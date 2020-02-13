EN|RU|UK
Теми дня: Рынок земли Записи Гончарука Коронавирус из Китая Убийство Шеремета Обмен пленными Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Обирай свідомо
 Суспільство, Технології
  3960  26
Все про:нагорода (585) водії (304) Мінінфраструктури (363) Криклій (73)

 Кешбек за безпечний рух: Криклій розповів про винагороди за відповідальну поведінку на дорозі

За сприяння Міністерства інфраструктури в Україні створено перший електронний сервіс, який платить гроші за безпечний рух.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"За безпечне керування авто можна отримати кешбек. За сприяння Міністерства інфраструктури в Україні створено перший електронний сервіс, який сплачує гроші за безпечне керування авто. Стартап Штрафи UA розробив додаток, що повинен знизити кількість аварій на дорогах. Система дозволяє оцінити водіння конкретного водія і мотивувати не порушувати. За відповідальну поведінку на дорозі водій отримує нагороду – до 18% кеш беку від суми страхування. Знижка формується неодноразово та постійно змінюється залежно від безпечності стилю водіння", – заявив міністр.

Сервісом "Безпечне водіння" вже користуються 10 тис. осіб.

Зараз додаток працює на платформі IOS, також розробники планують запуск для Android. Найближчим часом в додатку планується розширення можливостей винагороди за відповідальне водіння.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми у 2020 році розвантажимо автодорожню мережу України за рахунок річкових і залізничних перевезень, - Мінінфраструктури. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175578
 
 
 Топ коментарі
 
Чтото мне подсказывает что мой кешбек за меня уже какойто Криклий получил и занес Авакову, потому что я только об этом услышал.
Я как и любой жлоб люблю шару, но каждый раз когда чиновники влазят в распределение потоков то, как и любой другой посредкик - зарабатывают. Лучше бы стоимость страховок снижали, а аварийщикам накидывали проверяя по регистру, а не наслово как сейчас.
 показати весь коментар
 
- А можно и мне кешбек, просто за ответственное поведение в обществе? Кэшбэк за безопасное вождение: Криклий рассказал о вознаграждениях за ответственное поведение на дороге - Цензор.НЕТ 1530
 показати весь коментар
 
Ідіоти, пілять... Тут навіть коментувати нема що. Просто зелені ідіоти. А страхові для чого, придурки? То не вони за тим слідкувати мають і бонуси надавати? Ні? Аж ціле міністерство інфраструктури в тому задіяне? І, УВАГА, нікому невідомим сервісом вже 10 тисяч користується? Та ж пісець, скільки вас в тому міністерстві присмокталось...
Цікаво, то мені одному той зелений театр абсурду надоїв?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чтото мне подсказывает что мой кешбек за меня уже какойто Криклий получил и занес Авакову, потому что я только об этом услышал.
Я как и любой жлоб люблю шару, но каждый раз когда чиновники влазят в распределение потоков то, как и любой другой посредкик - зарабатывают. Лучше бы стоимость страховок снижали, а аварийщикам накидывали проверяя по регистру, а не наслово как сейчас.
 показати весь коментар
 
 
Так это и есть снижение фактической стоимости страховки, только за счет социально -ответственного сервиса.
 показати весь коментар
 
- А можно и мне кешбек, просто за ответственное поведение в обществе? Кэшбэк за безопасное вождение: Криклий рассказал о вознаграждениях за ответственное поведение на дороге - Цензор.НЕТ 1530
 показати весь коментар
 
 
А як відслідковується чи був водій за кермом чи ні? Чи просто не потрапив в ДТП за рік і все?
 показати весь коментар
 
 
Якийсь дебілізм, щоб плодити чиновників. Цим займаються страхові компанії для заманювання більше клієнтів. Держава тільки перевіряє що страховка існує, пілять!!!
 показати весь коментар
 
 
А в качестве "бонуса" - автоматическая выписка штрафов за нарушение скоростного режима?
 показати весь коментар
 
Страхова компанія по самій своїй природі повинна перевіряти історію водія, грузи і.т.д. Компанія страхує своїми коштами і коштами клієнта. Водій і груз не повинні виїзджати не застрахованими! Все!!!!
 показати весь коментар
 
 
Live da f alone. What are you a teacher ! Те що ти не львів'янин я можу довести з одног питання. Де Гроб у Львові?
 показати весь коментар
 
А если моя машина всю зиму в гараже стоит мне кэшбэка сколько причитается? Кешбек за безпечний рух: Криклій розповів про винагороди за відповідальну поведінку на дорозі - Цензор.НЕТ 9708
 показати весь коментар
 
 
Ось так і плодить я корупція! При чім тут чиновники?! Потім, якийсь кнопкодав-чиновник зорганізує групу по начисленню кешбеків фіктивним водіям або ще щось. В той самий вас приватний страховий агент дістає кешбеки офіційно від компанії за кількість клієнтів. Дебільна країна з дебільним нарідом.
 показати весь коментар
 
 
Все понимаю, - Ну как то Поосторожней у Высказывании о дебильном народе , если ты и не член украинского Народа , то я являюсь какой то Частью. С Уважением.
 показати весь коментар
 
В стране полно денег, чтобы платит за то, что водитель должен по закону делать? Задрала эта молодая зеленая плесень с ее стартапами. Исчезают целые отрасли, а они ерунду херячат - то виртуальную перепись, то охрану гренландских ледников.
 показати весь коментар
 
 
Лучше дороги Сделайте , а на Ней Разметку , Обочину как надо, - Вам что делать нечего один Абсурд , заменяете другим.
 показати весь коментар
 
 
Ідіоти, пілять... Тут навіть коментувати нема що. Просто зелені ідіоти. А страхові для чого, придурки? То не вони за тим слідкувати мають і бонуси надавати? Ні? Аж ціле міністерство інфраструктури в тому задіяне? І, УВАГА, нікому невідомим сервісом вже 10 тисяч користується? Та ж пісець, скільки вас в тому міністерстві присмокталось...
Цікаво, то мені одному той зелений театр абсурду надоїв?
 показати весь коментар
 
 
Це як винагорода за найкращий двір чи присадибну ділянку. А переможцями і отримувачами винагороди були члени конкурсної комісії.
 показати весь коментар
 
С одной стороны, в какое дело, даже самое благое и беспроигрышное, не влазит гос.апарат, то делу гаплык. Причем и с моральной, и с материальной составляющих.
С другой же стороны, поощрение за то, что ты не говно, а нормальный человек как то по идиотски выглядит в типа цивилизованном обществе. А вот реально наказывать разное жлобье, причем на всех уровнях бытия и всех уровнях социума, вот это совсем другое дело.
 показати весь коментар
 
Очередное разводилово...10тис? Кто єти люди и где они?Почему ни одна страховая компания не предлагает бонуси за многолетнее безаварийное вождение? Им не разрешают, или не хотят?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору