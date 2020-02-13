 На хабарі 300 дол. затримано головного інспектора митного поста "Херсон-аеропорт", - прокуратура. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.
Чиновник вимагав і отримав 300 доларів від місцевого підприємця за безперешкодне проходження митного контролю з вантажем одягу, придбаного в Туреччині.
Безпосередньо після одержання хабаря правопорушника було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Ні, я розумію, що в конкретному випадку Ваня Баканов з підлеглими спрацювали... Але я просто наголошую на факті, константую: з часу, коли Нефьодов заступив на посаду - його підлеглих приймати на хабарях почали помітно більше...