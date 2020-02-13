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 Шмигаль: Кабмін звільнив двох заступників міністра розвитку громад - Живицького і Чаплинського

Кабінет міністрів звільнив двох заступників міністра розвитку громад і територій України, одного з них погоджено на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.

"Учора на Кабінеті Міністрів ухвалено рішення про звільнення двох заступників. Першого заступника Дмитра Живицького погоджено як кандидата на посаду Сумської обласної державної адміністрації. Юліана Чаплінського звільнено у зв'язку зі зміною міністра", - сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр-міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, нова команда заступників зараз узгоджується з прем'єр-міністром.

"Це професійні люди з відповідним досвідом, які точно не зав'язані на якихось корупційних схемах", - наголосив Шмигаль.

Шмигаль додав, що він має бачення формування команди, з якою вдасться досягти хороших результатів.

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Своєю чергою віцепрем'єр зазначив, що не має наміру змінювати державного секретаря міністерства, і ним залишиться Олег Войтович.

"Я знаю його як дуже професійну та критично порядну людину, тому думаю, що нам з ним у команді працюватиметься досить продуктивно та комфортно", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175581
 
 
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Вместо этих двух евреев придут другие пейсатели Вот и вся рЭформа
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