 "США нас не зупинять", - керівництво республіки Сербської заявило про вихід зі складу Боснії і Герцеговини

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив член Президії БіГ від сербів Мілорад Додік.
"Ми це зробимо, і нас не зупинять ні США, ні хтось інший, тому що ми вважаємо, що Дейтонська угода була порушена, в першу чергу, втручанням міжнародного чинника", - сказав Додік.
За його словами, втручання спочатку здійснювалося через верховного представника, а тепер через Конституційний суд. "Якби це було верховенство закону, тут би не вирішували три іноземці та посольства", - сказав Додік.
Він сказав, що час покаже, наскільки серйозними є наміри Республіки Сербської, заявивши, що у Республіки Сербської є вибір між двома варіантами, один з яких - дозволити собі тихо зникнути, інший - бути знищеною через "смертельний" пакет, сформований міжнародним співтовариством разом із боснійською стороною в Сараєво.
Додік наголосив, що ні він, ні хтось інший не має права нехтувати тим фактом, що за Республіку Сербську та свободу її громадян було вбито 29 000 людей.
"БіГ - це погане місце свободи для сербів. Якщо іноземці не згодні залишити Конституційний суд і дати йому працювати, як і у всіх інших країнах, то Боснії і Герцеговини не існуватиме. Майте це на увазі", - сказав він.
Із вчорашнього дня представники Республіки Сербської припинили брати участь в роботі установ центральної влади БіГ через рішення Конституційного суду БІГ, який, на їхню думку, перевищує свої повноваження, а також через те, що серед суддів КС БіГ є іноземці.
Додік відомий своєю проросійською позицією. Він заявляв про приналежність Криму Росії і обіцяв відвідати окупований півострів.
доиграются сербы что скоро сербов просто не станет нет Вова может им Еврейскую автономную область возле Китая на поселение предложить...
Там все близится к такому же финалу...
Нехай пукають разом з кацапами.
анекдот на тему:
встречаются два приятеля:
- У тебя вчера жена родила?
- Да.
- Поздравляю, а как ребеночка назвали?
- Наташкой.
- Чудесное имя.
- Да, имя то чудесное, только пацан с ним намучается..
Хорвати воювали на стороні німців...
А серби чекали хто переможе в горах...
Пернеміг Тіто, хто він по національності???
Серби всю історію були босими дорянами в соболиних шубах в російській імперії... тобто тупими найманцями за шмат хліба..
- Ривочка, это не бунт, это случайно...