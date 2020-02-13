 США ввели санкції проти трьох російських підприємств за законом про нерозповсюдження зброї масового ураження

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, оприлюдненому у четвер у "Федеральному реєстрі" США.

Йдеться про підприємства: ВПК "НВО машинобудування", Кумертауське авіаційне виробниче підприємство і КБП ім. А.Г.Шипунова в Тулі.

Закон про нерозповсюдження зброї масового ураження стосується постачань до Сирії, Ірану та КНДР.

Запроваджені санкції забороняють американським департаментам, міністерствам та агентствам закуповувати або вести переговори про закупівлю будь-яких товарів, технологій або послуг цих організацій. Також відомствам не можна надавати допомогу цим організаціям, а самі організації не зможуть брати участь в американських державних програмах допомоги. Організаціям, котрі потрапили під санкції, не можна закуповувати в США військове обладнання.

Держсекретар США за необхідності може зробити винятки з цих правил. Вжиті заходи діятимуть протягом двох років.

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