 Кешбек за безпечний рух: Криклій розповів про винагороди за відповідальну поведінку на дорозі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"За безпечне керування авто можна отримати кешбек. За сприяння Міністерства інфраструктури в Україні створено перший електронний сервіс, який сплачує гроші за безпечне керування авто. Стартап Штрафи UA розробив додаток, що повинен знизити кількість аварій на дорогах. Система дозволяє оцінити водіння конкретного водія і мотивувати не порушувати. За відповідальну поведінку на дорозі водій отримує нагороду – до 18% кеш беку від суми страхування. Знижка формується неодноразово та постійно змінюється залежно від безпечності стилю водіння", – заявив міністр.
Сервісом "Безпечне водіння" вже користуються 10 тис. осіб.
Зараз додаток працює на платформі IOS, також розробники планують запуск для Android. Найближчим часом в додатку планується розширення можливостей винагороди за відповідальне водіння.
Я как и любой жлоб люблю шару, но каждый раз когда чиновники влазят в распределение потоков то, как и любой другой посредкик - зарабатывают. Лучше бы стоимость страховок снижали, а аварийщикам накидывали проверяя по регистру, а не наслово как сейчас.
Цікаво, то мені одному той зелений театр абсурду надоїв?
С другой же стороны, поощрение за то, что ты не говно, а нормальный человек как то по идиотски выглядит в типа цивилизованном обществе. А вот реально наказывать разное жлобье, причем на всех уровнях бытия и всех уровнях социума, вот это совсем другое дело.