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Все про:санкції (2508) США (6269)

 США ввели санкції проти трьох російських підприємств за законом про нерозповсюдження зброї масового ураження

Сполучені Штати Америки з 3 лютого ввели обмежувальні заходи проти трьох російських підприємств у рамках американського закону про нерозповсюдження зброї масового ураження, сказано в документі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, оприлюдненому у четвер у "Федеральному реєстрі" США.

Йдеться про підприємства: ВПК "НВО машинобудування", Кумертауське авіаційне виробниче підприємство і КБП ім. А.Г.Шипунова в Тулі.

Закон про нерозповсюдження зброї масового ураження стосується постачань до Сирії, Ірану та КНДР.

Запроваджені санкції забороняють американським департаментам, міністерствам та агентствам закуповувати або вести переговори про закупівлю будь-яких товарів, технологій або послуг цих організацій. Також відомствам не можна надавати допомогу цим організаціям, а самі організації не зможуть брати участь в американських державних програмах допомоги. Організаціям, котрі потрапили під санкції, не можна закуповувати в США військове обладнання.

Держсекретар США за необхідності може зробити винятки з цих правил. Вжиті заходи діятимуть протягом двох років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175587
 
   
 Топ коментарі
 
Добра новина))))

А де спасибі за корисні санкції?
Ординці невиховані.
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У них все еще стадия отрицания. США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения - Цензор.НЕТ 2792 Но жить на Роисе все лучше ага.
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Що змінилося?
Зник один з накопичувальних фондів, заморожені накопичувальні пенсії, збільшили пенсійний вік, у вас немає нормальної їжі ... США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения - Цензор.НЕТ 749
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Гы) Пуйло уже испугался и пошел пешком в Гаагу) Дыпилы...
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Що змінилося?
Зник один з накопичувальних фондів, заморожені накопичувальні пенсії, збільшили пенсійний вік, у вас немає нормальної їжі ...
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Добра новина))))

А де спасибі за корисні санкції?
Ординці невиховані.
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У них все еще стадия отрицания. США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения - Цензор.НЕТ 2792 Но жить на Роисе все лучше ага.
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А жить все равно лучше. Веселее наверное. США ввели санкции против трех российских предприятий по закону о нераспространении оружия массового поражения - Цензор.НЕТ 1321
У них все по старому принципу - если ничего нет, то и нечего терять.
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Меня интересуют Маечки с Искандерами и прочими швейными машинками , что там в Бренде , или пушистый песец.
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Не дають дихнути і дня. Такі вони піндоси. Ганяють по світу гопника обісцяними його штанами. А воно ще пижиться і надуває писки. Одне йому залишилося - тільки погрожувати!
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