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 Політика України
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Все про:G-7 (226) полонені (758) Єрмак Андрій (110) розведення сил (122)

 Хочемо припинити війну і провести місцеві вибори на всій території України наприкінці жовтня, - Єрмак зустрівся із послами G7

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з керівництвом посольств країн "Великої сімки".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Керівник ОП проінформував про ситуацію на Донбасі та майбутні кроки в рамках Мінського процесу.

"Позиція Президента є незмінною: ми хочемо зробити все необхідне, щоб припинити війну та провести місцеві вибори по всій території України наприкінці жовтня. Ми працюємо 24/7, бо це стосується життя наших громадян", – наголосив Єрмак.

Керівник Офісу Президента нагадав, що Нормандський саміт у Парижі був доволі успішним. Його результатом стало взаємне повернення утримуваних осіб наприкінці грудня, і нові списки вже передані в Мінську. Однак важливо виконати всі домовленості, щоб рухатися далі на шляху до досягнення миру.

"Темп щодо роботи над списками та поверненням наших людей не буде зменшено", – наголосив Єрмак, нагадавши, що Зеленський провів заміну в групі, яка займається цим питанням.

Керівник Офісу Президента також повідомив, що за результатами вчорашньої зустрічі в Мінську практично узгоджена одна з трьох точок для нового розведення. Водночас, за його словами, українська сторона прагне максимально пришвидшити цей процес.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175612
 
 
 Топ коментарі
 
Так треба розуміти, що Зеленський уже "весільний генерал"?
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Вот он и привлёк московитского агента...
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Та да. Від публічності оманського вояжу бубочкі аж очі різало

Єрмак обговорив з послами G7 новий обмін полоненими і розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 8961
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все, уходи в монастірь или вешайся
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Я так понимаю, что терпилу поставили в колхозах коровам вымя проверять, а Ермак будет президентом, хотя в его обязанности входит только проверка работы ксероксов и вымытость полов в ОПе. В Омане произошёл переворот в Украине?
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У нас Єрмак - "старшОй". Я так розумію, посли не хочуть спілкуватися з Єрмаком через Зєлєнского. Тому цього кур'єра просто вирішили не залучати до серйозних розмов.
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Ні, він потомок андрофагів і тягне їх сторону Єрмак обговорив з послами G7 новий обмін полоненими і розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 9415
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ТА нет, он очередной клоун ДЕБИЛ из 95-го толи года ,толи столетья.
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Так треба розуміти, що Зеленський уже "весільний генерал"?
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А не в Минску ли такие вопросы должны обсуждаться?
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І Мінськ тепер ОПа, і Банкова у Києві - теж ОПа.
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Ждём новых побед!!! Сколько тут до октября осталось. Как то вот неясно с беженцами, как Ермак собирается 2 млн, человек собрать по миру, и обратно туда отправить, там и делать то нечего теперь, люди не поедут на руины. И кто тогда на этих выборах голосовать будет, ихтамнеты?
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Все вменяемые и желающие уже оттуда выехали и фиг туда вернутся.
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Так вот и вопрос, кто там будет голосовать и за кого? Думаю паабидит «единая расисся», вопрос, это Украине нужно? Нет! А почему это так нужно Ермаку и зелефилам?
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Повторю свою крамольную мысль -- Пятилетний карантин на избирательное право и фильтрационные мероприятия, а потом уже выборы.
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Почему крамольную? Так поступило бы вменяемое руководство любого государства, но у нас другой случай, нарид проголосовал за предателей...
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БЕЖАТЬ, КАК НА СРАЧКУ - торопить события; очень спешить.
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Как у Ермака с Ху*лом всё синхронно- только Ермак обсуждает очередную сдачу территорий Украины, как параша (новость 3 минуты назад) усиливает огонь.
Ермак обсудил с послами G7 новый обмен пленными и разведение сил на Донбассе - Цензор.НЕТ 6343
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А зачем усиливать огонь, если обсуждается сдача? Огонь ведь наоборот - только усиливает напряжение и откладывает развод войск.
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Не с нашим обосравшимся говнокомандующим. Этим они давят на перелякованого осла. Нас убивают, а эта конченная **** все договаривается дальше о сдаче наших территорий и людей. Будьте вы прокляты во все времена, кремлевские твари.
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Кто вас кацапов знает, куда не влезете везде война и разруха...
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Потому что Ермак сегодня базарит не с представителями Ху*ла, а с представителями G7, откуда ваше Ху*ло выперли. Надо читать новость прежде чем задавать дурацкие вопросы. Єрмак обговорив з послами G7 новий обмін полоненими і розведення сил на Донбасі - Цензор.НЕТ 8095
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Штепу в первую пятёрку зачислить на обмен
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Нормандия-2019: что Зеленский привез со встречи с Путиным.
Обмен пленными "всех на всех" до конца 2019-го

