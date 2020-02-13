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 Політика України, Суспільство
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Все про:Афганістан (78) Міноборони (3136) Загороднюк (128)

 Україна і далі підтримуватиме зусилля коаліційних військ в Афганістані, - Загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк під час засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-контрибуторів тренувально-дорадчої місії НАТО "Рішуча підтримка" заявив, що Україна продовжить підтримувати зусилля коаліційних військ в Афганістані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"З огляду на те, що сильні і самодостатні сили національної безпеки та оборони Республіки Афганістан є важливим елементом у досягненні дипломатичного успіху в Афганістані, ми продовжимо сприяти зусиллям в тренувально-дорадчій діяльності. Україна підтримує зусилля коаліційних військ у мирному врегулюванні конфлікту в Афганістані дипломатичним шляхом", - зазначив Загороднюк.

Також він подякував партнерам за надання логістичного забезпечення українському персоналу в Місії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175594
 
 
 Топ коментарі
 
Замість формули штанмайєра, потрібна формула 1/10 - за 1 нашого загиблого воїна повинно бути положено 10 сєпарів. Тоді зразу перестануть стріляти, зуб даю. Не вірите? Ось попробуйте! Що ніт?.....сцикуни
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А зусилля коаліційних військ для деокупації дамбаса від кацапських ублюдків буде обговорюватись?
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А зусилля коаліційних військ для деокупації дамбаса від кацапських ублюдків буде обговорюватись?
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А ти себе вже привітав,чи знов забув як за звичай?
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Поки мене почнуть трахать то ти народиш не природнім способом.ПЕСИК.смердючий.
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Смотрите не надорвитесь , - Просто свое делать нужно качественно и Ответственно и без Усилий . Учитесь у Эрдогана как надо Отвечать за убийство своих Солдат .А Не просто перестать Стрелять.
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Замість формули штанмайєра, потрібна формула 1/10 - за 1 нашого загиблого воїна повинно бути положено 10 сєпарів. Тоді зразу перестануть стріляти, зуб даю. Не вірите? Ось попробуйте! Що ніт?.....сцикуни
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Не потрібно ніякої Формули Просто потрібно цінувати свого Солдата і його Життя немає Ціни.
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будет /пообещал министр обороны из команды главнокомандующего четыреждыуклониста. Такой же профессионал. Работал в горнодобывающей отрасли.В армии не служил.
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