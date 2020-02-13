 Україна і далі підтримуватиме зусилля коаліційних військ в Афганістані, - Загороднюк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"З огляду на те, що сильні і самодостатні сили національної безпеки та оборони Республіки Афганістан є важливим елементом у досягненні дипломатичного успіху в Афганістані, ми продовжимо сприяти зусиллям в тренувально-дорадчій діяльності. Україна підтримує зусилля коаліційних військ у мирному врегулюванні конфлікту в Афганістані дипломатичним шляхом", - зазначив Загороднюк.

Також він подякував партнерам за надання логістичного забезпечення українському персоналу в Місії.

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