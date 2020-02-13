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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2911) Правоохоронні органи (790) митниця (667) Херсон (301)

 На хабарі 300 дол. затримано головного інспектора митного поста "Херсон-аеропорт", - прокуратура. ФОТО

У зоні митного контролю міжнародного аеропорту "Херсон" під час одержання хабаря затримали головного державного інспектора митного поста "Херсон-аеропорт".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Запорізької області.

На хабарі 300 дол. затримано головного інспектора митного поста Херсон-аеропорт, - прокуратура 01

Чиновник вимагав і отримав 300 доларів від місцевого підприємця за безперешкодне проходження митного контролю з вантажем одягу, придбаного в Туреччині.

На хабарі 300 дол. затримано головного інспектора митного поста Херсон-аеропорт, - прокуратура 02

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Безпосередньо після одержання хабаря правопорушника було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175586
 
   
 Топ коментарі
 
Це ще не дно. Аваковци вже почали обкрадати сліпих. На черзі глухонімі.
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Это какие новые или Старые , совсем уже запутался , -И кто виноват или честных Людей Набрали и Развратили Негодяи.
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300 это прям позор какой-то! Двоечником был, наверное.
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До чого довели криворожіцкіє херсонскіх, кошмар какой-то.
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Це ще не дно. Аваковци вже почали обкрадати сліпих. На черзі глухонімі.
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там хтось хотів Нефьодова звільнити...
Ні, я розумію, що в конкретному випадку Ваня Баканов з підлеглими спрацювали... Але я просто наголошую на факті, константую: з часу, коли Нефьодов заступив на посаду - його підлеглих приймати на хабарях почали помітно більше...
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Ну Херсон это вообще столица коррупции и беспредела .
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Це добре. так помалу чистять Авгієві стайні.




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