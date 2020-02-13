 Питання водопостачання Криму має вирішуватися після деокупації півострова, - одноголосне рішення комітету ВР з реінтеграції

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин 12 лютого на виїзному засіданні в Херсонській області ухвалив низку рекомендацій Уряду, міністерствам та відомствам щодо захисту прав жителів тимчасово окупованого Криму", - говориться в повідомленні.
За словами голови комітету Дмитра Лубінця, на засіданні, що відбулося на КПВВ "Чонгар", Комітет схвалив низку рекомендацій до Уряду, РНБО, Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, Мін’юсту, Державної міграційної служби, Міністерства інфраструктури, Мінкульту та МОН.
Серед рекомендацій, зокрема, створення МФО "Рідна Херсонщина", скасування вільної економічної зони "Крим", створення сервісних центрів з надання всіх видів послуг, спрощення процедури встановлення особи та реєстрації фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях.
Комітет також звернувся до РНБО щодо розгляду питання доступу мешканців окупованих територій до українського ТБ через кодування телеканалів.
Як розповів Лубінець, до списку рекомендацій увійшли вимоги організувати регулярне транспортне сполучення між КПВВ та найближчими населеними пунктами, розслідувати факти незаконних поборів на автовокзалі при пункті пропуску через адмінкордон з боку організованої злочинності, відремонтувати дорогу, облаштувати пункти цілодобового надання медичної допомоги, а також створити при Міносвіти робочу групу з вирішення проблемних питань, з якими зіштовхуються жителі тимчасово окупованих територій в цій сфері.
Також Комітет висловив чітку позицію щодо неприпустимості розгляду питання водопостачання до Криму, поки півострів залишається анексованим Росією.
"Розраховую, що ці рекомендації негайно будуть взяті в роботу усіма державними установами, до яких вони спрямовані. Разом усі гілки влади повинні максимально повно захистити законні права та інтереси наших громадян, які живуть в умовах окупації. Лише забезпечивши права людей, ми зможемо говорити про справжню реінтеграцію, бо вона починається з людини, а потім вже з території", - наголосив Лубінець.
"Учора (12 лютого, — ред.) під час виїзного засідання комітету в Херсонській області ми дійсно розглядали питання водопостачання на територію Автономної Республіки Крим. Ми виходили з того, що наразі територія АР Крим і місто Севастополь є анексованими, тобто юридично це українська територія, але фактично ми її не контролюємо. Питання щодо водопостачання на територію АР Крим має бути розглянуто після повернення фактичного контролю над цієї територією. І вирішуватися це питання повинно згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України", — прокоментував Лубінець Укрінформу.
Він уточнив, що відповідне рішення підтримали одностайно всі десять присутніх членів комітету (загалом у комітеті працює 17 депутатів).
Раніше голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Прямого" назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.
"Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України. Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов", - сказав Арахамія.
Його заяву раозкритикував глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров: "Якісь арахамії будуть торгувати нашою територією?".
Пізніше сам Арахамія заявив: "На запитання про подачу води до Криму не можна відповісти за 30 секунд на ток-шоу. Це буде для мене наукою на майбутнє"
«Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием, водой и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, воду санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны». (Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. Статья 55).
Подскажите *****.
-пийте не обляпайтесь!не забувайте що у арабів вода дорожча за бензин а незабаром під час глобального потепління вода на вагу золота!
а у раші з водою ж повно запасів так ще й проект пилюкою засипало,той проект що поворот сибирских рек і тд))
.........в середине 60-х, когда расходы на водоснабжение Казахстана и Узбекистана заметно ударили по советской казне. В 1968 году пленум ЦК КПСС поручил Академии наук, Госплану и ряду других организаций детально разработать план поворота сибирских рек и межбассейновой переброски вод в целях регулирования режимов Каспийского и Аральского морей.
"Можна й потрібно!" Кравчук виступив за продаж води в Крим
Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов розповів, як у 2014 році Обама кинув Україну. Про це він сказав, відповідаючи на питання, чи звертався він за допомогою до Барака Обами у 2014 році, і що тодішній президент США йому відповів/
Про це написала блогерка Світлана Павленко у Facebook.
"Прямий" повністю наводить текст промови Олександра Турчинова в американському місті Портленд:
Ви знаєте, що Україна колись мала ядерну зброю. Росія, Сполучені Штати, Велика Британія виступили гарантами нашої безпеки. Нам сказали, що вам не потрібна ніяка ядерна зброя, ми гарантуємо, що територіальна цілісність України буде назавжди. I один із гарантів напав на нашу державу. Я звернувся до президента Сполучених Штатів, скaзав, що на нас напали, і нам потрібна ваша допомога. В нас з вами є підписанi угоди. І він прислав мені віце-президента Байдена і держсекретаря Керрі, які мені пояснили, що Будапештський меморандум це виключно політична декларація і вона не несе ніяких зобов'язань.
Тобто зброя була реальна, Україна мала третій ядерний потенціал у світі, нам не був страшний ніякий ворог, ніхто б не посмів напасти на Україну. Але тоді потрібні були кредити, потрібні були ресурси. Ніхто не думав, що прийдеться воювати, і захищати країну. І ми легко відмовилися від зброї, на папірці, які, як виявилось, нічого не варті. Мені сказали: "Пане президенте, ми вас поважаємо, ми вас любимо, і будемо вам допомагати. На дипломатичному рівні".
