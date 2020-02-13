 Телеканалу АТR з 14 лютого можуть закрити мовлення на окупований Крим

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті телеканалу ATR.
У листі, який у четвер, 13 лютого, надійшов на ім'я генерального директора телеканалу Ленура Іслямова, сказано, що через борги телеканалу Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) може вже 14 лютого відключити ATR від чотирьох телевеж, які здійснюють мовлення на окупований Крим.
"Концерн РРТ наполягає терміново вжити заходів щодо погашення заборгованості і попереджає ТОВ "Телевізійна компанія "Атлант-СВ" про те, що в разі відсутності конструктивної відповіді до 14 лютого 2020 Концерн РРТ змушений буде тимчасово призупинити надання телекомунікаційних послуг і звернутися до суду для примусового стягнення заборгованості", - сказано в повідомленні.
Загальна сума боргу становить 368 тис. 859 грн, уточнили в ATR.
В 2019 году государство перечислило на счет телеканала 15 млн грн господдержки 28 декабря - когда все банки были закрыты и никакие операции нельзя было провести. ATR, согласно закону, вынужден был вернуть эти деньги государству.
Так массово и цинично украинцев еще никто не лошил из папередников
Це означає, що зеленські здають Крим агресору. Це відверта капітуляція. Зелені слуги служать Московії, а не українцям. Не розуміють це лише повні бовдури. Наші вороги задовільні діями ЗЕ
Санитары!!!!)))
"Сдача Крыма, ааааа". Кто Крым сдал и когда?
Тот, кто сдал, хоть что-то сделал для возврата? Посыл катеров на убой тоже учти!
Про це пише "Українська правда".
За словами очевидця телефонної розмови президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна, нові обличчя в переговорному процесі країн погоджували саме вони.
Зокрема, Зеленський в розмові попросив Путіна назвати свого представника, Україна ж мала назвати свого. Путін сказав, що це буде Козак, а Зеленський назвав Єрмака.
"(Колишній куратор з питань України Владислав) Сурков був радикальний, і тому з ним було легше. Ти знав, чого від нього чекати. Козак - це щось інше. Він такий помірний, слухає, типу українець. Але насправді не менш небезпечний, ніж Сурков. І те, що Єрмак безконтрольно з ним постійно на телефонному зв'язку - це може бути проблемою. Тому що ніхто, крім президента, не знає, про що вони говорять. Якщо, звичайно, президент знає", - розповів УП чиновник МЗС.
Навіть ненависний для них АТР вимикає.
знов будуть вливати у вуха "русскій мір"
ATR ЗАБЛОКИРОВАЛИ ФИНАНСИРОВАНИЕ: ТЕЛЕКАНАЛ НА ГРАНИ ЗАКРЫТИЯ
Водичку окупантам надати ?
а для окупантів ні.