 Між слідчими ДБР у справах Майдану і прокурорами налагоджено комунікацію, проблем у роботі немає, - Донський

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу заявив прокурор Олексій Донський.

"Проблем по комунікації, взаємодії зі слідчими, з керівником слідчого підрозділу, не виникає. Йде робота, і ми розраховуємо на таку саму співпрацю у подальшому", - сказав Донський.

Своєю чергою слідчий ДБР Олександр Чорноблавський повідомив, що слідчі окремого підрозділу бюро з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, працюють у будівлі Офісу генпрокурора на вул. Борисоглібській, там, де і процесуальні керівники.

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"Триває злагоджена робота. Ми вже прийняли до провадження 47 кримінальних проваджень. Сформовано групи слідчих. Слідчі забезпечені усім необхідним, навіть видано нові сейфи для зберігання матеріалів кримінальних проваджень", - сказав він.

Інший слідчий ДБР Артем Яблонський зауважив, що колишній адвокат екс-президента Віктора Януковича, а нині перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков жодним чином не втручається у роботу слідчих, які розслідують майданівські справи.

"Жодних фактів впливу, незаконних дій з боку керівництва ДБР чи будь-кого іншого немає. Якщо ж такий факт виникне, то Олексій Донський першим про це дізнається від нас, і повідомить про це громадськість", - запевнив Яблонський.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ із розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

11 січня 32 кандидатури слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України було узгоджено до переведення на посади в Державне бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершилося.