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Все про:ВР (7087) Крим (8756) водопостачання (324)

 Питання водопостачання Криму має вирішуватися після деокупації півострова, - одноголосне рішення комітету ВР з реінтеграції

Комітет із прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій, Луганській областях та Автономній Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин на виїзному засіданні на Херсонщині прийняв пакет рекомендацій для захисту прав кримчан.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин 12 лютого на виїзному засіданні в Херсонській області ухвалив низку рекомендацій Уряду, міністерствам та відомствам щодо захисту прав жителів тимчасово окупованого Криму", - говориться в повідомленні.

За словами голови комітету Дмитра Лубінця, на засіданні, що відбулося на КПВВ "Чонгар", Комітет схвалив низку рекомендацій до Уряду, РНБО, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, Мін’юсту, Державної міграційної служби, Міністерства інфраструктури, Мінкульту та МОН.

Питання водопостачання Криму має вирішуватися після деокупації півострова, - одноголосне рішення комітету ВР з реінтеграції 01

Серед рекомендацій, зокрема, створення МФО "Рідна Херсонщина", скасування вільної економічної зони "Крим", створення сервісних центрів з надання всіх видів послуг, спрощення процедури встановлення особи та реєстрації фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях.

Комітет також звернувся до РНБО щодо розгляду питання доступу мешканців окупованих територій до українського ТБ через кодування телеканалів.

Питання водопостачання Криму має вирішуватися після деокупації півострова, - одноголосне рішення комітету ВР з реінтеграції 02

Як розповів Лубінець, до списку рекомендацій увійшли вимоги організувати регулярне транспортне сполучення між КПВВ та найближчими населеними пунктами, розслідувати факти незаконних поборів на автовокзалі при пункті пропуску через адмінкордон з боку організованої злочинності, відремонтувати дорогу, облаштувати пункти цілодобового надання медичної допомоги, а також створити при Міносвіти робочу групу з вирішення проблемних питань, з якими зіштовхуються жителі тимчасово окупованих територій в цій сфері.

Також Комітет висловив чітку позицію щодо неприпустимості розгляду питання водопостачання до Криму, поки півострів залишається анексованим Росією.

Питання водопостачання Криму має вирішуватися після деокупації півострова, - одноголосне рішення комітету ВР з реінтеграції 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Камельчук підтримав відновлення водопостачання Криму: "Може, ми воду за такою ж ціною, як нам Росія газ, продаватимемо". ВIДЕО

"Розраховую, що ці рекомендації негайно будуть взяті в роботу усіма державними установами, до яких вони спрямовані. Разом усі гілки влади повинні максимально повно захистити законні права та інтереси наших громадян, які живуть в умовах окупації. Лише забезпечивши права людей, ми зможемо говорити про справжню реінтеграцію, бо вона починається з людини, а потім вже з території", - наголосив Лубінець.

"Учора (12 лютого, — ред.) під час виїзного засідання комітету в Херсонській області ми дійсно розглядали питання водопостачання на територію Автономної Республіки Крим. Ми виходили з того, що наразі територія АР Крим і місто Севастополь є анексованими, тобто юридично це українська територія, але фактично ми її не контролюємо. Питання щодо водопостачання на територію АР Крим має бути розглянуто після повернення фактичного контролю над цієї територією. І вирішуватися це питання повинно згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України", — прокоментував Лубінець Укрінформу.

Він уточнив, що відповідне рішення підтримали одностайно всі десять присутніх членів комітету (загалом у комітеті працює 17 депутатів).

