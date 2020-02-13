EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  814  7
Все про:кредит (256) МВФ (661)

 Очікуємо від України виконання узгоджених раніше попередніх заходів, - представник МВФ Райс

Міжнародний валютний фонд відзначає прогрес України у проведенні реформ й очікує виконання узгоджених раніше попередніх заходів для остаточного затвердження радою директорів фонду нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на 5,5 млрд дол.

Про це повідомив представник МВФ Джеррі Райс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі відбувається дуже активний діалог. Конструктивні дискусії тривають", - сказав Райс на брифінгу у Вашингтоні у четвер, водночас не зміг назвати можливої дати розгляду українського питання радою директорів.

Представник МВФ зазначив, що п'ятьма основними фокусами нової програми є посилення верховенства права; боротьба з корупцією; підвищення конкуренції, відкриття ринків і зниження ролі олігархів; посилення гарантій незалежності Нацбанку і стабільна фіскальна політика.

Він нагадав, що в січні на Всесвітньому економічному форумі в Давосі відбулася зустріч виконавчого директора МВФ Крісталіни Георгієвої з президентом України Володимиром Зеленським, на якій глава фонду відзначила прогрес країни в реалізації програми реформ.

Нагадаємо, поточна програма співпраці між Україною та МВФ завершується 17 лютого цього року. Її обсяг - майже $3,9 млрд. Перший транш майже $1,4 млрд було надано відразу, потім планувалися ще два транші за підсумками піврічних переглядів. Проте у зв'язку зі зміною президента та уряду після виборів вирішено було розпочати розробку нової програми співпраці. У результаті торік фінансування з боку фонду не було.

Читайте також: Євросоюз виплатить Україні 500 млн євро після виділення траншу МВФ, - Йозвяк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175603
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
т.е. примерно так:
Вы, ребята, может быть и хорошие, но пока нифига из обещанного не сделали, и пока не сделаете - кредита вам не видать.
 показати весь коментар
 
 
райс- пішов на #уйс, дуже та дуже повільно... Ожидаем от Украины выполнения согласованных ранее предварительных мер, - представитель МВФ Райс - Цензор.НЕТ 4988 таке собі українське хокку...
 показати весь коментар
 
Наши аферисты ничего этого не сделают. Им легче продать землю.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору