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Все про:обстріл (5956) операція Об'єднаних сил (2044)

 Противник обстрілює сили ООС із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї

Від початку доби в зоні ООС зафіксували 5 обстрілів, зокрема із забороненої мінськими домовленостями зброї. Втрат серед захисників України немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу Операції Об'єднаних Сил.

"Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по наших позиціях із забороненого мінськими домовленостями міномета калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли:

- поруч із Лебединським - з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- неподалік від населеного пункту Березове - зі стрілецької зброї;

- в районі Славного - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

- поблизу Новомихайлівки - з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник випустив з міномета калібру 82 мм 6 мін. Це сталося поряд із Новотошківським.

"Сьогодні, 13 лютого, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - підкреслили в штабі.

Противник обстрілює сили ООС із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї 01Противник обстрілює сили ООС із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї 02
Противник обстрілює сили ООС із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї 03
Противник обстрілює сили ООС із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175611
 
 
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А вчора була тиша. Проводити вибори передумали?
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а че зелебобик не в окопах????
там же безопасно
война закончилась
силы разводить нада....
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Грыжи, плоскостопие, тяжелый случай...
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Дарма патріотка Яринка звертається до честі і совісті ЗЕ, бо в нього немає ні честі, ні совісті, ні патріотизму! Він гнила потвора, прислужник як Пуйла, так і олігархів та внутрішніх ворогів України! Він дуже небезпечний для України КЛОУН!

"Зупиніть відведення наших військ із відвойованих земель, - волонтерка Ярина Чорногуз звернулася до Президента" (ВІДЕО)

http://volianarodu.org.ua/uk/Polityka/Zupynit-vidvedennya-nashych-viysk-iz-vidvoyovanych-zemel-volonterka-Yaryna-Chornoguz-zvernulasya-do-Prezydenta-ViDEO
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главнокомандующий очень занят. У него намечается очередной отпуск в Германию, после отпуска в Италию, где он отдыхал после отпуска в Давос, откуда прибыл с отпуска из Омана.
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Подготовка к проведению разведения сил.
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Ну всіх же на всіх- "поміяли". Срілять- "перестали". Третім пунктом домовленностей -"розведення" сил. Четвертим- вибори
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А мне вот что интересно,почему нам СМИ не показывают специально подготовленную патрульную полицию которая по словам СМИ и ЗЕ будет патрулировать в зоне разведения сил как громогласно заявляли перед разведением сил.Куда они девались?
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Ви хочете, щоб вони вам сепарів "пред'явили"? "Аваков не виключає спільних патрулів поліції з представниками ОРДЛО"
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Обстрілює і не збирається відходити Противник обстреливает силы ООС из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - Цензор.НЕТ 3003
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А когда в НАТО вступим - на Донбассе немцы и французы воевать будут, вместо украинцев!
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