перемен? ANTI-COLORADOS 13 ЛЮТОГО, 2020
Складывается впечатление, что Турция двинула на юг всю свою армию, а это указывает на серьезность ситуации, поскольку просто так, без приказов, которые отдаются в рамках осуществления военного плана, утвержденного и введенного в действие, ни один танк никуда не двинется. А тут речь идет не о десяти или даже ста машинах, на границу с Сирией движутся сотни единиц техники.
В этой связи, важным является нынешний визит президента Эрдогана в Пакистан. Когда только начинался замес в Сирии и когда коалиция мусульманских стран была готова вступить в Сирию, но Обама остановил это уже почти начавшееся движение войск, были сформированы две ударные группы. Одна должна была идти с Юга, из Саудовской Аравии, а вторая - из Турции. Именно тогда возник очень продуктивный диалог Пакистана и Турции, в результате чего, северная, турецкая группировка формировалась и с участием Пакистана. Возможно, Эрдоган поехал туда для того, чтобы возобновить былую коалицию и пригласить Пакистан выступить единым фронтом.
Между прочим, в самой Турции уже определились, кто их главный враг. Это не профессиональный опрос, а твиттерский, но сделан турком в Турции, для своих соотечественников. Вот его результаты:
Hellis@13Hellis_13 36 мин
с послами G7 официально встречался Ермак, проталкивая российское видение ситуации на Донбассе.
Зеленский получил новую роль "ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ": и возить с собой надоело, и выбросить пока нельзя.
Откуда вообще, на должности второго лица в стране взялся этот никому не известный кинопродюсер?