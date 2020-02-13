EN|RU|UK
Теми дня: Ринок землі Записи Гончарука Коронавірус із Китаю Убивство Шеремета Обмін полоненими Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Обирай свідомо
 Суспільство
  514  1
Все про:Нацполіція (8982) торгівля людьми (133) Крищенко (262)

 У 2019 викрили вісім злочинних груп, які займалися торгівлею людьми, - Нацполіція

Співробітники Національної поліції в 2019 році викрили вісім організованих злочинних груп, які займалися торгівлею людьми. Відкрито 306 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт поліції.

Загалом упродовж 2019 року поліцейські зареєстрували 306 кримінальних проваджень за вчинення злочинів у сфері торгівлі людьми.

"У 248 кримінальних провадженнях вже встановлено громадян, які вчинили ці злочини. Крім того, за рік нам вдалося задокументувати і припинити діяльність восьми організованих злочинних груп, які діяли в сфері торгівлі людьми", - повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Нацполіції Артем Крищенко.

Зокрема, в 2019 році поліцейські викрили 135 фактів трудової експлуатації та 112 фактів - сексуальної експлуатації. Крім того, поліцейські зафіксували 47 фактів втягнення в злочинну діяльність, сім фактів торгівлі дітьми та три - залучення до жебракування.

Від дій злочинців постраждали 262 особи: 145 чоловіків, 107 жінок і десять дітей.

Читайте також: Українців наймали на роботу в Туреччині і змушували доставляти морем нелегальних мігрантів, - Нацполіція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3175572
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вібачьтє, вібачьтє так хто замовєл Катю Гандзюк? Де розтяжки, банєрьі і плокатьі, під@ри? Ало, вісєлєє! Як там фаєри під ОпЄ? Авакав ЧОРТ!1 де ви, підшконочники? Вам вже повний рот вафлєй напустили, коли «скінєм как Сьівава» буде, скидатєлі опущені?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору