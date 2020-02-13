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Все про:вирок (578) прокуратура (2066) вбивство (2064)

 Киянин, який забив свою дружину до смерті лопатою, отримав 8 років в'язниці

До 8 років позбавлення волі засуджено 49-річного киянина, який під час конфлікту завдав дружині тяжкі тілесні ушкодження, що спричинило її смерть.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в серпні минулого року в одній з квартир на Мінському проспекті в Оболонському районі столиці.

Обвинувачений, у ході раптово виниклої сварки зі своєю дружиною, лопатою завдав потерпілій не менше 11 ударів в ділянку голови, тулуба, живота, верхніх та нижніх кінцівок. Після скоєного чоловік залишив дружину у безпорадному стані, а на ранок виявив мертвою.

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Оболонським районним судом міста Києва зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого) та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175582
 
 
 Топ коментарі
 
могли би цю "романтичну" новину приберегти на завтра..день святого Валентина все таки..
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с таким "правосудием" и не будут бояться
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Кацап? То в Московії всі мужики та баби. У нас - чоловіки та жінки.
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хотел сказать - "передай соль дорогая", а вырвалось - "ты мне всю жизнь **** испортила"
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Кацап? То в Московії всі мужики та баби. У нас - чоловіки та жінки.
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с таким "правосудием" и не будут бояться
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не жизнь наверное была у них, а именины сердца
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могли би цю "романтичну" новину приберегти на завтра..день святого Валентина все таки..
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довела, нужно было оправдать и медаль дать
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обычная бытовуха которая бывает по несколько раз в день по стране. что тут такого, что эту новость тут выложили?
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лопата в квартірє внєзапно под рукамі оказалась. Август - пора копать картошку...
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Малувато,звісно,для ублюдка.Але слуги народа (навіть зовсім не маю на увазі нашу дебільну керуючу партію),так вони взагалі ні за що не відповідають,хоча пи- з- дять з бюджету мільйонами...
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Втратив контроль над емоціями - впала планка. Обливайтеся холодною водою і пийте заспокійливий чай.
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Забив людину лопатою, і скоро вийде на свободу. "Правосуддя"
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Багато коментаторів, явно із-за порєбріка. В Україні б'ють жінок, дебіли.
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11 ударов в область головы, туловища, живота, верхних и нижних конечностей....

8 лет... Самая гуманная страна в мире... Думаю желающих ухайдокать клоуна лопатой немало...
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За собаку до 6 лет могут впаять...
а дебилы борющиеся за равноправие с животными довольны...
потому что сами недалеко от животных ушли - Шариковы.
тьфу, срань...
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То он не так Азарова услышал ,ему с будуна показалось. Бери лопату и ударь ... Киянин, який забив свою дружину до смерті лопатою, отримав 8 років в'язниці - Цензор.НЕТ 1324
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Рудий і конопатий? І лопата в нього була під рукою...
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Умеют женщины подобрать слова, на этот раз муж не выдержал.
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В народе говорят: женщина без ****..лин, как без пряника. Если достает, бахни ее пару раз несильно для профилактики, но убивать, это уже через чур.
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Через яких "чур" він її вбив? Через чурок?) взагалі слово таке "чересчур")
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