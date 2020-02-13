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Все про:Боснія (18) Сербія (95)

 "США нас не зупинять", - керівництво республіки Сербської заявило про вихід зі складу Боснії і Герцеговини

Республіка Сербська взяла курс на вихід зі складу Боснії та Герцеговини і не збирається від нього відмовлятися.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив член Президії БіГ від сербів Мілорад Додік.

"Ми це зробимо, і нас не зупинять ні США, ні хтось інший, тому що ми вважаємо, що Дейтонська угода була порушена, в першу чергу, втручанням міжнародного чинника", - сказав Додік.

За його словами, втручання спочатку здійснювалося через верховного представника, а тепер через Конституційний суд. "Якби це було верховенство закону, тут би не вирішували три іноземці та посольства", - сказав Додік.

Він сказав, що час покаже, наскільки серйозними є наміри Республіки Сербської, заявивши, що у Республіки Сербської є вибір між двома варіантами, один з яких - дозволити собі тихо зникнути, інший - бути знищеною через "смертельний" пакет, сформований міжнародним співтовариством разом із боснійською стороною в Сараєво.

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Додік наголосив, що ні він, ні хтось інший не має права нехтувати тим фактом, що за Республіку Сербську та свободу її громадян було вбито 29 000 людей.

"БіГ - це погане місце свободи для сербів. Якщо іноземці не згодні залишити Конституційний суд і дати йому працювати, як і у всіх інших країнах, то Боснії і Герцеговини не існуватиме. Майте це на увазі", - сказав він.

Із вчорашнього дня представники Республіки Сербської припинили брати участь в роботі установ центральної влади БіГ через рішення Конституційного суду БІГ, який, на їхню думку, перевищує свої повноваження, а також через те, що серед суддів КС БіГ є іноземці.

Додік відомий своєю проросійською позицією. Він заявляв про приналежність Криму Росії і обіцяв відвідати окупований півострів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175601
 
 
 Топ коментарі
 
о еще одни чокнутые православные сербы братья фашистов рашистов пердонуло.. пердак...
доиграются сербы что скоро сербов просто не станет нет Вова может им Еврейскую автономную область возле Китая на поселение предложить...
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Еще одни унтерменши возомнившие себя кормильцами и великой нацией. Как неожиданно, что у таких недоделков в противниках США
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Це сценарій для України після федералізації. Саме це передбачає "формула Штайнмаєра". І нехай хитрі шваби не думають, що імплементацвєю цієї формули знімуть свій головний біль. Навпаки - він стане не терпним. Спочатку у Боснії, яка до Німеччини вочевидь ближче.
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вот апять ета проклятая Омєріка!!! (д.піськов)
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Не витримав Боснійський Лугандон? Пуйло багато наобіцяв?
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Ну так договорились посередине вместо того, чтоб добивать сербов. Когда-нибудь это должно было взорваться
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о еще одни чокнутые православные сербы братья фашистов рашистов пердонуло.. пердак...
доиграются сербы что скоро сербов просто не станет нет Вова может им Еврейскую автономную область возле Китая на поселение предложить...
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Как корабль вы назовете, так он и поплывет... Что еще можно ждать от этого Додика?
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Еще одни унтерменши возомнившие себя кормильцами и великой нацией. Как неожиданно, что у таких недоделков в противниках США
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Кажется я знаю чьими нефтебаксами здесь пахнет, аккурат после ратификации вступления в нато Македонии
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Привет новая межнациональная резня... И конечно что объявится куча "казаков"
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Це сценарій для України після федералізації. Саме це передбачає "формула Штайнмаєра". І нехай хитрі шваби не думають, що імплементацвєю цієї формули знімуть свій головний біль. Навпаки - він стане не терпним. Спочатку у Боснії, яка до Німеччини вочевидь ближче.
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Додик...долдон...зеленский...все это ягоды одного поля...хуйлу в жопу заглядывают...
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Сербия это пример для Раски Федераски...
Там все близится к такому же финалу...
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сербы к кацапам в грязную дырку всегда заглядывали , нравится им этот душок
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Прінціп не Вмешательство в Сербские Дела и Точка.Хоча один серб воевал, - Я бы сказал убивал Украинцев , но Это к народу не Относится . Пускай разбираются. Но все же мучает Сомнение , что без Братков старших не Обошлось.
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...Сербский десант в группировках «ЛНР» и «ДНР». В Службе безопасности Украины заявили о трех сотнях «солдатах удачи» из Сербии, воевавших или продолжающих воевать на Донбассе. Назвали даже конкретные фамилии и теперь ожидают реакции балканских коллег...
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До цього і йшло.Обєднання з Сербією-в його передвиборчій програмі,а далі і рускій Крим,і антинатівські заяви...
"США нас не зупинять", - керівництво республіки Сербської заявило про вихід зі складу Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 6531
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СРПам српом по яйках!
Нехай пукають разом з кацапами.
"США нас не зупинять", - керівництво республіки Сербської заявило про вихід зі складу Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 6569
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Москалі вчергове підбурюють сербів на вз..бку. Серби свого часу уже отримали і від хорватів, і від НАТО, відд. Чорногорія.... (доречі, москалі навіть не посміли запхати туди своє рило). І цього разу виглядає так, що кинуть "братьєв сваїх єдіновєрних" ... такими темпами від Сербії нічого не залишиться.
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Сербы,такая же быдловатая вата как и кацапы
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Додік - промовисте прізвище. Проте яким би він не був іпанутим чи прикормленим з рук кремля, в обному він таки правий. Асашаї мають своїх агентів впливу та активно втручаються у внутрішні справи інших країн, якщо це їм зараз або в перспективі буде вигідно. Так само, як і москальські виродки, америкоїди граються в геополітику, скидаючи незручні їм уряди та правителів, влаштовують локальні війни, подаючи це як "внутрішній конфлікт". Так само несуть смерть, розруху і страждання. Тільки правильну, хорошу смерть і страждання під прапором дєрьмократії. Навіть на доларовій банкноті написано, як вони щиро вірять в Бозю. А мацкалопітеки - такі ж самі, лише сховали потворне обличчя сталінського червоного терору під маскою скрєп, духовності і відродження своєї людиножерської імперії.
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От звідкиля у сербів стільки імперськості і "вялічія"? Ну та Сербія розміром - як дві українські області! Та й ніколи у сербів не було великої імперії, як у кацапів...
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кто ж тебя так назвал, Додик?!..
"США нас не зупинять", - керівництво республіки Сербської заявило про вихід зі складу Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 2280

