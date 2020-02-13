EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Суспільство
  365  17
Матеріали за темою:
Все про:ДБР (868) Донський (8) Офіс генерального прокурора (88)

 Між слідчими ДБР у справах Майдану і прокурорами налагоджено комунікацію, проблем у роботі немає, - Донський

Між слідчими Державного бюро розслідувань у справах Майдану і прокурорами є повне взаєморозуміння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу заявив прокурор Олексій Донський.

"Проблем по комунікації, взаємодії зі слідчими, з керівником слідчого підрозділу, не виникає. Йде робота, і ми розраховуємо на таку саму співпрацю у подальшому", - сказав Донський.

Своєю чергою слідчий ДБР Олександр Чорноблавський повідомив, що слідчі окремого підрозділу бюро з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку з масовими протестами у 2013-2014 роках, працюють у будівлі Офісу генпрокурора на вул. Борисоглібській, там, де і процесуальні керівники.

Читайте також: Розслідування справи Майдану - найскладніше в Україні, - Зеленський

"Триває злагоджена робота. Ми вже прийняли до провадження 47 кримінальних проваджень. Сформовано групи слідчих. Слідчі забезпечені усім необхідним, навіть видано нові сейфи для зберігання матеріалів кримінальних проваджень", - сказав він.

Інший слідчий ДБР Артем Яблонський зауважив, що колишній адвокат екс-президента Віктора Януковича, а нині перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков жодним чином не втручається у роботу слідчих, які розслідують майданівські справи.

"Жодних фактів впливу, незаконних дій з боку керівництва ДБР чи будь-кого іншого немає. Якщо ж такий факт виникне, то Олексій Донський першим про це дізнається від нас, і повідомить про це громадськість", - запевнив Яблонський.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Державному бюро розслідувань створено підрозділ із розслідування злочинів, скоєних під час масових протестів у 2013-2014 роках.

2 січня 2020 року керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.

11 січня 32 кандидатури слідчих і прокурорів Генеральної прокуратури України було узгоджено до переведення на посади в Державне бюро розслідувань. Таким чином формування спеціального слідчого підрозділу у "справах Майдану" завершилося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175606
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Проблема не в коммуникациях, проблема в мозгах главного коммуникатора.
 показати весь коментар
 
Проблем в работе у них нет и результатов работы также нет. Все кто голосовал за расстрел Майдана сейчас спокойно сидят в Раде или в телевизоре и говорят, что майдановцы сами себя убивали. Прошло 6 лет и ноль в расследовании, это просто ужас и преступление по отношению к Украине и украинцам.Ганьба и порошенковской власти и мало чем отличающейся от нее власти Зеленского. Они абсолютно чуждый элемент для украинцев, чужие и предатели.
 показати весь коментар
 
Не валите все в одну кучу. Про "одним миром мазаны" специально:

Обвинительные приговоры за преступления против участников Революции Достоинства получили 59 человек. Всего прокуратура направила в суды 195 обвинительных актов в отношении 298 подозреваемых по "делам Майдана". В отношении 46 из 59 осужденных суды утвердили обвинительные акты, то есть полностью поддержали позицию государственного обвинения.. Один уже сидел. По 11 человек суды осенью находились с последней стадии. Оставалось месяц-два до приговоров. В деле беркутни "всего-то" пять тысяч томов и тысячи проведенных экспертиз. И это было сделано да - за ПЯТЬ лет. А именно из опубликованного перед обменом INSIDER-ом писем генпрокуратуры стало ясно, что именно Зеля дал команду затягивать процесс и не допустить оглашения им приговора до обмена.


 показати весь коментар
 
ця наволоч Лариса fb3d953c - як мінімум, зебільна дура, хоч і антиклованна; але, можливо, з ольгіно провокаторша.
 показати весь коментар
 
Ты, слабоумный тролль, хамовитое быдло ,ты хоть почитай мои комментарии и узнаешь, что я критикую и зеленых и шоколадных. Хотя тебе этого не понять, ты олигофрен конченый.
 показати весь коментар
 
хабалка ти підпуйловська, тобою смердить, сволото. Зрадниця ти ****, лярва касапська, потаскуха, крокодилова жопа, розтолочена твоя срака. Щоб повилазили твои баньки, щоб відсохли твої дупи, лаптєнога ти халявка!
 показати весь коментар
 
Зачем вы это все написали? Зачем мне документы? 5 лет мало, чтобы посадить? А сейчас кто в Раде сидит? Не те из рыгов там сидят , кто должен в тюрьме сидеть? Если бы их посадили они бы сейчас не мылили глаза украинцам и с телевизора не несли бы сатанинский бред. Не садил Пэтя сатанистов и это правда.
 показати весь коментар
 
А прочитать слабо? Один из виновных в расстрелах уже сидел. Следующие, кто был виновен и был в Украине - должны были сесть к Новому году. Процесс был на стадии оглашения приговора. Демарш прокуроров, которые вели тот процесс, помним? Они аж на гумус исходились от такой херни. А Ефремова помним? Где он был на момент прихода Зели? А где был Портнов, а Богатырева, а Хорошковский, а Лутковская? Ну и? Лучше стало? Все перечисленные уже сидят?
 показати весь коментар
 
5 лет было мало, чтобы посадить всех виновных? Тем более многие из них были в Украине. Основные виновные те, кто дал приказ стрелять и те кто проголосовали за применение оружия против митингующих людей. Трудно было их посадить по спискам голосований Рады? За 5 лет неспромоглися? Сказки это и нечего тут оправдывать бездействие властей.
 показати весь коментар
 
Может и мало. Нидерланды сколько следствие ведут по МР17. У них еще и даты суда не видно. Ну и что? А теперь арифметика:

1. В деле беркутни округлим даже в меньшую честь: 5000 томов и 1000 проведенных экспертиз.
2. 3,5 года суда это около 1280 дней.
3. Получаем 5000 / 1280 = 3,9 тома и одну экспертизу рассмотреть в суде в день. Ничего так "тянули" время. Вы суды реальные в жизни видели?
А 5000 томов доказательств еще нужно было перед этим за год собрать и 1000 экспертиз провести. И обвиняемым с адвокатами нужно было с ними еще ознакомиться. Поэтому не рассказывайте мне тут за "аж 5 лет". Главное было их наказать, и они в СИЗО сидели, а не, как сейчас, на свободе гуляли.
 показати весь коментар
 
Коммуна , коммунисты , - Организованное бандформирование с далеко идущими последствиями.
 показати весь коментар
 
Дивився я цю приесуху по 5-иу... Це - жах, як вони, сдідчі і прокурори, обманюють один одного!
 показати весь коментар
 
Нам не потрібні ваші комунікації.Де вироки??? Між слідчими ДБР у справах Майдану і прокурорами налагоджено комунікацію, проблем у роботі немає, - Донський - Цензор.НЕТ 2980
 показати весь коментар
 
Правильный вопрос - Где теперь обвиняемые, которые сидели в СИЗО?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору