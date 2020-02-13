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 Суспільство
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Все про:АТР (5) Концерн РРТ (6)

 Телеканалу АТR з 14 лютого можуть закрити мовлення на окупований Крим

Телеканал ATR, якому раніше заблокували фінансування, вже в п'ятницю, 14 лютого, може припинити мовлення на окупований Крим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті телеканалу ATR.

У листі, який у четвер, 13 лютого, надійшов на ім'я генерального директора телеканалу Ленура Іслямова, сказано, що через борги телеканалу Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) може вже 14 лютого відключити ATR від чотирьох телевеж, які здійснюють мовлення на окупований Крим.

"Концерн РРТ наполягає терміново вжити заходів щодо погашення заборгованості і попереджає ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ" про те, що в разі відсутності конструктивної відповіді до 14 лютого 2020 Концерн РРТ змушений буде тимчасово призупинити надання телекомунікаційних послуг і звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості", - сказано в повідомленні.

Загальна сума боргу становить 368 тис. 859 грн, уточнили в ATR.

Читайте також: Міністр Бородянський пояснив, чому телеканал ATR залишився без фінансування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175607
 
 
 Топ коментарі
 
Зелена влада припинила фінансування кримськотатарського телеканалу ATR на замовлення Кремля.
Це означає, що зеленські здають Крим агресору. Це відверта капітуляція. Зелені слуги служать Московії, а не українцям. Не розуміють це лише повні бовдури. Наші вороги задовільні діями ЗЕ
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Так платите сами честному каналу, а казна тут при чем?
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А когда ЗЕбобы начнут государственное вещание на Крым и Лугандон? Никагдааа!? Как очевидно...
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ЗЕбил, телеканалу ATR в очередной раз заблокировали финансирование, несмотря на то, что государство выделило 50 млн грн на финансирование канала в 2020 году.
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Вот когда канал отчитается хоть раз в жизни, на что именно тратит деньги, так сразу все и получит.
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ЗЕбил, ATR получает финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины.
В 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря - когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству.
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Ага. И вообще сами все, что связано с оккупацией и противодействем финансируйте, зебилы только скатов, ой сватов смотрят.
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Ти пишеш з окопу? Чи може платиш війську чи оборонпрому? Якщо народився без мізків і проголосував за шлюх народу то хто тобі лікар?
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Нет, ну нужно отдать им должное.
Так массово и цинично украинцев еще никто не лошил из папередников
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Зелена влада припинила фінансування кримськотатарського телеканалу ATR на замовлення Кремля.
Це означає, що зеленські здають Крим агресору. Це відверта капітуляція. Зелені слуги служать Московії, а не українцям. Не розуміють це лише повні бовдури. Наші вороги задовільні діями ЗЕ
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У тебя бред от коронавируса?
Санитары!!!!)))
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втікай, бо зараз тебе за копитця прихоплять.
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Так на большее вы и не способны.
"Сдача Крыма, ааааа". Кто Крым сдал и когда?
Тот, кто сдал, хоть что-то сделал для возврата? Посыл катеров на убой тоже учти!
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Мордва, заява голови фракції «Слуга народу» Давіда Хламідії про подачу води на півострів виглядає,як складова великого плану здачі Криму. В умовах війни на Донбасі і анексії Криму,АТР ні в якому разі неможна розглядати просто,як комерційний канал, це потужна інформаційна зброя!
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Людською мовою пиши. Наприклад англійською. а поки посидь у спамі, копитне.
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Или полные идиоты, или Ермак новые инструкции привез
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Значить питання з поставкою води в Крим вирішено. 73 % бидло вже до цього посилено підготовують.
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Питання з поставок води до Криму було вирішене 1 квітня 2019 року
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Зеленский уже в открытую сливает Крым ! что за 9 месяцев президентства Зеленский сделал для возврата, деокупации Крыма ?? НОЛЬ ! Телеканалу АТR с 14 февраля могут закрыть вещание на оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5034
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Кацапам терміново потрібна вода в Крим. Зима без снігу була. В Сєвастопалє воду дають по годинах. Подейкують що про воду вже домовилися, зараз лише вирішують під яким соусом цю новину подати жителям України. Хай і менша частина населення, але цим буде невдоволена.
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Новий керівник Офісу президента Андрій Єрмак постійно перебуває на зв'язку з новим "куратором по Україні" в Росії Дмитром Козаком в обхід офіційних міжнародних каналів зв'язку.
