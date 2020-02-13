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 Коронавірусу на борту судна, який іде з Китаю в Одесу, бути не може, - МОЗ

На борту судна "CMA CGM URAL" немає і не може бути хворих на китайський коронавірус 2019-nCoV, але його все одно перевірять.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомив директор Одеського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Віталій Гончаров.

"Ми отримали від капітана інформацію, що судно є безпечним з точку зору епідеміологічної безпеки. Проте співробітники лабораторного центру на водному транспорті України все одно зайдуть на борт судна, як тільки воно пришвартується. Минуло вже два інкубаційних періоди, там стовідсотково немає хворих", – повідомив Гончаров.

Він також додав, що первинну перевірку судна проведе лоцман, який піднімається на борт ще до швартування. Інкубаційний період вірусу 2019-nCoV не перевищує три тижні – протягом цього часу хвороба мала проявитись.

Очікується, що судно зайде в порт близько 18 години 13 лютого. Як уточнила для Радіо Свобода голова пресслужби Одеського порту Юлія Пляшкова, скоріш за все, офіційна заява санітарно-карантинного відділу Одеського порту буде оприлюднена вже 14 лютого.

Читайте також: Сьогодні до Одеси прибуде контейнеровоз із Китаю: команда перехворіла, санітарно-карантинна служба порту приведена в підвищену готовність

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175576
 
 
 Топ коментарі
 
Українське ноу-хау, лоцман-епідеміолог.
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мамай клянусь ! больше тысячи мёртвых китайцев подтвердят!
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мамай клянусь ! больше тысячи мёртвых китайцев подтвердят!
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"... там полностью форуме больных" - или Гончаров пьян, или редактор Цензора.
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Коронавируса на борту судна, которое идет из Китая в Одессу, быть не может, может быть.
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болезнь имела проявиться на борту судна, которое идет из Китая - Минздра

Коронавируса на борту судна, которое идет из Китая в Одессу, быть не может, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8336
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О Господи... "Юлия Бутылочная".... неужели так зовут беднягу.....
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А Витя Гончаров кто по образованию? Клоун или плотник? А может сантехник ?
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Однако сотрудники лабораторного центра на водном транспорте Украины все равно зайдут на борт судна, как только оно пришвартуется.

Он также добавил, что первичную проверку судна проведет лоцман, который поднимается на борт еще до швартовки.
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Українське ноу-хау, лоцман-епідеміолог.
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Ну найди лохов-медиков , уж они то знают получше, что там и как. Вот пусть лоцман зайдет, потом его на 20 дней в карантин , и понаблюдает
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заходіт лоцман..
відіт трупи
подумал -снова Сомали... Коронавірусу на борту судна, який іде з Китаю в Одесу, бути не може, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3240
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Отой Гончаров має особисто облазити весь корабель і заглянути в кожен контейнер з китайським барахлом.
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І настав 2020 рік.
..і почув я крик І-А.
Я подивився, і ось, Ішак зелений, вийшов він, щоб перемогти. І ім'я йому - Чума.
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катают ту инфузорию по всему шарику, а лоцманам потом отдувайся...
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А что, эти бараны с 5-ю классами маникюрной бурсы что-то понимают в вирусологии?
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На судні вірусу не може бути...І на це є дві причини...Перша - нам про це сказав капітан,друга - в нас нема засобів визначення вірусу...
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"Коронавірусу на борту судна, який іде з Китаю в Одесу, бути не може, - МОЗ."
КРАПКА!

Коронавірусу на борту судна, який іде з Китаю в Одесу, бути не може, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9940
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Не переживай, таможня, пограничники- враг не пройдет
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Коронавируса на борту судна, которое идет из Китая в Одессу, быть не может, - и это говорит Нам Минздрав у которых нет даже тестов на проверку этого вируса !!! Спасибо тупой власти… Коронавірусу на борту судна, який іде з Китаю в Одесу, бути не може, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4272
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Коронавірусу на борту судна, який іде з Китаю в Одесу, бути не може, - МОЗ





бути може ВСЕ..
просто ймовірність ЦІЄЇ ПОДІЇ надзвичайно низька.
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