Прекращение огня - до конца этого года

Разведение войск в трех населенных пунктах - до конца марта
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Развели лохов, сдали территории, ухайдокали чертову уйму людей. Вот все достижения обосранных ослов.
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Молодец, Ермак! Миру мир!
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А з тюркських мов "ермак" - це ЗРАДНИК!
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Гібридненький такий двоголовий "Богдан Хмельницький" ліпиться для здачі Ураїни рашистам - козачок від Хууууіла КОЗАК та єрамчок від під прикритям Бубочки новтіній слуга рашистської імперії тільки від України ЄРМАК
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та що б не казав зараз наш вялікій дипломат Приставка - йому кінець як диплолмату . Йти треба було з Зеркаль. А пінок пад зад - це таке позорище!!!
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какого хера зебилермак проводит встречу,где МИД или хотя-бы нелох42-й?
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Ермак сегодня с утра пригласил в ОПУ Баканова и Авакова. Ни тот ни другой не приехали. Правильно.
Кто такой Ермак? Он даже не госслужащий.
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впн козломордый флаг втулило))исправим
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Єрмак свою карьєрну стежку протоптував з молоду з двома ДУЖЕ пристаркуватими багатими тьотями, не гуртом жив з ними - по черзі
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хтось зможе найти у його біографіях про сім"ю? щоб аправергнуть чутки про його альфонство
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ОСЬ ЩО ВИЧИТАЛА ПРО ЄРМАКА В ВІКІПЕДІЇ На протяжении трех созывов (V, VI,VIІ) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов борца Эльбруса Тадеева. Президент общественной организации «Ассоциация предпринимателей города Киева»[8]. З скликання ВР він помічник бандюка від ПР !!!
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що ця секретарка собі дозволяє??? вона повинна гострити олівці й заправляти картріджи у прінтерах, а не готувати капітуляцію, перед сраною фєдєрашкою
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Ця Зе-скретарка повинна стояти раком і не вагітніти рускім міром
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Колись ми думали, що ця ЗЕбанда в Офіс перейменувала богодєльню для Зе заради люстрованого Богдана , а заарз усе стало на свої місця - Богдан тільки зробив перші кроки у перетворенні кабінету канцеляриста - слуги президента у офіс справжнього керманича, змінившого сіру шкірку на зелену мантію антиконстутційного віцепрезидента . Це я к бізнесом володіє якась дурепа, а рулить цим бізнеом її коханець,офіспри цьому імені дурепи
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Зливає Україну, кацапське падло!
Зебіли, радійте, щоб ви повиздихали.
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Що це баран меле ???? Він точно знає що ***** до жовтня дасть команду вивести всю кацапську шелупінь з Донбаса ??Як курва ці дєбіли біля корита влади вже заіпали !(
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А Україна, в цей час, збирається капітулювати перед сраною фєдєрашкою...
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Накануне больших перемен? ANTI-COLORADOS 13 ЛЮТОГО, 2020

