 Чиновника Держпродспоживслужби затримано на хабарі 10 тис. грн у Львові, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Правоохоронці встановили, що від підприємців-порушників вимагали неправомірну вигоду за не реагування на виявлені під час перевірки порушення у сфері їхньої компетенції. А саме не накладення штрафних санкцій. Відтак, кошти, які повинні надходити до бюджету, потрапляли до "бюджету" посадових осіб.

Так, за непритягнення підприємця до адміністративної відповідальності за результатами перевірки закладу громадського харчування у Львові останній мав сплатити 10 тис. гривень "винагороди".

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Зараз чиновника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У службових кабінетах, у тому числі керівництва служби, проводяться обшуки.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.