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Пізніше сам Арахамія заявив: "На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175573
 
   
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НЕ ДАЛИ ЖОДНОГО НАБОЮ: ТУРЧИНОВ РОЗПОВІВ, ЯК ОБАМА ВІДМОВИВ УКРАЇНІ У ДОПОМОЗІ

Вопрос водоснабжения Крыма должен решаться после деоккупации полуострова, - единогласное решение комитета ВР по реинтеграции - Цензор.НЕТ 1951

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну. Про це він сказав, відповідаючи на питання, чи звертався він за допомогою до Барака Обами у 2014 році, і що тодішній президент США йому відповів/
Про це написала блогерка Світлана Павленко у Facebook.
"Прямий" повністю наводить текст промови Олександра Турчинова в американському місті Портленд:
Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю. Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди. I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди. І він прислав мені віце-президента Байдена і держсекретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті. Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні".
І тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку. Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська "Стугна" прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км. Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.
Вони казали: "Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію". А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас? Kоли я об'явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував: Навіщо ви провокуєте Росію?
- Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
Не провокуйте Росію
- Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога», - заявив Турчинов.
Наприкінці промови екссекретар РНБО підкреслив, що українську армію треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати.
"І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без сучасної боєвої, боєздатної української армії України не буде", - резюмував він.
Раніше екссекретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що до складу України входять "споконвічно російські землі".
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Дать воду в Крым это помахать ручкой Крыму...
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Упоминка для всех тех кто поет за деньги русни о продаже воды в Крым:
«Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием, водой и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, воду санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны». (Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. Статья 55).
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Ти ту статтю сам читав? Видаєш за "цитату", хоча це "цитатою" не є... (Однак суть правильна).
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Мост есть, пусть в цистернах возят.
Подскажите *****.
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....меняем один кубометр днепровской воды на три куба уренгойской вони!
-пийте не обляпайтесь!не забувайте що у арабів вода дорожча за бензин а незабаром під час глобального потепління вода на вагу золота!
а у раші з водою ж повно запасів так ще й проект пилюкою засипало,той проект що поворот сибирских рек і тд))
.........в середине 60-х, когда расходы на водоснабжение Казахстана и Узбекистана заметно ударили по советской казне. В 1968 году пленум ЦК КПСС поручил Академии наук, Госплану и ряду других организаций детально разработать план поворота сибирских рек и межбассейновой переброски вод в целях регулирования режимов Каспийского и Аральского морей.

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А що? У Австралії ранкові радіопередачі починаються з крику кукабарри - гігантського зимородка, аборигенного птаха цього материка... А дзюркотіння струмка буде непоганою "музикальною заставкою" до ранкових радіопередач того регіону... Для кримчан - як нагадування про те, що вони, з-за власної дурості, втратили, а херсонцям - щоб берегли, що мають...
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НЕ ДАЛИ ЖОДНОГО НАБОЮ: ТУРЧИНОВ РОЗПОВІВ, ЯК ОБАМА ВІДМОВИВ УКРАЇНІ У ДОПОМОЗІ

Вопрос водоснабжения Крыма должен решаться после деоккупации полуострова, - единогласное решение комитета ВР по реинтеграции - Цензор.НЕТ 1951