І тоді ми просили зброю, збройну допомогу. І менi не дали жодного набою. Нам не дали жодного шолому, жодного захисного засобу. Нам не дали навіть одягу.
Я дав команду митниці розкрити кордони для волонтерів, і брат тут розповідав, як волонтери завозили допомогу чемоданами. Бронежилети, яких у нас взагалі не було в армії, завозили волонтери, хто скільки може, хто скільки дотягне. Шоломи, берци - все це завозили волонтери. В армії не залишилося навіть жодної походної кухні. Все просто розпродали. Мешканці України, патрiоти України готували солдатам, а так вони місяцями були на сухому пайку. Отак ми починали воювати. і тільки два роки тому, при президенті Трампу, ми вперше почали військову співпрацю із Сполученими штатами. Нам надали Джавелини, це протитанкові ракети, ви знаєте.
В нас є зараз ракети не гірше. Ми вже випускаємо українські ракети, які не гірше Джавелінів, i які надійно знищують цілі. Українська "Стугна" прожигає броню товщиною до метра, знищуючи будь-яку броньовану ціль на відстані 5-7 км. Це було важливе політичне рішення. Для нас було дуже важливо, що Сполученi Штати нарештi почали надавати нам летальнy зброю. І це був дуже важливий крок, тому що ні Європа, ніхто, летальної зброї в Україну не поставляв.
Вони казали: "Ми не хочемо дратувати Путіна, не хочемо дратувати ядерну Росію". А хто її дратував, коли вони напали на Крим? А хто її дратував, коли вони напали на Донбас? Kоли я об'явив мобілізацію по країні, мені зателефонували з Європи, керівники Німеччини та інших країн, та і пан Керрi мені телефонував: Навіщо ви провокуєте Росію?
- Ми не провокуємо, ми захищаємо свою країну, в нас немає іншого вибору.
Не провокуйте Росію
- Я подякував за співчуття і поклав трубку.
I ми провели мобілізацію. У нас було мобілізовано у декілька етапів понад 200 тис чоловік, які фактично змогли захистити Україну. І на сьогодні, в усякому разі, не так давно, українська армія є однією із найсильніших в Європі і здатна знищувати будь якого ворога», - заявив Турчинов.
Наприкінці промови екссекретар РНБО підкреслив, що українську армію треба підтримувати, її треба фінансувати, її треба поважати.
"І я дуже сподіваюсь, що президент Зеленський зрозуміє, що без ******** боєвої, боєздатної української армії України не буде", - резюмував він.
Раніше екссекретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що до складу України входять "споконвічно російські землі".
Конкретно.
От як ти будеш впіхувати глобус в сову?
Ану, покажи класс.
Испражняйтесь в горшки и учитесь использовать воду вторично.
Осенью 2019 года российские СМИ стали в массовом порядке использовать в своих сообщениях выражение "хлопок газа" вместо "взрыв газа" - даже если речь шла о разрушениях и человеческих жертвах. Об этом пишет в четверг, 13 февраля, сайт NEWSru.com.
Эвфемизмы используются и в других новостях о ЧП: пожар превращается в "возгорание", наводнение - в "подтопление". Однако в случае с "хлопком" подмена более заметна.
Исследование компании "Медиалогия" показало, что с осени вместо "взрывов" в заголовках действительно стали чаще появляться "хлопки". Если в начале 2017 года "хлопок" упоминался в заголовках всего 58 раз, то в январе текущего года - рекордные 1300 раз, в четыре с лишним раза больше.
Издание "Медуза" пишет со ссылкой на собственные источники, что данная подмена - не случайность, а целенаправленна политика администрации президента и силовых ведомств по внедрению "режима информационного благоприятствования".
"Мы слышим девять новостей о хорошем плюс одну новость о каком-то хлопке газа. Катастроф у нас нет", - объяснил принцип этой подмены собеседник издания, близкий к Кремлю.
"Могу сказать, что установка на занижение ущерба точно существует. Если экстренные службы сообщают о возгорании - значит, там все полыхает уже. Если задымление - значит, точно горит и, возможно, пара человек там угорели, грубо говоря", - подтвердил источник "Медузы" в силовых ведомствах.
"Правильная" подача повестки обсуждается с главами пресс-служб ключевых ведомств на еженедельных планерках при участии первого заместителя руководителя администрации президента Алексея Громова.
"Речь не идет о том, чтобы называть черное белым, а белое - черным. Просто, чтобы отреагировать на какой-то инцидент, надо понять его масштабы, собрать информацию, поэтому целесообразно на первом этапе избегать таких слов, как "взрыв", - объяснил источник издания в правоохранительных органах.
- Не хламідія, а Арахамія!
- Да какая разница!
а через 4 роки вони ж будуть верещати, що не дали води тільки тому, що злякались саме їх, 5% петіків
Посмотри на Кравчука! Это хитрый лис, он никогда не отклоняется от линии ( правящей ) партии. Раз он согласен с поставками воды в Крым - эта идея уже ходит кабинетами Офиса Президента.
Вопрос водоснабжения Крыма должен решаться после деоккупации полуострова
"А крымчане пускай пьют мочу." Г. Москаль. (с) 2014 г.
-кому не понятно чий заказ виконується?)))))
Но будут, падлы, и дальше щупать...
=усе нині за гроші!