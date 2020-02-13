 Найближчим часом буде ухвалено програму встановлення камер у дворах Дніпра, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що нині є велика кількість прохань щодо встановлення камер, однак ситуацію ускладнює недофінансування муніципального бюджету та фактичне згортання прав місцевого самоврядування.

"Дедалі більше людей розуміють ефективність Ситуаційного центру, що цим можна користуватися. Адже це – не власність Філатова або мерії, це належить територіальній громаді. Найближчим часом буде ухвалено програму встановлення камер у дворах на умовах співфінансування та у координації з правоохоронцями. Ми хочемо максимально залучати відповідальних мешканців до цих процесів, до діалогу. Це дозволить досягти ситуації win-win", – сказав Борис Філатов.

13 лютого за підсумками відвідин модульного навчання для представників відомств, котрі взаємодіють із Ситуаційним центром Дніпра. Мер Дніпра також додав, що розташування камер у дворах має сприяти зниженню криміногенної ситуації. Очікується, що відеоспостереженням охоплять двори, перехрестя, місця громадського користування. Нині відомо, що для кожної території визначать індивідуальне розташування камер. Борис Філатов підкреслив, що камери мають бути підключені до Ситуаційного центру, інакше ефективність такого відеоспостереження значно знижується. Нині по Дніпру встановлено 1,3 тис. камер різного типу – статичні, роботизовані, ті, що здатні визначати номери автівок. Близько 500 з них докупили торік. Відеоспостереженням вже покриті всі основні транспортні вузли в місті. Створена мережа також допомагає виявляти викрадення авто, боротися з вандалізмом та іншими злочинами.

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"З появою камер на вулицях Дніпра кількість автокрадежів зменшилася вдвічі. Це уже велика заслуга цих камер. Також ми за гарячим слідом можемо розуміти орієнтування. Буквально сьогодні вночі було розкрито грабіж – завдяки тому, що швидко дали інформацію", – повідомив заступник начальника ГУНП у Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

Також, за словами правоохоронців, вставлення камер у дворах, зокрема біля під’їздів, жодним чином не порушуватиме приватність людей. Крім цього, нині Дніпро першим серед українських міст встановив останню версію програмного забезпечення для Ситуаційного центру – "HikCentral Master Lite Client". Тут більш розширений функціонал, поліпшена візуалізація зображень, котра дозволяє операторам ефективніше працювати з відео. Містяни також можуть безкоштовно скористатися записами із встановлених камер відеоспостереження. Для цього достатньо звернутися із заявою через сервіс "Кабінет мешканця м. Дніпра" на порталі ДМР або на електронну пошту: inforadamonitoring@gmail.com. Також можна безпосередньо звернутись до Ситуаційного центру за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, к. 724, тел.: (067)-370-16-36; 370-12-64.