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну. Про це він сказав, відповідаючи на питання, чи звертався він за допомогою до Барака Обами у 2014 році, і що тодішній президент США йому відповів/
Про це написала блогерка Світлана Павленко у Facebook.
"Прямий" повністю наводить текст промови Олександра Турчинова в американському місті Портленд:
Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю. Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди. I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди. І він прислав мені віце-президента Байдена і держсекретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті. Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні".
І тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку. Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська "Стугна" прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км. Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.
Вони казали: "Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію". А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас? Kоли я об'явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував: Навіщо ви провокуєте Росію?
- Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
Не провокуйте Росію
- Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога», - заявив Турчинов.
Наприкінці промови екссекретар РНБО підкреслив, що українську армію треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати.
"І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без ******** боєвої, боєздатної української армії України не буде", - резюмував він.
Раніше екссекретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що до складу України входять "споконвічно російські землі".
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Просрал ты, сидя дома под столом, а потом скрывающийся от мобилизации на засРашке. Ты бы ишак посмотрел, что стояло в марте -апреле вдоль границы, ждало отмашки. Место не было поставить велосипед, забито танками, БТР, САУ, Грады... и на путях эшелоны с ЛС и БК.,150-200 тыс. Когда от Одессы до Харькова все время что то захватывали. Чмо не гундось.
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Он же не сделал это официально заявление. А чисто выгораживал себя перед малоизвестной блогеркой. Иначе Обама мог бы и в суд подать за клевету )) Ждем новые сказки про Славянск и гиркина )) Валяй пастор-комсорг. Тебе заливать не привыкать ))
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Що не так, співставляючи сказане, з ФАКТАМИ, на лютий 2014: станом ЗСУ після двох Міністрів оборони, агентів ФСБ, громадян Россіі, Соломатіна і Лєбєдєва, і поведінкою на той час США і Європи?
Конкретно.
От як ти будеш впіхувати глобус в сову?
Ану, покажи класс.
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https://glavcom.ua/news/turchinov-rozpoviv-yak-u-2014-roci-obama-kinuv-ukrajinu-659241.html
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Согласно Женевской конвенции, ответственность за снабжение оккупированых территорий лежит на стране агрессоре.
Испражняйтесь в горшки и учитесь использовать воду вторично.
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Точно. Тем более давно уже есть рекомендации от Классика литературы: "Кто сдает продукт вторичный - тот питается отлично!"(с) Вопрос водоснабжения Крыма должен решаться после деоккупации полуострова, - единогласное решение комитета ВР по реинтеграции - Цензор.НЕТ 6818
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"Правильная подача" в российских СМИ: вместо взрыва газа - хлопок





Осенью 2019 года российские СМИ стали в массовом порядке использовать в своих сообщениях выражение "хлопок газа" вместо "взрыв газа" - даже если речь шла о разрушениях и человеческих жертвах. Об этом пишет в четверг, 13 февраля, сайт NEWSru.com.
Эвфемизмы используются и в других новостях о ЧП: пожар превращается в "возгорание", наводнение - в "подтопление". Однако в случае с "хлопком" подмена более заметна.
Исследование компании "Медиалогия" показало, что с осени вместо "взрывов" в заголовках действительно стали чаще появляться "хлопки". Если в начале 2017 года "хлопок" упоминался в заголовках всего 58 раз, то в январе текущего года - рекордные 1300 раз, в четыре с лишним раза больше.
Издание "Медуза" пишет со ссылкой на собственные источники, что данная подмена - не случайность, а целенаправленна политика администрации президента и силовых ведомств по внедрению "режима информационного благоприятствования".
"Мы слышим девять новостей о хорошем плюс одну новость о каком-то хлопке газа. Катастроф у нас нет", - объяснил принцип этой подмены собеседник издания, близкий к Кремлю.
"Могу сказать, что установка на занижение ущерба точно существует. Если экстренные службы сообщают о возгорании - значит, там все полыхает уже. Если задымление - значит, точно горит и, возможно, пара человек там угорели, грубо говоря", - подтвердил источник "Медузы" в силовых ведомствах.
"Правильная" подача повестки обсуждается с главами пресс-служб ключевых ведомств на еженедельных планерках при участии первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова.
"Речь не идет о том, чтобы называть черное белым, а белое - черным. Просто, чтобы отреагировать на какой-то инцидент, надо понять его масштабы, собрать информацию, поэтому целесообразно на первом этапе избегать таких слов, как "взрыв", - объяснил источник издания в правоохранительных органах.
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Хитрость пескова не удалась )) А то они как бы нехотя - мы готовы рассмотреть ) - А вот те дуля с маком,обойдешься ))
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Так шо там хламідія про Крим каже?
- Не хламідія, а Арахамія!
- Да какая разница!
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але осболиво вперті, такі як стукачок Абу. обовязково і надалі будуть верещати, що Зеленський готує постачання води в Крим
а через 4 роки вони ж будуть верещати, що не дали води тільки тому, що злякались саме їх, 5% петіків
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Что у Зеленского на уме, то у Арахамии на языке.
Посмотри на Кравчука! Это хитрый лис, он никогда не отклоняется от линии ( правящей ) партии. Раз он согласен с поставками воды в Крым - эта идея уже ходит кабинетами Офиса Президента.
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Пусть по крымскому мосту воду из Кубани качают.
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Им многократно советовали пить собственную мочу Вопрос водоснабжения Крыма должен решаться после деоккупации полуострова, - единогласное решение комитета ВР по реинтеграции - Цензор.НЕТ 1038
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Договорено, не сомневайся. Просто Зеленскому не с руки озвучивать подобные договоренности, он и вытолкал на озвучку Арахамию.
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Пусть эта Хламидия возит в Крым воду в термосе или носит ведрами, если уж так сильно обеспокоился!
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ВСЁ ВОПРОС ЗАКРЫТ.

