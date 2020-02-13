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 Політика України, Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1270) Філатов (253)

 Найближчим часом буде ухвалено програму встановлення камер у дворах Дніпра, - Філатов

У мерії Дніпра пропонують містянам встановлювати камери відеоспостереження у їхніх дворах на умовах співфінансування. Частка мешканців буде мінімальною, утім це дозволить їм більш відповідально ставитися до техніки.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що нині є велика кількість прохань щодо встановлення камер, однак ситуацію ускладнює недофінансування муніципального бюджету та фактичне згортання прав місцевого самоврядування.

"Дедалі більше людей розуміють ефективність Ситуаційного центру, що цим можна користуватися. Адже це – не власність Філатова або мерії, це належить територіальній громаді. Найближчим часом буде ухвалено програму встановлення камер у дворах на умовах співфінансування та у координації з правоохоронцями. Ми хочемо максимально залучати відповідальних мешканців до цих процесів, до діалогу. Це дозволить досягти ситуації win-win", – сказав Борис Філатов.

13 лютого за підсумками відвідин модульного навчання для представників відомств, котрі взаємодіють із Ситуаційним центром Дніпра. Мер Дніпра також додав, що розташування камер у дворах має сприяти зниженню криміногенної ситуації. Очікується, що відеоспостереженням охоплять двори, перехрестя, місця громадського користування. Нині відомо, що для кожної території визначать індивідуальне розташування камер. Борис Філатов підкреслив, що камери мають бути підключені до Ситуаційного центру, інакше ефективність такого відеоспостереження значно знижується. Нині по Дніпру встановлено 1,3 тис. камер різного типу – статичні, роботизовані, ті, що здатні визначати номери автівок. Близько 500 з них докупили торік. Відеоспостереженням вже покриті всі основні транспортні вузли в місті. Створена мережа також допомагає виявляти викрадення авто, боротися з вандалізмом та іншими злочинами.

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"З появою камер на вулицях Дніпра кількість автокрадежів зменшилася вдвічі. Це уже велика заслуга цих камер. Також ми за гарячим слідом можемо розуміти орієнтування. Буквально сьогодні вночі було розкрито грабіж – завдяки тому, що швидко дали інформацію", – повідомив заступник начальника ГУНП у Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

Також, за словами правоохоронців, вставлення камер у дворах, зокрема біля під’їздів, жодним чином не порушуватиме приватність людей. Крім цього, нині Дніпро першим серед українських міст встановив останню версію програмного забезпечення для Ситуаційного центру – "HikCentral Master Lite Client". Тут більш розширений функціонал, поліпшена візуалізація зображень, котра дозволяє операторам ефективніше працювати з відео. Містяни також можуть безкоштовно скористатися записами із встановлених камер відеоспостереження. Для цього достатньо звернутися із заявою через сервіс "Кабінет мешканця м. Дніпра" на порталі ДМР або на електронну пошту: inforadamonitoring@gmail.com. Також можна безпосередньо звернутись до Ситуаційного центру за адресою: просп. Дмитра Яворницького, 75, к. 724, тел.: (067)-370-16-36; 370-12-64.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175599
 
 
 Топ коментарі
 
Про те що це порушує цивільні права навколишніх мешканців, совкові самодури навіть здогадуються.
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Как рулит Филатов не могу знать , а так идея неплохая, а там время покажет.
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А как дальше жить 73% населения- ни тебе лампочку украсть, не тебе посрать в подъезде!
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Валяй, нам тоже надо, кстати. Ну а пока очередные новости от слуг. Есть некая лада балух(с маленькой буквы). И вот оно решило, что подросткам после 14 можно менять свой пол без согласия родителей. Закон уже в Раде. Тут какая камера нужна: тюремная или психиатрическая? Сегодня, говорят, день презерватива. С утра намекали на Рабиновича. К вечеру список расширяется. И в него попадают особи якобы женского пола. Якобы, потому как сложно определить, к какому полу относится это балух. Вот такой зашквар, зебилье. А вы к какому полу относитесь? Или вам особой разницы нет?
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не балух, булах. Но с другой стороны, какая, блин, разница. Одно лайно.
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Усім полегшало.
програма покращення 2020го:
Найближчим часом буде ухвалено програму встановлення камер у дворах Дніпра, - Філатов - Цензор.НЕТ 9391
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Про те що це порушує цивільні права навколишніх мешканців, совкові самодури навіть здогадуються.
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Вся крутизна по дворам машины ставит, вышел с подъезда упал на сидение и погнал. Спрашиваю, что жалко 700 грв./месяц на стоянку? Не хочется идти 5-10 минут до стоянки-отвечают.
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