анекдот на тему:
встречаются два приятеля:
- У тебя вчера жена родила?
- Да.
- Поздравляю, а как ребеночка назвали?
- Наташкой.
- Чудесное имя.
- Да, имя то чудесное, только пацан с ним намучается..
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Кацапстан не теряет надежды замутить в Европе конфликт. Попросили своих подстилок сербов подмахнуть.
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Есть ощущение,что в Сербии сербов нет-они,с*ка везде,причем в колличесве более чем хотелось бы.
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Ну как и русских. В этом была стратегия Москвы: расселить везде где только можно, а потом дирижировать этим марионеточным театром. Тито поступал точно так же в своем колхозе.
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мертворожденный результат дейтонских соглашний. Еще одно напоминание украинцам, что европейцам плевать на судьбы государств. И ради того чтобы самодовольно скривить @бало, евромиротворцы прирекли государство и народы в центре европы на четвертьвековую стагнацию. стыд и позор @вроблядям, которые в 90х сдали балканы и тем кто сейчас с удовольствием хочет сдать Украину
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Сербы были под гнетом турок мусульман 500 лет! Позже возникла неприязнь между сербами и католиками- хорватами.Хорватия воевала на стороне гитлеровской Германии и фашисткой Италии.В советский плен попали 22 тыс югославов ,в большинстве -хорваты.И вы хотите,чтобы многовековая ненависть исчезла из-за полученных денег от ЕС? Сербия воевала на стороне Антанты в Первую мировую войну,а во Второй мировой войне югославы,в большинстве сербы,воевали против немцев и итальянцев.Хорошие отношения Сербии и России не могут изменить историческую память о сербском народе,как о народе- мученике. Нынешняя Босния и Герцеговина-искусственно созданное государство.В гражданской войне в БиГ большинство погибших,две трети от общего числа , все-таки боснийские мусульмане,следует признать вину за это боснийских сербов.Почти все коменты следствие невежества и субъективного(негативного) отношения к сербам.
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Серби лягли під турок мусульман на 500 років... А Хорвати в Дубровнику не захотіли... Винні хорвати 100%
Хорвати воювали на стороні німців...
А серби чекали хто переможе в горах...
Пернеміг Тіто, хто він по національності???
Серби всю історію були босими дорянами в соболиних шубах в російській імперії... тобто тупими найманцями за шмат хліба..
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Прошу пробачення за помилки орфографічні... пальці замерзли..
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Негативне ставлення не означає автоматично, що воно суб"єктивне, і є ознакою невігластва як Ви сказалисьте. У даному випадку в БіГ (в колишній СФРЮ та і на Балканах в цілому) негативне (а, подекуди - ненависть) до сербів є об"єктивною і пов"язана де з багаторічною великосербською політикою, а де і з кровавими злодіяннями сербів по відношенню до сусідніх народів. Дуже близький аналог зі ставленням сусідніх народів (Російської імперії, СРСР, Фінляндії, Польщі ...) до московитів.
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- Додик, шо там упало на кухне?!
- Ривочка, это не бунт, это случайно...
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...хорваты сербам могли бы и напомнить... "США нас не зупинять", - керівництво республіки Сербської заявило про вихід зі складу Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 4826
"США нас не зупинять", - керівництво республіки Сербської заявило про вихід зі складу Боснії і Герцеговини - Цензор.НЕТ 6148
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Європа лягла під путіна. Чи стала раком. Звичайно, США нічого не вдіє. Для цього потрібне бажання європейців. А такого бажання в провідних країн ЄС немає.
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