Вопрос водоснабжения Крыма должен решаться после деоккупации полуострова

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посля виплоти рашефашистами 500 мільярдів евро компенсації...ніяк не раніще
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мона продавати бутиліровану воду по комєрчєскім расценкам. У нас така вода йде від трьох гривень за літр. Артезіанська.
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у них таку також продають,чи ви уже зовсім бом-бом чи то тук-тук.
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Що за ідіотське формулювання?..Тобто після деокупаціі вони ще будуть вирішувати,давати чи не давати воду в Крим!..А що буде критерієм?..Як вони себе вели під час окупаціі?..Ну геть чисто подуріли ці зелені...
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Арахамии скажите , а то Он и не Знает , что вы там порешали , он какой никакой начальник Фракции уважаемый человек.
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арахамия якраз в курсє дєла що до чого і хто цю тему по заказу фсб почав прокачувати(порохо та ахмєтканали) а тому "підіграв"порохнявим=продаж води в крим і т.д..
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Арахамия родился в ч Сочи Краснодарского краю.- Земляки Однако , а я сразу и подумал , что его Родина не Украина , - Если он так завзято Торгує
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Цитаты великих людей:
"А крымчане пускай пьют мочу." Г. Москаль. (с) 2014 г.
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ходілі не рєфєрєндум? мочю пєйтє а нє воду!!! ( Г.Москаль,2015 р. донецька обл.)
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тварь зе прощупивает реакцию общества , шмаркля вонучая, кацапская подстилка
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ото та тварь на порошенковому каналі ти питання про воду крим прокачує...
-кому не понятно чий заказ виконується?)))))
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у зе-гнид пока что не проходит.
Но будут, падлы, и дальше щупать...
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Тим часом ще один депутат Верховної зРади від антиукраїнської продажної партії "Слуга ворожого українцям народу кацапів-окупантів" заявив про підтримку злочинної подачі води в тимчасово окупований кремлівськими фашистами ) (уйла Український Крим. Цей прокремлівський нардеп -Іуда Ю. Камельчук зробив своє злочинне заяву в ефірі одного з українських ТВ каналів. Видно прокляті ЗЕбіли - капітулянти приховуючи від українського народу вже злочинно продали наш рідний але тимчасово окупований проклятою ворожою паРашою Український Крим.
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убийся голівкою...яка подача,куди подача!?
=усе нині за гроші!
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Хватит уже который день толочь воду с той водой в Крым. Сказано, что запасов воды там для населения хватает. Кому ж не хватает - пусть берут бесплатно с затопленных шахт Донбасса.
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Ну раз так активно началось обсуждение вопроса воды для Крыма значит скоро сдадут...
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що..сдадут...твого парашена відправлять на зону!?
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Питання водопостачання Криму має вирішуватися після деокупацію півострова, - одноголосне рішення комітету ВР з реінтеграції ! Так терміново ЗЕбіли - капітулянти прийміть спеціальний Конституційний Закон, який буде прямо заборонять подачу Української води в Крим до тих пір, поки він залишається окупованим. Законодавче закріплення цієї заборони буде важливо і тому, що в даний час ворожий кремль і ФСБ почали люту інформаційну спецоперацію проти України, готуючи «стихійні» виступи місцевого населення, в які планується підкупити і залучити жителів поки що окупованого Криму так і прилеглих районів Херсонської області. І цій ситуації Україні важливо зіграти на випередження.
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