Про це пише "Українська правда".
За словами очевидця телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, нові обличчя в переговорному процесі країн погоджували саме вони.
Зокрема, Зеленський в розмові попросив Путіна назвати свого представника, Україна ж мала назвати свого. Путін сказав, що це буде Козак, а Зеленський назвав Єрмака.
"(Колишній куратор з питань України Владислав) Сурков був радикальний, і тому з ним було легше. Ти знав, чого від нього чекати. Козак - це щось інше. Він такий помірний, слухає, типу українець. Але насправді не менш небезпечний, ніж Сурков. І те, що Єрмак безконтрольно з ним постійно на телефонному зв'язку - це може бути проблемою. Тому що ніхто, крім президента, не знає, про що вони говорять. Якщо, звичайно, президент знає", - розповів УП чиновник МЗС.
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Если такое Есть , - Значит кому то это Выгодно .И если власть молчит , - Значит Она и в Курсе делая умное лицо.
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Наша влада підіграє окупантам.
Навіть ненависний для них АТР вимикає.
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а шо тут не понятно? должны остаться только зелено-лояльные каналы и желательно зомбировано-развлекательные и в идеале на руцком...а то не понимают когда аплодировать
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ЗЕлекторат буде без рук аплодувати - хлопати вухами. На роялі можна ж без рук грати...
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при тому, що заблокують українські канали по селах і селяни знов будуть дивитись рацаб-ТВ Телеканалу АТR з 14 лютого можуть закрити мовлення на окупований Крим - Цензор.НЕТ 7262
знов будуть вливати у вуха "русскій мір"
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Ну всё а куда теперь они будут вещать? В зады друг друга? Лемур пучеголазому муджабаеву и наоборот?) Удивительны дела твои здравый смысл!!! Частной конторе государство в год просто так даёт 2 000 000 долларов без вопроса а куда вы уродцы пучеглазые ти деньги дели? Может пора спросить? Пусть Лемур его и финансирует, он же бизнесмен! Или он бизнесмен по разворовыванию бюджета??? Нах с пляжа шаромыжники. Идите работайте и делайте нормальный контент а не жрите деньги налогоплательщиков ишаки короткобрюхие!
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Как-то я не пойму - вещание канала в Крым это хорошо, потому что он оккупирован и тамженашилюди, а подача воды в Крым плохо... по этой же причине.
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Пропонуєте озеленити ворожу військову базу ?
Водичку окупантам надати ?
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Наоборот, но надо последовательными быть - если в Крыму никому не нужна вода из материковой Украины, то вещание телеканалов - тем более.
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води для населення вистачає.
а для окупантів ні.
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Мокша, кримськотатарський ТБ канал потрібний. Киримли - репресований народ та ще й позбавлений території історичного проживання. Держава зобов"язана фінансувати розвиток цього народу
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людською мовою пиши, козлорогий. Не знаєш української - пиши румунською. А поки посидь у спамі.
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Кокошникоголовый, ну у тебя и каша в голове...
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ЗеДятлы, скажите что то по этому поводу. Что то о дальновидности и величии одного морального урода и писсюаниста.
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Помогите зегенератам привязать к этой новости Порошенко...
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В этой зраде почему то замалчивается лишь одно - Ленур Ислямов владелец 97 % акций телеканала.
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Перша реакція - от гади окупанти - притісняють татар. Не міг повірити шо цей канал закривають в Україні.
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петушарийцы сбежались на новость о АТР и как попки повторяют фекалии которые из себя выдавил главпетух Анатолий
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В Джанкое кацапня наставила столько реб,что этого сигнала в Крыму никто не видел в глаза.И это есть факт.
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А,Муджабаєв прямо зараз дає вю Ганапольському на Прямому. Прична ненадхоження бюджетного бабла до каналу - відсутність конкурсу у кореспондентів каналу. Кореспонденти каналу - це жителі в Криму. Яких, як тільки появляються їхні прізвища як співробітнуючих з АТР і Меджлісом - їх арештовують.
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На ATR грошей нема, бо Сивохо має роздавати пенсії даунбасянам.
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та це по зебільному борг 15 тис$ і вимкнути канал, а яка премія у міністра кабміну була в грудні? А всього кабміну, а Коболева?) дебілізм прогресує. А канал який віщає на Крим це подразник Хутіна як і сайт "миротворець" прикрили" як і кримінальні справи проти волонтерів. В тренді уйла.
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закрыть вещание на оккупированный Крым/Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен и 29 сотрудниками. С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины.
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