Складывается впечатление, что Турция двинула на юг всю свою армию, а это указывает на серьезность ситуации, поскольку просто так, без приказов, которые отдаются в рамках осуществления военного плана, утвержденного и введенного в действие, ни один танк никуда не двинется. А тут речь идет не о десяти или даже ста машинах, на границу с Сирией движутся сотни единиц техники.
В этой связи, важным является нынешний визит президента Эрдогана в Пакистан. Когда только начинался замес в Сирии и когда коалиция мусульманских стран была готова вступить в Сирию, но Обама остановил это уже почти начавшееся движение войск, были сформированы две ударные группы. Одна должна была идти с Юга, из Саудовской Аравии, а вторая - из Турции. Именно тогда возник очень продуктивный диалог Пакистана и Турции, в результате чего, северная, турецкая группировка формировалась и с участием Пакистана. Возможно, Эрдоган поехал туда для того, чтобы возобновить былую коалицию и пригласить Пакистан выступить единым фронтом.
Между прочим, в самой Турции уже определились, кто их главный враг. Это не профессиональный опрос, а твиттерский, но сделан турком в Турции, для своих соотечественников. Вот его результаты:Хочемо припинити війну і провести місцеві вибори на всій території України наприкінці жовтня, - Єрмак зустрівся із послами G7 - Цензор.НЕТ 1068
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У вас завхоз керує державою?! А хто його обирав?!
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что значит хотим? Кто ее начал?Нужно хотеть что бы оккупант убрался с украинской территории вместе с сепарами и ублюдками,которые призывали его.
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Hellis@13Hellis_13 36 мин

с послами G7 официально встречался Ермак, проталкивая российское видение ситуации на Донбассе.
Зеленский получил новую роль "ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ": и возить с собой надоело, и выбросить пока нельзя.
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"Хотим прекратить войну и провести местные выборы по всей территории Украины в конце октября, - Ермак" -> Оккупированный Крым тоже имелся в виду?
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Если в госдуму московии - то вполне возможно!
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Прекратить войну? А что территории окупированные уже никто не собирается отвоевывать? F А давайте прекратим все уголовные дела на преступников и отпустим их домой из тюрем. Вы же хотите мира и они нашилюди
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Є ще більш радикальний спосіб (до речі, дуже популярний наприкінці першої світової): штик - у землю, і братання до посиніння.
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Самый быстрый способ закончить войну - это потерпеть поражение. (Д. Оруэлл)
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А що це означає: "...ми хочемо зробити все необхідне, щоб припинити війну..."? Я так розумію, здатися? І чому знову найближчі помічники - "свої люди"? Виходить, Зє! довіряє тільки "своїм"? А як же українці? Невже нікому з них він не довіряє? До чого ж тоді "будем советоваться с народом"? То 37 мільйонів, що, "свої"? Мама дорогая, куди я потрапив і де мої речі Хочемо припинити війну і провести місцеві вибори на всій території України наприкінці жовтня, - Єрмак зустрівся із послами G7 - Цензор.НЕТ 7585
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вот в это самое-"хотим прекратить войну" всё и упирается.Почему этот ПРОРОССИЙСКИЙ Ермак так и не уточнил,на каких условиях для Украины и каким путём?Уже давно бы всё прекратилось,если бы видщение условий конца войны Украины и верхушки российской администрации совпадали.Но украинская сторона не допускала признания оккупированного Крыма российским и подлежность токкупированных территорий Донбасса Кремлю.А как СЕЙЧАС видит команда условия приемлимости принятия договоров?Все объявленнные зеленским "красные линии" оказались уже "не красными" и "подковёрное шушуканье с Кремлём" даёт массу сомнений.Ведь ранее "демилитаризованные" три пункта отвода украинских войск таки оказались под боевиками,как и предупреждали Зеленского украинские политики,ветераны АТО и гражданские активисты.Но Зеленский решил "самостоятельным" от народа быть со своей спешно набранной на вокзалах командой.Что сейчас должна уступать Кремлю Украина в обмен на- "Ну.может и рассмотрим вопрос пленных,а может и нет...Но вы (Украине) делайте-делайте нам уступки уже сейчас..."
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Только 73% ЗЕбилов могут поверить, что войну можно прекратить. Умные люди знают, в войне можно победить или проиграть!
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а ты ее ВОЙНУ начинал? Что бы ее закончить необходимо поедить врага ...или капитулировать!!!
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ермак(швондер) - российский агент влияния.

Откуда вообще, на должности второго лица в стране взялся этот никому не известный кинопродюсер?
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ермак ти гніда прокацапська!!!! зрадник народа України!!
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