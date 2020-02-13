 Питання водопостачання Криму має вирішуватися після деокупації півострова, - одноголосне рішення комітету ВР з реінтеграції

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин 12 лютого на виїзному засіданні в Херсонській області ухвалив низку рекомендацій Уряду, міністерствам та відомствам щодо захисту прав жителів тимчасово окупованого Криму", - говориться в повідомленні.

За словами голови комітету Дмитра Лубінця, на засіданні, що відбулося на КПВВ "Чонгар", Комітет схвалив низку рекомендацій до Уряду, РНБО, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, Мін’юсту, Державної міграційної служби, Міністерства інфраструктури, Мінкульту та МОН.

Серед рекомендацій, зокрема, створення МФО "Рідна Херсонщина", скасування вільної економічної зони "Крим", створення сервісних центрів з надання всіх видів послуг, спрощення процедури встановлення особи та реєстрації фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях.

Комітет також звернувся до РНБО щодо розгляду питання доступу мешканців окупованих територій до українського ТБ через кодування телеканалів.

Як розповів Лубінець, до списку рекомендацій увійшли вимоги організувати регулярне транспортне сполучення між КПВВ та найближчими населеними пунктами, розслідувати факти незаконних поборів на автовокзалі при пункті пропуску через адмінкордон з боку організованої злочинності, відремонтувати дорогу, облаштувати пункти цілодобового надання медичної допомоги, а також створити при Міносвіти робочу групу з вирішення проблемних питань, з якими зіштовхуються жителі тимчасово окупованих територій в цій сфері.

Також Комітет висловив чітку позицію щодо неприпустимості розгляду питання водопостачання до Криму, поки півострів залишається анексованим Росією.

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"Розраховую, що ці рекомендації негайно будуть взяті в роботу усіма державними установами, до яких вони спрямовані. Разом усі гілки влади повинні максимально повно захистити законні права та інтереси наших громадян, які живуть в умовах окупації. Лише забезпечивши права людей, ми зможемо говорити про справжню реінтеграцію, бо вона починається з людини, а потім вже з території", - наголосив Лубінець.

"Учора (12 лютого, — ред.) під час виїзного засідання комітету в Херсонській області ми дійсно розглядали питання водопостачання на територію Автономної Республіки Крим. Ми виходили з того, що наразі територія АР Крим і місто Севастополь є анексованими, тобто юридично це українська територія, але фактично ми її не контролюємо. Питання щодо водопостачання на територію АР Крим має бути розглянуто після повернення фактичного контролю над цієї територією. І вирішуватися це питання повинно згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України", — прокоментував Лубінець Укрінформу.

Він уточнив, що відповідне рішення підтримали одностайно всі десять присутніх членів комітету (загалом у комітеті працює 17 депутатів).

Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.

Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".

Пізніше сам Арахамія заявив: "На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє"