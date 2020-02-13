 Противник обстрілює сили ООС із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних Сил.

"Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли:

- поруч із Лебединським - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- неподалік від населеного пункту Березове - зі стрілецької зброї;

- в районі Славного - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- поблизу Новомихайлівки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

Читайте також: Найманці РФ від початку доби тричі обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник випустив з міномета калібру 82 мм 6 мін. Це сталося поряд із Новотошківським.

"Сьогодні, 13 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - підкреслили в штабі.





